Тернопіль не запроваджуватиме карантин вихідного дня, - мер Надал. ВIДЕО
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Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що карантину вихідного дня в місті не буде. За його словами, ці обмеження знищать економіку міста.
Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що провів консультації з експертами.
"Чому ці обмеження не запроваджуватимуться? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення заражених. Такі обмеження просто знищать економіку міста", - заявив він.
Топ коментарі
+9 Володимир Романчук 2cb97d75
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+9 Apofis GC 05e1060c
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+6 Super Gut
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Будь ласка, зачекайте...
Но умных, надеюсь, там больше.
Умные у нас только те, которые за ес.
у меня нет слов..вы дауны..безмозглые..если вам срать на себя..когда вас клюнет жареный петух..не предпринимайте никаких мер..от слова совсем........
вам нечем кормить семьи?вы идиоты!вы здыхаете от голода?вы хлеб..сволочи бросаете в мусорники и этому учите своих детей........
ваши дети кидаются и играются им.
моя бабушка пережила всех и белых и красных и зеленых и голод 1 и 2 и сталина всех.......и хлеб это былосвященно..и крошки хлеба не дай бог упадут на пол
а у вас батоны по мусоникам валяются ..жрать им нечего....ага....
Зазыва́ют на скидки выходного дня.
Никакого карантина не предвидят.
В области уже месяц выздоравливает больше, чем заболевает.
Нахрена махать веслом - совершенно непонятно.
Кстати, в музеях по всей стране такой офигенный наплыв посетителей, как и в картинных галереях. Нахрена там вводить карантин знает только Ляшко.
Уявіть, якщо лікарі всі захворіють ? Що тоді ?