Розпуск Ради в разі відсутності підтримки законопроєкту Зеленського щодо КС неможливий, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО
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Розпуск Верховної Ради в разі відсутності підтримки законопроєкту президента Володимира Зеленського щодо перезавантаження Конституційного суду неможливий.
Про це розповів народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Президент зареєстрував закон, далі почалася парламентська дискусія. Більшість політичних сил погоджується, що КСУ потрібно перезавантажувати. Але є радикальні методи ... Ось президент конкретно розуміє, що є фактично антидержавне рішення, і каже: треба перезавантажити. Далі політична позиція - зібрали 226 голосів і звернулися до суддів КСУ, щоб вони добровільно пішли у відставку через такий резонанс у суспільстві. Вони не прислухалися до цього", - сказав Арахамія, відповідав на запитання, чи буде внесено до сесійної зали законопроєкт президента.
Глава фракції СН зазначив, що є ціла низка законопроєктів про КСУ з різним рівнем радикальності. "Далі у нас виник цілий арсенал законопроєктів. Тобто радикальний (за 10-бальною шкалою на 10 балів) президентський законопроєкт. І потім є на 7, на 6, на 5 і т.д.", - пояснив він.
На запитання ведучої: "Не винесете - не підтримаєте президента, винесете, але не проголосуєте - теж не підтримаєте президента. Чи можливий після цього розпуск парламенту?" "Неможливий", - заявив Арахамія.
Раніше Зеленський не виключав можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає його законопроєкт про розпуск КС.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.
Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Даже самые тупые животные способны делать правильный выбор, когда речь идет о собственной шкуре.
Вот это открытие !
Абрамка-Хамия, ты за кого украинцев держишь ?
вы там, гарсоны, как то координируйте, шо ли ну или ногти на ногах постригите - 30% депутатак-педикюрш надо же чем то занять по профилю.
https://www.facebook.com/viktors.levizers/videos/2113770138754129
Муля Слобожанска@MullyaMia 13 ч
СБУ і воєнним саме час проводити свої спецопераії... поки верхівка "хворіє" і не зможе здати...
Или я шото пропустил?
Зеленский не может распустить КС. Но ему нужен крайний и время. Выход просто - роспуск ВР.
Стефанчук, который видимо и спал в маске заявил что болен.
Руль ВР вручили Кондратюк от "Батькивщины" ... непринятие бюджета, хаос в ВР - роспуск !? (с)
Таким чином арахамія грає роль...
Незагрозливого "простого свого хлопця"...
ПРОСТО ФІНАНСОВИЙ АФЕРИСТ з даром переконувати у своїй простоті і потрібності...
Наприклад у Вірменії це призвело ДО ВТРАТИ ДЕРЖВАВНОСТІ(зараз Вірменія стає повністю підконтролбною ХУ%лу) :
Соросята, [11.11.20 11:02]
[ Відео ]
В Ереване разгромили офис фонда Сороса
Дело в том , что Сорос потратил десятки миллионов долларов, чтобы влиять на политику Армении.
Его усилиями было подготовлено общественное мнение, активисты были обучены организации цветной революции. Также Сорос расставил своих людей на ключевые посты (премьер-министр Никола Пашинян).
Фонд «Институт открытое общество» начал свою деятельность в Армении в 1997 году тогда еще под старым брендом «Фонд Сороса».
Сорос с первых дней деятельности в Армении нацелил свое внимание на судебную систему. Судьи в Армении находятся под наблюдением Сороса с момента их назначения.
Вторым шагом Сороса в Армении была пенитенциарная система. Далее фонд внедрился в полицию Армении.
Наибольшую силу Сорос набрал в Армении в 2018 году. После парламентских выборов в 2018 году большинство голосов получила партия Пашиняна, а гражданские активисты, связанные со структурами Сороса вошли в ряд государственных органов, аппаратов и парламент.