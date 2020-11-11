5G в Україні може з'явитися через рік-півтора, - Федоров. ВIДЕО
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Заходи щодо впровадження в Україні мобільного зв'язку 5G триватимуть більше року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на засіданні Кабінету Міністрів 11 листопада.
"При запровадженні технології 5G швидкість інтернету збільшується в 10-20 разів і з'являється можливість підключати більшу кількість девайсів для користування інтернетом на одній площі. І тому вже зараз потрібно почати виконувати цю роботу (із впровадження технології 5G — ред.), вона буде тривати трохи понад рік", - зазначив Федоров.
Він додав, що для цього буде створено групу експертів, яка займатиметься відповідною науково-дослідницькою роботою. Також в Мінцифри планують розробити план розвитку діапазону частот, потрібних для запровадження 5G. За словами віцепрем'єра, експериментальні зони для тестування використання зв'язку 5G з різними мобільними операторами будуть відкриті вже наступного року.
"Ми сподіваємося, що через рік-півтора оператори вже почнуть отримувати ліцензії і у нас з'явиться ця технологія. Але перед тим, як говорити про конкретні терміни, потрібно провести певну науково-дослідницьку роботу", - зазначив Федоров.
Як повідомлялося Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив розпорядження, яким затвердив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління (5G). Документ встановлює перелік необхідних заходів для забезпечення впровадження в Україні системи 5G та забезпечує їх проведення.
Будь ласка, зачекайте...
1. Мтс уже нет. Есть Водафон -бренд. Водафон-Украина-владелец Азербайджан.
2. Выкупить частоты- мало. Их надо освоить, или их заберет НКРС взад.
3. Цена вопроса покупки частот очень велика.
4. Помимо частот операторам необходимо модернизировать сети до IMS и модернизировать радио-RAN для запуска voLTE (полноценного 4G) и Wifi Calling.
Ну вывод бабла европейскому владельцу, вас не смутил Нет стобы свое развить, вспомните UMC..., Он же Водафон. Продали ? И кто ? Государство ...
2. НКРЗ це продажна олігархічна структура, у нас в Україні купа частот не використовується, але НКРЗ їх не забирає!
3. Ціна на радіочастоти в Україні вкрай низька, бо ліцензії на 4G які в Європі продавали по 1,5 млрд євро, в Україні продали за 1 млрд.грн, а це в 50 разів дешевше!
2. Соглашусь. Те еще крысы.
3.По меркам в нашей стране высокие, если поднять- не купят.
..за їх рахунок....
Ілон Маск свій інтернет вже роздає, до речі
Это в совке рыбные котлеты были по две коп.!
А тут - рынок/реклама/замануха)))
Потом начал смотреть на эти фишки внимательнее и задавать вопросы.
30 Гб за сто грн реальный контракт от Киевстар, но региональный. 20 Гб за 60 грн лайф год назад прекратил пробовать, но до конца года тариф работает.
При большей скорости просто загрузка быстрее, а расход трафика такой же
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1. В каком-нибудь колхозе или в обществе умалишённых - да, согласен, 1,5 Гиг за глаза, особенно если там работает 2Ж
2. Мобильный интернет так и называется мобильный, что не привязан проводом к одной точке
3. Я сам определяю чем мне пользоваться, каким функционалом и я не отношусь к категории лохов, которые купили себе девайс для мессееджеров, соцсетей, браузеров и онлайн-игруль. Мне мобильный интернет нужен для работы в любой точке страны с пингом 20-40 и хорошей скоростью хотя бы 8 мегабит. Вообще я планирую на Starlink перейти, когда там определяться что по чём и распрощаться с кошмарными водафонами, киевстарами и лайфами
В киевской области, на даче - супер 4Ж летает. А два других опсоса и 2Ж еле-еле...
Все относительно ...