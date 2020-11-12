Кравчук про найманців РФ на Донбасі: Якщо вбивали, ґвалтували, грабували - повинні відповідати, якщо просто воювали - мають бути виведені з України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Глава української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук пояснив, як окупанти будуть відповідати за обстріли і вбивства українських військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Настоящему времени".
Кравчук, зазначив, що "масштабних військових дій на Донбасі немає": "Не можна сказати, що ця тиша повністю дотримується, але і масштабних військових дій також немає".
"Наші помилки, або наші прорахунки, або порушення з української сторони караються українськими збройними силами. Думаю, це повинно так бути і в ОРДЛО, що порушення бойовиків повинні бути покарані або оцінені керівництвом цих незаконних військових формувань. Ті, які прибульці, різні найманці, вони роззброюються і виводяться з України. Якщо вони злочинці, якщо вони вбивали, ґвалтували, грабували, здійснювали військові злочини, злочини проти людяності, вони повинні нести покарання. Ті, які просто брали участь у військових діях, повинні бути виведені з території - якщо вони прибульці, найманці. А ті, які місцеві, просто здають рушниці. Невинні працюють, включаються в життя, йде нормальний процес", - повідомив він.
Як повідомлялося раніше, делегація України в Тристоронній контактній групі заявила, що запропонований українською стороною "План дій" щодо Донбасу узятий за основу.
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Безсмертный: Отселяем из ОРДЛО лояльных украинской власти людей, затем перерезаем электроэнергию, газ и воду, и ставим жирную точку, не мучая себя, и не кормя врага.
https://replyua.net/war/232075-bezsmertnyy-otselyaem-iz-ordlo-loyalnyh-ukrainskoy-vlasti-lyudey-zatem-pererezaem-***************-gaz-i-vodu-i-stavim-zhirnuyu-tochku-ne-muchaya-sebya-i-ne-kormya-vraga.html
Санитарки?
И не может его выкакать, да уже и не выкакает , хоть трусы с вышиванки сделай.