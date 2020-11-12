Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
На території бази відпочинку в Карелії (РФ) готують до відкриття бутафорський концтабір. Об'єкт має "реконструювати" для школярів "життя і побут малолітніх в'язнів фінських переселенських таборів".
На базі відпочинку в селі Ватнаволок Кондопозького району Карелії створили бутафорський концтабір, де відтворять життя і побут малолітніх в'язнів фінських переселенських таборів. Про це йдеться в сюжеті Новости Карелии, передає Цензор.НЕТ.
Концтабір будують за президентський ґрант. Керівник фонду "Відкриті можливості" Наталя Абрамова, яка безпосередньо курує проєктом, каже, що дітей будуть привозити сюди на "виховання патріотизму".
Для учнів підготували освітню програму з назвою "Патріотичні вихідні". А лекції для відвідувачів будуть проводити самі "колишні малолітні в'язні". Ініціатори впевнені, що вони зможуть поділитися великим досвідом.
"Діти будуть упродовж усіх вихідних займатися різними військово-патріотичними іграми, їм проводитимуть уроки мужності", - пояснила Абрамова.
Перші групи школярів планують прийняти на початку грудня. Вже зведено дерев'яні бараки, кулемети і вишки нагляду.
Спочатку бутафорський музей мали побудувати в селі Шайдома, розповідало видання "Північ. Реалії". Однак ідею розкритикували місцеві депутати та історики. "Відкриття бутафорських музеїв на президентські ґранти для демонстрації дітям таборів для малолітніх в'язнів, та ще там, де цих таборів не було, - таке ж фарисейство і не має нічого спільного з патріотичним вихованням", - зазначала історик Олена Такала.
Будь ласка, зачекайте...
А потом возить кацапских детей на Беломорканал по выходным поработать и после выработки нормы посмотреть военно-патриотические фильмы.
Потом однажды отвезти в ГУЛАГ и там оставить нах.
Зона строгого режима, «лагерь краснее красного», как его называли сотрудники администрации. «Красный дельфин» - так называют эту зону «активисты-пытатели».
С 2014 по май 2016 заключенные здесь находились под тотальным контролем других «осужденных-активистов», которые полностью осуществляли воспитательный надзор за спецконтингентом. Об этом свидетельствуют более 150 заявлений осужденных, испытавших ужасы новолялинской колонии на себе.
Здесь под поднятым флагом России за любую провинность или непослушание осужденные подвергались изощренным пыткам, истязаниям, насилию. Здесь нельзя было говорить, смотреть в окно, улыбаться, с кем-то разговаривать, даже с собой. Нельзя было думать, мечтать, смотреть на церковь, в окно на плывущие облака.
Здесь запрещалось болеть и обращаться за помощью, а если было уже невмоготу, то умирающего били, иногда забивая до смерти. Больные люди были обузой и их старались побыстрее списать с жизни. Тяжелый изнурительный труд, систематические истязания и страх делали свое дело.
Свои заметки осужденные-активисты записывали в тетради, потом несли это в штаб, как говорят, к зам по БиОР, где легким росчерком пера решались судьбы сотен заключенных. За обращение к членам ОНК здесь попадали в «гарем» (самое худшее место в тюремной иерархии).
http://pravo-ural.ru/2016/06/23/konclager-sovremennoj-rossii/
пусть малолетки к земле привыкают.
Мне вкратце об них намекнули.
Я крикнул: «Галактике стыдно за вас!»
В ответ они чем-то мигнули
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Лучше бы рассказали своим кацапенышам что такое Ли́ния Маннерге́йма и сколько кацапов финны покрошили в расейско-финскую войну. Сколько техники и красноармийцев захватили в плен. Кто такой Симо Хяюхя и сколько он репоедов отправил телепортом к чертям.
Очень много солдат и офицеров, принимавших участие в Зимней войне и
погибших в Финляндии, были из Украины...
Давайте поиграем детки в этих бараках, где когда-то морозили таких же малолеток как вы?
Антипатриотизмом попахивает.
Krychek
На данный момент ситуация выглядит примерно так.
Гундяй будет благословлять и окроплять?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F
Хммм... Судячи з виразу обличчя діти не дуже раді були бачити російську журналістку. І по-друге схоже що огорожу з колючого дроту і і попереджувальну табличку фіни влаштувати спеціально до візиту бабки Скабеєвої щоб ця ***** не наближалась до дітей, а то мало що їй в голову прийде...
Кроме того задний фон разный. Слева одноэтажный домик (верхнее фото), и двухэтажный (нижнее). В общем такое ощущения что они в разных местах были сделаны.
Просто странно
Лагеря представляли собой один из важнейших механизмов чрезвычайной внесудебной репрессии и карательной политики большевиков в целом.
Поэтому ЧК - «вооруженный отряд партии» - обладала особыми правами на лагеря, не лишившись их даже в начале 1919 года, когда чекисты подвергались серьезной критике и были лишены многих своих полномочий. Именно тогда, рискуя вообще потерять контроль над лагерной системой, «железный Феликс» предложил на основе концлагерей принудительных работ создать «школу труда» «… для арестованных, для господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без известного принуждения… Таким образом, предлагается создать школу труда, и для этого есть предложение: ВЧК предоставляется право заключения в концентрационный лагерь». - https://www.belvpo.com/22785.html/
А розтріли тако ж будуть?
Источник: https://censor.net/ru/v3
Империя бессмысленного зла,
Бездарная тюрьма!
Где жирно золотятся купола
Над тоннами дерьма,
Где раб неиллюзорно горд кнутом,
Где воли ум лишен,
Где всякий, кто не хочет быть скотом,
Безумен и смешон.
Мильонами топившая в крови
За злые миражи -
Какой ты смеешь требовать любви,
Отчизна мутной лжи?!
Будь проклята сто миллионов раз -
За каждого из тех,
Кто жертвой пал твоих помпезных фраз,
Твоих больных утех.
Юрий Нестеренко (отрывок)
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
От, зараз це відбувається в паРаші. Тільки у іншому вигляді. Без піонерських атрибутів, без присяг, без клятв владі з покладанням членськи білетів. Просто!!!! Прийде дитина в "спортивний" тобір, а виде з нього "спортивно-морально-патріотчно" орієнтованою твариною, що вже підкорена владі ху"лоїдів. І це буде мати назву - формування свідомості нового типу рашо-фашизму провідників "рузькаго міра".
Таргани!!! Давити їх треба в зародиші.
Українці, біля нас - море тарганів. Розплющите очі. Їх просто треба фізично давити.
Усе б нічого, якби ЦЕ не так було серйозно.
Їх ціль - знищити нас. А справа покищо за нами.