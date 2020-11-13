У Києві автомобіль влетів у зупинку: двоє загиблих, - поліція. ВІДЕО (оновлено)
Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини
У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода між двома автомобілями, після чого одне з авто влетіло в зупинку громадського транспорту. Унаслідок аварії є жертви. Увага, новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!
Інформацію про ДТП РБК-Україна підтвердили у Святошинському районному відділенні поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
У поліції повідомили, що кількість жертв наразі уточнюється.
При цьому, як пише "Київ оперативний", унаслідок ДТП щонайменше одна жінка загинула, ще три людини постраждали.
Двоє людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в п'ятницю вранці в Святошинському районі Києва за участю автомобіля таксі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції.
"На Борщагівці таксі вилетіло на зупинку, двоє загиблих", - сказали в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/390924082254879/
Умный порядочный человек и тролль - всегда несовместимые понятия.
вот например, Днепр, свежак, ограда выдержала , правда от довбо... пострадал водитель, не нарушавший (его покореженное авто лягло на бок)...и упоротое ***** ударившее его в бок, тоже не смогло пробить ограждение..
(видео)
https://youtu.be/8aU3MxihjyQ
Довольно сомнительный способ приучать к культуре утверждая что твоя страна это территория бесстыдства и беззакония. Тут скорее приучают к бесстыдству и беззаконию.
"Эти пешкодралы должны перед тем как стать на остановку убедится в безопасности, а то стоят там спокойно и думают что они бессмертные. А вдруг у менятормозаотказали".
Хоть я и водитель, эта идея зародилась у меня задолго до того как. Просто както увидел, как чувырло влетело в столб перед остановкой, на которой я стоял и тогда сразу понял, что за столбом оно безопаснее.
А комментарии? Всегда под новостями про ДТП с участием автомобиля и пешехода такие появляются.