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ВР (11731) Зеленський (17456) КС (1154) розпуск (109) Арахамія (1000) Слуга народу (2544)

Розпуск Ради в разі відсутності підтримки законопроєкту Зеленського щодо КС неможливий, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Розпуск Верховної Ради в разі відсутності підтримки законопроєкту президента Володимира Зеленського щодо перезавантаження Конституційного суду неможливий.

Про це розповів народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

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"Президент зареєстрував закон, далі почалася парламентська дискусія. Більшість політичних сил погоджується, що КСУ потрібно перезавантажувати. Але є радикальні методи ... Ось президент конкретно розуміє, що є фактично антидержавне рішення, і каже: треба перезавантажити. Далі політична позиція - зібрали 226 голосів і звернулися до суддів КСУ, щоб вони добровільно пішли у відставку через такий резонанс у суспільстві. Вони не прислухалися до цього", - сказав Арахамія, відповідав на запитання, чи буде внесено до сесійної зали законопроєкт президента.

Глава фракції СН зазначив, що є ціла низка законопроєктів про КСУ з різним рівнем радикальності. "Далі у нас виник цілий арсенал законопроєктів. Тобто радикальний (за 10-бальною шкалою на 10 балів) президентський законопроєкт. І потім є на 7, на 6, на 5 і т.д.", - пояснив він.

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На запитання ведучої: "Не винесете - не підтримаєте президента, винесете, але не проголосуєте - теж не підтримаєте президента. Чи можливий після цього розпуск парламенту?" "Неможливий", - заявив Арахамія.

Раніше Зеленський не виключав можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає його законопроєкт про розпуск КС.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Читайте також: Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.
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Топ коментарі
+13
Тоді розпустити кловуна.
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13.11.2020 00:01
+13
73% ідійотів оберуть знов такий, якщо не гірший.
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13.11.2020 00:07
+11
Из Феофании раздался запах фекалий.
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13.11.2020 00:12
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Тоді розпустити кловуна.
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13.11.2020 00:01 Відповісти
В Африці виборці просто сплалили корумпований парламент і життя налагодилось. Очищувальний вогонь випалив всю корупцію разом з депутатами! Ось що таке ефективні рішення.
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13.11.2020 00:04 Відповісти
73% ідійотів оберуть знов такий, якщо не гірший.
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13.11.2020 00:07 Відповісти
Запах жарених депутатів в стінах парламенту буде зупиняти корупцію сам по собі.
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13.11.2020 00:08 Відповісти
Если их до усрачки напугать, как в 2014-м, то все будет ок.

Даже самые тупые животные способны делать правильный выбор, когда речь идет о собственной шкуре.
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13.11.2020 01:19 Відповісти
Через неделю в Трускавце новых научат на кнопки нажимать.
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13.11.2020 00:29 Відповісти
Ну это ж Африка. Они просто жареным мясом закусить хотели
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13.11.2020 02:12 Відповісти
Такие заявления это покушение на психическое здоровье зелоха . А его и так не много .
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13.11.2020 00:02 Відповісти
Так зенелоху пояснили, що розпуск Ради дасть зворотній ефект - фракції, яка хоч щось із його бздурів підтримує, вже ніхт ніколи не збере. Одним словом, метод гопот з наїздом не вийшов, бо гопота нарвалася на тих, кому рлзпальцовка не аргумент.
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13.11.2020 09:08 Відповісти
Вах !

Вот это открытие ! Роспуск Рады в случае отсутствия поддержки законопроекта Зеленского по КС невозможен, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5698 Роспуск Рады в случае отсутствия поддержки законопроекта Зеленского по КС невозможен, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3489

Абрамка-Хамия, ты за кого украинцев держишь ?
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13.11.2020 00:04 Відповісти
а другая слуговнявая прислугь недавно блеяла, шо возможен.
вы там, гарсоны, как то координируйте, шо ли ну или ногти на ногах постригите - 30% депутатак-педикюрш надо же чем то занять по профилю.
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13.11.2020 00:10 Відповісти
Из Феофании раздался запах фекалий.
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13.11.2020 00:12 Відповісти
зеленого цвета.
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13.11.2020 00:24 Відповісти
немношко для поднятия настроение - на узких улицах Риги.
https://www.facebook.com/viktors.levizers/videos/2113770138754129
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13.11.2020 00:16 Відповісти
это перекрёсток Кр Барону и Дзирнаву. Неплохое видео )
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13.11.2020 01:05 Відповісти
понятное дело что невозможна. зря, что ли, 450 рыл бабло потратили на мандаты. за год отбить не успели.
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13.11.2020 00:19 Відповісти


Муля Слобожанска@MullyaMia 13 ч

СБУ і воєнним саме час проводити свої спецопераії... поки верхівка "хворіє" і не зможе здати...
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13.11.2020 00:22 Відповісти
відчуває "слуга", що його цінність в українському політикумі дорівнюється нулю, розпустити парламент і всі ці арахамії назавжді підуть в небуття
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13.11.2020 00:23 Відповісти
депутаты дрочат в раде, куда ещё распущеннее ?
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13.11.2020 00:23 Відповісти
Но гомосячества еще ж не было?
Или я шото пропустил?
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13.11.2020 00:25 Відповісти
Сплошное зелохосячество там в Раде .
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13.11.2020 00:39 Відповісти
И проституток заказывают
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13.11.2020 03:17 Відповісти
Кажется, Лиза Богуцкая где-то писала, что для профилактики заболеваний нужно больше заниматься сексом. Это у них профилактика. Хорошо еще, что не в четыре руки.
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13.11.2020 07:03 Відповісти
"Я убежден, что он должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией. Мне кажется, полностью будет понятно поведение в этом процессе, полностью понятна стратегия", - сказал Арахамия в среду 4 ноября вечером в эфире телеканала "Украина-24
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13.11.2020 00:34 Відповісти
даже у обезьян есть" принципы" или наработанные рефлексы - у заместителя главы политической силы Президента, которая дает ему полноправную власть, нет даже рефлексов уж не говоря о разуме и аналитичности ума и самообразования в ситуации, в которую бросила тебя идиота судьба - а с тобой и твоими шефами всю страну ! Магическая цифра 73 - это не та стена за контрой вы спрячетесь от наказания. Вы швырнули клоуна в теплую плесневую ванну и вылизываете его , думая что ему и выгребать!
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13.11.2020 00:46 Відповісти
Естественно только 🤢🤡💩🎪 , кретин согласился пойти на преступления , оббрехивая Порошенко ,разваливая все реформы , ползать на коленях перед агрессором ,выполнять приказы портнова мертвечука ,ермака гебнявых пацюков
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13.11.2020 03:28 Відповісти
Руководство ВР согласовано дезертирует подальше от решений по КСУ и бюджета.
Зеленский не может распустить КС. Но ему нужен крайний и время. Выход просто - роспуск ВР.
Стефанчук, который видимо и спал в маске заявил что болен.

Руль ВР вручили Кондратюк от "Батькивщины" ... непринятие бюджета, хаос в ВР - роспуск !? (с)
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13.11.2020 00:37 Відповісти
И снова Юля будет виновата?
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13.11.2020 07:01 Відповісти
а может и наоборот...возмет власть в свои руки и наведет порядок с Украине.
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13.11.2020 12:30 Відповісти
А банан где?
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13.11.2020 00:50 Відповісти
Це він за прилавком на базарі конституцію вивчав?
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13.11.2020 01:07 Відповісти
Несколько раз слушал в парламенте, чувак в ноты не мог попасть.
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13.11.2020 01:29 Відповісти
Ты реально думаешь что вас ещё будут терпеть 4 года? С поддержкой 3-10 процентов, на местных выборах? По поводу км интересно получается. Все уголовные дела обнулили, вы молчали. Пока МВФ не клюнул. Забудь про халяву. Байден прийде, порядок наведе
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13.11.2020 01:27 Відповісти
Прошлая рада тоже так думала.
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13.11.2020 01:28 Відповісти
а может это арахамийо когда нибудь побриться, помыться и нормально одеться... на него смотреть стыдно... а слушать вообще не хочется...
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13.11.2020 06:05 Відповісти
Ви не розумієте...
Таким чином арахамія грає роль...

Незагрозливого "простого свого хлопця"...
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13.11.2020 09:34 Відповісти
Все це спланована гра, Не хочуть "судді" самі йти , то прийміть рішення, що кс переводиться на економ режим, не 3 млн на утримання одного судді, а 0 грн,(українці самі себе утримують на роботі) зарплатня не 600 000 грн, а 2000 грн, зніміть недоторканність, але ні, ви разом працюєте на знищення України.УПИРІ.
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13.11.2020 06:31 Відповісти
З яких це пір дотримання Конституції є протизаконно? Наплодили цих органів, які відсутні в КС і вимагають знести суд, а не посадити конкретних суддів за конкретні злочини (не всі ж судді нагнулись в позицію селянки на буряковій плантації тож їх то за що виганяти?) , наприклад за третій термін Кучмі, за царскі повноваженя Януковичу, за удушення української мови в угоду язика окупанта. Хлопці у вас з головою все нормально? З таким успіхом можна створити Бухенвальд чи Гулаг і туди посадити: 17 олгархів, і хабарників, і я впевниенй, що народ це радісно підтримає, і буде вимагати натовпом смерть хабарним собакам! Однак, як це буде співвідноситись з конституцією? Адже, проблема України не конституція і не КС суд, а корупція влади, оліграхів і конкретних суддів. Тому вимагаю зелену дулю витягти з кишені в тому числі і в ОПУ і провести нові вибори всіх і всього!
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13.11.2020 06:40 Відповісти
Скинутся им что ли на Конституцию, что б как дурко "козак" сидели дипилы и читали, что б ересь не морозить, а не шалав заказывали...
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13.11.2020 06:45 Відповісти
Подгорает даже у Хамии? Че, забоялся потерять теплое местечко?
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13.11.2020 06:59 Відповісти
"Не бійся дурний Зеноне, хто має висіти, той не потоне".
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13.11.2020 07:01 Відповісти
Отправьте эту цирковую мартышку - агрохимию, домой в грузию. Гастроли закончились.
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13.11.2020 07:12 Відповісти
А он смешной. Клоун небось в восторге от таких заявлений.
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13.11.2020 07:16 Відповісти
Арахамтя - человек черта, а не зеленского
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13.11.2020 07:50 Відповісти
Арахамія навіть не з Соросят.

ПРОСТО ФІНАНСОВИЙ АФЕРИСТ з даром переконувати у своїй простоті і потрібності...
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13.11.2020 09:30 Відповісти
Странно, президент Украины Зеленский подал законопроект о роспуске КС, а Арахамия заявляет, что это чушь и этого делать нельзя. Даже в команде Зеленского такая неразбериха. Рак, лебедь и щука. Хотя, по моему, если ВР не поддержит этот законопроект, тогда и ВР необходимо распускать.
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13.11.2020 09:11 Відповісти
Суди -дуже важливий об"єкт для "розробки" Соросом і його пи..добратією ....

Наприклад у Вірменії це призвело ДО ВТРАТИ ДЕРЖВАВНОСТІ(зараз Вірменія стає повністю підконтролбною ХУ%лу) :

Соросята, [11.11.20 11:02]
[ Відео ]
В Ереване разгромили офис фонда Сороса
Дело в том , что Сорос потратил десятки миллионов долларов, чтобы влиять на политику Армении.
Его усилиями было подготовлено общественное мнение, активисты были обучены организации цветной революции. Также Сорос расставил своих людей на ключевые посты (премьер-министр Никола Пашинян).
Фонд «Институт открытое общество» начал свою деятельность в Армении в 1997 году тогда еще под старым брендом «Фонд Сороса».
Сорос с первых дней деятельности в Армении нацелил свое внимание на судебную систему. Судьи в Армении находятся под наблюдением Сороса с момента их назначения.
Вторым шагом Сороса в Армении была пенитенциарная система. Далее фонд внедрился в полицию Армении.
Наибольшую силу Сорос набрал в Армении в 2018 году. После парламентских выборов в 2018 году большинство голосов получила партия Пашиняна, а гражданские активисты, связанные со структурами Сороса вошли в ряд государственных органов, аппаратов и парламент.
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13.11.2020 09:33 Відповісти
ХТОСЬ МОЖЕ СКАЗАТИ КОЛИ ЦЯ РАДА ВЖЕ БУДЕ ПРАЦЮВАТЬ,,.,
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13.11.2020 10:44 Відповісти
 
 