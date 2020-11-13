"Не пробачимо": під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в пам'ять про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 листопада, в Києві біля посольства Республіки Білорусь провели акцію в пам'ять про побитого до смерті за біло-червоно-білий прапор жителя Мінська Романа Бондаренка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Жителі Києва несуть квіти і свічки до посольства РБ в Києві, щоб вшанувати пам'ять побитого до смерті за біло-червоно-білий прапор жителя Мінська Романа Бондаренка.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ