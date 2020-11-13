УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5276 відвідувачів онлайн
Новини Відео ПодіїЗа кордоном Санкції проти Росії
31 497 113
аварія (460) Мотор_СІч (116) Росія (47244) літак (1996)

У Росії продовжують літати на несправних "Русланах" через санкції України: Ан-124 в Новосибірську здійснив аварійну посадку через поломку двигуна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

Літак Ан-124 "Руслан" викотився за межі злітно-посадочної смуги при аварійній посадці в аеропорту Новосибірська.

Літак прямував без вантажу до Відня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на wing.com.ua.

"Після вильоту командир доповів про відмову систем радіозв'язку і двох двигунів і запросив аварійну посадку. Під час посадки екіпажу не вдалося утримати літак в смузі, і він викотився на 200 метрів", - пише видання.

На борту було 14 осіб. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Однак літак було пошкоджено, зруйновано двигун, частково зруйновані шасі і крило.

Деталь двигуна літака Ан-124, який здійснив аварійну посадку в Новосибірську, відвалилася під час польоту і пробила дах будівлі.

Фрагмент двигуна впав з висоти кількох сотень метрів і пошкодив склад недалеко від аеропорту "Толмачево".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції доведуть відносини Росії та ЄС до найнижчого рівня, - постпред РФ Чижов

На кадрах, знятих очевидцями, видно дірку в даху, а також сам фрагмент, що лежить на підлозі. Також є фото уламків двигунів в полі.

У Росії продовжують літати на несправних Русланах через санкції України: Ан-124 в Новосибірську здійснив аварійну посадку через поломку двигуна 01
У Росії продовжують літати на несправних Русланах через санкції України: Ан-124 в Новосибірську здійснив аварійну посадку через поломку двигуна 02
У Росії продовжують літати на несправних Русланах через санкції України: Ан-124 в Новосибірську здійснив аварійну посадку через поломку двигуна 03
У Росії продовжують літати на несправних Русланах через санкції України: Ан-124 в Новосибірську здійснив аварійну посадку через поломку двигуна 04

Раніше повідомлялося, що в РФ місцеві виконавці зірвали контракт від 2015 року на модернізацію, відновлення справності та продовження ресурсів на літаках типу Ан-124 з ремонтом двигунів Д-18Т.

Представник підприємства зазначив, що єдиним виробником і виконавцем ремонтних робіт двигунів Д-18Т є українське АТ "Мотор Січ", але указом президента України "щодо безлічі російських компаній, включаючи публічне акціонерне товариство "Об'єднана авіабудівна корпорація"(пункт 101 Переліку), якій належать 100% акцій відповідача, введені великі санкції".

Також читайте: Російський бомбардувальник Су-34 розбився в Хабаровському краї РФ

Раніше повідомлялося, що в 2019 році Подільський районний суд Києва за клопотанням головного управління столичної поліції заарештував і заборонив експлуатацію п'яти цивільних транспортних літаків Ан-124-100 російської авіакомпанії "Волга-Дніпро".

"Антонов" є власником сертифіката на тип літака, який відомий під назвою "Руслан". Українські правоохоронці розслідують факт сертифікації Росавіацією компанії AMTES GmbH як розробника модифікації літака Ан-124-100 і видачі додаткового сертифіката на "Руслани" в обхід "Антонова". Внаслідок таких дій російських чиновників була продовжена льотна придатність машин, що, на думку українських розробників, ставить під загрозу безпечну експлуатацію літаків і життя їхніх пасажирів і членів екіпажу.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+51
"Не смеются "Искандеры"
Загрустили "Тополя"....."

В России продолжают летать на неисправных "Русланах" из-за санкций Украины: Ан-124 в Новосибирске совершил аварийную посадку в связи с поломкой двигателя - Цензор.НЕТ 5082
показати весь коментар
13.11.2020 13:05
+36
Брехня та наклеп! Санкції їм тільки на користь! Де Беркут???
показати весь коментар
13.11.2020 13:10
+29
И че, даже скрепы не помогают лишнехромосомным?
показати весь коментар
13.11.2020 13:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
И это стопудовая правда! Хуже того, они там организуют корректировки документов и их пропажу! Что, я не прав? А ВЫ ДОКАЖИТЕ! Именно так говорил ваш ВВП. Слабо доказать? Значит-ПРАВ!
показати весь коментар
13.11.2020 20:41 Відповісти
Туда вам и дорога! Не хотите с Украиной жить в мире, такое будет вас преследовать всё чаще!
показати весь коментар
13.11.2020 20:38 Відповісти
рюзьгє, от нашо вам отой АН-124 коли Крим - фашшш????
показати весь коментар
13.11.2020 21:06 Відповісти
Аварийная посадка по-рюзге - это камнем с неба и зарыться фюзеляжем на 2 метра в асфальт....
показати весь коментар
13.11.2020 23:42 Відповісти
Рукожопы без нас не могут
показати весь коментар
14.11.2020 00:20 Відповісти
Ех, угробили таку річ.
А я колись на "виріб 400" детальки робив. Може, й у цьому стоять.
показати весь коментар
14.11.2020 00:35 Відповісти
Бибизяны с гранатой, лучше ползайте !
показати весь коментар
14.11.2020 03:44 Відповісти
Самолет собирался в Вену лететь. Без сертификата летной годности? Это ж не внутри росии уже. Похоже москальскую бумажку признали в Европе
показати весь коментар
14.11.2020 09:22 Відповісти
може лопатки из Снежного спасли Вену?? У Росії продовжують літати на несправних "Русланах" через санкції України: Ан-124 в Новосибірську здійснив аварійну посадку через поломку двигуна - Цензор.НЕТ 9532
показати весь коментар
14.11.2020 10:44 Відповісти
Как и всегда все надеются на русское ,,авось,, на жаль и мы далеко от кацапии не ушли,чего только стоит катастрофа из нашими курсантами.
И пока мы умом не ,,отвяжемся,,от кацапии до тех пор Украина будет задворками кацапии.
показати весь коментар
14.11.2020 09:50 Відповісти
"Нічего ви не панімаєте ! , так била задумана велікім фюрерам всех балотних существ" - Псьо!
показати весь коментар
14.11.2020 09:58 Відповісти
этот самолет уже не полетит.
показати весь коментар
14.11.2020 11:27 Відповісти
пячаль то какая, бяда...
показати весь коментар
14.11.2020 13:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 