З початку року військові прокуратури розслідували 277 випадків загибелі військовослужбовців у небойовій обстановці, в 39 випадках підтверджено факт самогубства, - Венедіктова. ВIДЕО

Прокурори спеціалізованих прокуратур у військовій і оборонній сфері з березня по жовтень 2020 року розслідували 277 кримінальних справ за фактами смерті військовослужбовців в небойовій обстановці, на лінії розмежування в зоні проведення ООС щодня в середньому один раз проводяться слідчі дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

У відеозверненні про роботу спецпрокуратур, розміщеному в п'ятницю на сайті відомства вона зазначила, що держава повинна забезпечити контроль за ефективним використанням коштів, що виділяються на сектор національної безпеки і оборони.

За її словами, значну роль в цьому контролі відіграють органи прокуратури, саме тому були збережені спецпрокуратури у військовій і оборонній сфері.

"Впродовж березня-жовтня 2020 року ці підрозділи направили до суду 1 523 обвинувальні акти лише про військові злочини. До кримінальної відповідальності притягнуто 2104 особи, з яких 1612 – військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі 394 особи начальницького складу та 84 правоохоронці", - розповіла генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі підстав для відставки Венедіктової точно немає, - Веніславський

Вона зазначила, що прокурори спецпрокуратур розслідують факти нестатутних відносин, заподіяння військовослужбовцем тілесних ушкоджень і смерті, відмови від виконання наказів.

За її словами, в цей період на Донбасі загинув 21 військовослужбовець і 199 отримали поранення. Небойові ж втрати українських військ за 7 місяців були 979 осіб: 276 людей загинули, з них 44 смерті настало в зоні проведення ООС, і 703 дістали поранення або тілесні ушкодження.

Саме через такі втрати у Спеціалізованій прокуратурі об’єднаних сил утворено відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях з питань розслідування причин смертей військовослужбовців у небойовій обстановці.

Загалом за процесуального керівництва прокурорів спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері за цей період розслідувалося 277 кримінальних проваджень за фактами смерті військовослужбовців у небойовій обстановці. У 39 випадках підтверджено факт вчинення самогубств. До суду скеровано 16 обвинувальних актів. За принципової позиції прокурорів суди виносять вироки. Наприклад, за вчинення вбивства у стані алкогольного сп’яніння військовослужбовця засуджено до 12 років позбавлення волі. Загалом у цій категорії вже ухвалено 27 обвинувальних вироків.

Також вона повідомила, що прокурори спеціалізованих прокуратур в середньому один раз в день проводять слідчі дії безпосередньо на лінії розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Більше, ніж співробітники будь-яких інших правоохоронних органів.

За словами Венедіктової, є результати і у військових прокурорів у протидії організованій злочинності - за цей час припинено діяльність 7 груп, які вчинили 10 злочинів, серед яких незаконне заволодіння військовим майном; зберігання, збут зброї і боєприпасів та небезпечних наркотичних засобів; одержання неправомірної вигоди.

" Завдяки ефективній співпраці з іншими правоохоронними органами з незаконного обігу вилучено понад 1,5 млн набоїв, 20 тис бойових припасів, мін та артилерійських снарядів, 64 одиниці стрілецької зброї, 390 ручних гранатометів, 3 міномети та 3 одиниці броньованої техніки.

Дивіться також: Венедіктова оцінила перший місяць роботи нових обласних прокуратур: "Запускалися без відриву від роботи, часу на розкачку не було". ВІДЕО

Руйнівні наслідки не тільки у зброї, а і в корупції, особливо на війні і в період пандемії. Резонансний випадок – затримання на мільйонному "відкаті" за закупівлю медичних масок для потреб Міністерства оборони начальника управління медичного постачання командування Медичних сил Збройних Сил України та його спільників. Всім чотирьом особам повідомлено про підозру, а обвинувальний акт стосовно них цього року планується скерувати до суду.

Щодо іншої закупівлі медичних засобів для Міноборони на загальну суму 2,3 млн доларів США, яка відбулась з порушенням вимог законодавства, нещодавно заступником Генерального прокурора внесено подання Міністру оборони України в порядку Закону України "Про запобігання корупції" з вимогою проведення службового розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.

Разом з тим, Венедіктова зазначила, що в рамках протидії злочинам в бюджетній сфері спеціалізовані прокурори проводять масштабну роботу. Зокрема, системно перевіряється дотримання законодавства під час реалізації великої державної програми щодо будівництва казарм, яка діє вже кілька років: " Ціна питання – понад 2 млрд гривень, в плані – зведення 184 казарм для 23 тисяч військовослужбовців. За цей час завершено спорудження лише половини. При цьому прокурори встановили, що на цьому етапі розкрадено понад 100 мільйонів гривень. Вже притягнуто до відповідальності 14 службових осіб Міноборони та підприємств-підрядників. Розслідування стосовно інших осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, продовжується.

Здобуті також докази злочинних дій окремих командирів частин Національної Гвардії України, в результаті яких під час закупівлі 41 одиниці броньованої техніки державі спричинено збитки на суму 22,5 млн грн. Завдяки своєчасно вжитим прокурорами заходам вдалось зупинити незаконне виведення з власності Міністерства оборони України майнового комплексу державного підприємства "Одеський завод будівельних матеріалів" вартістю понад 20 млн грн".

"Паралельно у спеціалізованій прокуратурі ми відновлюємо ще одну з важливих функцій, яку мало не втратили при трансформації прокуратур торік - протидію військовим адміністративним правопорушенням. І якщо у інших суб’єктів адміністративної практики у військових формуваннях основним завданням при цьому є забезпечити виконання статутних вимог рядовим та молодшим командним складом, то у спеціалізованих прокурорів інше – забезпечити дотримання прав та соціальних гарантій військовослужбовців, виконання командирами своїх обов’язків.

Це ефективний спосіб поза межами кримінального провадження притягнути до відповідальності військових посадових осіб за зловживання, перевищення влади, недбале ставлення до військової служби, бездіяльність і має значний влив на стан правопорядку у військах", - повідомила Венедіктова.