У Росії продовжують літати на несправних "Русланах" через санкції України: Ан-124 в Новосибірську здійснив аварійну посадку через поломку двигуна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Літак Ан-124 "Руслан" викотився за межі злітно-посадочної смуги при аварійній посадці в аеропорту Новосибірська.

Літак прямував без вантажу до Відня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на wing.com.ua.

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"Після вильоту командир доповів про відмову систем радіозв'язку і двох двигунів і запросив аварійну посадку. Під час посадки екіпажу не вдалося утримати літак в смузі, і він викотився на 200 метрів", - пише видання.

На борту було 14 осіб. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Однак літак було пошкоджено, зруйновано двигун, частково зруйновані шасі і крило.

Деталь двигуна літака Ан-124, який здійснив аварійну посадку в Новосибірську, відвалилася під час польоту і пробила дах будівлі.

Фрагмент двигуна впав з висоти кількох сотень метрів і пошкодив склад недалеко від аеропорту "Толмачево".

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На кадрах, знятих очевидцями, видно дірку в даху, а також сам фрагмент, що лежить на підлозі. Також є фото уламків двигунів в полі.









Раніше повідомлялося, що в РФ місцеві виконавці зірвали контракт від 2015 року на модернізацію, відновлення справності та продовження ресурсів на літаках типу Ан-124 з ремонтом двигунів Д-18Т.

Представник підприємства зазначив, що єдиним виробником і виконавцем ремонтних робіт двигунів Д-18Т є українське АТ "Мотор Січ", але указом президента України "щодо безлічі російських компаній, включаючи публічне акціонерне товариство "Об'єднана авіабудівна корпорація"(пункт 101 Переліку), якій належать 100% акцій відповідача, введені великі санкції".

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Раніше повідомлялося, що в 2019 році Подільський районний суд Києва за клопотанням головного управління столичної поліції заарештував і заборонив експлуатацію п'яти цивільних транспортних літаків Ан-124-100 російської авіакомпанії "Волга-Дніпро".

"Антонов" є власником сертифіката на тип літака, який відомий під назвою "Руслан". Українські правоохоронці розслідують факт сертифікації Росавіацією компанії AMTES GmbH як розробника модифікації літака Ан-124-100 і видачі додаткового сертифіката на "Руслани" в обхід "Антонова". Внаслідок таких дій російських чиновників була продовжена льотна придатність машин, що, на думку українських розробників, ставить під загрозу безпечну експлуатацію літаків і життя їхніх пасажирів і членів екіпажу.