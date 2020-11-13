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У Києві автомобіль влетів у зупинку: двоє загиблих, - поліція. ВІДЕО (оновлено)

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода між двома автомобілями, після чого одне з авто влетіло в зупинку громадського транспорту. Унаслідок аварії є жертви. Увага, новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Інформацію про ДТП РБК-Україна підтвердили у Святошинському районному відділенні поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

У поліції повідомили, що кількість жертв наразі уточнюється.

Також дивіться: ДТП за участю 5 автомобілів сталася в Дніпрі: одна людина загинула, ще двоє постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

При цьому, як пише "Київ оперативний", унаслідок ДТП щонайменше одна жінка загинула, ще три людини постраждали.

Двоє людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в п'ятницю вранці в Святошинському районі Києва за участю автомобіля таксі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції.

"На Борщагівці таксі вилетіло на зупинку, двоє загиблих", - сказали в поліції.

У Києві автомобіль влетів у зупинку: двоє загиблих, - поліція 01

У Києві автомобіль влетів у зупинку: двоє загиблих, - поліція 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Скільки жертв ще має бути. щоб місця скупчення пішоходів, а це зупинки і переходи, огороджували відбійниками і захисними бар`єрами? хіба ж то так складно і дорого, блін? Хоча б там, де інтенсивний рух і висока ймовірність таких ДТП.
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13.11.2020 09:36
+13
Це вже якась довбана закономірність... На вулиці збивають, на зупинках збивають, жесть повна.
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13.11.2020 09:34
+8
непонял, это водитель машины после дтп еще и быкует против полицейских, не понимая за что его задерживают?
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13.11.2020 09:55
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Це вже якась довбана закономірність... На вулиці збивають, на зупинках збивають, жесть повна.
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13.11.2020 09:34 Відповісти
...на пішоходних п е р е ї з д а х також....і це щодня....
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13.11.2020 09:43 Відповісти
Згідно ПДР не можна під час аварійної ситуації крутити кермом, можна тільки екстренно гальмувати утримуючи автомобіль максимально рівно для унеможливлення заносу. Тепер водій Убера буде відповідати за ненавмисне вбивство двох людей, якщо не доведуть що він перевищив дозволену швидкість, бо тоді буде умисне вбивство.
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13.11.2020 09:43 Відповісти
Я би не спішив із висновками щодо вини убера. Подивись, де знаходиться хюндай. Як між хюндаєм і бордюром міг поміститися убер? Один із варіантів - Хюндай взяв в праву полосу, не помітивши, що там знаходиться убер.
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13.11.2020 16:18 Відповісти
цей водій убера дуже багато хизувався як він небезпечно курує, грається в шашечки на дорозі. Нажаль, його там не прибили на місці.
https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/390924082254879/
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13.11.2020 17:18 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3230865/geraschenko_pro_smertelnu_dtp_v_kyyevi_za_poperednimy_danymy_vodiyi_perepratsyuvav_za_kermom_i_prosto
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13.11.2020 18:42 Відповісти
Просто надо перестать думать, что Киев - это столица цивилизованного государства, где живут люди, уважающие законы, правила дорожного движения и все сразу станет на свои места. Украина это территория полного бесстыдства и беззакония.
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13.11.2020 10:01 Відповісти
Украинцы не люди и Украина не страна?
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13.11.2020 10:08 Відповісти
Граждане и люди - не всегда одно и тоже.
Умный порядочный человек и тролль - всегда несовместимые понятия.
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13.11.2020 10:11 Відповісти
Ты тут из-за того что один урод натворил, пытаешься обгадить целую страну и пишешь то же что и кацапы и еще мне про троллей и порядочность рассказываешь?
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13.11.2020 10:16 Відповісти
Бот подкацапник. Все понятно с тобой. Пытаешься под всякий негатив плеснуть порцию кацапской пропаганды "Украина- территория бесстыдства и беззакония, населена только уродами из простых украинских семей, посмотрите статистику это же очевидно".
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13.11.2020 10:23 Відповісти
Заерзала тряпка зеленая.
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13.11.2020 10:36 Відповісти
Звичайний напляшкований кацап воно
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13.11.2020 10:44 Відповісти
Скільки жертв ще має бути. щоб місця скупчення пішоходів, а це зупинки і переходи, огороджували відбійниками і захисними бар`єрами? хіба ж то так складно і дорого, блін? Хоча б там, де інтенсивний рух і висока ймовірність таких ДТП.
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13.11.2020 09:36 Відповісти
Це також можна робити, але перш за все треба пожиттєво позбавляти водійського посвідчення та саджати за грати п'яних, обдовбаних, знепритомнівших чи перевтомлених вбивць на колесах
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13.11.2020 11:23 Відповісти
П`яних чи обдовбаних і відморожених 100% згоден, але ще бувають інсульти, інфаркти, втрата свідомості, ожеледиця, поломка авто... Тобто, непередбачувані ситуації. Людині може просто стати погано, і від того, до речі, ніхто не застрахований. От як тут, насправді ж ніхто не знає, що з водієм сталось. Стало раптово погано, на якусь мить поплила свідомість і все, біда.
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13.11.2020 11:30 Відповісти
В Киеве автомобиль влетел в остановку: есть жертвы, - полиция - Цензор.НЕТ 7324
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13.11.2020 09:36 Відповісти
Такий бордюр і кравчучку не зупинить.
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13.11.2020 09:43 Відповісти
ну смотря какие ограждения...
вот например, Днепр, свежак, ограда выдержала , правда от довбо... пострадал водитель, не нарушавший (его покореженное авто лягло на бок)...и упоротое ***** ударившее его в бок, тоже не смогло пробить ограждение..
(видео)
https://youtu.be/8aU3MxihjyQ
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13.11.2020 09:49 Відповісти
Там якби не було відбійника то повилітали б вони в р.Дніпро через пішоходну набережну, де завжди є люди. Так шо краще так.
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13.11.2020 10:00 Відповісти
Опережение справа "т.е." обгоном не является, учите правила.
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13.11.2020 09:54 Відповісти
он же не нубяра зачем ему это?
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13.11.2020 09:59 Відповісти
01 это не скорая, а пожарные учи математику
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13.11.2020 09:56 Відповісти
А в чому він не правий що ти йому білет купляєш? В Україні моральна криза, права купляються, закони не виконуються, тут потрібно виховувати здорову психічно націю ще зі школи, в якій вже привчають дітей і батьків до дай на то, на друге. На заході культура формувалась століттями, в нас з цим роботи не початий край.
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13.11.2020 10:45 Відповісти
Он сам рассказал что про этот билет мечтает.
Довольно сомнительный способ приучать к культуре утверждая что твоя страна это территория бесстыдства и беззакония. Тут скорее приучают к бесстыдству и беззаконию.
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13.11.2020 10:53 Відповісти
мабуть їхали 50 км/год
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13.11.2020 09:51 Відповісти
Убер как и остальные службы это не такси, а обычные информационные сервисы. Уберист на хозяйской парковой за рулём был сутки, или же допинг принял наркоту что бы сутки проработать, в итоге погибли невиновные люди.
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13.11.2020 09:53 Відповісти
непонял, это водитель машины после дтп еще и быкует против полицейских, не понимая за что его задерживают?
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13.11.2020 09:55 Відповісти
Не быкует, а возмущается "беспределом ментовских псов".
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13.11.2020 09:57 Відповісти
тоесть двое погибших его не смущают?
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13.11.2020 10:04 Відповісти
Таких нет, а главное всегда у таких найдутся защитники.
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13.11.2020 10:18 Відповісти
Мне только что сообщили печальную новость - похоже погибшую я знал... Двое деток остались сиротами... Соболезную...
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13.11.2020 09:56 Відповісти
Ещё одно неформальное правило для пешехода: пребывая на остановке постарайтесь укрыться за прочной преградой. Например, столбом.
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13.11.2020 10:01 Відповісти
Для Киева выход на улицы становится лотереей. И, часто, с печальным результатом.
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13.11.2020 10:04 Відповісти
Везде так, увы.
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13.11.2020 10:10 Відповісти
Ждем водятлов их комментариев.
"Эти пешкодралы должны перед тем как стать на остановку убедится в безопасности, а то стоят там спокойно и думают что они бессмертные. А вдруг у менятормозаотказали".
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13.11.2020 10:12 Відповісти
Не будет комментариев таких.
Хоть я и водитель, эта идея зародилась у меня задолго до того как. Просто както увидел, как чувырло влетело в столб перед остановкой, на которой я стоял и тогда сразу понял, что за столбом оно безопаснее.
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13.11.2020 10:25 Відповісти
Все эти меры предосторожности полезны и лишними никогда не будет.
А комментарии? Всегда под новостями про ДТП с участием автомобиля и пешехода такие появляются.
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13.11.2020 10:32 Відповісти
Вот к чему приводят продажа водительских удостоверений, отсутствие медосмотров, алкоголизм, наркомания и несоблюдение режима труда таксистами.
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13.11.2020 10:10 Відповісти
+100500.
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13.11.2020 12:10 Відповісти
Вот к примеру возьмем производство, смертельный случай с нарушением ТБ и отвечает главный инженер, кто отвечает за безопасность на дороге? Полиция? Вот и наказывайте главу полиции, чтоб раз и улетел со службы и выслуга сгорела с пенсией, человек выходит на улицу а государство не обеспечивает безопасность и никто не несет ответственность кроме быка имбицила
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13.11.2020 10:14 Відповісти
суперправильная мысль. если б не было жертв, это была бы обычная дтп, где участники восстанавливают авто за свои деньги, и все всем пох. но у нас камеры - Аваков и прочая срань. Лучше бы эти 3,14доры потратили деньги камер на бетонные ограждения остановок
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13.11.2020 23:03 Відповісти
В Украине в большинстве своём таксисты безмозглое, безответственное быдло.
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13.11.2020 10:26 Відповісти
Что за мода пошла в остановки с людьми въезжать? Это так, чтоб пачками на тот свет отправить?
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13.11.2020 10:51 Відповісти
неа, это чтоб по телевизору показали
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13.11.2020 22:59 Відповісти
ж очень лихо он проехал перед первой и позаду другой машины. не спал он нихрена, а на расчитал скорость
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13.11.2020 11:14 Відповісти
в момент начала маневра он не предполагал, что белая хюндай продолжит движение, вот и всё. не спал он
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13.11.2020 22:58 Відповісти
Водитель тот ещё быдло-скот.
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13.11.2020 11:48 Відповісти
Може вже за цей хаос на дорогах пора відповідати незаміному Авакову ,що ж вони паскудники творять.
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13.11.2020 12:12 Відповісти
Интересно, каков % наказаний, от числа нарушений ПДД, водителями и пешеходами.
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13.11.2020 13:51 Відповісти
Кличко , чиновники не знают как решить проблему безопасности остановок ? Сколько нужно еще смертей и калек ???
У Києві автомобіль влетів у зупинку: двоє загиблих, - поліція - Цензор.НЕТ 8019
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13.11.2020 19:53 Відповісти
У Києві автомобіль влетів у зупинку: двоє загиблих, - поліція - Цензор.НЕТ 8261
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13.11.2020 19:56 Відповісти
Схоже на смугу перешкод. Взимку, як насипле снігу на ці стовпи снігоприбиральна машина, а потім підтане, а потім підмерзне...
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13.11.2020 20:27 Відповісти
Зупинки треба взимку прибирати від снігу - на це виділяються кошти з бюджета кожного міста...
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13.11.2020 20:37 Відповісти
Кто то из этих двух подрезал другого. Если водитель трезв, то в данном случае, обычный несчастный случай, когда один не справился с управлением после столкновения. Наверняка есть дешборт камеры, или камеры с соседних зданий, експертизы и т.д. Судить или осуждать водителя считаю преждевременным. Я знаю как гекоторые ездят в Украине, у нас это называется- агрессив драйвин, ашрессивное вождение, это частые смены полос, ускорения и " подрезания" других участников движения. Если такое вождение увидит полицейский, то у нас даст штраф. Я смотрел, очень много ДТП связано именно с такими действиями водил. Роликов в ютубе- полно. Водитель возмущен тем, что он считает что он не виноват. Я ничего не могу добавить больше, возможно полиция уже допросила свидетелей или посмотрела камеры, но по определению, у нас- такой водитель является точно таким же пострадавшим, и его арест возсожен, только по решению суда, повторяюсь, если он не пьян или не находится под действием наркотиков.
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13.11.2020 22:10 Відповісти
если это водитель юбера быкует, расстрелять его нах прямо на остановке, я думал, это пьяный зритель. и если это водитель юбера - тогда всё понятно, это или наркоман или алкоголик.
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13.11.2020 22:55 Відповісти
 
 