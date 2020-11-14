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Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У Чернівцях понад 300 підприємців комунального підприємства "Калинівський ринок" перекрили рух транспорту на вулиці Старожучківський шлях, вимагаючи у влади скасувати "карантин вихідного дня".

Сьогодні о 9:00 група підприємців зібралась на ринку, щоб обговорити проблеми, які у них виникли у зв’язку із запровадженням нових карантинних обмежень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як повідомив підприємець Василь Шкробанець, через "карантин вихідного дня" тисячі підприємців та працівників Калинівського ринку залишаються без роботи та заробітку.

"Тому ми вирішили сьогодні зібратися, щоб звернути увагу влади до наших проблем", – наголосив він.

Приблизно 300 людей вийшли на перекриття вулиці поблизу Калинівського ринку. Вони безперервно ходять  пішохідним переходом, не пропускаючи жоден транспортний засіб.

Також читайте: "Чому лише ми": в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня. ФОТОрепортаж

Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня 01
Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня 02
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Топ коментарі
+8
Да-да-да. Порассказывайте сказки. И посмотрите какой процент ВВП обеспечивает торговля и сфера услуг. И прежде всего они обеспечивают работой охрененную массу людей, платят налоги и другие соцвыплаты. А сейчас эта масса ломанулись массово в центры занятости садиться на шею государственным фондам. И очередь только на подачу документов уже в месяц! А вы рассказывайте сказки дальше.
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14.11.2020 11:13
+8
В трускавецкой аккадемии...
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14.11.2020 11:38
+7
Повезло же Украине сразу две заразы подхватить: коронавирус и Зеленского.
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14.11.2020 10:54
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Если кафе и рестораны закрыты, то люди потратят меньше денег! Это же хорошо!
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14.11.2020 10:45 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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14.11.2020 10:47 Відповісти
Люди по всей Украине митингуют против центральной зеленой сатанинской власти, которая напрямую подчинена мировому сатано-масонскому порядку. Местная власть ближе к народу, она понимает, что карантин выходного дня ничего не дает. Многие мэры подали в суд на подзаконные антиконституционные акты Кабмина. Местная власть пока что держится, сатана им не указ, они служат Богу, они спасают народ, бизнес и страну от экономического краха. Молодцы. Ну, а зеленая рогатая власть должна идти в отставку. Геть, рогачи!
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14.11.2020 11:00 Відповісти
Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 7945 Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 6900
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14.11.2020 11:29 Відповісти
Пофіг.
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14.11.2020 10:45 Відповісти
Саш, я був правий там не регульований перехід, щей купола якісь, я вірю що в Черівцях вже нема церкви мп, але хз.. всьо може буть, бо зебілів ще лишилось дохіра і трошкі, вагон і маленька тілєжка Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 537
Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 6120
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14.11.2020 10:54 Відповісти
Їх за шкібарник хватать і штрафи виписати.
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14.11.2020 10:58 Відповісти
В Чернівцях є навіть Собор МП.
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14.11.2020 13:28 Відповісти
Тут, в нескольких десятках км от Черновцов во всем райцентре ровно в 8-00 вырубили электричество.
Даже резервные линии аптек и продмагов.
Несмотря на то, что многие перешли на электрообогреватели.
Вот вам карантин выходного дня!
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14.11.2020 10:50 Відповісти
Это реально идиотизм, почему продуктовый сегмент рынка продолжает работать а вещевой нет, для многих это был единственный заработок.
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14.11.2020 10:51 Відповісти
Задача карантина снизить НЕОБЯЗАТЕЛЬНУЮ социальную активность..Трусы и носки долеко не предмет ежедневного спроса и если они нужны то по любому купят в течении недели.
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14.11.2020 10:57 Відповісти
Так люди все равно толпятся на рынке и если будут работать палатки с носками то особой разницы в плане риска заразится не будет.
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14.11.2020 11:00 Відповісти
Не гони..у закрытых палаток толпится не будут,продукты купят и свалят
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14.11.2020 11:07 Відповісти
Вы думали это все? Это только начало и -11% ВВП скоро покажутся праздником.

Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 976
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14.11.2020 11:01 Відповісти
Базарники с генделями не создают ВВП.
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14.11.2020 11:05 Відповісти
ага, создают только эпицентры и прочие ТРЦ ))
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14.11.2020 11:12 Відповісти
Да-да-да. Порассказывайте сказки. И посмотрите какой процент ВВП обеспечивает торговля и сфера услуг. И прежде всего они обеспечивают работой охрененную массу людей, платят налоги и другие соцвыплаты. А сейчас эта масса ломанулись массово в центры занятости садиться на шею государственным фондам. И очередь только на подачу документов уже в месяц! А вы рассказывайте сказки дальше.
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14.11.2020 11:13 Відповісти
Не бреши, налоги не платят, официально работников не оформляют, занимаются тупо перепродажей при этом ничего не создавая.....просто гельминты.
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14.11.2020 11:18 Відповісти
Врешь и очень тупо врешь. Чукча я вижу у нас охрененный "экономист". Где таких готовят -- по пивнушкам?
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14.11.2020 11:20 Відповісти
В трускавецкой аккадемии...
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14.11.2020 11:38 Відповісти
Базарники, евробляхеры и пр. дармоеды голосовали за зеклоуна, а теперь стали опзжоперами и петуШарийцами😂
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14.11.2020 11:42 Відповісти
це інша іпостась. Але так і так вони повинні мати право голосувати. "Демократія - дуже погана штука; але кращої форми державного управління людство досі не придумало" (У.Черчілль).

Чому я всім Зебілам і нагадую про їхнє гАлАсування півтора-два роки тому...
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14.11.2020 11:59 Відповісти
Это никак не отменяет приближающийся трындец экономике. Скорее еще сильнее приближает его.
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14.11.2020 12:07 Відповісти
Да и не только в этом дело. Если я хочу купить продуктов и под боком базар, на котором я могу быстро затариться, то, это куда лучше (и с эпидемиологической точки зрения тоже) чем пистовать за тридевять земель в какой-то условный Ашан.
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14.11.2020 11:15 Відповісти
А продукты в течении недели купить что запрещает???
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14.11.2020 11:06 Відповісти
Я за тебя уроки школьные учить не буду...может потому что у продуктов есть срок годности,а? И у некоторых он не более суток?
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14.11.2020 11:26 Відповісти
У каких таких продуктов срок годности не более суток?
У зебилов дома холодильников нет...им телевизор все заменяет??
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14.11.2020 11:34 Відповісти
Универсальный комментарий для таких новостей:
Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 8021
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14.11.2020 10:52 Відповісти
Повезло же Украине сразу две заразы подхватить: коронавирус и Зеленского.
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14.11.2020 10:54 Відповісти
Беда не приходит одна
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16.11.2020 09:22 Відповісти
Понятно что многие остались без работы, так идите к администрации и митингуйте там, зачем дорогу то перекрывать и мешать другим проехать.
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14.11.2020 10:55 Відповісти
а куда едут? Карантин же)
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14.11.2020 11:29 Відповісти
клоуны цирк устраивают, когда в голове пусто, особенно на выборах, то страдают ноги.
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14.11.2020 10:56 Відповісти
Как-то всё это по-дебильному ...
Ну вот , собрались вместе , вышли - ну так сделайте что-нибудь полезное !
Больницу постройте , как в Китае , или хотя бы ям накопайте на кладбище , всё же польза обществу ...
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14.11.2020 10:58 Відповісти
Нагадайте за кого вони голосували на виборах
За ЗЕ, чи не так ?
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14.11.2020 10:58 Відповісти
ZEexit
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14.11.2020 11:00 Відповісти
Напомните-ка мне , при ком убили нашу медицину и при ком развернулась Супрун ?
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14.11.2020 11:07 Відповісти
Супрун уже полтора года не министр..а Порошенко не президент...но в штаны вам зебилам они продолжают срать...
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14.11.2020 11:17 Відповісти
Вона давно була мертва.
Супрун спробувала реанімувати.
І щойно в пацієнта з'явилось серцебиття, його знову приспали.
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14.11.2020 11:21 Відповісти
И много их у вас?
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14.11.2020 11:32 Відповісти
А, то ви забембаний виборець Зелі ?
Тепер длубайте ту скалу. Саменькі. Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 6688
Покличете, коли скинете ту вувузєлу.
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14.11.2020 20:40 Відповісти
у нас никакого карантина нет все открыто
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14.11.2020 10:59 Відповісти
А при чем здесь граждане и автовладельцы передвигающиеся по этой дороге?
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14.11.2020 10:59 Відповісти
Правильно делают. Карантин так карантин
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15.11.2020 17:03 Відповісти
Когда власть дураков в нищем государстве перекрывает народу единственный источник дохода, будет социальный взрыв. Какой коронавирус, когда людям буквально нечем кормить детей? Они живут "в ноль", не имея накоплений.
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14.11.2020 11:00 Відповісти
60 % доходов малого бизнеса именно в выходные
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14.11.2020 11:01 Відповісти
Днепр не будет внедрять локдаун на выходные дни, так как, по словам городского головы, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности устала и "не имеет кворума", чтобы имплементировать решение Кабмина.
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14.11.2020 11:03 Відповісти
Базарные быдло, идите местную власть терроризируйте!!! Зачем создаёте проблемы для простых людей?
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14.11.2020 11:03 Відповісти
ты простОй ?
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14.11.2020 11:05 Відповісти
Базарник, твои друзья тупые и бесполезные....даже протестами гадят не власти, а простым людям.
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14.11.2020 11:08 Відповісти
Епіцентр Герег, виявляється, не закрився. Торгують усіма товарами.
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14.11.2020 11:06 Відповісти
у нас тоже все открыто
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14.11.2020 11:07 Відповісти
Понятное дело. Ведь магазинчик отделочных материалов Васи Пупкина - это рассадник коронавируса, а гипермаркет с огромной проходимостью - это нормально, пусть работает.
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14.11.2020 11:11 Відповісти
Так чего ж эти базарники не идут к Епицентру? Боятся выхватить от охраны?
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14.11.2020 11:26 Відповісти
Всем тупорылым перекрывателям надо яйца отрывать! Почему должны простые люди страдать от их бычества? И так время сложное, еще и на дорогах дебильные проблемы, не удивлюсь, если в нынешней психиатрии кто-то гранатой начнет разблокировать проезд...
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14.11.2020 11:11 Відповісти
это не наш метод , где гуманизм ?
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14.11.2020 11:13 Відповісти
Я думал что негде будет сигареты купить , но оказалось все открыто
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14.11.2020 11:14 Відповісти
В Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за карантина
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14.11.2020 11:15 Відповісти
И правильно....или все не работают...или все работают...а по другому быть не должно...
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14.11.2020 11:18 Відповісти
А чё ты весь такой правильный про маршрутчиков молчишь? Если всем можно значит и им можно?Полные, как до карантина? Водилы ведь тоже от выручки и кучу в зарплате теряют?!
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14.11.2020 11:31 Відповісти
А я не молчу...я говорю...или все работают...или никто включая маршрутчиков...
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14.11.2020 11:36 Відповісти
Ага...только если завтра маршрутчики обидятся и на работу не выйдут то твой базар и закрывать не надо, так высокие..Но за рулём сидят люди с пониманием и совестью, чего у базарных найти малореально,среда не та..
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14.11.2020 11:55 Відповісти
Повторяю для особо одаренных зебилов еще раз...работать должны или все...или никто..
А на обиженных зебилов хер кладут...или ложат...выбирай сам..
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14.11.2020 12:00 Відповісти
Маршрутчики с пониманием и совестью... Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 8097 Дядя, не смеши так больше.
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14.11.2020 12:02 Відповісти
Надо в ППД внести пункт, разрешающий давить зедятлов, перекрывающих дороги.
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14.11.2020 11:29 Відповісти
Карантинний "Епіцентр": як реальність розійшлася із заявами охорони та керівництва

Представники Національного корпусу прийшли до торговельної мережі "Епіцентр" одразу в трьох районах Києва. Вони зробили так звану контрольну закупку на касі, а не інтернет замовлення - і їм продали господарські товари. Про це повідомляє кореспондентка "5 каналу" Ганна Рибалка.
На підтвердження у Нацкорпусі надали "5 каналу" відповідний чек - можна переконатися, що йдеться не про харчі, ліки чи пальне. Кажуть, акцію не анонсували, щоби перевірити, чи дотримується мережа умов оголошеного карантину вихідного. Тепер пікетують "Епіцентр" на столичній Почайній.Зауважимо, що охорона гіпермаркету запевнила журналістів, що нині мережа виконує лише інтернет-замовлення.
Додамо, що в коментарі "5 каналу" керівник одного з гіпермаркетів "Епіцентр" запевнив, що вони сумлінно виконують постанову Кабміну. А попередні дописи в соцмережі про те, що продаватимуть дозволений перелік товарів - це, мовляв, лише допис у соцмережі.

Детальніше - за ссилю; там же і відео
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14.11.2020 11:54 Відповісти
Да откройте все Пусть заражаются болеют Каждый сам себе хозяин Бузотеры
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14.11.2020 12:45 Відповісти
Так какие вопросы?...
Каждый кто по собственной воле и на свой собственный риск подписывает договор с властью о том, что он находясь в здравом уме, в присутсвии свидетелей, нотариально отказывается от услуг государства в его лечении (затаратах бюджета на его лечение) в случае поражения короновирусной инфекцией, в замен на не прекращение его личной предпринимательской деятельности. Его работники если есть, тоже если хотят это подписывают. Но, это не должно снимать ответственность за несоблюдение элементарного масочного режима.
И нехай торгують.
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14.11.2020 12:56 Відповісти
тільки недруги України та замаскований люмпен може бути проти карантину
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14.11.2020 16:27 Відповісти
 
 