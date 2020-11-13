"Не пробачимо": під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в пам'ять про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Сьогодні, 13 листопада, в Києві біля посольства Республіки Білорусь провели акцію в пам'ять про побитого до смерті за біло-червоно-білий прапор жителя Мінська Романа Бондаренка.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Жителі Києва несуть квіти і свічки до посольства РБ в Києві, щоб вшанувати пам'ять побитого до смерті за біло-червоно-білий прапор жителя Мінська Романа Бондаренка.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+5 Дмитрий Шкицкий
показати весь коментар13.11.2020 16:43
+1 БОРЯ ВАВКИН
показати весь коментар13.11.2020 16:41
+1 Агамемнон
показати весь коментар13.11.2020 16:48
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В Америке после смерти одного чернокожего парня, который шел с фальшивыми деньгами и был с уголовным прошлым - вышла вся страна , а в Беларуси...
- беларуский народ, лукаша не простит ! сегодня темной ночью - под дверь ему нассыт !
на большее они не способны, похоже.
народ лукаша не простит, залижет до смерти гемор и простатит !