Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині. ВIДЕО
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Мінометні підрозділи, підпорядковані Командуванню ОС ЗСУ, провели навчання на одному з полігонів Херсонської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни відпрацювали висунення на бойові позиції, підготовку даних для ведення вогню і переміщення на інші позиції після виконання завдань щодо атрпідтримки загальновійськових підрозділів.
Топ коментарі
+12 Volodymyr Zahrebelnyi
показати весь коментар13.11.2020 18:42
+11 Volodymyr Zahrebelnyi
показати весь коментар13.11.2020 18:44
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Так вони не стріляли.
Другой вопрос, нужно ли снимать про это пафосные ролики?
Они это должны делать постоянно, ну и конечно хоть иногда стрелять
Я так понял, что наш, прости господи, главнокомандующий, когда говорил "просто перестать стрелять" имел в виду не только фронт.
Умение разобрать/собрать автомат/миномёт тоже необходимо. Для этого полигон не нужен. Нужно сначала это довести до автоматизма. У меня напротив пожарка они через день то смотают шланги то размотают, то бегаю туда сюда
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