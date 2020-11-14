Таксист Ломакін, що збив людей на зупинці в Києві, розплакався у суді: "Два життя. Все. Більше нічого не можу сказати. Я себе за це цькую". ВIДЕО
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Водій таксі Дмитро Ломакін, який збив чотирьох людей (двох з них на смерть) на зупинці в Києві, заявив у суді, що хотів перелаштуватися на дорозі, але не побачив припаркований автомобіль. Ломакін плакав у залі суду і просив вибачення за скоєне. Разом з тим, ЗМІ знайшли в його акаунті в Instagram відео зі швидкою їздою і виконанням небезпечних маневрів "шахматка" на дорозі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Суд обрав запобіжний захід таксисту, який збив пішоходів на столичній зупинці. Він пояснив, що намагався перелаштуватися і не помітив припаркований автомобіль. pic.twitter.com/7jP7v5BGaV
— hromadske (@HromadskeUA) November 14, 2020
Під час засідання підозрюваний почав плакати й сказав, що всю ніч працював у таксі, а наркотиків не вживав. Також він додав, що перед аварією хотів перелаштуватися з четвертого ряду в другий, але не побачив автомобіль попереду.
"Які небезпечні маневри, я перелаштовувався. Я знаю, що я винний. Я нікуди не летів, я їхав 70-80 км", - додав він.
Захист просив для нього домашній арешт, а сам хлопець каже, що хоче надати фінансову підтримку родичам померлих.
"Що я можу сказати. Два життя. Все. Я більше нічого не можу сказати. Я себе за це цькую. За два життя. Така ситуація сталася, розумієте. Я не бачив, що за цією машиною стояв припаркований автомобіль біля зупинки. Я побачив вже в останній момент. На відео видно, що їхав автомобіль поруч, я хотів його об'їхати, але не переконався в безпеці маневру і здійснив наїзд на пішохода. Я перелаштовувався. Я їхав в четвертому ряду. З четвертого ряду перебудовувався в третій. У третьому ряду була перешкода, також як і в другому, - автомобіль їхав зі значною (швидкістю. - Ред.). Коли я вже перелаштовувався в другий ряд, побачив цей автомобіль, я хотів заїхати за нього.І в останній момент відкрився огляд, я вже побачив автомобіль, що стояв. І вже не встиг прийняти ніяких дій. Я готовий все компенсувати. Це 100%. Я все сплачу, все компенсую. Всім, хто постраждав, родичам загиблих", - цитує Ломакіна Громадське.
Видання зазначає, що за частки секунд до інциденту на зупинці припаркувался автомобіль, який забирав пасажирку. Парковка біля зупинки теж є порушенням.
Під час засідання стало відомо, що батьків у хлопця немає, він прописаний у тітки.
За даними прокуратури, 23-річний таксист уже притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, - п'ять разів протягом року. Зокрема, за неправильну парковку, проїзд на заборонний знак і перевищення швидкості.
До суду приїхала його бабуся Ніна і тітка Ольга. Остання готова була взяти його до себе на час домашнього арешту. Бабуся розповіла, що мама Дмитра померла, батько був наркоманом, тому його позбавили батьківських прав. Дмитро проживав в інтернаті, працював в кафе і на спиртзаводі. Потім закінчив коледж і влаштувався таксистом. У момент аварії він повертався з нічної зміни віддавати машину і тому, дійсно, був втомлений.
Разом з тим, "Київ оперативний" опублікував підбірку роликів 23-річного водія, які він викладав в інстаграм. Ломакін не раз хвалився швидкою їздою і виконанням небезпечних маневрів "шахматка" на дорозі. Одне з таких відео Ломакіна прокоментували наступним чином: "Зупинися, поки зупинка не буде останньою".
Як повідомлялося, водій служби таксі, керуючи автомобілем "Hyundai", не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна і в'їхав у зупинку громадського транспорту, на якій були люди. В результаті ДТП постраждали чотири людини. Двоє з них загинули, ще двоє мають травми різного ступеня тяжкості. Водія таксі затримали. 14 жовтня суд заарештував на два місяці водія таксі, який збив людей на зупинці.
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Так что это не случайность, а закономерность. Таких как он шумахеров полиция должна лишать водительских прав пожизненно - причем желательно ДО трагедии.
Сученыш хочет, чтобы его отпустили и он, таксуя, выплачивал компенсации, пока снова кого-то не убьет?
- ну шо вы пристали к артисту, пусть сочиняет красивые песни...
дебільная безпринципна нація
"надо сделать ограничение 50-60"
Такие типочки ограничения не соблюдают - сделай хоть 20 км в час - он все равно будет гонять 120.
Ограничение 50-60 сильно поможет? Изучал проблему? Может лучше авто запретить?
Умственные способности поражают.
Голосовал на выборах?
Если бы ты был внимательным при просмотре видео, но увидел бы, что он не едет в потоке автомобилей, а маневрирует, простоянно обгоняя другие автомобили - то есть - он едет значительно быстрее потока.
"Ограничение 50-60 сильно поможет? "
Ограничение таким никак не поможет, ибо они не соблюдают ограничения.
Вот захочешь выбраться из нищей судьбы ,но она подставит подножку.
Горе и погибшим ..спрашивается за что..
деревнісвого району в downtown Дніпра - типова картина олією: автобусна останівказупинка, стоять люди... небагато, але є. І тут же на зупинці кілька недолітків років по 14-16 просто серед людей вправляються у джигітуванні на лісапетах. Стрибки з розворотом, поподвипереподвертом і все інше. Ми їм одне зауваження, друге, третє - а вони щеряться щурячими пиками з-під капюшонів і ще й іржуть та огризаються. А хтось навіть заступається за них - "онижедети", "этожеребенок"... Аж поки один "жеребенок" не зачепив жіночку кермом. Вона впала на асфальт, сумка в один бік, смартфон в інший, що аж тріснув захисний екран... Ось тоді вже усі готові були лінчувати малолітніх довбойопів - "ану сюда, с-****!" Вони по педалях і тікати. Хтось із молодих хлопців встиг прописати одному з ноги копняка нижче спини - от і все.
Це я до чого? До того, що потім ці "джигіти" пересядуть на авто й мотоцикли. І продовжать "екстрім". А далі - чергове летальне ДТП, матері його хиря. Бо їм же ж усе дозволено. А я маю їх "пожалеть, понять и простить"?..
І без усіляких "бідний хлопчик".
по нормальному ему по 15ке за каждую жизнь , и платить он будет лишь адвокатам , а от людей завта откажется , вангую даже на погребение ни че не даст ,
его адвокат подойдет к родственникам потерпевших и в крайне унизительной форме предложит деньги ( чеб те отказались )
Идиоту понятно, что он играл в свою обычную игру.
Она как раз и предполагает маневры без сброса скорости - и в данном случае именно эти навыки, доведенные без автоматизма, и подвели "гонщика".
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Здесь будет вина двух водителей, один остановился на остановке общественного транспорта, второй летел слаломом. Вангую, у нас скоро появится новый Дронов, "который пострадал ни за что".
Якщо це зупинка громадського транспорту - там все одно стояли б люди. Наслідки могли б стати ще важчими. Але мінімум штраф йому точно треба виписати
А/ пункт правил предписывающий двигаться в правом ряду
Б/ Разрешенная скорость движения по Киеву.