Геращенко про смертельну ДТП в Києві: За попередніми даними, водій перепрацював за кермом і просто заснув. ВIДЕО камер спостереження
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Сьогодні приблизно о 8:00 ранку автомобіль зі знаками служби таксі Uber, водій якого не впорався з керуванням, в'їхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли від травм.
Про це на своїй сторінці в Facebook, написав заступник голови МВС Антон Геращенко.
Як зазначив Геращенко, за попередніми даними, це стало результатом того, що водій у гонитві за заробітком перепрацював за кермом і просто заснув.
"В Україні десятиліттями блокується ухвалення Закону, що регулює роботу ринку послуг таксі. Закону, який, зокрема, встановлював би норми часу роботи водія комерційного автотранспорту і жорстку заборону на перепрацювання за кермом", - написав Геращенко.
"Шановні народні депутати від усіх фракцій і депутатських груп, давайте у Вашому скликанні ухвалимо такий Закон і запровадимо жорсткий контроль за часом роботи водіїв як таксі, так і автобусів, так і вантажного і спеціального автотранспорту.
Інакше на місці двох загиблих сьогодні вранці переходів може бути будь-хто інший - Ваш близький або рідна людина", - додав заступник голови МВС.
Будь ласка, зачекайте...
а водii тим паче- каша в головi,думати нiчим,нiколи,не пуганi.
депутати до сраки. ......тiльки повага-через Помсту ,прилюдну
ЖЫрная Свинья, пытается отмазать очередного ********-мажора.
Сьогодні п'ятниця 13-те. Я й сам сьогодні бачив зо п'ять безглуздих ДТП по усьому Києву.
Співчуття родинам загиблих і постраждалого.
Треба ставити стовпчики - може хоч на 1 жертву було б менше!
А цей чудо - таксист викладав в мережу свої швидкісні "подвіги" на дорозі... Козел, так щей скоріш за все ватний.
Встановити такі у всіх містах, на всіх зупинках громадського транспорту, на всіх острівцях безпеки, тоді і жертв не буде навіть як що автівка на 100 км/г їде у напрямку зупинки.
Погана новина - автівки в Україні і надалі будуть в'иїджати у зупинки громадського транспорту і острівці безпеки
Заснув. Двох людей вбив....