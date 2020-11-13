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Тернопіль не запроваджуватиме карантин вихідного дня, - мер Надал. ВIДЕО

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Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що карантину вихідного дня в місті не буде. За його словами, ці обмеження знищать економіку міста.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що провів консультації з експертами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков. ДОКУМЕНТ

"Чому ці обмеження не запроваджуватимуться? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення заражених. Такі обмеження просто знищать економіку міста", - заявив він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Скоро Зєлю прямим текстом будуть посилати...Мало того - це стане признаком доброго тону і ознакою вихованості і патріотизму...
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13.11.2020 14:33
+9
еще один мер послал клованов
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13.11.2020 14:56
+6
преЗЕрвативы 9 мес грабили короновирусный фонд и нихера не делали для предотвращения распространения короны, а теперь когда настала жопа с короновирусом, они решили переложить ответственность на мелких предпринимателей, которые и так еле сводят концы с концами. Поэтому зеленый дурантин - нахер. Как и нахер зеленых долбоящеров
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13.11.2020 15:04
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13.11.2020 14:08 Відповісти
Избиратели Зеленского есть везде, даже в Тернополе.
Но умных, надеюсь, там больше.
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13.11.2020 14:21 Відповісти
А "умные" это кто? ОПЗЖшники с *********?
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13.11.2020 14:33 Відповісти
Нет.
Умные у нас только те, которые за ес.
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13.11.2020 14:35 Відповісти
Ну, почему же? Все демократические партии, которые исповедуют вступление в НАТО и подальше от орков. А вот когда на выборах надо объединиться для того, чтобы не распорошить голоса и этого не делают, то умными их не назовешь. Пример подали "ЕС" и "Голос". Вот так и дальше надо делать, чтобы победить украинских гнид.
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13.11.2020 14:41 Відповісти
Критерий "умности" у вас слишком узкий. Тернопіль не запроваджуватиме карантин вихідного дня, - мер Надал - Цензор.НЕТ 466
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13.11.2020 14:43 Відповісти
Тернопільська область сама бідна область України з найменшими середніми зарплатами по Україні і тому всі обмеження влади б'ють по тернополянам і мешканцям тернопільської області надзвичайно сильно. В цьому плані я підтримую Тернопіль, Львів та Івано-Франківськ які відкинули безглузді вимоги центральної влади про непотрібні карантинні обмеження.
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14.11.2020 12:16 Відповісти
украинских гнид это херня..мы хотим весь мир завоевать.. и мы уже ..
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13.11.2020 15:24 Відповісти
За "ЕС". Тернопіль не запроваджуватиме карантин вихідного дня, - мер Надал - Цензор.НЕТ 5099
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13.11.2020 15:12 Відповісти
Тернопіль не запроваджуватиме карантин вихідного дня, - мер Надал - Цензор.НЕТ 1270 Тернопіль не запроваджуватиме карантин вихідного дня, - мер Надал - Цензор.НЕТ 4655
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13.11.2020 14:31 Відповісти
Будет руки рубить? Тернопіль не запроваджуватиме карантин вихідного дня, - мер Надал - Цензор.НЕТ 5297
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13.11.2020 14:36 Відповісти
Скоро Зєлю прямим текстом будуть посилати...Мало того - це стане признаком доброго тону і ознакою вихованості і патріотизму...
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13.11.2020 14:33 Відповісти
По твоему патриотизм - это нагадить ближнему? Якщо не з'їм, то понадкусюю? Тернопіль не запроваджуватиме карантин вихідного дня, - мер Надал - Цензор.НЕТ 2495
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13.11.2020 15:02 Відповісти
"Якщо не з"їм,то понадкусюю" - це вже бізнес по українськи...А щодо українського патріотизму...Візьміть лозунги наших штатних патріотів і будете вражені,яке вірне визначення Ви отак несподівано дали...
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13.11.2020 16:56 Відповісти
Якщо все так буде продовжуватися, то скоро посилати буде нікому і нікого. Уже втроє-вчетверо більшу за населенням Кацапію стрімко навздоганяємо. А у цих "шибка умных" надалів у місті залишиться тільки один прибутковий бізнес вихідного дня - копання могил. Проконсультувалося воно з "спеціалістами". Рукожопі п.хуїсти-популісти...
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13.11.2020 16:59 Відповісти
просто дебил!
у меня нет слов..вы дауны..безмозглые..если вам срать на себя..когда вас клюнет жареный петух..не предпринимайте никаких мер..от слова совсем........
вам нечем кормить семьи?вы идиоты!вы здыхаете от голода?вы хлеб..сволочи бросаете в мусорники и этому учите своих детей........

ваши дети кидаются и играются им.

моя бабушка пережила всех и белых и красных и зеленых и голод 1 и 2 и сталина всех.......и хлеб это былосвященно..и крошки хлеба не дай бог упадут на пол
а у вас батоны по мусоникам валяются ..жрать им нечего....ага....
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13.11.2020 14:36 Відповісти
Надал вже перехворів, то йому й пофіг вже)
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13.11.2020 14:52 Відповісти
Осталось пережить "патриотов".
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13.11.2020 15:04 Відповісти
По манері спілкування,видно хто дибіл!!! Сиди дома і позакривай двері бо ше надує!!!
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13.11.2020 15:22 Відповісти
Тернопіль не здивував)
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13.11.2020 14:51 Відповісти
еще один мер послал клованов
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13.11.2020 14:56 Відповісти
преЗЕрвативы 9 мес грабили короновирусный фонд и нихера не делали для предотвращения распространения короны, а теперь когда настала жопа с короновирусом, они решили переложить ответственность на мелких предпринимателей, которые и так еле сводят концы с концами. Поэтому зеленый дурантин - нахер. Как и нахер зеленых долбоящеров
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13.11.2020 15:04 Відповісти
....отморозим себе яйца?
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13.11.2020 17:00 Відповісти
меру Тернополя, по ходу похрен))) може він авторитет кримінальний?)))))) то коли зброю будуть продавати вільно як у США!!!!! бо влади нема в Україні!??? чи Є????????????
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13.11.2020 15:25 Відповісти
ну правильно..**** этих жидоармян слушать.
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13.11.2020 15:32 Відповісти
Да, был сегодня в ряде хозяйственных магазинов, надо было что-то прикупить перед этими сраными выходными
Зазыва́ют на скидки выходного дня.
Никакого карантина не предвидят.
В области уже месяц выздоравливает больше, чем заболевает.
Нахрена махать веслом - совершенно непонятно.
Кстати, в музеях по всей стране такой офигенный наплыв посетителей, как и в картинных галереях. Нахрена там вводить карантин знает только Ляшко.
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13.11.2020 15:36 Відповісти
Если эти клоуны хотят что-то делать- пусть делают, по Закону- вводите режим ЧС и вперед.
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13.11.2020 16:09 Відповісти
Молодець!
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13.11.2020 16:30 Відповісти
Народ настільки несамовито безпечний, що знайте спосіб заразитись і в вихідний.
Уявіть, якщо лікарі всі захворіють ? Що тоді ?
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14.11.2020 08:18 Відповісти
 
 