Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму". ВIДЕО

На території бази відпочинку в Карелії (РФ) готують до відкриття бутафорський концтабір. Об'єкт має "реконструювати" для школярів "життя і побут малолітніх в'язнів фінських переселенських таборів".

На базі відпочинку в селі Ватнаволок Кондопозького району Карелії створили бутафорський концтабір, де відтворять життя і побут малолітніх в'язнів фінських переселенських таборів. Про це йдеться в сюжеті Новости Карелии, передає Цензор.НЕТ.

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Концтабір будують за президентський ґрант. Керівник фонду "Відкриті можливості" Наталя Абрамова, яка безпосередньо курує проєктом, каже, що дітей будуть привозити сюди на "виховання патріотизму".

Для учнів підготували освітню програму з назвою "Патріотичні вихідні". А лекції для відвідувачів будуть проводити самі "колишні малолітні в'язні". Ініціатори впевнені, що вони зможуть поділитися великим досвідом.

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"Діти будуть упродовж усіх вихідних займатися різними військово-патріотичними іграми, їм проводитимуть уроки мужності", - пояснила Абрамова.

Перші групи школярів планують прийняти на початку грудня. Вже зведено дерев'яні бараки, кулемети і вишки нагляду.







Спочатку бутафорський музей мали побудувати в селі Шайдома, розповідало видання "Північ. Реалії". Однак ідею розкритикували місцеві депутати та історики. "Відкриття бутафорських музеїв на президентські ґранти для демонстрації дітям таборів для малолітніх в'язнів, та ще там, де цих таборів не було, - таке ж фарисейство і не має нічого спільного з патріотичним вихованням", - зазначала історик Олена Такала.