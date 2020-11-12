Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення. ВIДЕО

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає карантин вихідного дня дурницею і каже, що Львів не буде приймати жодного нерозумного рішення.

Про це він сказав під час акції підприємців-рестораторів "Маю право працювати", передає Цензор.НЕТ.

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"В першу чергу, я хочу подякувати всім львівським підприємцям. Тільки завдяки вам з перших місяців і до сьогодні ми отримали допомоги для наших лікарень близько 60 млн грн. Міська влада додала ще 240 мільйонів", - сказав Садовий. За його словами від держави місто отримало лише 1 млн грн.

Садовий також розповів, що на коронавірус вже перехворіло 25% львів’ян.

"Карантин вихідного дня, на мою думку, - це бздура, це є глупота… Ми були, є і будемо разом з вами, жодного глупого рішення місто приймати не буде. Це є наше місто", - сказав Садовий.

Водночас він додав, що "ми з вами повинні взяти на себе всі зобов’язання: ніяких бенкетів, ювілеїв чи весіль, але про повний локдаун не можна говорити".

Нагадаємо, уряд планує ввести карантин вихідного дня строком на три тижні. Почне діяти карантин вже з цих вихідних.

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