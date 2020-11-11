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Бондаренко Володимир (54) бешкет (574) українська мова (777) лікарі (1097)

Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують. СКРИНШОТИ

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Колишній народний депутат "Батьківщини" Володимир Бондаренко заявив, що хірург клініки "Добробут" Вадим Єлізаров у відповідь на прохання говорити під час перев'язки українською вдарив його ногою. Хірург стверджує, що не бив Бондаренка і говорив із пацієнтом українською, а з медсестрою - російською, але той почав ображати медсестру.

Пост зі звинуваченнями на адресу хірурга Бондаренко опублікував у Фейсбуці в неділю, 8 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ. Зараз цей текст уже недоступний, але його скриншот зберігся.

"Лікар Єлізаров Вадим Валентинович почав знімати пов'язку, а медсестра, яка йому допомагала, говорила тільки російською. Я попросив дотримуватися вимог Конституції України в лікувальному закладі і отримав відповідь про те, що вони будуть говорити так, як захочуть. Я не захотів терпіти це, піднявся з місця і пішов до дверей. У спину я почув образи, вигуки, а потім - удар ногою та образу, щоб я йшов геть. Вслід у коридор викинули мою одежу", - написав Бондаренко.

Екснардеп Батьківщини Бондаренко стверджує, що хірург Добробуту Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і Добробут заперечують 01

Зараз цього поста вже немає в Фейсбуці. Тому, що трапилося, присвячено інший текст політика, доступний тільки його друзям.

"Прошу всіх звернути увагу на мою сьогоднішню публікацію про рукоприкладство лікаря клініки "Добробут" Єлізарова Вадима Валентиновича, який у 311 кабінеті вдарив мене ногою після прохання спілкуватися українською мовою", - пише Бондаренко.

Екснардеп Батьківщини Бондаренко стверджує, що хірург Добробуту Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і Добробут заперечують 02

Хірург Вадим Єлізаров відповів на звинувачення Бондаренка у відеозверненні. Він зазначив, що народився в Баку і володіє 4 мовами - українською, російською, англійською і турецькою, і спілкується зі своїми пацієнтами тією мовою, якою вони до нього звертаються.

"Мене з дитинства привчали до того, що поважати людину - це перше, що я повинен робити у своєму житті. І тим більше, поважати жінку. Коли при мені ображають жінку і принижують її гідність, то ця жінка може бути спокійна: я зможу за неї постояти", - сказав Єлізаров у відеозверненні.

Він додав, що зараз "не зовсім здоровий".

"Але я сподіваюся, що у мене вистачить сил постояти за свою гідність, за гідність своїх колег, за гідність свого колективу, за гідність своєї країни, свого міста, за гідність своїх хлопців-побратимів, з якими я служив. І, бачить Бог, у мене вистачить сил, щоб залишатися чесним", - додав лікар.

За даними видання "Українські новини", Єлізарову 49 років, він був учасником Євромайдану, а з 2015-го брав участь у війні на Донбасі. Півтора року служив у складі 59-го мобільного госпіталю. Зараз хірург бореться з меланомою.

Екснардеп Батьківщини Бондаренко стверджує, що хірург Добробуту Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і Добробут заперечують 03

Адміністрація мережі клінік "Добробут" стала на бік свого співробітника і вимагає від Бондаренка вибачень, інакше обіцяє подати до суду.

"Заява про фізичне і словесне насильство стосовно Володимира Бондаренка або неповажне ставлення до його речей не відповідає дійсності. .... Ми вимагаємо офіційного спростування неправдивої заяви пана Бондаренка. У разі, якщо цю заяву не буде негайно спростовано, ми залишаємо за собою право звернутися до суду для відновлення справедливості, захисту честі наших співробітників і репутації "Добробуту"", - сказано в заяві керівництва мережі клінік.

Екснардеп Батьківщини Бондаренко стверджує, що хірург Добробуту Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і Добробут заперечують 04
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Топ коментарі
+13
ЮлькИ, вони такі.
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11.11.2020 23:31
+13
Не знаю , що там було насправді , але ніколи не повірю, що Вадим Єлізаров міг так вчинити. Одним словом - брєдовий брєд.
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11.11.2020 23:37
+11
Хто хоть трохи знає Бондаренко , то звичайно повірить лікарю . 100% що справа там була не в мові.
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11.11.2020 23:35
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ТРЕБА БУЛО ЩЕ ПО ТОВСТІЙ ПИЦІ
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12.11.2020 01:26 Відповісти
Тут допоможуть лише штрафування за невиконання мовного закону, як лікарів, так і закладів. А також позбавлення ліцензії за порушення клятви Гіпократа, та Закону про права споживачів.
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12.11.2020 01:44 Відповісти
Москальською (чи будь-якою іншою) лікар може розмовляти з медсестрою чи колегами без пацієнтів.
А у присутності пацієнта - державною.
Ще б турецькою з нею балакав. А пацієнт повинен кліпати і не знати, про що йдеться ?
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12.11.2020 01:50 Відповісти
Вы дождетесь того, что на гілляку вас, рашиков, действительно будут просить.
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12.11.2020 02:56 Відповісти
"к психиатору" тебя нужно направить, рашик безграмотный. Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 3133 Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 3133 Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 3133
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12.11.2020 03:18 Відповісти
А подскажите , многоуважаемый узгоговорящий. Чей Крым? Кто воюет на Донбассе ? Кто виноват в майдане 2013-14 годов?
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12.11.2020 11:30 Відповісти
Андрей, проснись,Крьім и Донбас это военная аннексия не доведенная до конца и оккупация соседа-агрессора , потому что у него на это появились деньги,хотелки,изготовилось оружие)ножа наточил),а не из-за "не таких , не правильных челюстей" как ты думаешь.
И перестань паниковать и плакаться "мы потеряли"
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12.11.2020 03:05 Відповісти
Думаю, он не плачется "мы потеряли", он радуется.
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12.11.2020 03:11 Відповісти
та да, ведет себя как типичный враг-пропагандист, который подстраивается под образ мыслей противника для пропагандистских диверсий,и слома сопротивления,но это худший вариант, ну, может заблуждается, заблудшая душа?
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12.11.2020 03:27 Відповісти
Поменяй челюсть.
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12.11.2020 03:35 Відповісти
Тоже пропагандист из-за поребрика?Вражду сеешь?
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12.11.2020 03:47 Відповісти
До чого тут мова і окупація Криму та Донбасу расєєю?
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12.11.2020 05:08 Відповісти
Арестакратам с Кыйива можна ботать по-русске, а смердам с Донбасса нет.
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12.11.2020 03:27 Відповісти
Нет никаких сомнений , что сеять вражду в стане противника-твоя работа через прокси
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12.11.2020 03:50 Відповісти
Как паготк в мацквє? Чьо там в Расчлєнінградє?)))
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12.11.2020 05:11 Відповісти
petravsky II,казларогий, смени портянки -от тебя смердит кацапсиной! Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 9228
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12.11.2020 05:12 Відповісти
Бондаренко, еще та мр@зь. Ему верить, себя не уважать.
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12.11.2020 04:32 Відповісти
А я считаю, что мразь кацапская это ты. Кацап как не брехонет, так и дня не проживет.
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12.11.2020 08:11 Відповісти
Кацапорылый, иди к херам и не воняй!
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12.11.2020 12:54 Відповісти
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин
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12.11.2020 08:36 Відповісти
Бодаренко - жирная, неблагодарная свинья !!!
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12.11.2020 06:08 Відповісти
Это за что он должен благодарить какого-то лапсердачника Едика?
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12.11.2020 08:12 Відповісти
Що ще одного бубочку обидили? Їхав би в "Шаріте", чого ж піднімати бурю в стакані води.
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12.11.2020 06:42 Відповісти
Ты имеешь в виду кацапа елизарова?
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12.11.2020 08:25 Відповісти
По-перше, "тикання" незнайомим свідчить як мінімум про невихованнісь, по-друге, "кацап" Єлізаров має свою клініку і по-третє, не він підняв бурю в стакані води. І насамкінець, подібні до Єлізарова "кацапи" з 2014 року воюють разом зі "щирими українцями" на Донбасі і там підтведжують свій патріотизм, а не в клініках чи на дивані.
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12.11.2020 08:52 Відповісти
А хто ти мені такий, підкацапнику, щоб я тобі не тикав? Назви хоч одну причину, чому я маю поважати малоросів-хахлів! Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 2088
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12.11.2020 09:17 Відповісти
Не знаю за кого ви мене приймаєте, але у мене є підстави вважати вас хамовитою людиною. Але не все втрачено, думаю ви виправитеся і не будете такими категоричними і поверховими в оцінці людей. До речі, дитинство моє пройшло на Київщині, доросле життя - на Хмельниччині, на межі з Тернопільською областью, так що є підстави називати мене "бандерівцем". Ще нагадую, що серед "малоросів-хахлів" є більші патріоти України як інші, які себе такими позиціонірують.
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12.11.2020 09:34 Відповісти
Та клав я на твою біографію, довбойолопе! Підкацапська підстилка ти і хоч лусни, а це факт.
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12.11.2020 16:10 Відповісти
Що ж бачу далі марно дискутувати, не буду опускатися на ваш рівень де вам немає рівних хоч лусни. Щоб було більш зрозуміло для тих, хто по-українськи вивчив тільки лайливі і образливі слова-кліше, висловлюсь ще кацапською - "на обиженых грешно обижаться".
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12.11.2020 17:01 Відповісти
А такое вообще возможно, чтобы конфликт между странами был, а конфликта между языками этих стран не было? это вообще нормально в принципе?
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12.11.2020 06:55 Відповісти
Мне в Шауляе (Литва) . В магазине для рыбалки отказались продавать из за того что я говорил по русски. Украинского продавец сказал что не понимает. Только литовский или английский. Я ему сказал что знание литовского нужно только для получения гражданства , а для покупки червей оно необязательно. На том и разошлись.
Так вот . Я не хочу что-бы такой долбо*бизм развивали в нашей Украине.
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12.11.2020 07:42 Відповісти
Думаю, что после того,как вы сказали,что украинец и обратились к нему на украинском,он вам опарышей продал.
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12.11.2020 07:45 Відповісти
При Совке встечал такой же подход латышей к гусскому языку. Стоило обратиться на мове к латышу и совсем другое отношение.
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12.11.2020 08:27 Відповісти
А мне нравится, как в Литве. Бо только быдло не может выучить язык страны, в которой расставило свои кирзяки.
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12.11.2020 08:14 Відповісти
Ви чи брехун,чи просто провокатор В 1977р перший раз прибув в Латвію--потім місяць не міг відійти. Пока не скжеш ,що ти з України -тебі не відповідають.і не обслуговують. Так було потрібно--три роки туда їздив регулярно і зрозумів,що це народ який дуже любить і поважає свою державу,свій народ і мову--тому в них склалась в подальшому історія--вони в ЄС і НАТО .а ми в дупі. А до нас українців вани відносяться з великою повагою.
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12.11.2020 09:46 Відповісти
Какая разница на каком языке он разговаривает,если в 2014 с русским языком и автоматом в руках воевал против кацапов,а Бондаренко с украинским языком и рюмкой хенесси в руках дерибанил в это время скудный бюджет?
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12.11.2020 07:44 Відповісти
у Бондаренко диабет, ему нельзя пить, умник! или ты рядом стоял и свечку держал?
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12.11.2020 22:44 Відповісти
Ты морду ту видел вживую? Ты врач,ты анализы у него брал, неумник? Или диабет автоматически гарантирует что он ничего не крал и взяток не брал?
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13.11.2020 00:44 Відповісти
Жирная юлькина свинья обращается к врачам за помощью и им же еще впаривает как они должны общаться при этом!
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12.11.2020 08:11 Відповісти
А мне кажется, что жирных порохатых, мертвечуковских и ЗЕлупленых свинтусов в разы больше, чем "юлькиных". А у В.Бондаренко, кстати, тяжелый диабет, так что желаю всем рускамирским падлам в коментах стать жирными свиньями по такой причине.
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12.11.2020 08:17 Відповісти
На самом деле всем этим елизаровым и иже с ним очень нужна Украина.
Вернее не украинския Украина, а Малоросия, Хахляндия, УкрАйОна, что угодно вплоть до открыто колониального статуса такой квазистраны.
И они искренне все делают, чтоб так было.
Одна проблема - им и междунродному кагалу очень мешают украинцы.
Говорят про какую-то нацию.
И еще сильно борзеют - хотят говорить на своем языке и чтить своих Героев.
А елизаровым нужна страна, в которой будет заправлять Шефиры, Мендели, Гордоны, Колояйские и Боголюбовы, Ермаки, эскимосы, папуасы, но только - не украинцы.
Кстати, такая страна при полном одобрении быдло-населения успешно строится .
Все ветви и веточки власти- уже под контролем неукраинцев.
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12.11.2020 08:22 Відповісти
«Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю... о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...». - Толстой А.К. Из письма другу Б. М. Маркевичу 26 апреля 1869 года. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - М., 1964
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12.11.2020 08:32 Відповісти
Будет каждая лядь указывать, на каком языке говорить!
Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 4252
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12.11.2020 08:40 Відповісти
Так и нефиг тогда этой ***** жаловаться на поджопник. Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 2250
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12.11.2020 08:49 Відповісти
«Кто же они, эти иваны не помнящие родства, так называемые русскоязычные? Интернационалисты, приехавшие сюда, сами не зная откуда, пытаются разлучить нас с родителями, сестрами и братьями, с могилами наших предков… Как за сепаратизм, так и за обвинения в преступной политике русских можно привлечь к уголовной ответственности... Сейчас они разжирели. Куда бы они ни поехали, везде стремятся внедрить свой образ жизни. Так пусть уезжают поправить здоровье под Тулу и Смоленск».

- Евгений Дога, молдавский композитор
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12.11.2020 08:47 Відповісти
Вам також можливо слід дати піджопник за те, що висловлюєтеся тут кацапською мовою, якщо такий патріот, то писали б українською.
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12.11.2020 09:01 Відповісти
А це я навмисно пишу вялікім-магучім, щоб всякій рускамірській паскуді зрозуміло було. Пойняв, недолугий малоросе?
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12.11.2020 09:21 Відповісти
Я зрозумів, що "вялікій-магучій" вам рідний, судячи по манері висловлювання і фразеології і впевнений, що не зможете перекласти на українську мову речення "паду ли я стрелой пронзенный, аль мимо пролетит она". При цьому заранні вибачаю черговий хамовитий ваш вислів в мій адрес.
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12.11.2020 09:54 Відповісти
Коли до вас звертається якась маскварота патороч, просто відповідайте що погано розумієте російську та ігноруйте. Лише так ми зможемо вичавити з України русню. Лише так не доведеться нікого бити чи ображати.
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12.11.2020 09:04 Відповісти
Знаєте, іншим разом так кортить "постібатися" в стилі Андрія Полтави.
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12.11.2020 09:56 Відповісти
Він, бачте, в Баку народився, волонтером був. Яких тільки ще "аргументів" не наведуть, щоб виправдати своє нехтування українською мовою. Ще згадав би, що в нього тато був п'яницею, а мама - повією.
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12.11.2020 09:11 Відповісти
По його біографії видно, що він кирзовий кочівник, який після того, як пожив в юртах, вирішів осісти чомусь в Україні. Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 4095
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12.11.2020 09:23 Відповісти
"Великоросійський шовінізм - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову." (с)
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12.11.2020 09:25 Відповісти
Взагалі-то в клініках,особливо платних.таке відношення до української мови не рідкість. подібне неодноразово відчував і я. В такі кліникі більше не звертаюсь. Прикро те, що в державі УКРАЇНА за свою рідну мову приходиться боротись. Особливо зневага до законів .конституції це відбувається за правління зеленої чуми. Нас просто єврейська нація хоче перетворити в табун баранів, щоб всім було "а какая разніца"
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12.11.2020 09:33 Відповісти
Не знаю щодо ситуації "Бондаренко-Єлізаров", але сам "Добробут" - галіма конторка із бездипломними "спєцами", які за гроші видають бомажки будь-якої сумнівності.
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12.11.2020 09:44 Відповісти
Вместо помощи избили за то что потребовал исполнять закон. С этой конской ликарней должны разобраться патриоты или полиция.
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12.11.2020 09:47 Відповісти
А вообще этот доктор напоролся за что боролся. Надеюсь патриоты дадут ему пару уроков украинского.)
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12.11.2020 10:02 Відповісти
Когда Елизаров был на фронте и под пулями и минами оккупантов спасал наших ребят, где был и чем занимался жирный боров Бондаренко? Статки свои увеличивал и госбюджет пилил в стройных рядах "Батькивщины"! А поліцаї та патріоти обов'язково прийдуть до Елизарова як цього хоче пан Бондаренко! Прийдуть щоб подякувати за чоловічий вчинок! За громадянську позицію! А потім підуть до Бондаренко, щоб дати копняка! Бо ця Тюлькина жирна коняка не зрозуміла з першого разу.
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12.11.2020 11:05 Відповісти
На каком "фронте", придур ты рыгоанальный, и кто вам, украинофобам, вообще сказал, что он был добровольцем?
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12.11.2020 16:02 Відповісти
Окстись мацкаль! Езжай Марченко в свою Мацковию!
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15.11.2020 21:23 Відповісти
И правильно! Наконец-то Я дождался! Когда за украинский язык будут бить по морде. И дело не в языке он очень красивый и певучий. Дело в том что прикрываясь ним и лжепатриотизм довели страну десятую экономику в мире после распада СССР до полной разрухи
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12.11.2020 18:58 Відповісти
все на нервах, до чего буба проклятый страну довёл...
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13.11.2020 06:40 Відповісти
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