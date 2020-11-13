Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині. ВIДЕО

Мінометні підрозділи, підпорядковані Командуванню ОС ЗСУ, провели навчання на одному з полігонів Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни відпрацювали висунення на бойові позиції, підготовку даних для ведення вогню і переміщення на інші позиції після виконання завдань щодо атрпідтримки загальновійськових підрозділів.

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