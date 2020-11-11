Житель Харківщини обстріляв автомобіль і поранив жінку, нібито прийнявши авто за машину браконьєрів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Житель Куп'янського району Харківської області та його знайомий вночі об'їжджали мисливські угіддя. Вони побачили автомобіль "ВАЗ" і відкрили по ньому вогонь, нібито прийнявши за машину браконьєрів. Тепер чоловіка можуть посадити на термін від 7 до 15 років за замах на вбивство.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"7 листопада близько 23:00 житель Куп'янського району разом зі своїми знайомими здійснювали об'їзд мисливських угідь на позашляховику "Toyota". Під час руху вони побачили автомобіль "ВАЗ", в якому їхала потерпіла разом зі своїм співмешканцем і його сином, і начебто прийняли їх за браконьєрів. 44-річний чоловік, який перебував на задньому сидінні іномарки, зробив кілька пострілів у бік автомобіля "ВАЗ". Водій позашляховика навмисне допустив наїзд на легковий автомобіль, щоб той зупинився", - розповів заступник начальника Куп'янського відділу поліції Артем Денисенко.
Жінку з вогнепальним пораненням і відкритим переломом гомілки забрала "швидка допомога". Фельдшер подзвонив у поліцію.
Того, що стріляв, затримали. Йому повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років за ґратами.
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За деньги будет хулиганка и условный срок.
За хорошие деньги будет самооборона.
Но оставим срач и будем рассуждать без эмоций. Чувак с автоматом походу и не егерь даже никакой (по крайней мере в статье не указано). Тоесть просто тип на джЫпе с калашом решил устроить самосуд. Это сильно хорошо? Не думаю. Далее, даже если чувак таким образом гонял браконьерскую артель с семейным подрядом. Со всех сторон с точки зрения закона виноват именно он. И будет теперь или откупаться (тоесть плодить коррупцию и беззаконие) или отвечать и за стрельбу, и за попадание, и за порчу машины.
И последнее. А с чего вы таки решили, что то семейство на жЫгулях - браконьеры?
Или в УК отменили статью 115, а может она без закона об оружии не действует?
(Я до сих пор под впечатлением от того видео ).
Ну вы там умные, сами придумаете. Давайте сразу разрешите лишнехромосомным тюнинг - ПКТ на крышу - отстреливать население.
У бандитов и самоназванных защитников оружие давно есть.
вопрос на засыпку- что делали люди на ВАЗ в 11 ночи в лесу??? любовались луной?? Или тырили что то с поля фермера?