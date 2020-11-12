УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13583 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
7 356 116
Кравчук (545) порушення (432) обстріл (21071) Донбас (21733) Тристороння контактна група (826)

Кравчук про найманців РФ на Донбасі: Якщо вбивали, ґвалтували, грабували - повинні відповідати, якщо просто воювали - мають бути виведені з України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Глава української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук пояснив, як окупанти будуть відповідати за обстріли і вбивства українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Настоящему времени".

Кравчук, зазначив, що "масштабних військових дій на Донбасі немає": "Не можна сказати, що ця тиша повністю дотримується, але і масштабних військових дій також немає".

"Наші помилки, або наші прорахунки, або порушення з української сторони караються українськими збройними силами. Думаю, це повинно так бути і в ОРДЛО, що порушення бойовиків повинні бути покарані або оцінені керівництвом цих незаконних військових формувань. Ті, які прибульці, різні найманці, вони роззброюються і виводяться з України. Якщо вони злочинці, якщо вони вбивали, ґвалтували, грабували, здійснювали військові злочини, злочини проти людяності, вони повинні нести покарання. Ті, які просто брали участь у військових діях, повинні бути виведені з території - якщо вони прибульці, найманці. А ті, які місцеві, просто здають рушниці. Невинні працюють, включаються в життя, йде нормальний процес", - повідомив він.

Також читайте: За час "перемир'я" з кінця липня на Донбасі загинуло 3 і було поранено 10 воїнів, - Україна в ОБСЄ

Як повідомлялося раніше, делегація України в Тристоронній контактній групі заявила, що запропонований українською стороною "План дій" щодо Донбасу узятий за основу.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+41
А если воевали и при этом убивали, старый ты дятел? Кравчук о наемниках РФ на Донбассе: Если убивали, насиловали, грабили - должны отвечать, если просто воевали – должны быть выведены из Украины - Цензор.НЕТ 9112
показати весь коментар
12.11.2020 14:09
+29
Старый пердун - маразматик. Они не отвечать должны, а удобрить землю домбаса!!!
показати весь коментар
12.11.2020 14:09
+27
V.V.

@VV23059778

·16 ч

Безсмертный: Отселяем из ОРДЛО лояльных украинской власти людей, затем перерезаем электроэнергию, газ и воду, и ставим жирную точку, не мучая себя, и не кормя врага.

https://replyua.net/war/232075-bezsmertnyy-otselyaem-iz-ordlo-loyalnyh-ukrainskoy-vlasti-lyudey-zatem-pererezaem-***************-gaz-i-vodu-i-stavim-zhirnuyu-tochku-ne-muchaya-sebya-i-ne-kormya-vraga.html

Кравчук о наемниках РФ на Донбассе: Если убивали, насиловали, грабили - должны отвечать, если просто воевали – должны быть выведены из Украины - Цензор.НЕТ 4332
показати весь коментар
12.11.2020 14:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Фашизм был только в Италии и в СССр,а в Германии был нацизм...,даже не знаете с кем воевали с 1941 гг по 45...,болваны.. Кравчук про найманців РФ на Донбасі: Якщо вбивали, ґвалтували, грабували - повинні відповідати, якщо просто воювали - мають бути виведені з України - Цензор.НЕТ 9704
показати весь коментар
12.11.2020 16:05 Відповісти
повністю піддержую Безсмертного.
Безсмертный: Отселяем из ОРДЛО лояльных украинской власти людей, затем перерезаем электроэнергию, газ и воду, и ставим жирную точку, не мучая себя, и не кормя врага.
https://replyua.net/war/232075-bezsmertnyy-otselyaem-iz-ordlo-loyalnyh-ukrainskoy-vlasti-lyudey-zatem-pererezaem-***************-gaz-i-vodu-i-stavim-zhirnuyu-tochku-ne-muchaya-sebya-i-ne-kormya-vraga.html
показати весь коментар
12.11.2020 16:18 Відповісти
Если убивали, насиловали, грабили то согласно указа Путина, они теперь миротворцы
показати весь коментар
12.11.2020 16:22 Відповісти
Вы все обезумели? Да это же лучшее предложение. Пусть едут в Ростов. Как показывает практика, они опять бандитизмом займутся. К нам путь заказан, а рашка пускай сама с ними варится. Нам их еще в тюрьмах кормить???
показати весь коментар
12.11.2020 17:03 Відповісти
Ну це *** трєш якійсь... Воювали і вивести їх? Ідіот! Їх треба не вивести а ВИВЕЗТИ вантажем 200! Вчи падло українську мову, може згодитись ПІЗНІШЕ... коли покази в суді будеш давати... Хоча таке вже і на добриво не згодиться...
показати весь коментар
12.11.2020 17:06 Відповісти
" которые просто участвовали в военных действиях" но не убивали - это КТО?
Санитарки?
показати весь коментар
12.11.2020 17:25 Відповісти
Оцінку військових злочинів, спираючись на норми міжнародного права, повинен давати відповідний юридичний орган, а не маразматичний старий пердун, який називає військових ерефії прибульцями і намагається безглуздо диференціювати ступінь провини осіб, учасників військового протистояння.
показати весь коментар
12.11.2020 17:31 Відповісти
Цей нафталік зовсім з глузду з'їхав. За ним давно психушка плаче.
показати весь коментар
12.11.2020 17:45 Відповісти
Ні, ні, ні, ні, ні! Не відводьте колаборанта з під кримінальної відповідальності! Він підсудний, за ним 111 ст. ККУ плаче.
показати весь коментар
12.11.2020 18:42 Відповісти
что значит просто воевали? иплом торговали на блокпостах и в окопах... а не просто воевать это как - берсекером в атаку идти?))... только в воспаленном мозгу старой коммунчки можно такое разделение придумать
показати весь коментар
12.11.2020 21:24 Відповісти
просто воевали это и значит убивали - воевали против ВСУ, убивали наших солдат
показати весь коментар
12.11.2020 21:26 Відповісти
если шахтер или тракторист с бамбаса участвовал в разгроме например полицейского участка МВС Украины с захватом оружия а потом с этим оружием пошёл воевать против солдат ВСУ он кто преступник или нет? шо то старая кравчучка вже з глузду съехала
показати весь коментар
12.11.2020 22:36 Відповісти
ПАНЕ АМНЕЗIЙНИК, ПА-ПА ( в дурдом "Солнышко")...
показати весь коментар
13.11.2020 00:54 Відповісти
Блин , кыргыза с одним палка-два струна напоминает - шо взбредет в бестолковку, о том поет.
показати весь коментар
13.11.2020 00:57 Відповісти
А КАКОЙ ОТВЕТ ЗА УБИЙСТВО !!!??? КАЗЁННЫЙ ЧАЙ И КАША !!!???
показати весь коментар
13.11.2020 15:51 Відповісти
Дядя Леня Дурачек, комсомольский съел значек.
И не может его выкакать, да уже и не выкакает , хоть трусы с вышиванки сделай.
показати весь коментар
28.12.2020 15:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 