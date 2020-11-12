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В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик. ВІДЕО камер спостереження
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент події, яка сталася увечері 11 листопада, потрапив у поле зору вуличних камер спостереження.
Відео Вартові Еспресо
На записі видно, що в повороті спорткар різко збільшує швидкість і мчить в сторону припаркованих на площі автомобілів. Водій не зміг уникнути зіткнення і вдарив дві з припаркованих машин. Судячи із запису, дивом уцілів поліцейський позашляховик Renault Duster.
Після пригоди водій спорткара поїхав з місця ДТП.
Топ коментарі
+12 Envoy
показати весь коментар12.11.2020 13:29
+7 Michail Viktorovich
показати весь коментар12.11.2020 13:27
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар12.11.2020 13:29
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Будь ласка, зачекайте...
Украина вся одна территория бесстыдства и беззакония.
лучше бы он его одного протаранил - может быстрее бы стали "дело делать"...
Дрифтингом и дристингом приходится заниматься на площади.
Здрыстнул он чётко
Это чтоб далеко не возить?
Рама где у дастера хотя бы?!!!