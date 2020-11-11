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5G (16) Федоров Михайло (533)

5G в Україні може з'явитися через рік-півтора, - Федоров. ВIДЕО

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Заходи щодо впровадження в Україні мобільного зв'язку 5G триватимуть більше року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на засіданні Кабінету Міністрів 11 листопада.

"При запровадженні технології 5G швидкість інтернету збільшується в 10-20 разів і з'являється можливість підключати більшу кількість девайсів для користування інтернетом на одній площі. І тому вже зараз потрібно почати виконувати цю роботу (із впровадження технології 5G — ред.), вона буде тривати трохи понад рік", - зазначив Федоров.

Він додав, що для цього буде створено групу експертів, яка займатиметься відповідною науково-дослідницькою роботою. Також в Мінцифри планують розробити план розвитку діапазону частот, потрібних для запровадження 5G. За словами віцепрем'єра, експериментальні зони для тестування використання зв'язку 5G з різними мобільними операторами будуть відкриті вже наступного року.

Також читайте: Кабмін затвердив план заходів щодо впровадження в Україні зв'язку 5G

"Ми сподіваємося, що через рік-півтора оператори вже почнуть отримувати ліцензії і у нас з'явиться ця технологія. Але перед тим, як говорити про конкретні терміни, потрібно провести певну науково-дослідницьку роботу", - зазначив Федоров.

Як повідомлялося Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив розпорядження, яким затвердив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління (5G). Документ встановлює перелік необхідних заходів для забезпечення впровадження в Україні системи 5G та забезпечує їх проведення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Та в чем проблемма? Поставьте одну станцию в центре Киева и 5 жи в кармане. даже 6 жи можно. А вот сделать хотя бы 3жи по всей Украине - это в каком столетии будет?
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11.11.2020 17:19
+6
В центре Украины есть места , где даже 3G нет. Разговор по телефону иногда даже не получается, а они про 5 G.
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11.11.2020 17:28
+3
Встречное предложение кабмину Осла - введите за год сеть 3 жи.
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11.11.2020 17:21
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Та в чем проблемма? Поставьте одну станцию в центре Киева и 5 жи в кармане. даже 6 жи можно. А вот сделать хотя бы 3жи по всей Украине - это в каком столетии будет?
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11.11.2020 17:19 Відповісти
Київстар та МТС хочуть викупити всі можливі частоти щоб в Україну не зайшов нормальний европейський мобільний оператор. Просто не буде частот щоб йому продати і два російських говнооператора будуть продовжувати панування на українському ринку, виводячи з нього по 1 млрд доларів щороку кожен.
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11.11.2020 19:25 Відповісти
Вы хоть бы поинтересовались вопросом.
1. Мтс уже нет. Есть Водафон -бренд. Водафон-Украина-владелец Азербайджан.
2. Выкупить частоты- мало. Их надо освоить, или их заберет НКРС взад.
3. Цена вопроса покупки частот очень велика.
4. Помимо частот операторам необходимо модернизировать сети до IMS и модернизировать радио-RAN для запуска voLTE (полноценного 4G) и Wifi Calling.

Ну вывод бабла европейскому владельцу, вас не смутил Нет стобы свое развить, вспомните UMC..., Он же Водафон. Продали ? И кто ? Государство ...
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11.11.2020 22:51 Відповісти
1. МТС як був так і лишився, тільки переоформив на свою азербайджанську дочку свої активи щоб уникнути націоналізації. Водафон це просто бренд, а фактично мобільна мережа належить росіянам. Астеліт-Лайф теж належить росіянам, бо росіяни володіють значною часткою Турксела, власника Астеліта-Лайфа, і контролюють головного акціонера Турксела, який додумався виводити гроші через росіян а тепер під слідством.
2. НКРЗ це продажна олігархічна структура, у нас в Україні купа частот не використовується, але НКРЗ їх не забирає!
3. Ціна на радіочастоти в Україні вкрай низька, бо ліцензії на 4G які в Європі продавали по 1,5 млрд євро, в Україні продали за 1 млрд.грн, а це в 50 разів дешевше!
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12.11.2020 00:44 Відповісти
1. 100% Это не так. Москали не управляют и не владеют Водафон-Украина - гудбай. От национализации под маркой Водафон-прятались как раз москали Государству предлагалось выкупить пакет акций- отказались. Владелец NEQSOL понятно вроде кто ... ?
2. Соглашусь. Те еще крысы.
3.По меркам в нашей стране высокие, если поднять- не купят.
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12.11.2020 07:31 Відповісти
5G в Україні може з'явитися через рік-півтора, - Федоров - Цензор.НЕТ 4586
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11.11.2020 19:38 Відповісти
Азбуку Морзе надо вводить,а не эту хрень короновирусную....
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11.11.2020 17:20 Відповісти
Люди реально вірять у плоску Землю...
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11.11.2020 17:49 Відповісти
Встречное предложение кабмину Осла - введите за год сеть 3 жи.
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11.11.2020 17:21 Відповісти
а китайцы тем временем уже запустили спутник 6G
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11.11.2020 17:22 Відповісти
А тим часом у Китаї працюють десятки тисяч рабів на підприємствах за мізерну зарплату, для яких побудували бараки і яких нікуди не відпускають звідти. Китайські колгоспники.
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11.11.2020 20:28 Відповісти
Досих пор верите в эту брехню ?
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11.11.2020 22:52 Відповісти
Це не брехня і ніколи не було нею. Узнай про табори перевиховання у північно-західному Китаї. У зв'язку з цим санкції збиралися вводити міжнародні.
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11.11.2020 23:11 Відповісти
давно з Китаю?
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11.11.2020 23:00 Відповісти
Коли сільських жителів питають,що таке 6-джи вони відповідають стереотипно - а чого з мене беруть за доставку газу,коли я топлю дровами?..
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11.11.2020 17:28 Відповісти
Будуть багато вумнічать, то будуть ще й за доставку дров платити
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11.11.2020 17:57 Відповісти
нічого.. ми їм проведемо IT-лікбез5G в Україні може з'явитися через рік-півтора, - Федоров - Цензор.НЕТ 2726
..за їх рахунок.... 5G в Україні може з'явитися через рік-півтора, - Федоров - Цензор.НЕТ 4613
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11.11.2020 19:42 Відповісти
5G в Україні може з'явитися через рік-півтора, - Федоров - Цензор.НЕТ 2168 газовщикам пох пока труба подключена к дому плати абонплату не зависимо пользуешся газом или нет, я положил на них болт и не заплатил за год ни копейки, они осерчали 5G в Україні може з'явитися через рік-півтора, - Федоров - Цензор.НЕТ 8071 у них один вопрос почему лох не платит? я говорю шо я не лох и посылаю культурно накуй.
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12.11.2020 10:06 Відповісти
В центре Украины есть места , где даже 3G нет. Разговор по телефону иногда даже не получается, а они про 5 G.
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11.11.2020 17:28 Відповісти
На дачі з груші на городі ловимо моб.звязок(Черкаська обл)Так що 5 G нам дуууже актуальне.
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11.11.2020 18:48 Відповісти
Донецкая область Хутор. Рядом развалины совхоза им. Кагановича. Набрать текст СМС, кнопку отправить и ,,,,, подбросить повыше телефон. Тогда уходит без проблем. А по субботам, нет, не только баня. К нам почтальон приезжает. 5G в Україні може з'явитися через рік-півтора, - Федоров - Цензор.НЕТ 7294
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11.11.2020 19:35 Відповісти
Имею отношение к ним, и сам вынужденно терплю такое неудобство. Арендатор выгнал всю тройку со своей территории. Двор, как бы, колодец-окружен жилыми домами, школами, садиком- поставить базовую некуда. Жду запуска WiFiколлинга. Метро запустили, еще чуточек и будет счастье.
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11.11.2020 22:56 Відповісти
5G - Гітлєрр - Гіммлєрр - Геррінг - Гєббєльс - Гєйтцц
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11.11.2020 17:31 Відповісти
в дурдоме опять интернет включили
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11.11.2020 17:34 Відповісти
єщьо адно Г...
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11.11.2020 17:40 Відповісти
А ще навіть вивчили українську мову в дурдомі кацапському
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11.11.2020 21:47 Відповісти
а Геринг то еще и Герман, вот и 6G
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11.11.2020 17:36 Відповісти
а там G7 на падходє...
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11.11.2020 17:39 Відповісти
В дитинстві нам цілком серйозно казали, що фашистський знак - це чотири літери Г.
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11.11.2020 17:55 Відповісти
Кирилицею причому. Інфа 100%
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11.11.2020 22:09 Відповісти
сделайте по дорогам, хотя бы основным, хотя бы 3G для начала.
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11.11.2020 17:32 Відповісти
Что бы такое молоть, надо быть полным дауном или беспринципним ублюдком который ссыт в глаза лохторату. Даже Китай забил хрен на никому не нужный 5ж.
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11.11.2020 17:34 Відповісти
А сам, мабуть, смартфон з 5g купив...
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11.11.2020 17:51 Відповісти
А тем временем китайцы запустили спутник для 6G
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11.11.2020 17:34 Відповісти
А когда в моем селе 3 джи появится??
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11.11.2020 17:44 Відповісти
какие села? Тут земля на продажу вьіставляется, а какие то села под ногами путаются,ожидай не 3 жи, а что злоумьішленники будут регулярно псувать дроти, а електрики казать що нам не вигідно, збитково, а поліція буде шукати зловмисників і нікого не зможе знайти.
Ілон Маск свій інтернет вже роздає, до речі
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11.11.2020 18:04 Відповісти
Ще 4g нормально не працює,більше того,навіть 3g далеко не всюди є.
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11.11.2020 18:16 Відповісти
А какой смысл в вашем 5G если у нас мобильные операторы не обеспечивают население и 4G? Покупаешь тарифный пакет с безлимитным интернетом, а оказывается оператор дает в сутки только 1,5Гб 4G, а остальное время в связи с какой то Политикой на супер медленной скорости что даже не имеет смысла пользоваться таким интернетом. У что будет когда 5G проведут? 10минут дадут пользования, а остальное на волах?
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11.11.2020 18:54 Відповісти
И читай внимательно условия)))
Это в совке рыбные котлеты были по две коп.!
А тут - рынок/реклама/замануха)))
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11.11.2020 19:13 Відповісти
Я думал безлимитный интернет и цена пакета в 3 раза выше обычного само собой подразумевает что интернет будет безлимитный. Тем более операторы нигде не дают информации при покупке что интернет *безлимитный* но очень, очень, очень, очень пздец какой медленный после 1,5ГБ. Так смысл делать 5G? При скорости 5G лимит в 1,5ГБ сожрет минут за 10. А дальше как говорится. злазьте куме з воза i йдiть пiшком, бо кобыла здохла.
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11.11.2020 21:30 Відповісти
Я когда-то тоже думал....
Потом начал смотреть на эти фишки внимательнее и задавать вопросы.
30 Гб за сто грн реальный контракт от Киевстар, но региональный. 20 Гб за 60 грн лайф год назад прекратил пробовать, но до конца года тариф работает.
При большей скорости просто загрузка быстрее, а расход трафика такой же
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11.11.2020 21:44 Відповісти
у меня UNLIMIT 3G Plus. Сраный водафон. Как позавчера оказалось в пакете всего 40 ГБ без ограничения скорости, а потом режут скорость до 0,800мбит/сек. Ютубе качество 144 с остановками идет. Хочешь скорость - плати 10 грн за каждый гиг
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12.11.2020 09:18 Відповісти
Полтора гига в день - круто для мобильного интернета, лучше уже на какой-то кабельный перейти.
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11.11.2020 21:21 Відповісти
А то что в обычных пакетах дают 2000-5000Мб на МЕСЯЦ, какой смысл в етом тырнете? Для кого нах. надо ихние 5G?
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11.11.2020 21:33 Відповісти
1,5 гиг никакой крутизны нет абсолютно. на 30 минут видосик посмотреть. 1024HD
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12.11.2020 09:19 Відповісти
Мобильный интернет - не самый лучший выбор для длительного просмотра видео с высоким разрешением и скачивания очень больших файлов. Браузеры, мессенджеры, онлайн игрули и другие приложения, используемые на мобильных устройствах потребляют трафика на несколько порядков меньше, и тех 1,5 гиг обычному пользователю на месяц спокойно хватит.
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12.11.2020 09:46 Відповісти
"1,5 гиг обычному пользователю на месяц спокойно хватит."
===========
1. В каком-нибудь колхозе или в обществе умалишённых - да, согласен, 1,5 Гиг за глаза, особенно если там работает 2Ж
2. Мобильный интернет так и называется мобильный, что не привязан проводом к одной точке
3. Я сам определяю чем мне пользоваться, каким функционалом и я не отношусь к категории лохов, которые купили себе девайс для мессееджеров, соцсетей, браузеров и онлайн-игруль. Мне мобильный интернет нужен для работы в любой точке страны с пингом 20-40 и хорошей скоростью хотя бы 8 мегабит. Вообще я планирую на Starlink перейти, когда там определяться что по чём и распрощаться с кошмарными водафонами, киевстарами и лайфами
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12.11.2020 10:00 Відповісти
Я подразумевал под "обычным пользователем" городского жителя, у которого есть и дома и на работе кабельный безлимитный интернет со скоростью хотя бы 100 мбит/с, а мобильный используется только в движении. А если использовать мобильный интернет как альтернативу кабельному, то это печально, там много чего себе нельзя будет позволить.
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12.11.2020 10:18 Відповісти
вы 3g стабильное сделайте по всей Украине сначала
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11.11.2020 19:03 Відповісти
А зачем сейчас 3ж развивать особо уж ?
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11.11.2020 22:57 Відповісти
потому что его нет. Соответственно нет 4g и 5g тоже не будет
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12.11.2020 08:17 Відповісти
Будет - не сомневайтесь
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12.11.2020 09:05 Відповісти
в Киеве и больших городах - сомнений нет, а на периферии - хрен.
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12.11.2020 09:09 Відповісти
В Киеве тоже емть провалы по покрытию
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12.11.2020 10:37 Відповісти
Угу. В метро. А если серьезно, то с твоих слов даже в Киеве нет полноценного покрытия, что можно говорить о переферии?
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12.11.2020 10:46 Відповісти
Полноценного нет ни у одного обсоса. Слишком много факторов. Сам сижу в Киеве на плохом покрытии одного из них.Зато другие два тцт лусше. В другом месте наоборот те в Ж, а один на коне....
В киевской области, на даче - супер 4Ж летает. А два других опсоса и 2Ж еле-еле...
Все относительно ...
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12.11.2020 11:03 Відповісти
у меня в городе только 3g и то недалеко от вышки, местами даже Е нет. Пинг от 160 при 3G, а цена как за 4G.
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12.11.2020 09:11 Відповісти
А зачем сейчас 3ж развивать особо уж ?
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11.11.2020 22:58 Відповісти
Дехто пише про шкідливість 5Ж для людини і навколишнього середовища. Ця технологія викликає захворювання на рак та інші. Матеріал статті BRIEFING Effects of 5G wireless communication on human health. European Parliamentary Research Service
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11.11.2020 22:45 Відповісти
Про сотовый так тоже когда-то писали. И про 3Ж, и про 4Ж. Вред наверное есть, но сейчас 5Ж больше всего вреден для телефонных компаний, потому что нужно новое дорогое оборудование ставить, а старое и так приносит хорошую прибыль. Кстати, мобилы тоже придется менять, а на горизонте уже 6Ж появилось.
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12.11.2020 09:24 Відповісти
про сотовые телефоны писали тараканы когда поставили вышку возле нашего дома, борьба с тараканами шла 20 лет и безрезультатно, но пришёл киевстар и решил проблему за пару дней, самое интересное что трупяки на кухне не валялись, тараканы просто собрали вещи и скрылись в не известном направлении, по поводу вреда 3ж 4ж 5ж 6ж и т.д. всё зависит от частоты и мощности чем выше частота тем больше пропускная способность канала, поэтому лохотрон 4ж на 900 мгц закончился печально, набравшись опыта наши операторы хотят 5ж запустить в районе 3 ггц, но там есть проблем с затуханиями поэтому микроволновки с открытыми дверями будут вешать через каждые 500 метров. но это не главное, самое страшное 5ж передатчик в самом телефоне 5G в Україні може з'явитися через рік-півтора, - Федоров - Цензор.НЕТ 7463 в режиме разговора)) поэтому в нормальных странах подумали о последствиях, судах, выплатах, пожизненных содержаниях и ввели полный запрет, ну нам и китайцам это не светит, с нашими законами можно смело засовывать голову в микроволновку.
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12.11.2020 10:26 Відповісти
Спасибо Порошенко, что ввёл 3G и 4G.. но что будет 5G при этой власти популистов я не верю.. только как вернёся Порох, тогда будет
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12.11.2020 22:14 Відповісти
Прогресс не остановить никак. А в Украине и в самом деле качественное покрытие. Я например как на Водафон перешел, так проблем не знаю. Покрытие 4g есть везде, по крайней мере Водафон в Чернигове https://www.vodafone.ua/ru/support/search-shop/chernihiv
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11.01.2021 12:06 Відповісти
 
 