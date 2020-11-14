Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Чернівцях понад 300 підприємців комунального підприємства "Калинівський ринок" перекрили рух транспорту на вулиці Старожучківський шлях, вимагаючи у влади скасувати "карантин вихідного дня".
Сьогодні о 9:00 група підприємців зібралась на ринку, щоб обговорити проблеми, які у них виникли у зв’язку із запровадженням нових карантинних обмежень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як повідомив підприємець Василь Шкробанець, через "карантин вихідного дня" тисячі підприємців та працівників Калинівського ринку залишаються без роботи та заробітку.
"Тому ми вирішили сьогодні зібратися, щоб звернути увагу влади до наших проблем", – наголосив він.
Приблизно 300 людей вийшли на перекриття вулиці поблизу Калинівського ринку. Вони безперервно ходять пішохідним переходом, не пропускаючи жоден транспортний засіб.
Будь ласка, зачекайте...
Даже резервные линии аптек и продмагов.
Несмотря на то, что многие перешли на электрообогреватели.
Вот вам карантин выходного дня!
Чому я всім Зебілам і нагадую про їхнє гАлАсування півтора-два роки тому...
У зебилов дома холодильников нет...им телевизор все заменяет??
Ну вот , собрались вместе , вышли - ну так сделайте что-нибудь полезное !
Больницу постройте , как в Китае , или хотя бы ям накопайте на кладбище , всё же польза обществу ...
За ЗЕ, чи не так ?
Супрун спробувала реанімувати.
І щойно в пацієнта з'явилось серцебиття, його знову приспали.
Тепер длубайте ту скалу. Саменькі.
Покличете, коли скинете ту вувузєлу.
А на обиженных зебилов хер кладут...или ложат...выбирай сам..
Представники Національного корпусу прийшли до торговельної мережі "Епіцентр" одразу в трьох районах Києва. Вони зробили так звану контрольну закупку на касі, а не інтернет замовлення - і їм продали господарські товари. Про це повідомляє кореспондентка "5 каналу" Ганна Рибалка.
На підтвердження у Нацкорпусі надали "5 каналу" відповідний чек - можна переконатися, що йдеться не про харчі, ліки чи пальне. Кажуть, акцію не анонсували, щоби перевірити, чи дотримується мережа умов оголошеного карантину вихідного. Тепер пікетують "Епіцентр" на столичній Почайній.Зауважимо, що охорона гіпермаркету запевнила журналістів, що нині мережа виконує лише інтернет-замовлення.
Додамо, що в коментарі "5 каналу" керівник одного з гіпермаркетів "Епіцентр" запевнив, що вони сумлінно виконують постанову Кабміну. А попередні дописи в соцмережі про те, що продаватимуть дозволений перелік товарів - це, мовляв, лише допис у соцмережі.
Детальніше - за ссилю; там же і відео
Каждый кто по собственной воле и на свой собственный риск подписывает договор с властью о том, что он находясь в здравом уме, в присутсвии свидетелей, нотариально отказывается от услуг государства в его лечении (затаратах бюджета на его лечение) в случае поражения короновирусной инфекцией, в замен на не прекращение его личной предпринимательской деятельности. Его работники если есть, тоже если хотят это подписывают. Но, это не должно снимать ответственность за несоблюдение элементарного масочного режима.
И нехай торгують.