Обставини вбивства мінчанина Бондаренка в Білорусі: відео камер не підтверджує версію МВС. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Білорусі відбувається народне розслідування вбивства Романа Бондаренка, оскільки відео з камер відеоспостереження та документи, розкриті медиками, не підтверджують версії МВС і Слідкому РБ.
Ось що до цього моменту відомо про вбивство Бондаренка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Village Беларусь.
Як смерть Романа подає влада Білорусі
МВС прокоментувало інцидент вчора, о 12:49, коли Роман Бондаренко ще був живий, але перебував у лікарні у важкому стані (жирним і цифрами виділено факти, в яких є нестиковки).
Слідчий комітет РБ опублікував свій коментар сьогодні, вже після смерті Романа:
Провладні білоруські ЗМІ про смерть Романа в основному промовчали, а ті, що не промовчали, висловилися цинічно.
Що видно на записах із камер відеоспостереження
Сьогодні в незалежних ЗМІ і телеграм-каналах з'явилися три відеозаписи, зроблені з різних ракурсів у різний час. Вони ставлять під сумнів версії СК і МВС.
ВІДЕО 1 з камери відеоспостереження. Знято о 22:15 - 22:19. На цьому відео видно момент бійки: спочатку група чоловіків стоїть біля стіни зі стрічками, навколо збираються інші люди, о 22:17 (2:20 на відео) видно, як якийсь чоловік, імовірно Роман Бондаренко, ПОЧИНАЄ задкувати ВІД ГРУПИ ЧОЛОВІКІВ У цивільному одязі біля стіни зі стрічками, а вони на нього нападають. О 22:17 але наприкінці 17-ї хвилини в кадрі з'являються ЧОТИРИ ОСОБИ, теж у цивільному, які біжать з вулиці до площі. Кілька секунд вони спостерігають, як Романа б'ють, а потім виносять ЙОГО З МАЙДАНЧИКА РАЗОМ ІЗ ДЕЯКИМИ З ТИХ, ЯКІ його били. Відео обривається о 22:18:59. Романа несуть 3 людини в темному, ще один у спортивному їх супроводжує.
ВІДЕО 2 з іншої камери відеоспостереження, зняте о 22:17 "площа Змін" - справа. На цьому відео видно, як СВІТЛИЙ БУС проїжджає повз "площу Змін" о 22:18 (0:30 на відео), о 22:18 і 56 секунд люди в штатському - три особи і один супроводжуючий - виносять Романа Бондаренка в бік дороги, якою їхав бус. Через кілька секунд він повертається, під'їжджає до групи людей із Романом. Романа заносять в бус, один з людей, які його несли, теж заходить в бус, решта повертається в бік "площі Змін". Бус від'їжджає на кілька метрів і зупиняється. Відео закінчується о 22:21.
Ще одне відео - ВІДЕО 3 - було опубліковано в телеграм-каналі Мотолька. На ньому зафіксовано момент приїзду до "площі Змін" міліції на автомобілях з розпізнавальними знаками. Судячи з часу на камері відеоспостереження, це сталося о 22:30, через 10 хвилин після того як Романа затримали і закинули в бус. Таку ж інформацію повідомили очевидці Антону Мотольку:
"Антоне, я була на ПП під час затримання Роми, міліція приїхала через 10 хвилин після того, як його затягли в бус. Я розмовляла з одним із них. У нього по рації запитали, чи є бійка зараз, він сказав, що ні. Я сказала йому, що 10 хвилин тому били людину, на що він відповів "зараз же не б'ють? значить і ми не потрібні" і вони дружно поїхали. Вони (наряд) навіть не застали Рому на площі!"
"Останнє повідомлення від жінки вірне. Ситуацію не застав, виглянув у вікно коли вже закінчилася бійка. Козелок (білий) приїхав хвилин через 10. Ще хвилин через 5 прийшли 3 мент, в повній екіпіровці, в шоломах. Тіхарь їм щось сказав, вони розвернулися і пішли. Біля будинку стояло кілька жінок, вони поговорили з ними хвилину. Менти нічого не бачили і не робили"
Що не так з версією МВС і СК
За версією МВС, повідомлення в міліцію надійшло БЛИЗЬКО 22.30. Це не збігається з часом на камерах відеоспостереження. Згідно з часом на камерах, БІЙКА ЗАКІНЧИЛАСЬ ПРИБЛИЗНО о 22:18, До 22:30 РОМАН ВЖЕ БУВ 10 ХВИЛИН ЯК КИМОСЬ ЗАТРИМАНИЙ і перенесений в БУС.
МВС повідомляє, що "співробітники міліції, які прибули на місце події виявили 31-річного громадянина з тілесними ушкодженнями". НА ВІДЕО НЕ БУЛО ЖОДНОГО ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ У ФОРМІ, хоча не виключено, що люди в штатському, які прийшли з вулиці на майданчик у момент бійки, були співробітниками міліції. Очевидці і відео свідчать, що співробітники з розпізнавальними знаками прибули вже після затримання Романа.
МВС називає людей, які знімали стрічки і били Романа "НЕБАЙДУЖИМИ ГРОМАДЯНАМИ". Однак на відео видно, що "небайдужі громадяни" зовні мали вигляд ЛЮДЕЙ У ЦИВІЛЬНОМУ, крім того, як мінімум один із учасників бійки супроводжував людей, які відносили Романа в бус, а потім із деякими з них повернувся на "площу Змін".
Слідчий комітет стверджує, що АГРЕСИВНО НАЛАШТОВАНІ БУЛИ МІСЦЕВІ ЖИТЕЛІ, а не люди, що знімали стрічки. На відео немає звуку, можливо, місцеві жителі виявляли агресію словесно. Однак очевидно, що ФІЗИЧНО НАПАДАТИ НА РОМАНА ПОЧАЛИ ЛЮДИ, ЯКІ ЗНІМАЛИ СТРІЧКИ.
СК повторює версію МВС про те, що прибулі на місце співробітники міліції виявили "чоловіка з тілесними ушкодженнями" і додає, що Роман був з "ОЗНАКАМИ АЛКОГОЛЬНОГО СП'ЯНІННЯ". Це брехня. РОМАН НЕ БУВ П'ЯНИЙ, це доводять результати медичної експертизи.
МВС у своїй версії подій опускає той момент, що з "площі Змін" Романа повезли в РУВД і протримали там від 1,5 до 2 годин. За словами медиків, які передала сестра Романа, це зволікання КОШТУВАЛО ЇЇ БРАТОВІ ЖИТТЯ:
"Сьогодні в лікарні консиліум, приїхав якийсь професор. Кажуть, якби раніше привезли в лікарню, то були б якісь шанси, а тепер шансів мало зовсім. Лікарі кажуть, що його дуже пізно доставили. Зараз Роман у комі", - розповіла сестра Романа "Нашій Ниві" вчора ще до його смерті.
Однак рідні Романа ПІДОЗРЮЮТЬ, ЩО ХЛОПЦЯ БИЛИ НЕ ТІЛЬКИ НА "ПЛОЩІ ЗМІН". У коментарі "Нашій Ниві" сестра Романа сказала: "Свідки сказали його мамі, що Романа закинули в бус, потім бус дуже сильно трясло - може, його били? Потім його відвезли в РУВД. Рома був у загальмованому стані, його почало нудити. Але чомусь в РУВД він провів аж 2 години".
Будь ласка, зачекайте...
А вы ходили с шариками и цветами...
Вот и доходились
А надо было организовывать отряды самообороны. И 3.14здячить хотя бы "штатских".
А сейчас у вас начнут грести людей. Короче, 3.14да вам
Читайте Бабченко.
Неужели кто-то еще может быть в непонятках, чьи эти псы?
У Мінську в суботу, 14 листопада 2020 року, встановлено революційні намети. Там співає хор та горять свічки
Йдеться про "площу Змін", де після вбивства місцевого жителя, учасника мирної революції Романа Бондаренка, оголосили безстроковий протест й почали ставити намети цілодобової варти, розповідає Еспресо.TV з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.
Протест тривав всю минулу ніч: тут лишалося близько 50 людей. Затримань не було, ніч пройшла тихо.
У суботу мінчани продовжували нести квіти до меморіалу. Було встановлено намети.
Нинішня ніч (з 14 на 15 листопада) - це вже друга ніч ночувань. Люди не розходяться.
Вони слідкують за порядком, тихенько співають, слідкують за вогнем у церковних лампадках.
"Площа змін" - це подвір'я між житловими будинками в середмісті Мінська, де під час масових протесних акцій збираються противники Лукашенка. Йдеться про простір на перетині вулиць Чарвакова, Каховьскої та Сморговського тракту. В одному із сусідніх будинків мешкав Роман Бондаренко.
На "площі" встановлено заборонений режимом Лукашенка національний білоруський біло-червоно-білий прапор й намальовано графіті із зображенням легендарних "ді-джеїв змін" Кирила Галанова та Владислава Соколовського, яких було заарештовано напередодні серпневих президентських виборів за ремікс на основі пісні "Змін вимагають наші серця" Віктора Цоя.
Чинною білоруською владою дана композиція вважається політичною небезпечною, її публічне відтворення заборонено. Якщо співробітники МВС чи спецпризначенці чують мелодію "Змін" з авта, вони можуть в примусовому порядку зупинити даний транспортний засіб. У разі відмови - б'ють вікна легковика, а до водія та пасажирів застосовують силу.