Злочинець Лукашенко образив президента України: "Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала". ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, нешанобливо висловився на адресу президента України Володимира Зеленського.

Відповідне відео опублікував Пул первого, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, як він тепер спілкується із Зеленським, який заявив, що не буде називати Лукашенка президентом, той відповів:

"Володі Зеленському треба зараз боятися, щоб його зараз хтось не назвав просто Зеленський, а не президент. Як на мене, все до того йде. З сімдесяти з гаком відсотків він обвалився, ось недавно, хто 22, хто 28, хто 30 дає відсотків. Треба примудритися, щоб за півтора року обвалити довіру до себе з боку народу. Тому грубо скажу, чиє б нявча́ло, а Зеленського мовча́ло (чья бы корова мычала, а Зеленского молчала)".

Читайте також: Рахманін - Зеленському: Мода на понтову зухвалість минає. Щоб продукувати відеоролики, необов'язково займати президентське крісло