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карантин (16095) Епіцентр (30) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Степанов обурений рекламою "Епіцентру": "Якщо хочете покуражитися – поїдьмо зі мною в реанімацію". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на рекламу мережі магазинів "Епіцентр", в якій повідомляється, що магазин працюватиме всупереч карантину вихідного дня.

Про це Степанов заявив у ході онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МОЗ, його обурила реклама "Епіцентру".

"Хочете покуражитися? Хочете робити фарс на здоров'ї людей? Якщо хочете покуражитися - поїдьмо зі мною в реанімацію, покуражитеся перед людьми, які помирають щодня. Покуражитеся перед людьми, в очах яких "допоможіть, будь ласка". Покуражитес перед лікарями, які щодня роблять все, щоб зберегти життя людей. Такий вам кураж потрібен?", - зазначив Степанов.

Міністр додав, що його колеги по уряду дадуть відповідь на "цей фарс і цинізм".

Також читайте: Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю"

Нагадаємо, раніше мережа магазинів "Епіцентр К" в жартівливій формі повідомила про намір працювати в суботу та неділю всупереч карантину вихідного дня.

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що з найближчої п'ятниці, 13 листопада, в Україні діятиме карантин вихідного дня. З 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, автозаправки, СТО, клініки (в тому числі ветеринарні), банки та пошта.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Вы много сделали в прошлый раз, когда гереги положили на карантин и работали? Так что сидите и не скулите. Чемодан денег в очередной раз занесут и продолжат работать, или скорей всего пошлют на 3 буквы и продолжат работать.
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12.11.2020 09:45
+23
А шо же ты, СтЯпашка, по весне то так не возмущался ни за Эпицентр ни за Велюр ни за Хмельницкий где оманский вислюк в кафе без маски кофе попивал? От гнида воровитая, чует его анус приближение устрого конца осинового колышка.
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12.11.2020 09:46
+17
Так за реанимацию отвечает Степанов а не Эпицентр!!!
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12.11.2020 09:45
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Так за реанимацию отвечает Степанов а не Эпицентр!!!
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12.11.2020 09:45 Відповісти
Закривайте школи бо після літа пішло зараження саме через дітей. Всі сусіди вже на дистанційному:Польша, Румунія, Чехія
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12.11.2020 10:19 Відповісти
Який сенс в дистанційному навчанні школярів?
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12.11.2020 11:04 Відповісти
В Беларуси и Швеции нет армагедона из-за отсутствия карантина, а Степанов гонит лебедей, нагнетает, пугает и истерит как заправский клоун в цирке. Учится у Зеленского? Кроме этого навязывает необходимость вакцинации от гриппа и короны. В Корее уже недавно привили от гриппа и каждый день считают погибших от вакцинации, уже 101 погибший кореец, которые были перед прививкой абсолютно здоровые. Много погибает молодых. В Южной Корее и в других цивилизованных странах хоть большую денежную компенсацию платят. А у нас нет такого закона. Степанов из своего кармана будет платить, если люди начнут погибать? Или сдрыснет из Кабмина и все?
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12.11.2020 18:36 Відповісти
Справа в тім що Степанов непрофесіонал і крім істеричних заяв ні на що не здатен. В реанімаціях не знають як лікувати від коронавірусу, через те що Степанов займає чуже місце в МОЗ і не координує роботу медиків в боротьбі з коронавірусом. Медики не знають як лікувати пацієнтів, бо не мають інформації, їм ніхто не доводить результати останніх наукових досліджень, медичну практику за кордоном, як за кордоном справляються з ускладненнями коронавірусу. МОЗ фактично бездіяльний через те що Степанов не може організувати роботу як фахівець. Потрібно повертати Супурун, вона реальний лікар-науковець, професор з західним досвідом і вона зможе налагодити роботу медицини в цей катастрофічний момент. Степанов міг би і сам звернутись за допомогою до Супрун але ж Супрун завадає Степанову мутити гроші за закупівлях ліків і тому Супрун бояться як вогню, а Україна летить в прірву, люди гинуть без кваліфікованої медичної допомоги!
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12.11.2020 10:23 Відповісти
"Степанов займає чуже місце в МОЗ" чье место он занимает? может Емца или Скалецкой? или вы расчитываете на адекватную замену Степанову? как по мне так среди назначенцев зеленых баранов он пока лучший.
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12.11.2020 10:31 Відповісти
Супрун.
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12.11.2020 10:34 Відповісти
и шо Супрун? кроме как добавила денег семейным врачам,которые сейчас не выполняют своих функций,кроме как консультаций по телефону. с таким успехом можно и в интернете консультироваться. зачем людям исполняющим функции регистратуры платить по 20000!? при том вторичка получила от нее болт (зп врача была 4500).в остальном при Супрун был полный развал.
только при Степанове добавили зарплату и остальным.
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12.11.2020 10:43 Відповісти
Супрун зробила неймовірно багато - вона зупинили фальсифікацію лікування, якою займалась українська говномедицина і почала запроваджувати міжнародні протоколи! Всі лікарі почали вчити ці міжнародні протоколи і результати стали в рази краще - хворі почали отримувати реальну допомогу як на Заході, а не авторські методики лікування від найкращих фальсифікаторів української медицини!
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12.11.2020 10:48 Відповісти
не пиши дурню. я в курсе что делается в медицине не понаслышке. какие в дупу "международные протоколы"!? хто их бачив и изучал!?лечили у нас только узкие специалисты и лечили не плохо, но их задвинули куда подальше в том числе и по зарплате и взвалили все на бестолковых семейников,которые всю жизнь кроме как ОРЗ ничего не лечили.
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12.11.2020 10:55 Відповісти
Вот просто 100%.

Семейный это ненужный посредник, особенно, для хроников. А в эпидемии эта идея опасна.

В ОБЩЕЙ ОЧЕРЕДИ СИДЯТ И КОВИДНИКИ И ДИАБЕТИКИ (которым направление нужно к эндокринологу) и серлечники.... Я ещё вначале этой реформы всем кому могла писала, что лучше идти сразу к профильному и не терять драгоценное вре я, которое в случае многих заболеваний может стоит жизни или переростания острой инфекции в хроническую!!!!!

И на счёт эпидемикй предупреждала, что не должен больной корью идти к семейному в общую очередь, что в стране эпидемия и эта недореформа преступление. Неговоря о закрытии пнд и туб диспансеров!!!!! Тоже мне выдумали тубик лечить амбулаторно где больной все семье разносит, а семья в школы и коллегам.
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12.11.2020 15:09 Відповісти
200%!
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12.11.2020 16:46 Відповісти
Ты - идиот. Реформа Супрун состояла из трёх этапов, которые должны были выполняться ПО ОЧЕРЕДИ, Только идоит может требовать всё СРАЗУ.
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12.11.2020 10:51 Відповісти
идиот ты. что все СРАЗУ!? после поднятия зп семейникам прошло пару лет.вторичка дождалась поднятия зп только при Степанове. если бы Супрун не свалила были бы закрыты процентов 30 больниц и поликлиник. баран не пиши о том в чем не бычишь нхра.
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12.11.2020 11:00 Відповісти
Як пересічний споживач послуг, я вимагаю повернення Супрун. Тому що медицина стала повертатись обличям до людей а не до замків Тодурова, Богомолець та інших ненажер
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12.11.2020 11:12 Відповісти
Із свинособакіі будете? в Україні незнайомі люди звертаються друг до друга на "ви".
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12.11.2020 13:00 Відповісти
Дядя ты в интернете,тут и послать могут.
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12.11.2020 16:43 Відповісти
А я як поживач вимагаю її покарання
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12.11.2020 15:10 Відповісти
Нда, гавнецо из тибя так и сочится.....
Читай, ублюдочный:
"Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года (пациентам должны были начать предоставлять услуги по программе "Бесплатная диагностика"), но его запуск отложили. В итоге с 1 июля началась подготовка к следующему этапу реформы (она включает компьютеризацию больниц, их оснащение надлежащим оборудованием и другое).

По словам Скалецкой, изменения на вторичном и третичном звеньях медицины (амбулаторная и стационарная медицинская помощь) должны начаться в 2020 году.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/skaleckaya-chto-takoe-reforma-suprun-za-poslednie-tri-goda-bylo-tolko-odno-izmenenie-1284331.html

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978[1], Кривой Рог, Днепропетровская область) - украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019[2][3][4]
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12.11.2020 12:03 Відповісти
А ведь ты действительно идиот. Обьясню почему. Ты не можешь устанавливать причинно-следственных связей. Супрун "ушли" как раз перед началом второго этапа реформы. И пришло правительство зеленых имбецилов. Но ты этого, видимо, не заметил. Бывает.
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12.11.2020 13:11 Відповісти
Там сама реформа включала в себя платность всего и сокращение больниц из-за недофинансирования, там в реформе не о пациента, а о деньгах шла только речь.
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12.11.2020 15:12 Відповісти
В реанімаціях лікують не короновірус а ускладення яке він викликав. Пневмонія вона і є пневмонія.
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12.11.2020 10:59 Відповісти
Пневмония уже , вроде, и не пневмония, а тромбоз мелких сосудов?
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12.11.2020 13:12 Відповісти
У любой пневмонии всегда тромбоз. Важнее площадь поражения
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12.11.2020 19:37 Відповісти
Но и Гереги явно не про Украину думали, когда ТАКОЕ ляпнули. Представляю, что в их Израиле с ними бы сделали за такое высказывание
Степанов обурений рекламою "Епіцентру": "Якщо хочете покуражитися – поїдьмо зі мною в реанімацію" - Цензор.НЕТ 8926
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12.11.2020 18:30 Відповісти
Вы много сделали в прошлый раз, когда гереги положили на карантин и работали? Так что сидите и не скулите. Чемодан денег в очередной раз занесут и продолжат работать, или скорей всего пошлют на 3 буквы и продолжат работать.
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12.11.2020 09:45 Відповісти
Це не Гереги " положилі" , це Зе-влада положила . На здоров'я всього суспільства положила . Степанов обурений рекламою "Епіцентру": "Якщо хочете покозиритися – поїдьмо зі мною в реанімацію" - Цензор.НЕТ 7771 .Гереги лише діяли в своїх інтересах , тут нічого дивного ,, а от влада в їхніх , а не всієї країни ,, а це є злочин .
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12.11.2020 09:56 Відповісти
Ага. В реанімацію. Нехай з стєпашкою у Велюр поїдуть. Обговорять.
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12.11.2020 12:40 Відповісти
А шо же ты, СтЯпашка, по весне то так не возмущался ни за Эпицентр ни за Велюр ни за Хмельницкий где оманский вислюк в кафе без маски кофе попивал? От гнида воровитая, чует его анус приближение устрого конца осинового колышка.
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12.11.2020 09:46 Відповісти
кому война, а кому - мать родна
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12.11.2020 09:46 Відповісти
Я не знаю каким нужно быть дятлом что-бы покупать стройматириалы в эпищентре. Есть магазы с товарами и по-дешевле... Там же барыги одни в этом эпищентре сидят Степанов возмущен рекламой "Эпицентра": "Если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию" - Цензор.НЕТ 9314
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12.11.2020 09:47 Відповісти
Барига у нас один, а ті спекулянти нехай не примазуються.
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12.11.2020 09:49 Відповісти
Мені був потрібний цемент. Пару десятків мішків. Купити деінде і замовити доставку з іншої контори виявилось значно дорожче ніж в Епіцентрі. Разом з доставкою зараз у них вигідно.
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12.11.2020 10:08 Відповісти
Хорошо, что не на БОЛЬШУЮ СТРОЙКУ
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12.11.2020 09:47 Відповісти
Кловун же рекламував Епіцентр як вони везли маски з Китаю, ось вони і куражаться.
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12.11.2020 09:47 Відповісти
Эпицентру можно, у них сам Зеленский поставщиком работает
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12.11.2020 09:48 Відповісти
Не ври.
Он там работает обычным грузчиком.
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12.11.2020 09:50 Відповісти
Степанов возмущен рекламой "Эпицентра": "Если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию" - Цензор.НЕТ 8491
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12.11.2020 09:51 Відповісти
селл маст гоу он
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12.11.2020 09:50 Відповісти
То есть то что епик с марта месяца хер ложил на ваши ограничения то это нормально, а вот когда они рекламку выложили то это это уже "фарс и цинизм". Нарушать можно, куражится низзя, а том нам абидна
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12.11.2020 09:50 Відповісти
Натурально как вы играете.

Степанов обурений рекламою "Епіцентру": "Якщо хочете покозиритися – поїдьмо зі мною в реанімацію" - Цензор.НЕТ 4661
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12.11.2020 09:55 Відповісти
Степанова значит скоро снимут! Как он смеет на "Эпицентр" такое говорить! "Эпицентр" из всех равных - самый ровный! Степанов обурений рекламою "Епіцентру": "Якщо хочете покозиритися – поїдьмо зі мною в реанімацію" - Цензор.НЕТ 6966
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12.11.2020 09:57 Відповісти
А, понял. Эпицентр во всем виноват! Наконец-то Степанов нашел корень всех проблем. Стесняюсь спросить: Вот поборете вы Эпицентр и ...? Кто следующий? Даю слово-подсказку: зеркало.
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12.11.2020 09:59 Відповісти
Чомусь я думаю, що всі будуть працювати як і до локдауну.
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12.11.2020 10:00 Відповісти
Герегі ще думають, що в них криша-Зеля, а Зеля вже посцяти не може без дозволу Степанова або Шмигаля.
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12.11.2020 10:02 Відповісти
м(х)у..ло лисе про реанімацію згадало???? гарячий асфальт хіба не лікує?
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12.11.2020 10:06 Відповісти
ЕСЛИ ТЫ! ДА, ЛИЧНО ТЫ! НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ ДЛЯ СПАСЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОТ КОВИД19, ЗНАЧИТ НЕ ОТКРЫВАЙ СВОЮ ГНИЛУЮ ПАСТЬ! ВАМ И ТАКИМ КАК ВЫ ДЕНЬГИ ВЫДЕЛИЛИ, ВЫ И ТАКИЕ КАК ВЫ ИХ РАЗВОРОВАЛИ! НАРОД ГОВНО, А ВИНОВАТ ПРЕЗИДЕНТ?
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12.11.2020 10:09 Відповісти
"НАРОД ГОВНО, А ВИНОВАТ ПРЕЗИДЕНТ?" Да виноват президент,потому что он говно!
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12.11.2020 10:25 Відповісти
Герегам с подчиненными пребывание несколько дней в больнице с ковид-инфицированными пойдет на пользу. Только не в Шарите. А в коммунальной больнице в общей палате. Если не здоровья, то ума точно прибавится.
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12.11.2020 10:10 Відповісти
ku*wa, степанову нема що робити окрім коментування чиїхось жорстких застережень до клієнтів?
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12.11.2020 10:12 Відповісти
степашка, съезди в феофанию, к зеленскому, и скажи, что там ему не санаторий
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12.11.2020 10:17 Відповісти
Жахи медичної системи, коррумпованих чинуш і боротьби окремих медиків-активістів за життя кожного українця. https://antikor.com.ua/articles/419777-boljnym_ne_hvataet_kisloroda_a_mediki_begut_za_granitsu._vrach_otkrovenno_rasskazala_ob_atake_covid-19_v_chernovtsah
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12.11.2020 10:17 Відповісти
Для начала пусть приготовит 170грн. за нахождение внутри общественного сооружения без маски, о чем свидетельствует фото в статье.
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12.11.2020 10:19 Відповісти
И опять Степанов сделал Эпицентру рекламу на всю страну напомнив что оно будет работать в выходные даже в таком осудительном формате
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12.11.2020 10:19 Відповісти
Ну так может его стоит закрыть?
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12.11.2020 10:21 Відповісти
Степанов крошит булку на компанию,у которой Организм работает PR-менеджером?
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12.11.2020 10:21 Відповісти
Абсолютно не дееспособное правительство,да и власть в целом
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12.11.2020 10:25 Відповісти
рыгомаркет гереги жирует-закрыть))
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12.11.2020 10:30 Відповісти
так эпицентр и зе-клоун рекламировал, что забыли про рекордное число масок на борту "мрии".
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12.11.2020 10:45 Відповісти
Степан, ти не відосіки дурні записуй, а школи і садочки на карантин відправляй! В цього міністра поганяло часом не " Степан Холєра"?
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12.11.2020 11:21 Відповісти
Эпицентр - сволочи!
Те, кто пришел в эпицентр и попал в реинимацию - герои?
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12.11.2020 11:21 Відповісти
А где националисты и прочие активисты? Они не собираются жечь шины на стоянке эпицентра? Или некому бабло подвезти?
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12.11.2020 11:30 Відповісти
Їм команди не дали тому що більшість власників цих активістів, дружать з Герегою
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12.11.2020 13:09 Відповісти
эпицентру можно, они блатные
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12.11.2020 12:12 Відповісти
Так запустите реальный коронавирус а не пневмонию. И они быстро закроються
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12.11.2020 12:23 Відповісти
Потому что герега богаче степашки. Поэтому Эпицентру позволено все, а степашке только громко пукать на пресс-конференциях.
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12.11.2020 16:52 Відповісти
В принципе гереги, скорее всего, пойдут на принцип и будут работать. Им скандал даже выгоден. Дело в том, что с весны они переориентировались на сельскохозяйственный бизнес, скупив много земли. Магазины многие прогнали через ремонт, но покупать никто этот убыточный тупик ("Эпицентры") никто не хочет. М.б. решили судиться за компенсацию после принудительного закрытия? Опять же повод всех уволить.
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12.11.2020 17:23 Відповісти
Він не "возмущен" а просто - опущений............ Степанов обурений рекламою "Епіцентру": "Якщо хочете покуражитися – поїдьмо зі мною в реанімацію" - Цензор.НЕТ 6118
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12.11.2020 18:47 Відповісти
Это ж какой талант надо иметь, чтоб играть такого идиота!
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12.11.2020 19:50 Відповісти
А кто его мнения спрашивал, фунтика этого?
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12.11.2020 22:36 Відповісти
 
 