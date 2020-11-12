Степанов обурений рекламою "Епіцентру": "Якщо хочете покуражитися – поїдьмо зі мною в реанімацію". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на рекламу мережі магазинів "Епіцентр", в якій повідомляється, що магазин працюватиме всупереч карантину вихідного дня.
Про це Степанов заявив у ході онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави МОЗ, його обурила реклама "Епіцентру".
"Хочете покуражитися? Хочете робити фарс на здоров'ї людей? Якщо хочете покуражитися - поїдьмо зі мною в реанімацію, покуражитеся перед людьми, які помирають щодня. Покуражитеся перед людьми, в очах яких "допоможіть, будь ласка". Покуражитес перед лікарями, які щодня роблять все, щоб зберегти життя людей. Такий вам кураж потрібен?", - зазначив Степанов.
Міністр додав, що його колеги по уряду дадуть відповідь на "цей фарс і цинізм".
Нагадаємо, раніше мережа магазинів "Епіцентр К" в жартівливій формі повідомила про намір працювати в суботу та неділю всупереч карантину вихідного дня.
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що з найближчої п'ятниці, 13 листопада, в Україні діятиме карантин вихідного дня. З 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, автозаправки, СТО, клініки (в тому числі ветеринарні), банки та пошта.
Будь ласка, зачекайте...
только при Степанове добавили зарплату и остальным.
Семейный это ненужный посредник, особенно, для хроников. А в эпидемии эта идея опасна.
В ОБЩЕЙ ОЧЕРЕДИ СИДЯТ И КОВИДНИКИ И ДИАБЕТИКИ (которым направление нужно к эндокринологу) и серлечники.... Я ещё вначале этой реформы всем кому могла писала, что лучше идти сразу к профильному и не терять драгоценное вре я, которое в случае многих заболеваний может стоит жизни или переростания острой инфекции в хроническую!!!!!
И на счёт эпидемикй предупреждала, что не должен больной корью идти к семейному в общую очередь, что в стране эпидемия и эта недореформа преступление. Неговоря о закрытии пнд и туб диспансеров!!!!! Тоже мне выдумали тубик лечить амбулаторно где больной все семье разносит, а семья в школы и коллегам.
Читай, ублюдочный:
"Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года (пациентам должны были начать предоставлять услуги по программе "Бесплатная диагностика"), но его запуск отложили. В итоге с 1 июля началась подготовка к следующему этапу реформы (она включает компьютеризацию больниц, их оснащение надлежащим оборудованием и другое).
По словам Скалецкой, изменения на вторичном и третичном звеньях медицины (амбулаторная и стационарная медицинская помощь) должны начаться в 2020 году.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/skaleckaya-chto-takoe-reforma-suprun-za-poslednie-tri-goda-bylo-tolko-odno-izmenenie-1284331.html
Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978[1], Кривой Рог, Днепропетровская область) - украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019[2][3][4]
Он там работает обычным грузчиком.
Те, кто пришел в эпицентр и попал в реинимацию - герои?