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Вантажівку з контрабандною червоною ікрою з РФ затримали біля кордону на Сумщині, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Сумській області прикордонники затримали автомобіль, який віз вантаж контрабандної червоної ікри з території РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Спільний наряд виявив автомобіль без номерних знаків, який незаконно перетнув кордон із Росії. Під час спроби затримання транспортного засобу він почав небезпечно маневрувати, внаслідок чого застряг на бездоріжжі. Водій вискочив із кабіни і побіг назад на територію Росії", - сказано в повідомленні.

У кузові автомобіля правоохоронці виявили 11 контейнерів із червоною ікрою. Згідно з етикетками на коробках - це ікра горбуші з Камчатки. Загальна вага товару становила 275 кг.

Вантажівку з контрабандною червоною ікрою з РФ затримали біля кордону на Сумщині, - Держприкордонслужба 01
Вантажівку з контрабандною червоною ікрою з РФ затримали біля кордону на Сумщині, - Держприкордонслужба 02

"Зараз автомобіль разом із вантажем делікатесу, вартість якого може сягати близько 1 млн грн, доставлено до прикордонного підрозділу. Товар встановленим порядком буде передано працівникам фіскальної служби. Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності", - повідомили в ДПСУ.
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Топ коментарі
+9
на фронт її до захисників України, а не ментам жирожопим
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13.11.2020 21:03
+9
это перехватили передачу из кремля зэле и ермаку в феофанию
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13.11.2020 21:08
+4
Ви увагу звернули на текст : "Товар установленным порядком будет передан работникам фискальной службы. " Виходить податківцям нашим ікорку привезли а ви тут нервуєте )))
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13.11.2020 21:54
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да стрелять таких сук надо
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13.11.2020 21:01 Відповісти
Касапы с нефти её выгнали??
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13.11.2020 21:02 Відповісти
крысиная икра
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13.11.2020 21:50 Відповісти
на фронт її до захисників України, а не ментам жирожопим
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13.11.2020 21:03 Відповісти
А ты уверен что она не отравлена? Даже если ее специальными ядами не протравили то туда столько консервантов и антибиотиков добавляют чтобы она не завонялась пока за 10тыс.км доедет что ее полезнее для здоровья закопать где то подальше на пустыре а не есть.
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13.11.2020 22:20 Відповісти
Значит Новый год будем встречать с икрой баклажанной. Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ задержан возле границы на Сумщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9228
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13.11.2020 21:03 Відповісти
А по человечески помогли вытолкать, и застава Новый Год с икрой бы отмечала.
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13.11.2020 21:03 Відповісти
Соленость средняя - отдать Ермаку для увеличения язычности.
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13.11.2020 21:05 Відповісти
С Камчатки доехал груз без заминки, а нашем рубеже спекся.
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13.11.2020 21:05 Відповісти
ее и с каспия везти могли что скорей всего
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13.11.2020 22:48 Відповісти
Я конечно не спец, но на упаковке написано Камчатский край, это если мягко сказать не совсем Каспий.
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14.11.2020 13:09 Відповісти
честно сказать я не рассматривал так предположил
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14.11.2020 16:39 Відповісти
Бывает и на молодуху проруха.
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14.11.2020 16:50 Відповісти
бывает
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14.11.2020 23:47 Відповісти
Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ задержан возле границы на Сумщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 362
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13.11.2020 21:07 Відповісти
абырвалг
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13.11.2020 21:39 Відповісти
чёрная, это ж так некошерно
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13.11.2020 21:52 Відповісти
это перехватили передачу из кремля зэле и ермаку в феофанию
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13.11.2020 21:08 Відповісти
дпс+сбу+ікра
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13.11.2020 21:08 Відповісти
Помнитца на паРашке, років з 12 тому взад, смаковали жаб'ячу ікру як з "красной
рыбы"..
Китайці молодці!!
🤣🤣
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13.11.2020 21:12 Відповісти
Уявляю скільки жаб потрібно на кіло ікри .😀
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13.11.2020 21:48 Відповісти
Там, в Китайчику, вистачає...
Бував там багато разів..))
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13.11.2020 21:53 Відповісти
"Грузовик"-это громко сказано
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13.11.2020 21:13 Відповісти
Водитель откупился- отпустили. Да и не расскажет, сколько же было действительно контейнеров с икрой вместе с теми одиннадцатью, что сдали погранцы...Почему-то мне кажется, что было значительно больше.
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13.11.2020 21:18 Відповісти
особенно умиляет,- При попытке задержания транспортного средства оно начало опасно маневрировать, в результате чего застряло на бездорожье. Водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию России"....так и хочется спросить,- а скока щас стоит "обратно"?

засадил Тимоха свинке, ох и полакомимся свининкой...и не только...
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13.11.2020 21:21 Відповісти
А що його чекає там після втрати товару.
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14.11.2020 09:26 Відповісти
если б не застряло..так до Львова б и доехало!)))
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13.11.2020 21:27 Відповісти
Я бы сказал, пацаны честно заработали 10% икры, отнести детям на бутерброды.
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13.11.2020 21:29 Відповісти
Фуйня,дадут пограничникам на лапу,те сразу пропустят ?
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13.11.2020 21:30 Відповісти
Должно быть 12 контейнеров. Куда 25 кг уже дели?
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13.11.2020 21:30 Відповісти
Водитель успел скомуниздить иначе кацапы не пропустили бы назад.
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13.11.2020 21:48 Відповісти
подготовка в Новому году Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ задержан возле границы на Сумщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1621
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13.11.2020 21:33 Відповісти
Каким то фальшивым разводняком попахивает,водила бежал - пуля не догнала,передали икорочку фискалам зачем то.
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13.11.2020 21:49 Відповісти
а що там робили прикордонники? у нас охороняється кордон з Європою, а до Московії у нас все відкрито - ні забору ні рову....
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13.11.2020 21:52 Відповісти
Ви увагу звернули на текст : "Товар установленным порядком будет передан работникам фискальной службы. " Виходить податківцям нашим ікорку привезли а ви тут нервуєте )))
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13.11.2020 21:54 Відповісти
Везите красную икру в детские дома и больницы!
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13.11.2020 22:08 Відповісти
Размечтался.
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14.11.2020 11:39 Відповісти
Капля в море. Знакомые проводники обустроили тайники в вагоне поезда и возят тоннами.
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13.11.2020 22:09 Відповісти
Чуть напомнило. Кто знает---тот поймёт. *Дела давно минувших лет---преданья старины глубокой*. Имею в виду легендарно-знаменитый поезд Харьков--Владивосток. Ходил запросто лет 60. Примерно лет 10 как не стало. В одну сторону почти 8 суток. Туда фрукты, сухофрукты, груши свежие осенью, на а обратно ясное дело красная икра, банка жестяная стандарт 140гр. Гос. цена 4,60. С рук от 12 до 14 руб запросто! Целая эпоха. С чёрной было тогда сложнее. Её выпускал Астраханский консервный комбинат. Банки жестяные 0,5 кг с бтяжкой из красной резины и реже в банке 1кг. А на экспорт в стекляной банке 112гр и 56гр.. Но цен в розницу не назову. Шла у нас в рестораны где наценка была по разному. Сейчас массово клепают с садковой форели, жалкая пародия! Самая лучшая красная из кеты. Чёрная от возраста зависит рыбы. Осетровая чёрная по цвету, белужья чуть серая, лучшая из стерляди. Но на мировом рынке давно лидер один---Иран.
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13.11.2020 22:40 Відповісти
Если к нам контрабандисты грузовиками ездят то сколько через ету дырявую границу ДРГ врага уже прошло?
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13.11.2020 22:14 Відповісти
Горбушу жаль... варварское уничтожение природного биозапаса рибы ствит вид на грань выжиыания... и не только горбушу...
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13.11.2020 22:51 Відповісти
Б,я на сколько постановачное видео
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13.11.2020 23:07 Відповісти
Себе по ходу , замутили чуток мыашин икры
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13.11.2020 23:13 Відповісти
О! Вот это целый грузовик! Это погранцы так сказали?
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14.11.2020 07:51 Відповісти
Водила заблудился и еле ноги унес.
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14.11.2020 10:12 Відповісти
А где же непреодолимая линия Зикфрида, простите - Яценюка, в которую тот вложил миллиарды наших кровных, что грузовики шастают через нее как у себя дома?
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14.11.2020 11:24 Відповісти
Еще бы найти машину водки и день удался, ешь, пей, земля валяйся.
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14.11.2020 11:36 Відповісти
Мейко продажная тварь нажрется. Он **** поувольнял половину мыслящих погранцов которые не хотели брать и носить ему взятки.
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14.11.2020 11:44 Відповісти
нахрена надо было заводить машину ?? можно было это количество на скутере перевезти....
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14.11.2020 11:45 Відповісти
 
 