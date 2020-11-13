Мета карантину вихідного дня - скоротити кількість хворих на COVID-19 за добу до 7-8 тис., - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Якщо внаслідок запровадження "карантину вихідного дня" кількість хворих за добу скоротиться до 7-8 тис., значить цей захід себе виправдав.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив народний депутат фракції "СН", голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

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"Якщо ми побачимо, у результаті карантину вихідного дня, що у нас приблизно на тиждень буде триматися рівень 7-8 тисяч на добу, значить, це було не погано, 7-8 тисяч - це менше госпіталізацій, це дасть можливість відпочити лікарям і підготувати більше ліжок", - сказав нардеп.

Радуцький підкреслив, що Україні досі вдавалося уникнути "колапсу медичної системи, яка означає колапс економіки".

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"Колись ми говорили, що буде 5 тис. хворих на добу, і буде колапс, потім ми говорили, що колапс буде коли буде 9 тисяч, сьогодні ми маємо 11 тисяч, нам дуже важко, але колапсу немає і лікарі не виконують протоколу медичного сортування, коли їм потрібно вибирати, кому допомагати, а кому не допомагати. Тобто колапс не настав", - сказав глава парламентського комітету.

Радуцький додав, що карантин вихідного дня дозволить "виграти час, перезавантажити ліжка і дати відпочити лікарям".