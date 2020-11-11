У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" ("Вірменська революційна федерація") заявив на мітингу в Єревані про створення комітету національного порятунку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
Опозиція другий день вимагає відставки прем'єра Нікола Пашиняна, який підписав нову мирну угоду з Баку. На площі Свободи учасники мітингу скандують "Нікол - зрадник", відбуваються сутички з поліцією.
Напередодні командир загону добровольців "Арабо" Манвел Єгіазарян закликав депутатів прийти в парламент і цивілізованим шляхом почати процес дератифікації підписаної угоди.
Також повідомлялося, що опозиційна партія "Процвітаюча Вірменія" збирає підписи для скликання позачергового засідання парламенту, щоб скасувати участь Єревана в нових домовленостях щодо Карабаху.
9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.
Будь ласка, зачекайте...
Вас Россия кинула .
Кацапье - уже там
И кто же их туда позвал? Айайайайай, кто ж это сделаль?
Ты армян? Или жена армянка? Че ты так за них свой анус растягиваеш?
Это они виноваты во всех своих бедах. Давно бы уже смогли договорится с соседями по доброму. А твой пашинян или сопли жевал или кацапскую шнягу. Еще и крым кацапским признал. Вот и пришла ответочка: самы справедливый в мире 3-й закон Ньютона. Ты его наверное не знаеш - так я напомню:
"Дейситвие равно противодействию"
По сути: Пашинян пришел на волне Майдана в борьбе с коррупцией, и он хоть каким-то боком пытается быть прозападным (при этом и пророссийским тоже, такая себе многовекторность). Если придут чисто пророссийские силы, тогда запоребрик получит твердый плацдарм на южном Закавказье, а это не на пользу и нам, и тому региону.
А пашинян оказался обыкновенным популистом с манией величия
Он нифига реального не сделал Посадил папередникав - молодец. А с соседями не пожелал договорится,положившись на кацапов.Дружба с кацапами всегда ведет к разрухе,нищете и вырождениюкоренной нации
Оглянись вокруг себя. Абсолютно все,кто положил на кацапье 150мм чуствуют себя лючше В отличие от тех,кто с ними целуется взасос
Я не увидел в действияш Пашиняна ничего,что б уменьшить прокацапское влияние
Может он там что-то и говорил - но не делал
Ты в курсе,что и сейчас в Баку живет немало армян? Так что это не кажется сказкой
Но армяне подумали,что кацапия будет боговать вечно
Дело в том.что у тебя все описанное - в будуще-фантастическом времени
А теперь скажи: а что пашинян пытался сделать в этом плане?
Болеее чем нифейхоа Попытки не было...В результате писец пришел и забрался на голову.
Я не могу понять,что оно хорошего сделало,раз тут так за него из своих задниц Юнион Джек сделать пытаются?
Он только говорил что-то правильное
Он от разговоров ничрена не сторится. Где реальные дела?
11.11.2020 14:33
Это Алиев предлагал.
Где ты фантастику увидел?
Разве что в фантастическом ослином упрямстве
А тепер это пашик - просто шестерка в отбое. Он ни на что не влияет, профукал свои возможности Теперь глубоко фиолетово,что он там ответит. Мне просто по приколу посмотреть.что будет, если дашнаки захотят дальше воевать
Наверное как в "Грузинский басня пра Варон"
"Бальшой и дружный лес тагда
Варон всю ночь давал @@@ да
Пад утра йож сэм-восэм раз
Из птица сделал @@@ас"
Если честно - я ваще не предстаывляю, что им сейчас делать. Обо всем раньше думать надо было
Он попытку делал?
А теперь где?
И никто за него заступится не хочет, кроме тебя
А так глядишь,евросоюз хай поднял...
оккупирует-сразу санкции,запретят продавать в европу нефтегаз.
а так,пссле освобождения он на коне,вершитель справедливости,алиев-любимец народа.западные инвесторы толпой,приоткрывается дорога в ес и нато.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
В рамках международного права все государства-участники имеют равные права и обязанности.
Они будут уважать право друг друга определять и осуществлять по своему усмотрению их отношения с другими государствами согласно международному праву и в духе настоящей Декларации.
Они считают, что их границы могут изменяться, в соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности.
Они имеют также право принадлежать или не принадлежать к международным организациям, быть или не быть участником двусторонних или многосторонних договоров, включая право быть или не быть участником союзных договоров; они также имеют право на нейтралитет.
А Омский врач, вравший о Навальном, назначен министром здравоохранения области. Путинская Россия- это не для людей, а для разномастных ******. ****** и моральных уродов.
Мы обращали внимание наших северных соседей на то, что механизм ползучей армянизации южных регионов России осуществляется строго в соответствии с предписанием армянского католикоса в 1988 году: «Не секрет, что наши земли еще не все принадлежат нам, но придет время их завоевывать и заселять. За последние 40 лет армяне заняли земли предков. Их там 60%. Постепенно высвобождаются из-под русского влияния земли в Краснодарском и Ставропольском краях… В Армавире (Северной Армении) ( так у армян именуется Ростовская область) наших земель 80% … и если разумно поступать, мы заселим и Ростовскую область… Беспокойству нет причин, нас поддерживают русская церковь и много наших сторонников, занимающих высокие посты. Я думаю, что 480 000 армян в Москве уже что-то значат. Дети мои, мирно, тихо скупайте дома… уговаривайте местных оттуда уезжать, укореняйтесь на родной земле… Сейчас разваливается СССР, вскоре мы будем способствовать развалу России… Пора в крестовый поход против тех, кто изгнал наш многострадальный народ из земли его!».
И, похоже, наши попытки увенчались успехом. На днях портал «Южный Федеральный» опубликовал статью ростовского журналиста Евгения Михайлова «Кубанский Карабах», в которой автор открыто высказывает свои опасения по поводу армянизации юга России.
«Не приведет ли тихая, не замечаемая властями Кубани армянская экспансия к вопросу об автономии, после чего рукой подать и до требований отделения части страны?
Все мужики вполне призывного возраста.
Почему вас не было на фронте?
Вспоминаю одного вуйка, который уклонялся от призыва.
Он, оказывается, не может - потянул спину, когда таскал шины на майдан.
А кацапы уже в латинском коридоре, плюс дорога к какому то селу с коридора
Бмп с 100 мм пушками и тому подобное.
в случае срыва договора армянской стороной-просто продолжит деоккупацию территории.в любом случае не в проигрыше.
Кому?
Ты, ты просто читал про того шо ты срав.ниваешь урода с Гитлеррм?
извини, парень, но ты ... кхм, ты просто .... скажем так, если уж "срав.нил", то ты и твой Пусин = говно не достоин чистить за ним. ибо почитай(читать, нажать на Гугл, набрать, как воевал и что делал Гитлер)
Только пранки с армянами послушать одно и то же "мамат кунэм", гидэ ты находишься, маму вы...у
.... ары, вы про сто как народ, заткнули бы себе .... вот как кацапы против чеченцев засовывают язык и бутылку, вам туда.
Опустили? Тогда завалите я не знаю, но написал что и куда то.
Самая высокая.
Под горою той река
Самая глубокая.
Если на гору взобраться
И с горы этой бросаться,
Очень много шансов есть
С жизнью распрощаться.
а хатоскрайникам все посрать что о них ноги вытерают
учитесь как что такое национальное достоинство
Боюсь попытка не в зачёт, хронология обратная!
Они что, собираются воевать дальше?