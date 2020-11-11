Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують. СКРИНШОТИ
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Колишній народний депутат "Батьківщини" Володимир Бондаренко заявив, що хірург клініки "Добробут" Вадим Єлізаров у відповідь на прохання говорити під час перев'язки українською вдарив його ногою. Хірург стверджує, що не бив Бондаренка і говорив із пацієнтом українською, а з медсестрою - російською, але той почав ображати медсестру.
Пост зі звинуваченнями на адресу хірурга Бондаренко опублікував у Фейсбуці в неділю, 8 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ. Зараз цей текст уже недоступний, але його скриншот зберігся.
"Лікар Єлізаров Вадим Валентинович почав знімати пов'язку, а медсестра, яка йому допомагала, говорила тільки російською. Я попросив дотримуватися вимог Конституції України в лікувальному закладі і отримав відповідь про те, що вони будуть говорити так, як захочуть. Я не захотів терпіти це, піднявся з місця і пішов до дверей. У спину я почув образи, вигуки, а потім - удар ногою та образу, щоб я йшов геть. Вслід у коридор викинули мою одежу", - написав Бондаренко.
Зараз цього поста вже немає в Фейсбуці. Тому, що трапилося, присвячено інший текст політика, доступний тільки його друзям.
"Прошу всіх звернути увагу на мою сьогоднішню публікацію про рукоприкладство лікаря клініки "Добробут" Єлізарова Вадима Валентиновича, який у 311 кабінеті вдарив мене ногою після прохання спілкуватися українською мовою", - пише Бондаренко.
Хірург Вадим Єлізаров відповів на звинувачення Бондаренка у відеозверненні. Він зазначив, що народився в Баку і володіє 4 мовами - українською, російською, англійською і турецькою, і спілкується зі своїми пацієнтами тією мовою, якою вони до нього звертаються.
"Мене з дитинства привчали до того, що поважати людину - це перше, що я повинен робити у своєму житті. І тим більше, поважати жінку. Коли при мені ображають жінку і принижують її гідність, то ця жінка може бути спокійна: я зможу за неї постояти", - сказав Єлізаров у відеозверненні.
Він додав, що зараз "не зовсім здоровий".
"Але я сподіваюся, що у мене вистачить сил постояти за свою гідність, за гідність своїх колег, за гідність свого колективу, за гідність своєї країни, свого міста, за гідність своїх хлопців-побратимів, з якими я служив. І, бачить Бог, у мене вистачить сил, щоб залишатися чесним", - додав лікар.
За даними видання "Українські новини", Єлізарову 49 років, він був учасником Євромайдану, а з 2015-го брав участь у війні на Донбасі. Півтора року служив у складі 59-го мобільного госпіталю. Зараз хірург бореться з меланомою.
Адміністрація мережі клінік "Добробут" стала на бік свого співробітника і вимагає від Бондаренка вибачень, інакше обіцяє подати до суду.
"Заява про фізичне і словесне насильство стосовно Володимира Бондаренка або неповажне ставлення до його речей не відповідає дійсності. .... Ми вимагаємо офіційного спростування неправдивої заяви пана Бондаренка. У разі, якщо цю заяву не буде негайно спростовано, ми залишаємо за собою право звернутися до суду для відновлення справедливості, захисту честі наших співробітників і репутації "Добробуту"", - сказано в заяві керівництва мережі клінік.
Будь ласка, зачекайте...
А у присутності пацієнта - державною.
Ще б турецькою з нею балакав. А пацієнт повинен кліпати і не знати, про що йдеться ?
И перестань паниковать и плакаться "мы потеряли"
Так вот . Я не хочу что-бы такой долбо*бизм развивали в нашей Украине.
Вернее не украинския Украина, а Малоросия, Хахляндия, УкрАйОна, что угодно вплоть до открыто колониального статуса такой квазистраны.
И они искренне все делают, чтоб так было.
Одна проблема - им и междунродному кагалу очень мешают украинцы.
Говорят про какую-то нацию.
И еще сильно борзеют - хотят говорить на своем языке и чтить своих Героев.
А елизаровым нужна страна, в которой будет заправлять Шефиры, Мендели, Гордоны, Колояйские и Боголюбовы, Ермаки, эскимосы, папуасы, но только - не украинцы.
Кстати, такая страна при полном одобрении быдло-населения успешно строится .
Все ветви и веточки власти- уже под контролем неукраинцев.
- Евгений Дога, молдавский композитор
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову." (с)