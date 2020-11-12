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Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу, перший транш буде близько 1,2 млн доз, - Ляшко. ВIДЕО

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Рішення про орієнтовну дату поставки в Україну вакцини проти коронавірусу ухвалять 19 листопада. Україна отримає близько 8,5 млн доз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, країна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби в разі її реєстрації з доведеною безпекою та ефективністю.

"Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% від кількості населення. Йдеться, якщо відштовхуватися від нашої офіційної статистики, про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% - це 1 млн 250 тисяч доз. Найближче засідання правління COVAX відбудеться 19 листопада, тоді стане відомо про орієнтовні дати поставок, орієнтовна кількість, і орієнтовна вартість", - сказав Ляшко.

Також читайте: Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ

Головний санлікар також нагадав, що Україна увійшла в список 99 країн, яким запропонують або спеціальну ринкову ціну на вакцину проти COVID-19, коли вона з'явиться, або вакцину в рамках механізму COVAX без оплати.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
Первыми вакцинируют самые незащищенные слои населения, то есть чиновников.
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12.11.2020 10:34
+27
Главный вопрос - кто производитель вакцины Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса, первый транш составит около 1,2 млн доз, - Ляшко - Цензор.НЕТ 238
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12.11.2020 10:39
+15
чому ні слова про країну виробника? Якщо від Pfizer, то що, вже закупили бокси з -80 С? якщо то від кацапів спутнік, то в очко засунь її собі дятел зелений!
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12.11.2020 11:07
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Ліки не можуть бути безкоштовними, але вони повинні бути справжніми і діяти.
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12.11.2020 20:50 Відповісти
Проверка на идиотизм населения.

Не бывает вакцин, сляпанных на скорую руку за несколько месяцев. Их не существует в природе. Вакцина - это минимум 5-7 лет.
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13.11.2020 03:34 Відповісти
Зависит от цены вопроса. В условиях конкуренции и низкого спроса, да. Вложить большие деньги в разработку, а потом еще и с трудом продавать. А кроме того, долго и сложно испытывать, а правительство будет долго и лениво сертифицировать вакцину и долго и лениво включать в национальные календари прививок.
Но если эпидемия слишком сильная, то и разработать смогут в форсированном темпе, и некоторые стадии тестирования пропустить, и сертификаты выдадут по быстрому, и госзаказы на миллиарды будут.
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13.11.2020 03:59 Відповісти
Нет никакой "сильной эпидемии". В "умерших от ковида" записывают всех кого не лень.
У нас в Австралии предрекали 70% заражённых и от 50000 до 150000 умерших. В реальности: "умерших от ковида" (практически все из них - в домах престарелых, т.е. люди которым оставалось жить около 6 месяцев) всего 900 на всю страну.

Абсолютная лажа этот "ковид". Нае*алово всемирного масштаба.
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13.11.2020 04:07 Відповісти
Вы, очевидно, не знаете что если собрать вместе девять беременных женщин, ребёнок всё равно не родится за один месяц.
Ничего там нельзя "разработать в форсированном темпе".
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13.11.2020 04:10 Відповісти
Аналогия с беременными женщинами неуместна.
Вакцину не выращивают в пробирке - типа посадил семечко и ждешь год, когда вырастит.
Разработка вакцины скорее больше походит на поиск потерявшегося в лесу человека. Если его искать силами одного человека - может и никогда не найдешь. А если отрядом из 40 человек - то можно за пару дней найти. А если подключить армию, вертолеты, тепловизоры, собак и прочие ресурсы - то можно найти и за час. Так и вакцина. Для ее разработки нужно выполнить сотню исследовательских опытов. Если это делать без спешки, в условиях маленького финансирования, в одной лаборатории силами одной маленькой исследовательской группы, а потом долго и нужно преодолевать бюрократию при ее регистрации, испытаниях, а потом еще и с трудом пытаться ее продавать - тогда да, долго.
А в условиях, когда весь мир сидит в карантине и несет колоссальные убытки в экономиках, можно быть уверенным в продажах на сотни миллиардов долларов. И тот их получит, кто сделает вакцину первой и первым выведет на рынок. Потому, исследователям дают любые ресурсы. Надо сделать сотню опытов? Берите в подрядчиков 10 лаборатория, пусть каждая сделает 10 опытов. Надо добровольцев для испытаний? Берите деньги и ищите людей. Первые два этапа прошли успешно? Третий с вероятностью 99% тоже пройдет успешно? Не будем ждать, начинайте регистрацию и промышленное производство и ищите покупателей.
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13.11.2020 06:04 Відповісти
Вы, очевидно, не имеете научного образования, и потому несёте полную чепуху.
Создание нового продукта имеет свою предельную скорость. Потому что это пошаговый процесс, через стадии которого перескочить невозможно. Любое ускорение связано только с тем что, помимо учёного, есть лаборант, подносящий пробирки, уборщица, вытирающая стол и пол, и т.д. Каждый следующий шаг в разработке можно начинать лишь только по завершении предыдущего.
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13.11.2020 07:06 Відповісти
Я в принципе все аргументы выше привел и повторять их не буду.
Зайду лишь с другой стороны - а с какого потолка Вы взяли, 5 лет на создание вакцины - это предельная скорость разработки? А может быть предельная скорость - это 1 год. А 5 лет получается, когда вакцину разрабатывают тихой сапой, без спешки и без лишних расходов.
По поводу того же "Спутника" говорили: это совершенно не новый продукт. Там нет какого-то принципиально нового раствора с секретными химическими веществами. Там нет никакой новой технологии. "Спутник" сделан на базе старой, уже отработанной основы для другого коронавируса. Внедряется с помощью аденовируса. По сути препарат готов был с самого начала - просто к этому аденовирусу на горб нужно было прицепить нужные антигены, взятые от ковида, вместо антигенов, взятых от другого вируса.
По сути при разработке вакцины нужно этот антиген выделить - найти тот кусок РНК вируса, на который организм человека реагирует выделением антител. И вот здесь совершенно не обязательно делать все последовательно. У ученых может быть 100 кандидатов в теле вируса, которые ученые подозревают в качестве антигена. И можно конечно, последовательно проверять 100 вариантов один за другим. А можно привлечь к работе 20 исследователей, каждому из которых на проверку достанется 20 образцов. Отсюда и ускорение разработки.
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13.11.2020 07:56 Відповісти
"Ковид-19" - информационная война против человечества. У нас в Австралии количество смертей от него равно нулю, если вычесть из статистики (а) тех кто умер от старости в домах престарелых; (б) тех кто умер от рака или другой смертельной болезни. Предсказывали ещё в марте: умрут от 50000 до 150000. Официальная цифра по итогам "пандемии" - около 900, и включает в себя только категории (а) и (б). Больше от "ковида" не умер ни один человек.
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13.11.2020 08:03 Відповісти
Ну вот в России население в 6 раз больше, чем в Австралии. А смертей больше в 35 раз. Итого в 6 раз чаще.
А в Великобритании населения в 2.5 раза больше, чем в Австралии, а смертей больше в 60 раз. Итого в 24 раза чаще.
Чем объясняется такая разница - хз.
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13.11.2020 08:12 Відповісти
Teм что вся "статистика" - фикция и ложь на государственном уровне.
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13.11.2020 08:16 Відповісти
Как-то очень подозрительно дружно весь мир начал заниматься этим заговором.
Да что там, в моем захолустном городке на 250 тысяч жителей, только за прошлую ночь от ковидной пневмонии 4 человека скончалось. И мест в больницах нет.
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13.11.2020 09:47 Відповісти
Я говорю за Австралию. У нас "ковид" - абсолютная фикция, надутая газетами и телевизором до размеров мыльного пузыря.
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13.11.2020 09:52 Відповісти
Вакцина делается недолго. Долго проводится тестирование, что бы определить эффективность и отсутствие побочных эффектов.
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13.11.2020 08:07 Відповісти
Это с любым техническим изделием: прототип сделать куда проще чем окончательный, надёжно работающий продукт.
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13.11.2020 08:11 Відповісти
Интересно, когда считают количество доз, имеют ввиду комплекты? Ведь для вакцинирования одного человека нужно две дозы.
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13.11.2020 03:55 Відповісти
Чушь.
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13.11.2020 04:08 Відповісти
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