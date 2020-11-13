Мета карантину вихідного дня - скоротити кількість хворих на COVID-19 за добу до 7-8 тис., - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО
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Якщо внаслідок запровадження "карантину вихідного дня" кількість хворих за добу скоротиться до 7-8 тис., значить цей захід себе виправдав.
Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив народний депутат фракції "СН", голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ми побачимо, у результаті карантину вихідного дня, що у нас приблизно на тиждень буде триматися рівень 7-8 тисяч на добу, значить, це було не погано, 7-8 тисяч - це менше госпіталізацій, це дасть можливість відпочити лікарям і підготувати більше ліжок", - сказав нардеп.
Радуцький підкреслив, що Україні досі вдавалося уникнути "колапсу медичної системи, яка означає колапс економіки".
"Колись ми говорили, що буде 5 тис. хворих на добу, і буде колапс, потім ми говорили, що колапс буде коли буде 9 тисяч, сьогодні ми маємо 11 тисяч, нам дуже важко, але колапсу немає і лікарі не виконують протоколу медичного сортування, коли їм потрібно вибирати, кому допомагати, а кому не допомагати. Тобто колапс не настав", - сказав глава парламентського комітету.
Радуцький додав, що карантин вихідного дня дозволить "виграти час, перезавантажити ліжка і дати відпочити лікарям".
Будь ласка, зачекайте...
Тобто, кому дуже треба "погуляти" - ризикує на свій страх.
Оно ж не дает иммунитета
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Весной считалось, что бессимптомные больные могут составлять до четверти всех инфицированных. К июлю эта оценка выросла до 40-45%, а по последним данным, Covid-19
хоть как-то проявляется внешне лишь у каждого четвертого инфицированного.
Более того, даже среди этих (и так относительно немногочисленных) зараженных почти треть переносят болезнь как обычную ОРВИ - например, с кашлем и невысокой температурой на несколько дней, - не испытывая никаких специфических для коронавируса симптомов вроде потери обоняния.
При этом бессимптомные больные могут распространять инфекцию с таким же успехом: их вирусная нагрузка ничуть не ниже, чем у других коронавирусных пациентов, и болеют они примерно столь же долго - во всяком случае именно к таким выводам ученые склоняются, исходя из последних исследований.
А я, дурак, думал, что главная цель - победить эпидемию.
А у них, сцук, план есть...
ТовариСщи! У кого есть Аврора на пару часов? Какой прекрасный саботаж! Нет власти - нет проблем! Нет государства - нет проблем! ВИВА Анархия !
Страусы не знают, что чем глубже голова в бетоне - тем выше и беззащитней ПОПА!
А тут еще и контрацепция по выходным… ?
Зеленые большевики взяли почту и телеграф, а через год оказалось, что они не умеют ни писать ни читать! .... И все ушли на карантин…
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