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Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Мінометні підрозділи, підпорядковані Командуванню ОС ЗСУ, провели навчання на одному з полігонів Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни відпрацювали висунення на бойові позиції, підготовку даних для ведення вогню і переміщення на інші позиції після виконання завдань щодо атрпідтримки загальновійськових підрозділів.

Також читайте: Спільні навчання українських та естонських прикордонників відбудуться в Балтійському морі наступного року, - ДПСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
В ООС займаються підготовкою і це правильно. Іншого шляху у нас немає. Потрібно бути готовим.
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13.11.2020 18:42
+11
Окремо хочу сказати "поціновувачам" новітніх технологій ...
80% розвід інформації компетентні органи беруть зі ЗМІ. Скарги? Питання? Пропозиції?
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13.11.2020 18:44
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Як стріляють не показували, то може і не стріляли, щоб міномет Молот не вибухнув часом? Це було б розумно, враховуючи відсутність окопів.
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13.11.2020 11:45 Відповісти
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины отработали выдвижение на боевые позиции, подготовку данных для ведения огня и перемещение на другие позиции после выполнения заданий

Так вони не стріляли.
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13.11.2020 11:53 Відповісти
Не покатались а отработали выдвижение на позиции и сборку/разборку, Это тоже нужно.

Другой вопрос, нужно ли снимать про это пафосные ролики?
Они это должны делать постоянно, ну и конечно хоть иногда стрелять
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13.11.2020 12:03 Відповісти
А в чем заключались учения? Под тупую громкую музыку крутить оптику прицелов и таскать болванки на скорость? Или ето типо разборки-сборки автомата АК на скорость, ни разу не дав выстрелить,как нас училили когда то? Мол враг испугается такому мастерству и упорству и сдастся?
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13.11.2020 11:53 Відповісти
Боеприпасы нуно экономить для Врага!Тут главное развертывание минометных подразделений.Но самое главное что свои 500 грамм патриотизма я получил просмотрев этот видосик)Выпил-посмотрел и уже вижу что Москва уже в прицеле наших минометчиков!Ну-За Победу!
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13.11.2020 12:11 Відповісти
Необстрелянный солдат не солдат. При реальном бое от насрет в штаны, залезет в нору и будет плакать. Я уже не говорю что сколько не крути прицел и не собирай-разбирай автомат, стрелять не научишься. С таким же успехом можно в компьютерные игры играть. Думаешь зря Рашка через дамбас провела десятки тысяч своих солдат-курсантов ради того чтобы они прошли обучение в реальных боях?
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13.11.2020 12:26 Відповісти
Расиянские солдтатеры проходят отбкатку на наших пацанах...А в этом видосе голимая показуха..Я вот наблюдаю их успехи что в Сирии что уже прискорбно и в Карабахском конфликте...Епт..Мы конечно куруче всех!Но!Эти кацапские твари делают политику круче всех!Мне ***** гордиться нечем кроме флага Украины и Гимна Моей Страны...Все остальное боль и с cлезы!
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13.11.2020 13:37 Відповісти
А еще мне очень интересно: сколько таких учений вообще проводится. Под Новомосковском на полигонах в 15-17 гг. еженедельно слышал учения. В 18 г. уже раз в мес. В 19-20 гг. раз в квартал что-то бухкает.

Я так понял, что наш, прости господи, главнокомандующий, когда говорил "просто перестать стрелять" имел в виду не только фронт.
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13.11.2020 13:29 Відповісти
Это всё для того чтобы завлечь внимание молодёжи, агитация так сказать, нечего в этом плохого нет!
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13.11.2020 19:12 Відповісти
*отработали выдвижение на боевые позиции, подготовку данных для ведения огня и перемещение на другие позиции после выполнения заданий*

Умение разобрать/собрать автомат/миномёт тоже необходимо. Для этого полигон не нужен. Нужно сначала это довести до автоматизма. У меня напротив пожарка они через день то смотают шланги то размотают, то бегаю туда сюда
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13.11.2020 11:58 Відповісти
Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині - Цензор.НЕТ 6157Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині - Цензор.НЕТ 5094Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині - Цензор.НЕТ 3263Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині - Цензор.НЕТ 2825
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13.11.2020 12:02 Відповісти
Це вже атавізм, де Байрактрактори і їх пілоти, бо цих мінометників будуть розстрілювати як Ю-88 радянські війська в 1941 році. Карабах показав, яка буде війна, яка роль в ній заводу Антонова, Мотор Січі ВО "Луч", яких профукали і пограбували 17 хабадних олігархів руками їх туполобих зелених слуг.
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13.11.2020 13:13 Відповісти
Зачем показывать вчерашний век, показывайте дрони и точные попадания с них а не то чем воевали прадеды.
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13.11.2020 15:47 Відповісти
В ООС займаються підготовкою і це правильно. Іншого шляху у нас немає. Потрібно бути готовим.
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13.11.2020 18:42 Відповісти
Окремо хочу сказати "поціновувачам" новітніх технологій ...
80% розвід інформації компетентні органи беруть зі ЗМІ. Скарги? Питання? Пропозиції?
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13.11.2020 18:44 Відповісти
Выдвижение на позиции, подготовку данных для стрельбы, перемещение на другие позиции. Все как учит "красная книжка". Тренировки - залог успеха!Совершенству НЕТ предела)))
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13.11.2020 18:56 Відповісти
Красавцы, как всегда))) учатся врага бомбить!!!
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13.11.2020 19:09 Відповісти
Міномети завжди були і будуть простою, та дуже ефективною зброєю. Вміння наших воїнів, досконально володіти нею, це запорука успіху при бойових діях.
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13.11.2020 19:45 Відповісти
Тільки постійна бойова підготовка всіх підрозділів ООС надасть впевненість що війська готові до усіх варіантів розвитку подій.
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13.11.2020 20:09 Відповісти
Як багато фахівців! Що важко зрозуміти, що питання готовності, це постійна підготовка?
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14.11.2020 08:52 Відповісти
 
 