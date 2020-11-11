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Житель Харківщини обстріляв автомобіль і поранив жінку, нібито прийнявши авто за машину браконьєрів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

Житель Куп'янського району Харківської області та його знайомий вночі об'їжджали мисливські угіддя. Вони побачили автомобіль "ВАЗ" і відкрили по ньому вогонь, нібито прийнявши за машину браконьєрів. Тепер чоловіка можуть посадити на термін від 7 до 15 років за замах на вбивство.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"7 листопада близько 23:00 житель Куп'янського району разом зі своїми знайомими здійснювали об'їзд мисливських угідь на позашляховику "Toyota". Під час руху вони побачили автомобіль "ВАЗ", в якому їхала потерпіла разом зі своїм співмешканцем і його сином, і начебто прийняли їх за браконьєрів. 44-річний чоловік, який перебував на задньому сидінні іномарки, зробив кілька пострілів у бік автомобіля "ВАЗ". Водій позашляховика навмисне допустив наїзд на легковий автомобіль, щоб той зупинився", - розповів заступник начальника Куп'янського відділу поліції Артем Денисенко.

Жінку з вогнепальним пораненням і відкритим переломом гомілки забрала "швидка допомога". Фельдшер подзвонив у поліцію.

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Того, що стріляв, затримали. Йому повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років за ґратами.

Житель Харківщини обстріляв автомобіль і поранив жінку, нібито прийнявши авто за машину браконьєрів 01

Житель Харківщини обстріляв автомобіль і поранив жінку, нібито прийнявши авто за машину браконьєрів 02
Житель Харківщини обстріляв автомобіль і поранив жінку, нібито прийнявши авто за машину браконьєрів 03
Житель Харківщини обстріляв автомобіль і поранив жінку, нібито прийнявши авто за машину браконьєрів 04
Житель Харківщини обстріляв автомобіль і поранив жінку, нібито прийнявши авто за машину браконьєрів 05
Житель Харківщини обстріляв автомобіль і поранив жінку, нібито прийнявши авто за машину браконьєрів 06
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Топ коментарі
+14
Лозинский?
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11.11.2020 22:25
+13
Все вірно. Нема чого холопам по панським землям їздити...
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11.11.2020 22:25
+6
Если магазин на 30 патронов - срок , патроны не охотничьи - срок , режим автоматического огня - срок , он выступал по телеку - дверь открылась сама и автомат выстрелил.
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11.11.2020 22:45
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Все вірно. Нема чого холопам по панським землям їздити...
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11.11.2020 22:25 Відповісти
Лозинский?
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11.11.2020 22:25 Відповісти
такой смешной гол от поляков получили))))
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11.11.2020 22:29 Відповісти
Дело Лозинского живёт и процветает! Слава Украине! Героям слава!
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11.11.2020 22:37 Відповісти
Homo homini lupus est.
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11.11.2020 22:40 Відповісти
Искали где стырить кукурузу?
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11.11.2020 22:42 Відповісти
А приехали, а поле уже скошено?
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11.11.2020 22:43 Відповісти
Стрелявшего задержали. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство.Источник: https://censor.net/ru/v3230532Задержали!
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11.11.2020 22:50 Відповісти
В средине ноября кукурузу?
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11.11.2020 22:43 Відповісти
И в декабре и в январе)))
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11.11.2020 23:51 Відповісти
Ну это как вариант... Ну не просто так семейство по полям каталось по среди ночи...
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11.11.2020 23:57 Відповісти
Если магазин на 30 патронов - срок , патроны не охотничьи - срок , режим автоматического огня - срок , он выступал по телеку - дверь открылась сама и автомат выстрелил.
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11.11.2020 22:45 Відповісти
Всё так и есть. Патроны боевые. Номер скрыт, соответственно машину вернули хозяевам.
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11.11.2020 22:54 Відповісти
Класс.
За деньги будет хулиганка и условный срок.
За хорошие деньги будет самооборона.
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11.11.2020 22:54 Відповісти
ст.296 ч.3 ККУ?
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11.11.2020 22:58 Відповісти
часть 4
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11.11.2020 23:06 Відповісти
представь, ты не охотник "быдло за мясом", а охотник который любит природу, зверя, у тебя угодья, тратишь бабки на аренду, на корм, на молодняк, на вакцину....а рядом в селе живет быдло, мразь, которая ставит петли, бьет дичь из под фар, делает засидки по ночам. лично мне приятней завалить это быдло, чем зайца или утку. если бы сегодня не было частных угодий, где зверь живет, размножается, распространяется на соседние участки, быдло все выбило в ноль, и сожрало как в90е.
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11.11.2020 23:45 Відповісти
И тут "охотник" цепляет на себя испаньолку с зелёным пером, берёт себе позывной "Робингуд" и начинает с калаша валить всех, кого ни поподя? Не думаю, что у обладателя жигулятора есть бабло на откупиться. Почему не сдать его в пилицию?
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11.11.2020 23:59 Відповісти
да? а ты обычно пишешь, что полиция это сплошные мудаки. ну сядь на велосипед, от города 10 км, ночью, в поля, и увидишь, и услышишь, как быдло на квадроциклах бьет зайца. в декабре дичи уже нет, ноль. только в угодьях боится, потому что могут яйца отстрелить.
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12.11.2020 00:14 Відповісти
Я пишу? Ты меня с кем-то спутал

Но оставим срач и будем рассуждать без эмоций. Чувак с автоматом походу и не егерь даже никакой (по крайней мере в статье не указано). Тоесть просто тип на джЫпе с калашом решил устроить самосуд. Это сильно хорошо? Не думаю. Далее, даже если чувак таким образом гонял браконьерскую артель с семейным подрядом. Со всех сторон с точки зрения закона виноват именно он. И будет теперь или откупаться (тоесть плодить коррупцию и беззаконие) или отвечать и за стрельбу, и за попадание, и за порчу машины.
И последнее. А с чего вы таки решили, что то семейство на жЫгулях - браконьеры?
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12.11.2020 00:21 Відповісти
И это все дает право злым карликам охотиться на людей . Ты совсем обнутый подонок или прикидываешься .
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12.11.2020 05:37 Відповісти
Лозинский ты?
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11.11.2020 22:49 Відповісти
не пойму , там свиней он что ли возит , в тоЙОте этой ?
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11.11.2020 22:51 Відповісти
не просто свиненй, а бухих в дупу.. Житель Харківщини обстріляв автомобіль і поранив жінку, нібито прийнявши авто за машину браконьєрів - Цензор.НЕТ 4672
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12.11.2020 00:25 Відповісти
Дикі й тупі зі зброєю.
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11.11.2020 22:53 Відповісти
Да нет. Просто безнаказанные. Закон об оружии "не на часі", поэтому и можно расстреливать людей, не ожидая того, что те могут ответить.
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11.11.2020 22:56 Відповісти
Отсутствие закона об оружии спровоцировало этого идиота на стрельбу?
Или в УК отменили статью 115, а может она без закона об оружии не действует?
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11.11.2020 23:04 Відповісти
или самому хотя бы по ККУ ответить, но это вряд ли
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12.11.2020 09:17 Відповісти
Тебе в Британии не понять что без свободного обращения оружия нормальной страны не построить.
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11.11.2020 22:56 Відповісти
Будущий голова Купянской громады .
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11.11.2020 23:36 Відповісти
Оказывается ,имея зарегистрированное оружие ,Авто ,можно заниматься увлекательным делом-охотиться на людей! Адреналину -выше головы.Сегодня в Харькове внедорожник БМВ весьма удачно поохотился на беременную женщину на нерегулируемом переходе .Скорость была такова,что осчастливенная летела более30м и скончалась мгновенно,не мучаясь.Надо премии выдавать таким охотникам от обществ автолюбителей и охотников.Зенитными пушками наградить.Хороршая страна Украина!Справедливость торжествует !Больше оружия надо.В Днепре сегодня пешеход очень обиделся и открыл стрельбу..Бальзам.Уже и не знаешь с чем выходить на улицу..РПГ или огнемёт брать .? Жалко ,что нету.Хожу с клюкой.
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11.11.2020 23:36 Відповісти
Ты главное держи себя в руках.
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11.11.2020 23:42 Відповісти
Ходи с пакетом. Хорошо помогает против мотопедиков
(Я до сих пор под впечатлением от того видео ).
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12.11.2020 00:00 Відповісти
))))и главное помнить,что с дядькой случилось после,жаль не кому было за него вписаться...
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12.11.2020 11:50 Відповісти
Была бы гирька килограммовая в пакете,дедуган бы был звездой инета.
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12.11.2020 16:02 Відповісти
Госпади, я посмотрел на эту таёту и увидел свитер "Бойз" и Лёню Голубкова...ПЕРЕД ГЛАЗАМИ СТОЯТ.
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12.11.2020 00:09 Відповісти
Житель і його знайомі обїзжали поля. Якого чорта вони об'їзжали поля в 23 00. Скоріш за все вони і є браконєри стріляли зайців на "фару". Якийсь вестерн часів Дикого западу. Банда Бенеша і індійці з Гойко Мітричем.
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12.11.2020 06:33 Відповісти
Чем он хуже Лозинского? Одного выродка отмазали - прецендент.
Ну вы там умные, сами придумаете. Давайте сразу разрешите лишнехромосомным тюнинг - ПКТ на крышу - отстреливать население.
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12.11.2020 06:36 Відповісти
де мій пкс...
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12.11.2020 08:13 Відповісти
Если бы у пассажиров жигуля были калаши ...
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12.11.2020 08:48 Відповісти
Я и говорю, о законном оружии, и законной самообороне!
У бандитов и самоназванных защитников оружие давно есть.
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12.11.2020 11:07 Відповісти
Шо, скопилось много огнестелов на скадах, некуда продать? Так вы друг другу продавайте!
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12.11.2020 11:10 Відповісти
это называется самосуд....если правохранители собирают дань с бабушек торгующих семечками и не способны на что то большее-приходит самосуд.
вопрос на засыпку- что делали люди на ВАЗ в 11 ночи в лесу??? любовались луной?? Или тырили что то с поля фермера?
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12.11.2020 09:07 Відповісти
Все варианты возможны. Но поскольку ты денерат, то не можешь осознать,что ПРАВ остнавливать авто и тем более стелять ни у кого нет. Все эти действия-уголовное преступление. И пока такие как ты это не осознаете- будете валить из огнестрелов друг друга. Хотя, может так и надо?
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12.11.2020 11:07 Відповісти
Такая информация скорее - дезинформация или непрофессионализм. Кто, куда ехал? Почему в машине было нарезное оружие? По какому праву открывали огонь по людям?
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12.11.2020 09:15 Відповісти
Сегодня за зайца в людей стреляют,а завтра и за пару колосков валить будут?И автомат у этого быка не охотничий.Должен сидеть падла.
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12.11.2020 10:15 Відповісти
С таким как у тебя менталитетом, точно, тебе лучше здесь не жить. Ты потенциально опасен для оружающих. "Их попытались остановить! А давай тебя будут "пытаться остановить", очередью из Калаша, когда ты сядешь в авто ехать на работу..Давайте всем раздадим калаши и будем друг друга стрелять по автомобилям. Дегенераты блин!
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12.11.2020 11:02 Відповісти
Как владелец оружия с 36 летним стажем: Зарегистрированное оружие должно находиться в сейфе. Перевозка оружия на место охоты ( а другие цели, как охрана кого-либо и чего-либо никаким законом не допускается) производится в зачехленном виде и конечно в разряженном состоянии). Нахождение с расчехленным оружием в охотничьих угодьях вне разрешенного времени охоты и при отсутствии разрешительных документов приравнивается к браконьерству. Охота в темное время суток запрещена. Гладкоствольное ружье должно заряжаться при нахождении не ближе 200 м от населенного пункта. Организация охоты с нарезным оружием имеет дополнительные ограничения. Если Вы законопослушный гражданин с зарегистрированным оружием и Ваш дом ломиться злодей, то перед тем, как применить оружие, хорошенько подумайте, а не обвинят ли Вас в превышении пределов необходимой самообороны.
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12.11.2020 17:03 Відповісти
Фигня. Вот если бы они друг друга перестреляли, тогда да!Были бы видны результаты отбора по Дарвину, а так -недоработочка. Количество дегенератов в Украине стремительно растет, надо что то с этим делать...
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12.11.2020 10:56 Відповісти
тоже наверно от "батькивщины" идет по стопам лозинского в депутаты.
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12.11.2020 10:57 Відповісти
 
 