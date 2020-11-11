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Кабмін пропонує дозволити поліцейським застосовувати шокери під час затримання правопорушників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді розширити сферу застосування поліцейськими електрошокових пристроїв.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду в середу.

Зокрема, законопроєктом пропонується дозволити поліцейським застосовувати електрошокові пристрої контактної і контактно-дистанційної дії для затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і надає при цьому фізичну протидію поліцейському.

Також електрошокери можна буде застосовувати: для затримання особи, що вчинила тяжкий злочин або особливо тяжкий злочин і намагалася втекти; для затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; для затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, які загрожують життю і здоров'ю людей, зокрема поліцейського.

На цей момент електрошокери можуть застосовуватися поліцейськими в разі відбиття нападу на поліцейського, інша особа або об'єкт, який перебуває під охороною, а також у разі відбиття нападу тварин, що загрожує життю і здоров'ю інших людей.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Я бы еще в его список безмасочников добавила. Вместо штрафа и без предупреждения.
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11.11.2020 14:51
+6
хм.. интересно, а что разрешат нам, простым гражданам использовать против ментов на их произвол !? Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей - Цензор.НЕТ 7910
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11.11.2020 14:50
+5
это же нужно было такое придумать, дать садистам в руки инструмент для забавы, следующим решением наверное разрешат применять огнестрельное оружие по тем, кто плохо посмотрел в сторону полицая..
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11.11.2020 14:58
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хм.. интересно, а что разрешат нам, простым гражданам использовать против ментов на их произвол !? Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей - Цензор.НЕТ 7910
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11.11.2020 14:50 Відповісти
в принципе никто не запрещает, главное не попадаться
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11.11.2020 14:52 Відповісти
Ви шо, зовсім офуїли, суки?
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11.11.2020 20:39 Відповісти
мусор?
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11.11.2020 21:05 Відповісти
Огнестрел.
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11.11.2020 15:01 Відповісти
бруківка і підручні важкі предмети.
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11.11.2020 16:33 Відповісти
Терміново купуйте китайський електрошокер, бо скоро заборонять їх продавати. "Око-за-око" ще ніхто не скасував(Тора).
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11.11.2020 17:33 Відповісти
Эта новость для тех кто не в маске.
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11.11.2020 14:51 Відповісти
Я бы еще в его список безмасочников добавила. Вместо штрафа и без предупреждения.
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11.11.2020 14:51 Відповісти
А Ви лібералка. Бо в Кабміні для таких, як оце Ви написали, розглядається така пропозиція: зобов'язати їх носити собачі намордники цілодобово!
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11.11.2020 15:34 Відповісти
это для них самое важное, что нужно сейчас принимать? совсем обезумели.
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11.11.2020 14:55 Відповісти
это же нужно было такое придумать, дать садистам в руки инструмент для забавы, следующим решением наверное разрешат применять огнестрельное оружие по тем, кто плохо посмотрел в сторону полицая..
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11.11.2020 14:58 Відповісти
так они эти шокеры будут использовать даже против тех кто с ними просто словами не соглашается , а не оказывает сопротивление , как они сейчас и без шокеров делают . когда ******* своими погаными грязными лапами ребенка трогает , то вырвать ребенка из рук такого козла, это уже сопротивление .....отлично- Европа завидует
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11.11.2020 17:50 Відповісти
кардиостимулятор у "нарушителя"( ошиблись) и писец ему от шокера... Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей - Цензор.НЕТ 8537
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11.11.2020 14:57 Відповісти
ну, старички с кардиостимуляторами сейчас дома сидят
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11.11.2020 14:59 Відповісти
Якщо у людини кардіостимулятор, вона можe виконати наказ поліцeйського з пeршого разу. І навіть бeз кардіостимулятора.
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11.11.2020 15:54 Відповісти
Якщо у людини кардіостимулятор - нехрен сопротивляться полиции!
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11.11.2020 16:21 Відповісти
странно, что раньше было нельзя. Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей - Цензор.НЕТ 273
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11.11.2020 15:00 Відповісти
я так розумію, хтось хоче нагріти руки на закупці шокерів? у нас же інакше нічого не закупляють, якщо не планують на цьому заробити
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11.11.2020 15:02 Відповісти
Янык не знал, что так можно КМ руки выкручивать, что полиции всё разрешат.
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11.11.2020 15:03 Відповісти
не давно в метро одного джентльмена крепили, ну которого со стрельбой и полицая за замечание газом залил, так там шокер был бы очень уместный
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11.11.2020 15:04 Відповісти
Хмм. Учитывая их профессионализм... я бы у них Приусы отобрал.
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11.11.2020 15:06 Відповісти
И пропил...
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11.11.2020 15:14 Відповісти
Бгг. Не.
Я вообще считай не пью.
Забабахал бы конкурс на лучшего рабочего коксохимических заводов и подарил бы победителям.
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11.11.2020 15:20 Відповісти
Тогда обязательно в Алчевск. Авдос отдыхает. Он сильно благополучный.
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11.11.2020 15:30 Відповісти
Черноморск. Там комбинат еще с совковых времен крупный. В Запорожье есть (я оттуда)... в общем есть.
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11.11.2020 15:59 Відповісти
Особо ретивых ратувавших за крутые меры сталин кончил одних их первых. Комсомольцев и злиднив которые раскулачивали до конца голодовки не дожили. Не всем хватило место в новой жизни. Начальникам нужны не активисты а профессионалы. Активист это одноразовый и оплаченый продукт у нас таких шо собак нерезаных,погавкать желают за хозяйскую пайку
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11.11.2020 15:17 Відповісти
Теперь пытки можно модернизировать и легализировать с помощью шокеров
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11.11.2020 15:23 Відповісти
Для этих целей шокеры уже вполне себе очень давно и успешно используются - в этом плане модернизации не будет. Кому нужна легализация пыток?
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11.11.2020 15:29 Відповісти
в противовес пешеходы должны иметь право отбиваться от полицаев сокырамы
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11.11.2020 15:43 Відповісти
ото пси собакова зрадіють
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11.11.2020 15:55 Відповісти
Кабмін пропонує дозволити поліцейським застосовувати шокери під час затримання правопорушників - Цензор.НЕТ 6401
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11.11.2020 16:10 Відповісти
http://shokeru.zakupka.com/p/363317249-taser-usa-strelyayushchiy-shoker-taser-pulse-usa/
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11.11.2020 16:12 Відповісти
Налетай, торопись, покупай живопИсь!
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11.11.2020 16:13 Відповісти
Давно пора!
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11.11.2020 16:22 Відповісти
А почему не фалоимитаторы?
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11.11.2020 16:40 Відповісти
разрешите при задержании стрелять по коленям , сразу без разговоров,только не так посмотрели на полюционера -сразу стрелять по коленям - а как ? по другому порядка не будет. главное больших не трогать , а лучше всего мелких,одиноких, и желательно слабых , я видел как один стоит такой с автоматом и говорит -давай один на один -это полюционер !!!
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11.11.2020 17:54 Відповісти
Этот чпокер сначала надо пробовать на депутатах и прочих чиновниках.
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11.11.2020 19:00 Відповісти
 
 