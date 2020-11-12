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Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає карантин вихідного дня дурницею і каже, що Львів не буде приймати жодного нерозумного рішення.

Про це він сказав під час акції підприємців-рестораторів "Маю право працювати", передає Цензор.НЕТ.

"В першу чергу, я хочу подякувати всім львівським підприємцям. Тільки завдяки вам з перших місяців і до сьогодні ми отримали допомоги для наших лікарень близько 60 млн грн. Міська влада додала ще 240 мільйонів", - сказав Садовий. За його словами від держави місто отримало лише 1 млн грн.

Садовий також розповів, що на коронавірус вже перехворіло 25% львів’ян.

"Карантин вихідного дня, на мою думку, - це бздура, це є глупота… Ми були, є і будемо разом з вами, жодного глупого рішення місто приймати не буде. Це є наше місто", - сказав Садовий.

Водночас він додав, що "ми з вами повинні взяти на себе всі зобов’язання: ніяких бенкетів, ювілеїв чи весіль, але про повний локдаун не можна говорити".

Нагадаємо, уряд планує ввести карантин вихідного дня строком на три тижні. Почне діяти карантин вже з цих вихідних.

Читайте також: Кабмін визначив умови для роботи закладів під час карантину в будні дні: 50% заповненості місць у кінотеатрах і не більше 20 осіб на заході
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Топ коментарі
+20
Вот, слова не мальчика, а мужа
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11.11.2020 18:03
+19
Перед виборами піар.
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11.11.2020 18:04
+14
а на рассее абама по подъездам ссыт...
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11.11.2020 18:22
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Вот, слова не мальчика, а мужа
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11.11.2020 18:03 Відповісти
ага.. как-то в Черкасский район Черк области, в 20 км от г Черкассы, где у меня находится дача на берегу Днепра (случайно купленная в начале 2000ых), приехало две фуры с Львовским мусором.. Столько слов от местных односельчан было адресовано лично Садовому, и так словесно помяли его и мужское и мальчуковое "начало", и мамку его, и бабке тоже досталось.. и кошку и мышку, Жучку и внучку.. оттакое..
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11.11.2020 18:11 Відповісти
а на рассее абама по подъездам ссыт...
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11.11.2020 18:22 Відповісти
та не!.. уже Байдена видели в лифтах..
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11.11.2020 18:23 Відповісти
байден сидітиме за фальсифікацію виборів.
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11.11.2020 20:30 Відповісти
ахах)).. ты из "95 квартала"?!
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11.11.2020 20:51 Відповісти
У нас теж були такі подарунки зі Львова...та нормальна людина розуміє,що то політика...
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11.11.2020 20:05 Відповісти
Не люблю садового, але тут він правий на 100%. От якби мери крупних міст взяли та й послали шмиглю та зєлю нах з їхнім дурантіном. Гроші євросоюза (1,5 мільярди) скиздили, а на нас відігруються, цуки.
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11.11.2020 20:32 Відповісти
ти ублюдку порошенко та його васалу синюткє за то сміття подяку передай. А мені цікаво, що в тебе не має жодних сумнівів, що 1000 км хтось сміття повезе. Один комент, і я про тебе знаю, що не хочу нічого про тебе знати.
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11.11.2020 20:54 Відповісти
Мальчіку Андрюші Садовому-Долі це не допоможе. Бо зрештою це й він привів зебілів до влади. Мальчік Андрюша вже дуже скоро сидітиме в тюрязі.
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11.11.2020 18:31 Відповісти
Дай боже нашому теляті вовка з'їсти!
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11.11.2020 20:30 Відповісти
Дивись, бо доля може тебе покарати.
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11.11.2020 20:55 Відповісти
Так, він такий. Я тому не свічу тут своїх даних, а зброя пролєтаріата в ******** умовах - це виборчий бюлетень. Я сам спеціально прибув із заграніци, щоб проголосувати, і ще декількох людей мобілізував, які не ходили голосувати у першому турі. Доля цього разу не викрутиться.
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11.11.2020 21:28 Відповісти
За Свинютку? Ще нам рогулів не було у Львові мерами.
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11.11.2020 22:07 Відповісти
Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 5792
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11.11.2020 19:10 Відповісти
Перед виборами піар.
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11.11.2020 18:04 Відповісти
Не будет выполнять,надо наказывать.
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11.11.2020 18:05 Відповісти
Кидок через .уй. Садовый: Карантин выходного дня - это глупость, Львов не будет принимать неразумные решения - Цензор.НЕТ 2809
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11.11.2020 18:06 Відповісти
Может и глупость
Но тогда надо предложить свое решение проблемы
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11.11.2020 18:07 Відповісти
Та правильно он делает. Ушатали этим коронавирусным пи34ежом.
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11.11.2020 18:10 Відповісти
Известный российский шоумен Сергей Светлаков заболел коронавирусом. Его госпитализировали в одну из столичных больниц.
Как стало известно, состояние артиста резко ухудшилось, сообщили в Telegram-канале "Baza".
Так, после краткого обследования врачи решили, что Сергея следует незамедлительно перевести в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19.
На данный момент Светлаков находится в тяжелом состоянии. По словам источников, компьютерная томография показала у него поражение легких.
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11.11.2020 20:30 Відповісти
И шо из этого? До него от заболеваний лёгких не умирали?
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11.11.2020 20:34 Відповісти
Да что вы,они на столько культурны,что мусор выбрасывают за 200-300 км от Львова.
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11.11.2020 18:11 Відповісти
в воскрєсний дєнь с сєстрой моєй
ми вишлі со двора:
- я повєду тєбя в музей, -
сказала мнє сєстра...
- я тє повєду! - сказав Шмигаль
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11.11.2020 18:10 Відповісти
На улице бухать низзя
На улице менты
Они нам вовсе не друзья
А вроде как скоты
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11.11.2020 18:18 Відповісти
Один умнее другого!!!! Задолбали!!!! Соберитесь и решите что людям говорить!!!!
Львов есть и будет - а Садовые приходят и уходят!
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11.11.2020 18:10 Відповісти
Как знать , то что глупость я согласен ,а вот жесткие меры принимать надо , и первую очередь дистанцирование и поголовное ношение масок без исключений. А также антисептирование всех поверхностей.И жесткие ограничения для болеющих , а то посмотрите в инстаграм, там они прямо ряссказывают что болеют и показывают как лазят по супермаркетам,все лапают и маску дергают , а то и без нее. За такие репортажи штрафовать так надо, что бы бабла на супермаркеты больше не осталось! Задолбали - ЕСЛИ ВЫ КОЗЛЫ БОЛЕЕТЕ ЛЕГКО ,ТО ИЗ ЗА ВАС УМИРАЮТ ДРУГИЕ ЛЮДИ ! Вы УБИЙЦЫ! Сидите дома и лечитесь! А нашей власти привет - ВЫ ТОЖЕ УБИЙЦЫ - спустили 65 лярдов в унитаз!
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11.11.2020 18:10 Відповісти
1. Не выполнение закона. Наказание.
2. Пиар перед выборами. Игнор садового на выборах, хотя свынютка ещё хуже.
3. Просто козлина!
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11.11.2020 18:11 Відповісти
Кацапское чучело, ты бы сидело в своей засраной сызрани и звездело.
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11.11.2020 18:47 Відповісти
я я я я самый вумный, самый кггасивый, и везде подчеркивать, что наш город самый особенный среди остальных.. тупой пиар.
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11.11.2020 18:11 Відповісти
25%!? Хтось бреше не кліпаючи!
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11.11.2020 18:11 Відповісти
Теперь Львов будет ковидных развозить по всей Украине.
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11.11.2020 18:15 Відповісти
Жаль Україна не Ізраїль чи Китай..

У першому випадку Львів би ізолювали по всіх дорогах від решти країни,у другому ПРИДУРКА і ПОПУЛІСТА Садового би просто розстріляли...
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11.11.2020 19:13 Відповісти
И в первом и во втором случае, власти оказывали населению и бизнесу помощь. Пусть мне зедебилы в месяц хотя-бы 5000 дают и введут налоговые каникулы, и я буду сидеть на карантине
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11.11.2020 19:31 Відповісти
ну вибачайте.. що у Влади в Україні просто бабла немає "роздати карантинні"..Звичайно можна запустити друкарський станок.. але наслідки ми вже ПРОХОДИЛИ НЕ РАЗ......
апропо ... лікування одного "ковідного" у Львові 20 000 грн.
у день.
. якраз прекрасна ідеяю послабити карантин... Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 8563
тоді як у польші маски надягли навіть на велосипедистів .
САДІК = ГОЛІМИЙ ПОПУЛІСТ !
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11.11.2020 19:51 Відповісти
Натягніть собі маски всюди. Вам цього ніхто не забороняє. І вдома сидіть, хоч рік. Але чому я маю бавитись у ваші ідіотські ігри?
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11.11.2020 20:59 Відповісти
v eti igru sejchas igraet vsja evropa, toist sve oni debilu a tu edinstvennuj ymnuj da?
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11.11.2020 21:37 Відповісти
В Италии вне дома - все в масках.
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11.11.2020 21:59 Відповісти
Вся Європа не грає, а підігує . Я не один вважаю, всі ці заходи неефективними, неправильними і такими , які шкодять. Діти багатіїв не вчаться віддалено. А в США , до речі , не сильно переймаються. Якщо ви боїтесь,то сидіть вдома. хто забороняє?
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11.11.2020 22:05 Відповісти
Все потом к терапевту Садовому,пусть лечит.
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11.11.2020 18:18 Відповісти
За пару днів до другого туру виборів мера Андрій Іванович ще більше радикалізується і вийде на одиночний пікет "Ні капітуляції!"
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11.11.2020 18:22 Відповісти
Львів має плюс мінус мільйон жителів.То якщо вірити Садовому,то тоді у Львові двісті п'ятдесят тисяч інфікованих?!Така кількість людей,а він ще мордою завертає?
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11.11.2020 18:26 Відповісти
Львів має плюс міну 720 тис. жителів...
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11.11.2020 19:29 Відповісти
Та ще кілька років тому сам Садовий хвалився,що Львів дійшов до мільйона.Та і навіть якщо у місті тільки 720 000 жителів,то сто вісімдесят тисяч інфікованих-то є мало?
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11.11.2020 21:01 Відповісти
Добавим, положительные растут в геометрической прогрессии. И жертвы тоже.
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11.11.2020 22:01 Відповісти
Садовой может к себе домой возьмет десяток больных котрые в больницу уже не попадают?
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11.11.2020 18:26 Відповісти
Просто садовому не хочется кормить тысячи голодных предпринимателей, у которых зеленый дурантин забрал средства на еду.
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11.11.2020 18:46 Відповісти
вибачте... бабло з відкатів давно Садовим "сховано в тумбочку".......
тепер повертати назад ? ))))
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11.11.2020 19:53 Відповісти
ти особисто давав садовому відкати?
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11.11.2020 21:01 Відповісти
Лично я не вижу никаких проблем с ограничениями на выходные.Без кофе и медовухи из Львова прожить можно.А вот если Вы попадете, не дай Бог, сейчас в больничку то заговорите, если успеете,по другому.Проблема действительно есть и решения нужны.
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11.11.2020 20:53 Відповісти
Какие предприниматели?Магазины и ресторыны,развлекательные комплексы в центре города?Так это люди совсем не бедные.Те что кофе,наливку и значки продают на улице таких процентов 5 от общего количества.Таким согласен нужно помочь.Вот пусть Садовой и разработает механизм адресной помощи нуждающимся.А так говорить что всё и все х...е и не предлагать в замен ничего,как минимум не разумно.
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12.11.2020 10:37 Відповісти
сидоров, откуда информация что все кафе, магазины в центре - богатые? Ты хоть интересовался сколько стоит аренда в людных местах и сколько на нее нужно торговать? Я уже не говорю, что на окраинах города тоже люди, которым нужно платить зарплаты и аренды. А еще у кафе и ресторанов есть продукты, которые портятся. А еще есть рынки где тоже дурантин уничтожает малый бизнес...
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12.11.2020 13:01 Відповісти
Если в субботу или воскресенье заболеете то возьмет. А если с понедельника по пятницу то ...
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11.11.2020 18:49 Відповісти
Садовой положил на Организма и Степанова?
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11.11.2020 18:27 Відповісти
Садовой это один из нормальных Меров в Украине. А то что ему всякую подлянку устраивают как с низу так и сверху, так это наша система так работает. Если ты честно стараешься сам что либо сделать тебе таких палок в колёса насуют. Вот на хрена спрашивается придумали ещё один вид карантина (на выходные) это же полная дурь. Выявляйте и изолируйте БОЛЬНЫХ, а на деле загоняют за гору здоровых и не дают им ни работать ни отдыхать. На что уже даже маски и те не могут выдавать людям, а ума хватает только на повышение штрафов до европейского уровня. Сами способны только носом шмыгать стоя на трибуне, рассказывать сказки из серии "Спокойной ночи малыши", а таких как Ляшкин, аж двое, от чего в глазах двоит.
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11.11.2020 18:28 Відповісти
да.. второй нормальний -Кернес...
Третий -Труханов... Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 7420
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11.11.2020 20:18 Відповісти
нє.Свинютку треба, рагуля нам сюди безмозглого. ВОно навіть з мешканцями не зустрічається. Босміттєву кризу зробило, і сцить, що його, попри охорону, в смітник запхають.
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11.11.2020 21:03 Відповісти
Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 6920
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11.11.2020 18:31 Відповісти
Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 7008
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11.11.2020 18:34 Відповісти
видать ему недостаточно того, что львовская область среди лидеров по числу заболевших.
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11.11.2020 18:34 Відповісти
Пуста балаканина...В тих карантинах ніякого конструктивізму, як й в перестановках часу....Лише бажання клерків нагидити Загалу Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 6608
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11.11.2020 18:43 Відповісти
я б не сказал. в выходные дни народ массово на рынки валит, особенно пенсионеры. как покупать продукты, так и многие из сел их продавать.
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11.11.2020 18:58 Відповісти
Й яка доля серед ковідних з ринків, на чистому повітрі. Зверніть увагу на найбільші відсоткові показники ковідності серед чиновників...Ось хто поширює Заразу
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11.11.2020 19:09 Відповісти
а воздух на открытом пространстве спасает от заражения? вообще то коронавирус передается воздушно-капельным путем. в любом случае от такого карантина будет польза, ибо на выходные народ кроме рынков, еще и по кабакам и увеселительным заведениям массово тусуется
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11.11.2020 19:15 Відповісти
Забудьте,ту маячню ,про передачу повітряно икрапельним...! Він передається будь=якими шляхами й повітряно -аерозольним й контактним й через речі,й пробиває гематоенцефалічний й інші бар'єри...Може довше проживете...
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11.11.2020 19:20 Відповісти
упана Безмежа логіка " кульгає на обиді ліві ноги" )))))))

1) Забудьте,ту маячню ,про передачу повітряно икрапельним...!

2) Він передається будь=якими шляхами й повітряно -аерозольним й контактним ..


п2 ВкЛЮЧАЄ п1, а н е заперечує )))
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11.11.2020 20:16 Відповісти
Не наривайтеся й не чіпатимуть ваші нарости на лобі...! З логікою,навіть формальною, в вас складні відносини. Втім,я,даремно...Вам незрозуміти. В вас курка й яйце - теж саме, бо одне містить друге...
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12.11.2020 20:53 Відповісти
а ты давай оплатишь комунальные услуги, и покормишь тех, кто на этих рынках зарабатывает деньги. Ок? Нет? Тогда иди на хер
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11.11.2020 19:32 Відповісти
а при чем тут я? я что ли 35 миллиардов ковидного фонда в асфальт закатал? во франции на время карантина людей от коммуналки освободили, а нам в это время цену на газ на 35 % подняли. это я сделал что-ли?
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11.11.2020 19:36 Відповісти
Не ты конечно. Но тогда какие претензии к Садовому и предпринимателям, которые просто хотят тоже жрать, а вместо помощи получают ужесточенную налоговую систему и карантинные меры?
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11.11.2020 19:40 Відповісти
Епідемії ...віруси ... це взагалі все видумки рептилоїдів з Тау Кита,що зараз контролюють "Світовий Уряд" Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 9716
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11.11.2020 19:27 Відповісти
Ну да, только китайцы после их жестчайшего карантина сейчас не имеют ни больных, ни смертей, ни положительных.
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11.11.2020 22:03 Відповісти
Карантин вихідного дня - Звичайний терор для громадян, аби незаважали грабувати країну Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 7280 Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 5280 Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 7280
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11.11.2020 18:39 Відповісти
Все правильно делает Садовый. зеленых долбодятлов нужно посылать нахер. У них было 9 долбанных месяцев чтобы наладить медицину в стране, а они вместо этого асфальтировали дороги на кладбища. зеленый дурантин - имитация деятельности зеленых папуасов, ведь кроме ущерба малым бизнесам, он ничего не даст!
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11.11.2020 18:43 Відповісти
Руцький! Не провокуй! Життя тільки на Расеї нічого не варте. Карантин - будемо сидіти в хаті. Грошей на тіятри все одно - нема.
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11.11.2020 19:08 Відповісти
а садовой уже эпидемиолог ?
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11.11.2020 18:53 Відповісти
Садовий вже "збитий льотчик" )
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11.11.2020 19:14 Відповісти
Садовой уже в который раз мэр города, в котором его уважают. В отличии от вас, зедебилов)))
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11.11.2020 19:34 Відповісти
особенно уважают Садового "НОВОЛЬВОВЯНЕ"... раньше "донецкие"... Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 2030
Именно им Зеленский теперь дал право голосовать за мера ...



І не забудьте це переслати в месенджері вашим друзям, які підтримують Андрія Івановича, щоб вони могли використовувати цю інформацію для агітації.

1. У 2006 році Андрій Садовий своїм розпорядженням №860 від 13.09.2006р. нагородив комуніста Олександра Грубого (який в тому ж році балотувався до ЛМР від КПУ) подякою з нагоди 75-річчя з дня народження та за активну громадську роботу.

2. У 2009 році (після Помаранчевої революції!!) Андрій Садовий підтримав Віктора Януковича на посаду Президента України. https://zik.ua/.../2009/10/14/sadovyy__za_yanukovycha_200183

3. У 2011 році Андрій Садовий разом з Андрієм Клюєвим, Дмитром Табачником, Петром Симоненком та Генадієм Кернесом їздив на день народження Віктора Януковича. https://zik.ua/.../2009/10/14/sadovyy__za_yanukovycha_200183

4. У 2012 році один із найближчих соратників Андрія Садового Василь Расевич (в минулому комсорг на істфаці ЛНУ, певний час навіть був редактором «Захід-нет», що належить Садовому) організував дискусійний клуб «Митуса», постійними відвідувачами, якого були Владімір Корнілов і Алєксандр Чалєнко (агенти ФСБ, які після Майдану втікли з України), Олег Хавич (антиукраїнський елемент з Чернівців), та представники «Українського вибору» Медведчука. В рамках клубу, зокрема проговорювалась тема від'єднання Галичини від України. Членом клубу також була соратниця Садового Ірина Подоляк, яка також є в тісних відносинах з Василем Расевичем. Клуб проводив свою антиукраїнську діяльність також і під час Революції Гідності, а результати засідань клубу активно висвітлювались на «Захід-нет» (ЗМІ Садового). https://blogs.pravda.com.ua/.../50a3907290d90/page_22/

5. В лютому 2014 року Андрій Садовий був одним з ініціаторів акції «Львов говорит по русски». https://tsn.ua/.../lvovyane-odin-den-razgovarivali-po...

6. 26 березня 2014 році (вже після анексії Криму) Андрій Садовий зробив офіційне відеозвернення, що Україна програла війну і нам треба з цим змиритися і жити з цим далі. Яка мета такої заяви? Можна лише здогадуватись… https://www.youtube.com/watch?v=8lz-DMHUF5U

7. Влітку 2014 року Андрій Садовий прийняв у себе та дав інтерв'ю путінській пропагандистці Оксані Шкоді, яка перед цим їздила в ДНР, брала інтерв'ю в Гіркіна (була його помічницею) і відкрито підтримувала анексію українських територій. https://www.youtube.com/watch?v=YQtv1Lhc_dw

8. У 2015 році за сприяння Андрія Садового на Личаківському цвинтарі на польському військовому меморіалі було встановлено скульптури польських Левів, які символізують польськість львова, а також є символом польської окупації Львова. Це викликало чималий резонанс серед громадськості. https://dyvys.info/.../chomu-ne-vshhuhaye-skandal.../

9. У 2015 році Андрій Садовий блокував спорудження пам'ятника Митрополиту Андрею біля церкви св.Юра. https://dyvys.info/.../sadovyj-nespromozhnyj-pobuduvaty.../

10. Стабільне фінансування львівською міською радою антиукраїнських організацій. Таких як «організація ветеранів України» (колишні комуністи, на чолі з вищезгаданим на початку переліку Олександром Грубим, які не мають відношення до ******** ветеранів російсько-української війни) та «СВІМ» (структура Медведчука). https://forpost.lviv.ua/.../12113-lvivska-miskrada...

11. У 2017 році за вказівкою Садового львівська міська рада намагалась віддати приміщення органного залу полякам. Завадив цьому розголос у пресі від Ігоря Калинця. https://4studio.com.ua/.../u-sadovogo-hochut-peredaty.../

12. У 2017 році Садовий дав інтерв'ю донці російського опозиціонера Нємцова для «Дойче велле», у якому розповів про готовність співпрацювати з російською владою, популярність русского язика у Львові, а вбивство Ігоря Білозіра російськими шовіністами назвав трагічною смертю.
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11.11.2020 19:57 Відповісти
У Державі влада є? Чи кожна тварина буде із своєї шпарини трактувати вказівки із столиці?
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11.11.2020 19:04 Відповісти
Садовий розумний чоловік,цього не віднімеш...Я за нього в першому турі голосував,і вже тоді вирішив на другий тур не піду...Все одно мені було,Синютка чи він...Але настільки безпардонна реклама за Синютку,настільки тупа і розрахована на масового львівського рагулистого дебіла,і настільки відрізняється від тонкої,змістовної реклами Садового - що на вибори мені прийдеться йти...Не треба було Синютці,щоб отак вже явно за ним проглядалась тлуста червона пика Бариги з ієзуітським лозунгом "армія-мова-віра"...
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11.11.2020 19:08 Відповісти
недебілу Романчуку...

Запрошую у Групу "скорумповане місто Львів" Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 831
Там майже все -"і ето тоже о ньом" )))))

але настільки безпардонна реклама за Синютку,настільки тупа і розрахована на масового львівського рагулистого дебіла,і настільки відрізняється від тонкої,змістовної реклами Садового Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 429 - що на вибори мені прийдеться йти



з останнього ....Садовий пообіцяв.....Макдональдс на Сихові.
Виробництво електромобілів на "Сигнівці"
Канатну дорогу в Рясне Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 831


а поки що на вулиці Шевченка :Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 1479Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 8877
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11.11.2020 19:25 Відповісти
За 1 млн, который зедебилы выделели Львову - конечно же все дороги можно сделать.
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11.11.2020 19:36 Відповісти
Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 8204
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11.11.2020 20:13 Відповісти
цитата: "..ієзуітським лозунгом "армія-мова-віра"...

Владимир!.. может вас Медведчук покусал, или вас Илья Кива массажировал..
Как можно нести такой бред?!!!!
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11.11.2020 20:57 Відповісти
Пану Володимиру Р. більше до вподоби скрепно-православний лозунг ВОДКА-РЄПА-БАЛАЛАЙКА?
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11.11.2020 21:06 Відповісти
Якщо ти голосував за Садового хоч коли, тебе вже нічого не врятує. Ти провалив життєвий тест. Амінь.
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11.11.2020 22:08 Відповісти
Кличко тоже выступай так, ибо нам в Киеве тоже эта херь нахрен не всралась! пострадают от нее люди итак бедные. Пусть эти уроды в кабмине себе устроят карантин выходного дня на пожизненно! И надо новых туда поставить людей, которые будут не усложнять людям жизнь, а делать ее легче.
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11.11.2020 19:34 Відповісти
Да,очень философский вопрос.Что лучше бедные или мертвые?
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11.11.2020 20:55 Відповісти
Теж філософське питання-вибір смерть від хвороби чи від бідності.
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12.11.2020 00:00 Відповісти
Садовой - молодец!
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11.11.2020 19:34 Відповісти
Десь то я вже чув.
"Трохи щодо сталих поглядів, з якими орда збирається йти в парламент. Ось відгуки Нойнеця про Садового (читайте, "Самопоміч"): спочатку Садовий "найменше огидний" (з ефіру зі Скрипіним 18 грудня 2018), потім він "повівся мудро під парламентські".

Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 3274

Ольгінскіє гниди палять себе і Садового.
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11.11.2020 22:14 Відповісти
Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 6932
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11.11.2020 19:37 Відповісти
Olele, на вихідних,у неділю,люди в селах ідуть до церкви.
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11.11.2020 21:15 Відповісти
Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення - Цензор.НЕТ 8164
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11.11.2020 22:09 Відповісти
 
 