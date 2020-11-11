Кабмін пропонує дозволити поліцейським застосовувати шокери під час затримання правопорушників. ВIДЕО
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Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді розширити сферу застосування поліцейськими електрошокових пристроїв.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду в середу.
Зокрема, законопроєктом пропонується дозволити поліцейським застосовувати електрошокові пристрої контактної і контактно-дистанційної дії для затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і надає при цьому фізичну протидію поліцейському.
Також електрошокери можна буде застосовувати: для затримання особи, що вчинила тяжкий злочин або особливо тяжкий злочин і намагалася втекти; для затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; для затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, які загрожують життю і здоров'ю людей, зокрема поліцейського.
На цей момент електрошокери можуть застосовуватися поліцейськими в разі відбиття нападу на поліцейського, інша особа або об'єкт, який перебуває під охороною, а також у разі відбиття нападу тварин, що загрожує життю і здоров'ю інших людей.
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