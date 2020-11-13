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Мета карантину вихідного дня - скоротити кількість хворих на COVID-19 за добу до 7-8 тис., - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Якщо внаслідок запровадження "карантину вихідного дня" кількість хворих за добу скоротиться до 7-8 тис., значить цей захід себе виправдав.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив народний депутат фракції "СН", голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми побачимо, у результаті карантину вихідного дня, що у нас приблизно на тиждень буде триматися рівень 7-8 тисяч на добу, значить, це було не погано, 7-8 тисяч - це менше госпіталізацій, це дасть можливість відпочити лікарям і підготувати більше ліжок", - сказав нардеп.

Радуцький підкреслив, що Україні досі вдавалося уникнути "колапсу медичної системи, яка означає колапс економіки".

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"Колись ми говорили, що буде 5 тис. хворих на добу, і буде колапс, потім ми говорили, що колапс буде коли буде 9 тисяч, сьогодні ми маємо 11 тисяч, нам дуже важко, але колапсу немає і лікарі не виконують протоколу медичного сортування, коли їм потрібно вибирати, кому допомагати, а кому не допомагати. Тобто колапс не настав", - сказав глава парламентського комітету.

Радуцький додав, що карантин вихідного дня дозволить "виграти час, перезавантажити ліжка і дати відпочити лікарям".
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Топ коментарі
+9
Цель карантина выходного дня - сократить количество заболевших COVID-19 в сутки до 7-8 тыс., - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8218
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12.11.2020 23:30
+6
Один плюс есть, вас ещё больше будут не навидеть. И вертеть нах.
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12.11.2020 23:34
+4
Радуцький фільзкультурник за освітою тому він повний баран в медичних питаннях. Збільшення ПЛР тестів які дають позитивний тест пов'язано зі збільшенням кількості тестувань на добу і пов'язано з тим що ПЛР тест показує залишки коронавіруса до 70 діб після хвороби, тобто більшість цих ПЛР-позитивних вже давно перехворіли на коронавірус і зараз вже хворіють звичайним гриппом! Більш важлива статистика це смертність від коронавірусу, але й тут багато махінацій. Діагнози коронавірусу масово фальсифікуються щоб отримати надбавки для лікарів місцевих лікарень які ніби-то працюють з хворими на коронавірус. Радуцького потрібно виганяти з парламенту, він не орієнтується в медичних питаннях. А його клініка Борис залікувала до смерті дружину екс-міністра здоров'я Квіташвілі, що показує загаольний медичний рівень медиків в клініці Радуцького. Таких "фахівців" протрібно на гарматний постріл не підпускати до медицини!
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13.11.2020 00:02
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Цель карантина выходного дня - сократить количество заболевших COVID-19 в сутки до 7-8 тыс., - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8218
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12.11.2020 23:30 Відповісти
Радуцький фільзкультурник за освітою тому він повний баран в медичних питаннях. Збільшення ПЛР тестів які дають позитивний тест пов'язано зі збільшенням кількості тестувань на добу і пов'язано з тим що ПЛР тест показує залишки коронавіруса до 70 діб після хвороби, тобто більшість цих ПЛР-позитивних вже давно перехворіли на коронавірус і зараз вже хворіють звичайним гриппом! Більш важлива статистика це смертність від коронавірусу, але й тут багато махінацій. Діагнози коронавірусу масово фальсифікуються щоб отримати надбавки для лікарів місцевих лікарень які ніби-то працюють з хворими на коронавірус. Радуцького потрібно виганяти з парламенту, він не орієнтується в медичних питаннях. А його клініка Борис залікувала до смерті дружину екс-міністра здоров'я Квіташвілі, що показує загаольний медичний рівень медиків в клініці Радуцького. Таких "фахівців" протрібно на гарматний постріл не підпускати до медицини!
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13.11.2020 00:02 Відповісти
Після того як він один з перших вивіз тонами маски до Китая на початку пандемії - цього покидька, ЗЕбіли у ВР, призначають головою комітету "Здоров"я нації"... Мета карантину вихідного дня - скоротити кількість хворих на COVID-19 за добу до 7-8 тис., - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4893
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13.11.2020 05:05 Відповісти
Тобто, шо назбирали на собі за тиждень діти - вони сядуть біля бабусь-прабабусь на вихідні й перекинуть їм усе, щоб заразити - бо живуть мами-тато-бабусі- прабабусі разом у хрущовках!
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12.11.2020 23:30 Відповісти
"невозможно работать. вы даёте не реальные планы. это, как его, волюнтаризьм"(С)
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12.11.2020 23:31 Відповісти
Можна викрутитися знову дозволивши працювати кафе/ресторанам з обмеженням кількості відвідувачів та відстані між ними до 3 метрів, і обов'язково щоб підняли ціни у 5..20 разів, це автоматично зменшить кількість бажаючих, бо дорого. Маски та антисептики видаються при вході. Вивіска показує коефіцієнт збільшення цін. Уряд може сам корегувати мінімальні ціни на такі послуги, ще й податок з них ввести у антиковідний фонд.
Тобто, кому дуже треба "погуляти" - ризикує на свій страх.
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12.11.2020 23:31 Відповісти
Разделите посещение людей старше 60 и младше. Первые могут посещать магазины до 11, и спец цены в это время установите
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12.11.2020 23:32 Відповісти
Не в этой жизни
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12.11.2020 23:41 Відповісти
Один плюс есть, вас ещё больше будут не навидеть. И вертеть нах.
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12.11.2020 23:34 Відповісти
Уже нихто не пишет ковид . Все пишут пневмонию , недостаточность почек , шо угодно , но не ковид ... . Ещё весной я говорил . Покуда все не переболеют , - эта эпидемия не закончится .
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12.11.2020 23:42 Відповісти
Че толку,что переболеют?
Оно ж не дает иммунитета
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12.11.2020 23:43 Відповісти
Даёт хороший стимул . Х.. знает чем я переболел в середине сентября . Анализов не сдавал . Дай Бог чтоб это был ковид . И чтоб никто этой гадостью больше не болел . - Живём дальше ! ! .
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13.11.2020 00:06 Відповісти
найкращий стимул - масове штрафування за неносіння масок...
Мета карантину вихідного дня - скоротити кількість хворих на COVID-19 за добу до 7-8 тис., - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7659кращий навіть за удари по морді вові Зіменському у маршрутці...https://www.bbc.com/russian/features-54699497

Весной считалось, что бессимптомные больные могут составлять до четверти всех инфицированных. К июлю эта оценка выросла до 40-45%, а по последним данным, Covid-19

хоть как-то проявляется внешне лишь у каждого четвертого инфицированного.
Более того, даже среди этих (и так относительно немногочисленных) зараженных почти треть переносят болезнь как обычную ОРВИ - например, с кашлем и невысокой температурой на несколько дней, - не испытывая никаких специфических для коронавируса симптомов вроде потери обоняния.
При этом бессимптомные больные могут распространять инфекцию с таким же успехом: их вирусная нагрузка ничуть не ниже, чем у других коронавирусных пациентов, и болеют они примерно столь же долго - во всяком случае именно к таким выводам ученые склоняются, исходя из последних исследований.
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13.11.2020 08:33 Відповісти
Кацапам , - да , - репа и ягель ничего не даст . Может дать шото спутник , но и то не факт . Кстати , чего *****-путин лыка не вязал , когда президент Азербайджана с ним разговаривал ? .
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13.11.2020 00:33 Відповісти
Говорят, он подружился с дедушкой Паркинсоном Вот урод, нескрепная болялка,американская наверное Мета карантину вихідного дня - скоротити кількість хворих на COVID-19 за добу до 7-8 тис., - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7090
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13.11.2020 01:02 Відповісти
Если издохнет , то все вздохнут , а если понты , - то затаят дыхание . ))
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13.11.2020 01:24 Відповісти
Цель карантина выходного дня - сократить количество заболевших COVID-19 в сутки до 7-8 ты

А я, дурак, думал, что главная цель - победить эпидемию.
А у них, сцук, план есть...
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12.11.2020 23:43 Відповісти
Все "зеленые большевики" все ушли на карантин, нужно срочно делать новую революцию !!!

ТовариСщи! У кого есть Аврора на пару часов? Какой прекрасный саботаж! Нет власти - нет проблем! Нет государства - нет проблем! ВИВА Анархия !
Страусы не знают, что чем глубже голова в бетоне - тем выше и беззащитней ПОПА!
А тут еще и контрацепция по выходным… Мета карантину вихідного дня - скоротити кількість хворих на COVID-19 за добу до 7-8 тис., - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4196 ?
Зеленые большевики взяли почту и телеграф, а через год оказалось, что они не умеют ни писать ни читать! .... И все ушли на карантин…

Кстати, вести теперь заседания Верховной Рады сможет только вице-спикер Елена Кондратюк, которая является нардепом от «Батькивщины».
Соответственно, воспользоваться моментом и возглавить новую революцию сама судьба велит Юлии Тимошенко. Юля, давай! Держись, олигархическая контра! - Михаил Чаплыга
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12.11.2020 23:52 Відповісти
Анархия это природный порядок в стае волков или гиен ,прайд львоа, стадо бараноа у всех есть нормы поведения приспособленные для выживания. А у природы учится никогда не поздно ее законы незыблемы.
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13.11.2020 06:58 Відповісти
"Если мы увидим, в результате карантина выходного дня, что у нас примерно в неделю будет держаться уровень 7-8 тысяч в сутки, значит, это было не плохо, 7-8 тысяч - это меньше госпитализаций, это даст возможность отдохнуть врачам и подготовить больше коек", - сказал нардеп.- во дает,,,(меньше госпитализаций,но коек подготовить нужно больше???дбл Мета карантину вихідного дня - скоротити кількість хворих на COVID-19 за добу до 7-8 тис., - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 3411
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12.11.2020 23:52 Відповісти
« #yй в #опу он сказал в своём смс» - это дебил-фельдшер-концертмейстер. Его кореш - санитар-Степашка.....Все что нужно о нем знать.... и почему он не висит на столбе за масочку из резерва.....
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13.11.2020 00:59 Відповісти
То есть эта "зе-*****", даже не анализирует последствия своих действий... Авось повезет и снизится кол-во зараженных. А если не снизится, ну подумаешь, не оправдала себя эта мера. То же самое касается и "коллапса здравоохранения", каждую неделю меняют цифры в своих видосиках, не зная реальной ситуации в системе здравоохранения.
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13.11.2020 00:13 Відповісти
Не сравнивайте Латвию и Гондурас .... Европа имеет фонды - и ваша страна также получит деньги на борьбу.... Вы хороший пример того что бывает со страной после совка - Украина - плохой....рашка - худший пример...
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13.11.2020 01:01 Відповісти
Карантин станет еще круче. Но,похоже,вирус многим уже повоедил мозг.Заходишь в ТРЦ размером с хорошее село и видишь надпись,что внутри может находиться не более 200 человек. И что,кто их считал в этом зале? Я ,чтоли,должен считать.Это мероприятие абсурда,который генерируют степановы.И думают,что работают.
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13.11.2020 01:02 Відповісти
Скаже хтось цьому дебілу, що динаміка захворювань від бажань зебілів не залежить, а їх кількість буде й далі збільшуватися? Щоб знизити рівень захворювань, треба мізки мати.
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13.11.2020 03:31 Відповісти
Марна безглузда спроба!
Потрібно ліквідовувати наслідки "рехформ доктор смерть" та організовувати справжню боротьбу з цим вірусом.
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13.11.2020 05:15 Відповісти
доктор смерть - это шмыгаль или **********?
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13.11.2020 06:48 Відповісти
Так нахера преЗЕрвативы 9 месяцев асфальтировали дороги из короновирусного фонда, а не занимались больницами и лабораториями?! чтобы в ноябре добить малый и средний бизнес?
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13.11.2020 06:47 Відповісти
Перестаньте тестувати - зменшиться кількість позитивних яких чомусь називають "заболевшими"
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13.11.2020 06:52 Відповісти
в большинстве случаев, тестирование в Украине выглядит так - при подозрении на ковид звонишь семейному врачу, сообщаешь что температура 4 дня подряд и в настоящее время 38 градусов. Она говорит - записывайтесь через ехелси. Регистрируешься в электронной очереди. Свободные окна -лишь через 2 дня. Приходишь с номером электронной записис и говоришь в регистратуре - температурящий - на что ответ - все тут такие - общая очередь. Идешь к кабинету семейного врача. Под кабинетом человек 5 сидит бабушек сердешников, желающих на поговорить и прочих, кто про электронную очередь знать не знают и знать не хотят, а также пару человек по электронной, чья очередь из-за разговорчивых бабуль прошла уже 2 часа назад. Прождав полтора-два часа под дверью и перебарывая приступы озноба и переодически обливаясь волнами пота наконец попадаешь к семейному врачу. По описанию симптоматики, появившейся дичайшей горечи во рту и отстутствию вкуса записывает на очередь на пцр тестирование. через несколько дней делают это самое заветное тестирование... ждешь результат, паралельно пропивая дорогущие антибиотики... пройдя курс лечения и не получив облегчения врач выписывает еще один курс.... результата все нет. прошло 2 недели. кажель стал удушающим, дышать стало сложно , сатурация начала падать...результат теста, врачи скорее всего потеряли.. делаешь за свои деньги экспресс тест 1800-2000 грн как повезет... разумеется подтверждается ...и тут врач говорит - да это же в корне меняет дело - то что вы пили 3 недели - пить было нельзя, вы сами себе сделали хуже....
Будьте здоровы и не дай Бог испытать все эти прелести Зебильной медицины на себе! Носим масочку в транспорте и общественных местах и в транспорте пользуйтесь одноразовыми полиэтиленовыми рукавичками, чтобы взяться за поручень..или хотя-бы кусок газеты, салфетку и затем сразу на остановке выкинуть
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13.11.2020 08:25 Відповісти
Спасибо, но мы не говорим о симптомных больных. Народ напугали и он массоово идет сдавать тесты, по 800-1200грн. Во-первых это невероятно дорого, и бесполезно: позитив при отсутствии симптомов - это не болезнь. Вчерашний тест - сегодня уже не имеет значения.
Растет статистика "позитивных", которых назвают "заболевшими", и сами люди оплачивают ее. Итого - люди теряют деньги и помогают развитию истерии. Гениальная придумка в веке диктатуры СМИ. Нам говорят грип упал на 98% по сравнению с прошлым годом, как это? Люди страдают от стрессов закрытия бизнесов, безденежья, постоянного сидения дома, плановые опреции отменены - люди умирают их списывают на ковид. Вечный двигатель!
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13.11.2020 22:15 Відповісти
Мета карантину вихідного дня - скоротити кількість хворих на COVID-19 за добу до 7-8 тис., - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 9740
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13.11.2020 12:24 Відповісти
 
 