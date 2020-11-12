УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5906 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордоном
16 276 100
діти (4405) історія (1050) концтабір (32) патріотизм (104) Росія (47229)

Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

На території бази відпочинку в Карелії (РФ) готують до відкриття бутафорський концтабір. Об'єкт має "реконструювати" для школярів "життя і побут малолітніх в'язнів фінських переселенських таборів".

На базі відпочинку в селі Ватнаволок Кондопозького району Карелії створили бутафорський концтабір, де відтворять життя і побут малолітніх в'язнів фінських переселенських таборів. Про це йдеться в сюжеті Новости Карелии, передає Цензор.НЕТ.

Концтабір будують за президентський ґрант. Керівник фонду "Відкриті можливості" Наталя Абрамова, яка безпосередньо курує проєктом, каже, що дітей будуть привозити сюди на "виховання патріотизму".

Для учнів підготували освітню програму з назвою "Патріотичні вихідні". А лекції для відвідувачів будуть проводити самі "колишні малолітні в'язні". Ініціатори впевнені, що вони зможуть поділитися великим досвідом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські "миротворці" в Нагірному Карабасі брали участь в окупації Криму і воювали на Донбасі, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

"Діти будуть упродовж усіх вихідних займатися різними військово-патріотичними іграми, їм проводитимуть уроки мужності", - пояснила Абрамова.

Перші групи школярів планують прийняти на початку грудня. Вже зведено дерев'яні бараки, кулемети і вишки нагляду.

Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів патріотизму 01
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів патріотизму 02
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів патріотизму 03

Спочатку бутафорський музей мали побудувати в селі Шайдома, розповідало видання "Північ. Реалії". Однак ідею розкритикували місцеві депутати та історики. "Відкриття бутафорських музеїв на президентські ґранти для демонстрації дітям таборів для малолітніх в'язнів, та ще там, де цих таборів не було, - таке ж фарисейство і не має нічого спільного з патріотичним вихованням", - зазначала історик Олена Такала.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+61
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 3400
показати весь коментар
12.11.2020 17:12
+34
Хорошее начинание.
А потом возить кацапских детей на Беломорканал по выходным поработать и после выработки нормы посмотреть военно-патриотические фильмы.
Потом однажды отвезти в ГУЛАГ и там оставить нах.
показати весь коментар
12.11.2020 17:04
+32
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 4342
показати весь коментар
12.11.2020 17:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оооо )))) а давайте им еще выходные с посадкой на бутылку делать ? что бы МВД любили с детства ?
показати весь коментар
12.11.2020 17:00 Відповісти
примет первых школьников в декабре, их будут привозить туда на выходные. Для них подготовят программу "Патриотические выходные". Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 6679
показати весь коментар
12.11.2020 17:05 Відповісти
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 9701
показати весь коментар
12.11.2020 17:06 Відповісти
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 3400
показати весь коментар
12.11.2020 17:12 Відповісти
"нет ничего тайного, что не стало бьі явньім" (с)
показати весь коментар
13.11.2020 01:09 Відповісти
Це задля того, щоб Росія і надалі залишалася країною з непередбачуваним минулим!
показати весь коментар
13.11.2020 08:10 Відповісти
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 7701
показати весь коментар
12.11.2020 18:26 Відповісти
це поки що вони бутафорські...
показати весь коментар
12.11.2020 17:01 Відповісти
Чого ж бутафорські... Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 994
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 4353
показати весь коментар
12.11.2020 17:34 Відповісти
Шизоиды
показати весь коментар
12.11.2020 17:03 Відповісти
Хорошее начинание.
А потом возить кацапских детей на Беломорканал по выходным поработать и после выработки нормы посмотреть военно-патриотические фильмы.
Потом однажды отвезти в ГУЛАГ и там оставить нах.
показати весь коментар
12.11.2020 17:04 Відповісти
ватники почему-то думают, что их это не коснется. Или что в вертухаями в тех лагерях будут. История рашки свидетельствует как раз об обратном. "От сумы да от тюрьмы не зарекайся" как раз про это
показати весь коментар
12.11.2020 17:13 Відповісти
Русский мир - мир людоедов!!!
показати весь коментар
12.11.2020 17:04 Відповісти
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 4342
показати весь коментар
12.11.2020 17:35 Відповісти
ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области.
Зона строгого режима, «лагерь краснее красного», как его называли сотрудники администрации. «Красный дельфин» - так называют эту зону «активисты-пытатели».
С 2014 по май 2016 заключенные здесь находились под тотальным контролем других «осужденных-активистов», которые полностью осуществляли воспитательный надзор за спецконтингентом. Об этом свидетельствуют более 150 заявлений осужденных, испытавших ужасы новолялинской колонии на себе.
Здесь под поднятым флагом России за любую провинность или непослушание осужденные подвергались изощренным пыткам, истязаниям, насилию. Здесь нельзя было говорить, смотреть в окно, улыбаться, с кем-то разговаривать, даже с собой. Нельзя было думать, мечтать, смотреть на церковь, в окно на плывущие облака.
Здесь запрещалось болеть и обращаться за помощью, а если было уже невмоготу, то умирающего били, иногда забивая до смерти. Больные люди были обузой и их старались побыстрее списать с жизни. Тяжелый изнурительный труд, систематические истязания и страх делали свое дело.
Свои заметки осужденные-активисты записывали в тетради, потом несли это в штаб, как говорят, к зам по БиОР, где легким росчерком пера решались судьбы сотен заключенных. За обращение к членам ОНК здесь попадали в «гарем» (самое худшее место в тюремной иерархии).
http://pravo-ural.ru/2016/06/23/konclager-sovremennoj-rossii/
показати весь коментар
12.11.2020 17:45 Відповісти
Ну що за піз....та країна, піз....й народ
показати весь коментар
12.11.2020 17:04 Відповісти
Скрепно. По-расийянски. Еще надо бы виселицы добавить и колючую проволоку под напряжением. или на это гранта не хватило-разворовали по традиции? Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 8662
показати весь коментар
12.11.2020 17:04 Відповісти
хороший тамада и конкурсы интересные
показати весь коментар
12.11.2020 17:04 Відповісти
следующий путинский грант - на могилы.
пусть малолетки к земле привыкают. Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 436
показати весь коментар
12.11.2020 17:05 Відповісти
Так уже на козляндии был конкурс по скоростному рытью могил Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 1154
показати весь коментар
12.11.2020 17:12 Відповісти
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 2899
показати весь коментар
12.11.2020 18:24 Відповісти
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 7732 и умирать "ни за цапову душу"
показати весь коментар
13.11.2020 01:27 Відповісти
Сторонников "руцькаго мира" и голосовавших за ОПЗЖ - туда, на экскурсию!
показати весь коментар
12.11.2020 17:08 Відповісти
Не... на пмж.
показати весь коментар
12.11.2020 17:43 Відповісти
хрен их выгонишь. Да и в цене они для кремля пока в Украине воду мутят. На Расеи им цена - рупь ведро в базарный день
показати весь коментар
12.11.2020 18:17 Відповісти
Так они все уверены, что будут там вертухаями...
показати весь коментар
12.11.2020 17:52 Відповісти
Мне таукитянин - как вам папуас,
Мне вкратце об них намекнули.
Я крикнул: «Галактике стыдно за вас!»
В ответ они чем-то мигнули
показати весь коментар
12.11.2020 17:08 Відповісти
Больные на голову люди.
показати весь коментар
12.11.2020 17:09 Відповісти
а это шоб им легче было в реале. "тяжело в лагере, легче в *********"- дидызавещали )))
показати весь коментар
12.11.2020 17:09 Відповісти
деревня ватнаволок - это тоже зачётно )
показати весь коментар
12.11.2020 17:11 Відповісти
В деревне "Шайдома" люди поадекватней будут. И название получше)
показати весь коментар
12.11.2020 17:19 Відповісти
Макаки совсем рехнулись. Обнесите Макшанию колючей проволокой.
показати весь коментар
12.11.2020 17:10 Відповісти
На территории базы отдыха в Карелии (РФ) готовят к открытию бутафорский концлагерь.

==================================================
Лучше бы рассказали своим кацапенышам что такое Ли́ния Маннерге́йма и сколько кацапов финны покрошили в расейско-финскую войну. Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 8706 Сколько техники и красноармийцев захватили в плен. Кто такой Симо Хяюхя и сколько он репоедов отправил телепортом к чертям. Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 641
показати весь коментар
12.11.2020 17:11 Відповісти
А заодно какого хера совок напал на Финляндию и как организовывал "финскую народную республику"!!!
показати весь коментар
12.11.2020 17:16 Відповісти
Как это не печально, но кацапы знали толк в геноциде.
Очень много солдат и офицеров, принимавших участие в Зимней войне и
погибших в Финляндии, были из Украины...
показати весь коментар
12.11.2020 17:21 Відповісти
Причем без оптики.
показати весь коментар
12.11.2020 18:11 Відповісти
Для протрезвления это нужно нашим... Чтобы знали что их ждет под рашкой... Вот так как на фото, замерзла там 44-я дивизия из Житомира... А фото это из под Ржева..
показати весь коментар
12.11.2020 18:12 Відповісти
В чём патриотизм то? Даже теоретически?
Давайте поиграем детки в этих бараках, где когда-то морозили таких же малолеток как вы?
Антипатриотизмом попахивает.
показати весь коментар
12.11.2020 17:15 Відповісти
Долб...мом массовым и не попахивает, а просто смердит.
показати весь коментар
12.11.2020 17:18 Відповісти
ИДИОТЫ!!!!
показати весь коментар
12.11.2020 17:17 Відповісти
Правильно, пускай с детства привыкают, кто к баланде, а кто и к пайку, кто роли заключённого, а кто к роли вертухая. Страда вечных дебилов. К слову, нам бы то же не мешало рядов 5 колючки протянуть по границе с ними, и минировать, минировать, минировать границу, густо, густо.
показати весь коментар
12.11.2020 17:17 Відповісти
Успокойся, там заминировано уже на 50 лет вперёд. Зачем ещё колючку тянуть, если осуществлён проект "Стена"?
показати весь коментар
12.11.2020 18:17 Відповісти
Що дуже сумно, але рядові жителі московії щиро вірять що інакше не можна.
показати весь коментар
12.11.2020 18:41 Відповісти


Krychek

На данный момент ситуация выглядит примерно так.

Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 6195
показати весь коментар
12.11.2020 17:18 Відповісти
Больше концлагерей хороших и разных!
показати весь коментар
12.11.2020 17:22 Відповісти
Ну а как вы хотели? Вертухайская власть себе на смену вертухаев-патриотов воспитывает... Только и всего.
показати весь коментар
12.11.2020 17:24 Відповісти
Учитесь, укроповские грантоеды и соросята у путинских грантоедов! Вот так нужно вводить лохдаун выходного дня - на кичу, под охрану и с кайлом в руках! Панове Шмыгаль и Степанов, знаю, вы следите за новыми ковид - трендами: может быть нам пора тоже ассиметрично ответить на пандемию? Заманить пенсионеров в СИЗО и там продержать месячишку - ведь со слов Малюськи, вирус там не распространяется и сидельцы не болеют? После этого можно будет ещё сильнее возгордиться и поучать Европу уже за бабки!
показати весь коментар
12.11.2020 17:25 Відповісти
Точно готовят виртухаев
показати весь коментар
12.11.2020 17:28 Відповісти
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 6823 Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 8435
показати весь коментар
12.11.2020 17:29 Відповісти
Скрепные продолжают сходить с ума. И смех, и грех, как говорится.
Гундяй будет благословлять и окроплять?
показати весь коментар
12.11.2020 17:30 Відповісти
Не зря, ох, не зря покойный Немцов говорил про *****, что он *бнутый!
показати весь коментар
12.11.2020 17:37 Відповісти
Где теперь Немцов? А ху@ло недосягаем.
показати весь коментар
12.11.2020 18:19 Відповісти
Ну... я не против. Надеюсь следующий шаг, это открытие реальных... стоп... не правильно сказал. Восстановление старых и заброшенных концлагерей, гулагов... первыми постояльцами которых станут жители лугандонии, дамбабве и крысчане. Но я и не против того, что туда будут на росии загонят всех кого непопадя, как в старые времена, за сраный доносик на газеты с под селедки и анонимный звонок. Они ведь этого хотят.
показати весь коментар
12.11.2020 17:42 Відповісти
Хм. Ребят. А мне википедия на запрос о финских переселенческих лагерях выдает вот это:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F
показати весь коментар
12.11.2020 17:42 Відповісти
Вот, вот. Меня сразу смутило словосочетание "узников финских переселенческих лагерей", как будто у финнов были узники в лагерях. Даже если это и правда, то кацы действуют очень подло, с ихнем-то бревном в глазу надо молчать в тряпочку, а они устраивают эти низкопробные шоу...
показати весь коментар
12.11.2020 18:42 Відповісти
Но ведь это и есть финский лагерь.
показати весь коментар
13.11.2020 09:35 Відповісти
Нижче 2 фото, зроблені в одному табору в один і то й же час - приблизно початок літа 1944-го. Перше фото російської журналістки Галини Санько. Друге фото щвейцарського кореспондента.
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 3031
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 5306
Хммм... Судячи з виразу обличчя діти не дуже раді були бачити російську журналістку. І по-друге схоже що огорожу з колючого дроту і і попереджувальну табличку фіни влаштувати спеціально до візиту бабки Скабеєвої щоб ця ***** не наближалась до дітей, а то мало що їй в голову прийде...
показати весь коментар
13.11.2020 08:41 Відповісти
А можно тоже ссылочку на этого журналиста?
Кроме того задний фон разный. Слева одноэтажный домик (верхнее фото), и двухэтажный (нижнее). В общем такое ощущения что они в разных местах были сделаны.
Просто странно
показати весь коментар
13.11.2020 09:40 Відповісти
Читайте не тільки російську вікіпедію. В англомовні (і фінській) є і інша інформація.
показати весь коментар
13.11.2020 20:45 Відповісти
Вы все зря иронизируете, посмотрите на донбасс, на одессу, вот вам результаты зомбирования, посмотрите за кого местный совок голосует, и вы перестанете смеяться, и вот вам ответ на вопрос, почеиу Украина не может вырваться из нищеты, зомбирование действует на подкорку, и травмирует соматику.
показати весь коментар
12.11.2020 17:48 Відповісти
Какое нах@й зомбирование не даёт вылезти из нищеты? Пока не разбродяжат и не приведут в порядок местных украинских олигархов - монополистов, голосуй хоть за марсиан - толку не будет! Не бросается в глаза, что целый ряд видных украинских "промышленников" гоняет по планете американское, швейцарское, английское правосудие, и только в Украине - их кормовой базе, у них всё в шоколаде Рошен?
показати весь коментар
12.11.2020 18:34 Відповісти
Причем мягкое зомбирование, через 25 кадр в низкопробных сериалах типа "слуга народа". А результат вот он- в Феофании лежит!
показати весь коментар
12.11.2020 18:55 Відповісти
Первые советские концлагеря возникли с началом гражданской войны (с лета 1918 года), и туда попадали те, кого миновала участь быть расстрелянными в качестве заложника, или те, кого пролетарская власть предлагала обменять на своих преданных сторонников.
Лагеря представляли собой один из важнейших механизмов чрезвычайной внесудебной репрессии и карательной политики большевиков в целом.
Поэтому ЧК - «вооруженный отряд партии» - обладала особыми правами на лагеря, не лишившись их даже в начале 1919 года, когда чекисты подвергались серьезной критике и были лишены многих своих полномочий. Именно тогда, рискуя вообще потерять контроль над лагерной системой, «железный Феликс» предложил на основе концлагерей принудительных работ создать «школу труда» «… для арестованных, для господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без известного принуждения… Таким образом, предлагается создать школу труда, и для этого есть предложение: ВЧК предоставляется право заключения в концентрационный лагерь». - https://www.belvpo.com/22785.html/
показати весь коментар
12.11.2020 17:48 Відповісти
Якщо дзєржінскій власну сестру застрелив то що там вже казати...
показати весь коментар
12.11.2020 18:06 Відповісти
Пол Пот и Иенг Сари воплотили большевистскую идею трудовых лагерей В Камбодже (Кампучия) в полном объеме. Достойные ученики Ленина!
показати весь коментар
12.11.2020 18:20 Відповісти
А чо нормально так , креативно Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 9275 Еще щебеницi , по сталыпински и нармуль Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 9275 (ука страна идиотов Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 2176
показати весь коментар
12.11.2020 18:02 Відповісти
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 4429
показати весь коментар
12.11.2020 18:11 Відповісти
Кацапи придуркі домають що всі будуть вертухаями в таких таборах.Хрін там,всі сидіти будуть на нарах.Стерегти будуть ті, що їх зараз б'ють по вулицях і площах.
показати весь коментар
12.11.2020 18:12 Відповісти
Боярконутым нет покоя.
показати весь коментар
12.11.2020 18:18 Відповісти
Зелені! Рівняйсь! Струнко! На Мордор! Ваші друзі!
показати весь коментар
12.11.2020 18:24 Відповісти
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 1096
показати весь коментар
12.11.2020 18:25 Відповісти
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 6143
показати весь коментар
12.11.2020 18:29 Відповісти
Чєво не смєєтєсь?Не понялі да?ЕТО РАССЄЄЄЯ!!
показати весь коментар
12.11.2020 18:31 Відповісти
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 7089 Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 3484
показати весь коментар
12.11.2020 18:34 Відповісти
Дык на России ж родились, а не в какой-нибудь Бельгии. Пусть привыкают...
показати весь коментар
12.11.2020 18:35 Відповісти
Московітський патріотизм це різновид нацизму - рашизм.
показати весь коментар
12.11.2020 18:38 Відповісти
На самом деле ещё большой вопрос, кто более креативен - путинские грантоеды, "организовавшие" бутафорский лагерь с недостроенными вышками без пулемётов (деньги украли) или укроповские грантоеды, т.н. "соросята", возившие на евробляхах бутафорскую виселицу, которую, кстати, взяли напрокат у своего идеологического противника - представителя т.н. "мертвечука" И. Кивы.
показати весь коментар
12.11.2020 18:42 Відповісти
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 8577
показати весь коментар
12.11.2020 18:55 Відповісти
"...Дети будут в течение всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться", - пояснила Абрамова.."
А розтріли тако ж будуть?
Источник: https://censor.net/ru/v3
показати весь коментар
12.11.2020 19:04 Відповісти
***

Империя бессмысленного зла,
Бездарная тюрьма!
Где жирно золотятся купола
Над тоннами дерьма,
Где раб неиллюзорно горд кнутом,
Где воли ум лишен,
Где всякий, кто не хочет быть скотом,
Безумен и смешон.

Мильонами топившая в крови
За злые миражи -
Какой ты смеешь требовать любви,
Отчизна мутной лжи?!
Будь проклята сто миллионов раз -
За каждого из тех,
Кто жертвой пал твоих помпезных фраз,
Твоих больных утех.


Юрий Нестеренко (отрывок)
показати весь коментар
12.11.2020 19:06 Відповісти
сначало бутафорские лагеря а вскоре и по-настоящему вата окажется на ГУЛАГном положении
показати весь коментар
12.11.2020 19:24 Відповісти
А точно бутафорський?
показати весь коментар
12.11.2020 19:29 Відповісти
ХАХАХАХАХА! Держава-конц. табір! Держава-ГУЛАГ! Держава-Колима! Держава-Магадан... і ПРЕЗЕРВАдент навіть в них - ЧЕКІСТ-НАГЛЯДАЧ!
показати весь коментар
12.11.2020 19:46 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
12.11.2020 20:10 Відповісти
Вот туда ваших детей ведет пианист !
показати весь коментар
12.11.2020 20:59 Відповісти
С детства приучают детей к концлагерям. Чтобы не было шоком когда закроют железный занавес и начнутся поголовные аресты
показати весь коментар
12.11.2020 21:35 Відповісти
Усе б нічого, якби ЦЕ не так було серйозно. Навряд, що ху"ло і його пропаганда буде підіймати на щит ГУЛАГ і його методи. Замість цього вони можуть підняти на щит совкові піонерські табори, які можна буде підсилити "скаутськими" гаслами військово-патріотичного змісту. Ось вам і нові методи виховання підлітків в дусі гітлер-ху"ло- югента. Пам"ятаєте піонерські табори, їх паркани, наставників, лекції, фільми, лінійки, вогнища, колони піонерських загонів з мовниками і стройовими піснями... Нічого не нагадує?

От, зараз це відбувається в паРаші. Тільки у іншому вигляді. Без піонерських атрибутів, без присяг, без клятв владі з покладанням членськи білетів. Просто!!!! Прийде дитина в "спортивний" тобір, а виде з нього "спортивно-морально-патріотчно" орієнтованою твариною, що вже підкорена владі ху"лоїдів. І це буде мати назву - формування свідомості нового типу рашо-фашизму провідників "рузькаго міра".

Таргани!!! Давити їх треба в зародиші.

Українці, біля нас - море тарганів. Розплющите очі. Їх просто треба фізично давити.

Усе б нічого, якби ЦЕ не так було серйозно.

Їх ціль - знищити нас. А справа покищо за нами.
показати весь коментар
12.11.2020 21:39 Відповісти
кацапо-фашисткий биомусор!
показати весь коментар
12.11.2020 21:41 Відповісти
И в дополнение, чтоб юные одичалые не забывали про судьбы не менее юных дугандонцев - раздевать их до трусиков и прибивать степлером к стенкам грантовых бараков .... и надо решить, как потом использовать монтажную пену.
показати весь коментар
12.11.2020 21:59 Відповісти
Ну а что если они больше ни хрена не умеют строить,пусть молодежь продолжает дело дедов. Здесь по моему дааааавно все ясно.
показати весь коментар
12.11.2020 22:16 Відповісти
Малороси та ті, хто ******** рузкій мір, - це для ваших дітей та онуків будують. Завдяки вашим ватним мізкам ці бараки будуть заповнені. Чи ви думаєте, що вас це не торкнеться? Крисмчане теж думали, шо будуть строкову служити у Криму, але їх чомусь відправляють у сонячну Сибір, а їхніх мамок з татками копняками під сраку на інші багаті села вялікой та нєобьятной.
показати весь коментар
12.11.2020 23:18 Відповісти
З зитинства привчають, або "юнармія , або лвгєря" вибору, як завжди немає у пацаКа раба.
показати весь коментар
12.11.2020 23:33 Відповісти
скрепненько так
показати весь коментар
13.11.2020 01:13 Відповісти
Кацапи.
показати весь коментар
13.11.2020 02:44 Відповісти
А на Колыму свозить ума не хватило??)) Там еще помимо строений и кости кое где выглядывают!! Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 6274
показати весь коментар
13.11.2020 07:47 Відповісти
КАКОЙ ГРАНТ ТАКИЕ И СТРОЕНИЯ )))
показати весь коментар
13.11.2020 11:44 Відповісти
Я так считаю... зачем выбрасывать пыне деньги на ветер. Организовать параллельно "золотому кольцу" БОЛЬШОЕ, с использованием залiзницi БАМ, для экскурса в историю. Попутно для школьника... ОДНИМ СЛОВОМ , ПРИНЕТЬ ЕГО В КВЖД...
показати весь коментар
13.11.2020 12:52 Відповісти
скрепненько...Романтика!
показати весь коментар
13.11.2020 13:24 Відповісти
 
 