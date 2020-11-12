Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення. ВIДЕО
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Міський голова Львова Андрій Садовий вважає карантин вихідного дня дурницею і каже, що Львів не буде приймати жодного нерозумного рішення.
Про це він сказав під час акції підприємців-рестораторів "Маю право працювати", передає Цензор.НЕТ.
"В першу чергу, я хочу подякувати всім львівським підприємцям. Тільки завдяки вам з перших місяців і до сьогодні ми отримали допомоги для наших лікарень близько 60 млн грн. Міська влада додала ще 240 мільйонів", - сказав Садовий. За його словами від держави місто отримало лише 1 млн грн.
Садовий також розповів, що на коронавірус вже перехворіло 25% львів’ян.
"Карантин вихідного дня, на мою думку, - це бздура, це є глупота… Ми були, є і будемо разом з вами, жодного глупого рішення місто приймати не буде. Це є наше місто", - сказав Садовий.
Водночас він додав, що "ми з вами повинні взяти на себе всі зобов’язання: ніяких бенкетів, ювілеїв чи весіль, але про повний локдаун не можна говорити".
Нагадаємо, уряд планує ввести карантин вихідного дня строком на три тижні. Почне діяти карантин вже з цих вихідних.
Будь ласка, зачекайте...
Но тогда надо предложить свое решение проблемы
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На данный момент Светлаков находится в тяжелом состоянии. По словам источников, компьютерная томография показала у него поражение легких.
ми вишлі со двора:
- я повєду тєбя в музей, -
сказала мнє сєстра...
- я тє повєду! - сказав Шмигаль
На улице менты
Они нам вовсе не друзья
А вроде как скоты
Львов есть и будет - а Садовые приходят и уходят!
2. Пиар перед выборами. Игнор садового на выборах, хотя свынютка ещё хуже.
3. Просто козлина!
У першому випадку Львів би ізолювали по всіх дорогах від решти країни,у другому ПРИДУРКА і ПОПУЛІСТА Садового би просто розстріляли...
апропо ... лікування одного "ковідного" у Львові 20 000 грн.
у день.
. якраз прекрасна ідеяю послабити карантин...
тоді як у польші маски надягли навіть на велосипедистів .
САДІК = ГОЛІМИЙ ПОПУЛІСТ !
тепер повертати назад ? ))))
Третий -Труханов...
1) Забудьте,ту маячню ,про передачу повітряно икрапельним...!
2) Він передається будь=якими шляхами й повітряно -аерозольним й контактним ..
п2 ВкЛЮЧАЄ п1, а н е заперечує )))
Именно им Зеленский теперь дал право голосовать за мера ...
І не забудьте це переслати в месенджері вашим друзям, які підтримують Андрія Івановича, щоб вони могли використовувати цю інформацію для агітації.
1. У 2006 році Андрій Садовий своїм розпорядженням №860 від 13.09.2006р. нагородив комуніста Олександра Грубого (який в тому ж році балотувався до ЛМР від КПУ) подякою з нагоди 75-річчя з дня народження та за активну громадську роботу.
2. У 2009 році (після Помаранчевої революції!!) Андрій Садовий підтримав Віктора Януковича на посаду Президента України. https://zik.ua/.../2009/10/14/sadovyy__za_yanukovycha_200183
3. У 2011 році Андрій Садовий разом з Андрієм Клюєвим, Дмитром Табачником, Петром Симоненком та Генадієм Кернесом їздив на день народження Віктора Януковича. https://zik.ua/.../2009/10/14/sadovyy__za_yanukovycha_200183
4. У 2012 році один із найближчих соратників Андрія Садового Василь Расевич (в минулому комсорг на істфаці ЛНУ, певний час навіть був редактором «Захід-нет», що належить Садовому) організував дискусійний клуб «Митуса», постійними відвідувачами, якого були Владімір Корнілов і Алєксандр Чалєнко (агенти ФСБ, які після Майдану втікли з України), Олег Хавич (антиукраїнський елемент з Чернівців), та представники «Українського вибору» Медведчука. В рамках клубу, зокрема проговорювалась тема від'єднання Галичини від України. Членом клубу також була соратниця Садового Ірина Подоляк, яка також є в тісних відносинах з Василем Расевичем. Клуб проводив свою антиукраїнську діяльність також і під час Революції Гідності, а результати засідань клубу активно висвітлювались на «Захід-нет» (ЗМІ Садового). https://blogs.pravda.com.ua/.../50a3907290d90/page_22/
5. В лютому 2014 року Андрій Садовий був одним з ініціаторів акції «Львов говорит по русски». https://tsn.ua/.../lvovyane-odin-den-razgovarivali-po...
6. 26 березня 2014 році (вже після анексії Криму) Андрій Садовий зробив офіційне відеозвернення, що Україна програла війну і нам треба з цим змиритися і жити з цим далі. Яка мета такої заяви? Можна лише здогадуватись… https://www.youtube.com/watch?v=8lz-DMHUF5U
7. Влітку 2014 року Андрій Садовий прийняв у себе та дав інтерв'ю путінській пропагандистці Оксані Шкоді, яка перед цим їздила в ДНР, брала інтерв'ю в Гіркіна (була його помічницею) і відкрито підтримувала анексію українських територій. https://www.youtube.com/watch?v=YQtv1Lhc_dw
8. У 2015 році за сприяння Андрія Садового на Личаківському цвинтарі на польському військовому меморіалі було встановлено скульптури польських Левів, які символізують польськість львова, а також є символом польської окупації Львова. Це викликало чималий резонанс серед громадськості. https://dyvys.info/.../chomu-ne-vshhuhaye-skandal.../
9. У 2015 році Андрій Садовий блокував спорудження пам'ятника Митрополиту Андрею біля церкви св.Юра. https://dyvys.info/.../sadovyj-nespromozhnyj-pobuduvaty.../
10. Стабільне фінансування львівською міською радою антиукраїнських організацій. Таких як «організація ветеранів України» (колишні комуністи, на чолі з вищезгаданим на початку переліку Олександром Грубим, які не мають відношення до ******** ветеранів російсько-української війни) та «СВІМ» (структура Медведчука). https://forpost.lviv.ua/.../12113-lvivska-miskrada...
11. У 2017 році за вказівкою Садового львівська міська рада намагалась віддати приміщення органного залу полякам. Завадив цьому розголос у пресі від Ігоря Калинця. https://4studio.com.ua/.../u-sadovogo-hochut-peredaty.../
12. У 2017 році Садовий дав інтерв'ю донці російського опозиціонера Нємцова для «Дойче велле», у якому розповів про готовність співпрацювати з російською владою, популярність русского язика у Львові, а вбивство Ігоря Білозіра російськими шовіністами назвав трагічною смертю.
Запрошую у Групу "скорумповане місто Львів"
Там майже все -"і ето тоже о ньом" )))))
але настільки безпардонна реклама за Синютку,настільки тупа і розрахована на масового львівського рагулистого дебіла,і настільки відрізняється від тонкої,змістовної реклами Садового - що на вибори мені прийдеться йти
з останнього ....Садовий пообіцяв.....Макдональдс на Сихові.
Виробництво електромобілів на "Сигнівці"
Канатну дорогу в Рясне
а поки що на вулиці Шевченка :
Владимир!.. может вас Медведчук покусал, или вас Илья Кива массажировал..
Как можно нести такой бред?!!!!
"Трохи щодо сталих поглядів, з якими орда збирається йти в парламент. Ось відгуки Нойнеця про Садового (читайте, "Самопоміч"): спочатку Садовий "найменше огидний" (з ефіру зі Скрипіним 18 грудня 2018), потім він "повівся мудро під парламентські".
Ольгінскіє гниди палять себе і Садового.