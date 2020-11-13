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"Не пробачимо": під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в пам'ять про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 13 листопада, в Києві біля посольства Республіки Білорусь провели акцію в пам'ять про побитого до смерті за біло-червоно-білий прапор жителя Мінська Романа Бондаренка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Жителі Києва несуть квіти і свічки до посольства РБ в Києві, щоб вшанувати пам'ять побитого до смерті за біло-червоно-білий прапор жителя Мінська Романа Бондаренка.

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Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 01
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 02
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 03
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 04
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 05
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 06
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 07
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 08
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 09
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 10
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 11
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 12
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 13
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 14
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 15
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 16
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 17
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 18
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 19
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 20
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 21
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 22
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 23
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Белорусы, опять перевернем эту страницу?

В Америке после смерти одного чернокожего парня, который шел с фальшивыми деньгами и был с уголовным прошлым - вышла вся страна , а в Беларуси...
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13.11.2020 16:43
+1
Когда поймаете усатого ГЛАВНОЕ сразу не убивайте!
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13.11.2020 16:41
+1
Вся мусорня должна уже быть давно развешана по центральным улицам Минска вверх ногами... Но у белорусов особый путь. Им нравится получать дубинкой звездюлей.
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13.11.2020 16:48
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Когда поймаете усатого ГЛАВНОЕ сразу не убивайте!
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13.11.2020 16:41 Відповісти
мы мирные. нежно разберем на молекулы
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13.11.2020 19:27 Відповісти
Белорусы, опять перевернем эту страницу?

В Америке после смерти одного чернокожего парня, который шел с фальшивыми деньгами и был с уголовным прошлым - вышла вся страна , а в Беларуси...
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13.11.2020 16:43 Відповісти
Ты США с Беларусью не ровняй....У белорусов Нет Нигеров!У черных в Америке иммунитет ко всему на почве рассовых противоречий!И они этим ласково так ****** пользуются)))А у тебя в Германии как обстоят дела *дружбы народов*?
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13.11.2020 18:01 Відповісти
Вся мусорня должна уже быть давно развешана по центральным улицам Минска вверх ногами... Но у белорусов особый путь. Им нравится получать дубинкой звездюлей.
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13.11.2020 16:48 Відповісти
я понимаю что мой сарказм неуместен в этой ситуации, однако :
- беларуский народ, лукаша не простит ! сегодня темной ночью - под дверь ему нассыт !
на большее они не способны, похоже.
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13.11.2020 16:52 Відповісти
ну или :
народ лукаша не простит, залижет до смерти гемор и простатит !
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13.11.2020 16:54 Відповісти
"Не простим": под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг - Цензор.НЕТ 5319 "Не простим": под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг - Цензор.НЕТ 7274
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13.11.2020 16:52 Відповісти
Смерць таракану ! Жыве Беларусь ! Слава героям !
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13.11.2020 19:30 Відповісти
Непрощенный лука садится ужинать
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13.11.2020 16:54 Відповісти
Отмайдань свой прокси, для начала.
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13.11.2020 17:11 Відповісти
Это начало партизанской борьбы.
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13.11.2020 17:10 Відповісти
белорусы, на митинги одевайте маски и солнцезащитные очки, доставайте аккумулятор из мобильных телефонов, или еще лучше оставляйте их дома, старайтесь перемещаться по улицам без видеокамер, временно отключите камеры возле подъездов ваших домов. помните, при выполнении этих условий в толпе на центральных улицах Минска вы с отмороженными быками в абсолютно равных условиях.
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13.11.2020 19:29 Відповісти
как не порадоксально звучит, но сейчас развилка: выйдет (да еще мирно) в воскресенье 100 тыс+ жестокости больше не будет, не выйдет привет Венесуэле.
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13.11.2020 19:30 Відповісти
мне интерестно кто организовует митинги я только новость увидел тип с нашей фамилией а тут уже движуха и плакаты..и ребенка притащили...не то што плохо а то што это не просто так
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13.11.2020 23:38 Відповісти
 
 