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Зеленський (17456) Феофанія (40) Єрмак Андрій (1229) коронавірус (16711) Подоляк Михайло (296)

Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Хто насправді керує країною, коли все вище керівництво злягло із коронавірусом, і що з цього може вийти? Марина Данилюк Ярмолаєва іронічно міркує про те, хто ж залишився за старшого на Банковій після того, як Володимир Зеленський та Андрій Єрмак перебралися у Феофанію.

Отже, Володимир Зеленський зайняв віп-палату у Феофанії (після того, як пообіцяв, що такого не буде), поруч із ним, як завжди, Андрій Єрмак, а хто ж головний у державі?

Президент у лікарні всього дві доби, а країна вже втрачає рештки здорових кадрів, які ще залишилися в органах держвлади імені Зе-команди. При цьому Михайло Подоляк - ноу-нейм, якого зараз називають політтехнологом Банкової - роздає інтерв'ю і хвалиться тим, як у розпал бюджетного процесу може викликати міністра фінансів і кілька годин задовбувати його не дуже розумними питаннями! А що, так можна було?

А що ж там сам Зеленський? Як йому те, що звичайний клерк не ясно з якого дива перебирає президентські повноваження? (Спойлер - нормально). І на десерт - як кадрова криза у Зе-команді загрожує нам сценарієм 2014-го року (тобто "русской весной") в прикордонних із Росією регіонах?

Друзі, як гадаєте, то хто ж за головного на господарстві? Залишайте коментар на підтримку каналу, ставте лайк і підписуйтеся на оновлення, якщо ви ще цього не зробили!

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Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на COVID-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від COVID-19 у лікарні "Феофанія".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 3303
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13.11.2020 09:46
+21
Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 3981
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13.11.2020 09:36
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Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 3981
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13.11.2020 09:36 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 8940
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13.11.2020 10:15 Відповісти
Шевченко после визита в МВФ - для того, чтобы миссия МВФ НАЗВАЛА СРОКИ своего появления в Украине нужно
1. Решить вопрос с Конституционным судом который внезапно заболел СOVID-19 и дружно разбежался по "дистанционной работе" .
Не выполнимо. Запущенная пропагандистская кампания "Зеленский сделал все что мог, а виноваты другие", дезертирство Разумкова и К, четко показывает. что Зеленский это понимает.
2. Отобрать у самого Шевченко захапанные полномочия внутри НБУ и восстановить структуру НБУ до его захвата Зеленским и К.
Послать нарушителя требований МВФ просить денег у МВФ - это почти "гениально".
3. Выбросить в корзину фантазии "Бюджет-2021" и наконец сообщит народу Украины в какие ж потери для бюджета вылился год правления Зеленского (точная цифра бюджетного дефицита).
Тут даже мы бессильны. Наши попытки просчитать реальный дефицит бюджета 2021 выдают такие чудовищные цифры, что мы боимся их оглашать. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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13.11.2020 09:37 Відповісти
Можно подумать до больничного он руководил.
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13.11.2020 09:46 Відповісти
Никаких сомнений - руками водил.
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13.11.2020 21:19 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 3303
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13.11.2020 09:46 Відповісти
А кто-же за бубочкой горшки выносит? Мендель или Дерьмак?
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13.11.2020 10:29 Відповісти
Если бы мог поставил "жирную 5 с +". Молодец, кратно и очень актуально.
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13.11.2020 11:13 Відповісти
Зе совсем "нюх потерял" Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 3231
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13.11.2020 09:53 Відповісти
Тільки по заголовку - коли Віслюк на лікарняному, країною керують ті самі малороси, які нею керують і тоді, коли Клоун типу "здоровий".
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13.11.2020 10:13 Відповісти
Читаю новини і в мене вимальовується такий підсумок:
На ковід захворіли керівник держави, Голова ВРУ і Зєлєнський... Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 645
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13.11.2020 10:20 Відповісти
пеЗЕц...
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13.11.2020 10:24 Відповісти
К чему такая расточительность /госбюджета/ им /Зе с Ермаком/ достачно было одной палаты /и возможно одной койки/! Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 4850
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13.11.2020 10:26 Відповісти
Ще треба Стефанчука в цю койку. Бо так страдає.
Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 9167
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13.11.2020 13:36 Відповісти
В Стародавньому Римі казали: "Шукай, коу вигідно..." Поки що найжирніші вершки з усього цього бедламу збирають коломойський, ахметов та медведчук. Ось це справжні "керманичі" на сьогоднішній день...
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13.11.2020 10:26 Відповісти
Главная проблема преЗЕрватива, в том что он дурак от рождения. И как показывает история, дураки берут себе на работу еще больших дураков чем они сами: агрохимия, тищенко, свадебные фотографы и корабельные сосны - как тому доказательство.
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13.11.2020 10:30 Відповісти
не знаю как Украина переживёт это мракобесие высшие ступени власти реально заполонили
бесы..........
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13.11.2020 11:53 Відповісти
А вы спросите у Гордона,самозванного украинского пророка.
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13.11.2020 12:25 Відповісти
спрашивать не буду он на работе.....
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13.11.2020 12:31 Відповісти
Микола Гоголь був досить загадковою людиною і писав дивні речі. Зеленський -це той самий чорт з Деканьки. Кумедний і дурноватий але чорт і привів він із собою таких самих чортів і відьом.
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13.11.2020 12:09 Відповісти
туфта.
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13.11.2020 17:39 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 8271
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13.11.2020 21:03 Відповісти
Всё больше избирателей начинают прозревать.....Да -с ,отчебучили ! Удивили мир. Так ,надо ошибку исправлять. Пианист погубит неньку.
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13.11.2020 21:09 Відповісти
Поздно! как сказал Гавтадзе: "процесс пошла"
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14.11.2020 09:59 Відповісти
Членограй
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15.11.2020 19:22 Відповісти
...якась така вже неприємна дамочка-ведуча. Нічого особистого , тільки факти.
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14.11.2020 09:50 Відповісти
Общий вывод - зеленую власть никто серйозно не воспринимает, ни в стране ни за рубежом.
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14.11.2020 09:58 Відповісти
Хто керує державою? А той хто й керував - Бєня, Медведчук, Пінчук, Ахмєтов... Їх не так і багато. З десяток кланів.
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14.11.2020 18:49 Відповісти
Та оце кажуть, що вони не в Феофанії, а не Сейшелах під гарячим сонцем курять айкоси й один одного в дупу дрючать, сорі за вульгарний жаргон.
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15.11.2020 12:46 Відповісти
 
 