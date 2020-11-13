Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному. ВIДЕО

Хто насправді керує країною, коли все вище керівництво злягло із коронавірусом, і що з цього може вийти? Марина Данилюк Ярмолаєва іронічно міркує про те, хто ж залишився за старшого на Банковій після того, як Володимир Зеленський та Андрій Єрмак перебралися у Феофанію.

Отже, Володимир Зеленський зайняв віп-палату у Феофанії (після того, як пообіцяв, що такого не буде), поруч із ним, як завжди, Андрій Єрмак, а хто ж головний у державі?

Президент у лікарні всього дві доби, а країна вже втрачає рештки здорових кадрів, які ще залишилися в органах держвлади імені Зе-команди. При цьому Михайло Подоляк - ноу-нейм, якого зараз називають політтехнологом Банкової - роздає інтерв'ю і хвалиться тим, як у розпал бюджетного процесу може викликати міністра фінансів і кілька годин задовбувати його не дуже розумними питаннями! А що, так можна було?

А що ж там сам Зеленський? Як йому те, що звичайний клерк не ясно з якого дива перебирає президентські повноваження? (Спойлер - нормально). І на десерт - як кадрова криза у Зе-команді загрожує нам сценарієм 2014-го року (тобто "русской весной") в прикордонних із Росією регіонах?

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Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на COVID-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від COVID-19 у лікарні "Феофанія".