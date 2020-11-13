Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному. ВIДЕО
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Хто насправді керує країною, коли все вище керівництво злягло із коронавірусом, і що з цього може вийти? Марина Данилюк Ярмолаєва іронічно міркує про те, хто ж залишився за старшого на Банковій після того, як Володимир Зеленський та Андрій Єрмак перебралися у Феофанію.
Отже, Володимир Зеленський зайняв віп-палату у Феофанії (після того, як пообіцяв, що такого не буде), поруч із ним, як завжди, Андрій Єрмак, а хто ж головний у державі?
Президент у лікарні всього дві доби, а країна вже втрачає рештки здорових кадрів, які ще залишилися в органах держвлади імені Зе-команди. При цьому Михайло Подоляк - ноу-нейм, якого зараз називають політтехнологом Банкової - роздає інтерв'ю і хвалиться тим, як у розпал бюджетного процесу може викликати міністра фінансів і кілька годин задовбувати його не дуже розумними питаннями! А що, так можна було?
А що ж там сам Зеленський? Як йому те, що звичайний клерк не ясно з якого дива перебирає президентські повноваження? (Спойлер - нормально). І на десерт - як кадрова криза у Зе-команді загрожує нам сценарієм 2014-го року (тобто "русской весной") в прикордонних із Росією регіонах?
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Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на COVID-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від COVID-19 у лікарні "Феофанія".
Будь ласка, зачекайте...
1. Решить вопрос с Конституционным судом который внезапно заболел СOVID-19 и дружно разбежался по "дистанционной работе" .
Не выполнимо. Запущенная пропагандистская кампания "Зеленский сделал все что мог, а виноваты другие", дезертирство Разумкова и К, четко показывает. что Зеленский это понимает.
2. Отобрать у самого Шевченко захапанные полномочия внутри НБУ и восстановить структуру НБУ до его захвата Зеленским и К.
Послать нарушителя требований МВФ просить денег у МВФ - это почти "гениально".
3. Выбросить в корзину фантазии "Бюджет-2021" и наконец сообщит народу Украины в какие ж потери для бюджета вылился год правления Зеленского (точная цифра бюджетного дефицита).
Тут даже мы бессильны. Наши попытки просчитать реальный дефицит бюджета 2021 выдают такие чудовищные цифры, что мы боимся их оглашать. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
На ковід захворіли керівник держави, Голова ВРУ і Зєлєнський...
бесы..........