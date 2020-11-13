У Києві автомобіль влетів у зупинку: двоє загиблих, - поліція. ВІДЕО (оновлено)

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода між двома автомобілями, після чого одне з авто влетіло в зупинку громадського транспорту. Унаслідок аварії є жертви. Увага, новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Інформацію про ДТП РБК-Україна підтвердили у Святошинському районному відділенні поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

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У поліції повідомили, що кількість жертв наразі уточнюється.

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При цьому, як пише "Київ оперативний", унаслідок ДТП щонайменше одна жінка загинула, ще три людини постраждали.

Двоє людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в п'ятницю вранці в Святошинському районі Києва за участю автомобіля таксі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції.

"На Борщагівці таксі вилетіло на зупинку, двоє загиблих", - сказали в поліції.