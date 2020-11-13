Розпуск Ради в разі відсутності підтримки законопроєкту Зеленського щодо КС неможливий, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Розпуск Верховної Ради в разі відсутності підтримки законопроєкту президента Володимира Зеленського щодо перезавантаження Конституційного суду неможливий.

Про це розповів народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

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"Президент зареєстрував закон, далі почалася парламентська дискусія. Більшість політичних сил погоджується, що КСУ потрібно перезавантажувати. Але є радикальні методи ... Ось президент конкретно розуміє, що є фактично антидержавне рішення, і каже: треба перезавантажити. Далі політична позиція - зібрали 226 голосів і звернулися до суддів КСУ, щоб вони добровільно пішли у відставку через такий резонанс у суспільстві. Вони не прислухалися до цього", - сказав Арахамія, відповідав на запитання, чи буде внесено до сесійної зали законопроєкт президента.

Глава фракції СН зазначив, що є ціла низка законопроєктів про КСУ з різним рівнем радикальності. "Далі у нас виник цілий арсенал законопроєктів. Тобто радикальний (за 10-бальною шкалою на 10 балів) президентський законопроєкт. І потім є на 7, на 6, на 5 і т.д.", - пояснив він.

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На запитання ведучої: "Не винесете - не підтримаєте президента, винесете, але не проголосуєте - теж не підтримаєте президента. Чи можливий після цього розпуск парламенту?" "Неможливий", - заявив Арахамія.

Раніше Зеленський не виключав можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає його законопроєкт про розпуск КС.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

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На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.