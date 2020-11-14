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Держприкордонслужба (4344) Луганщина (4420) зброя (5763)

Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет. ВIДЕО

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Поруч із кордоном із РФ і лінією розмежування з окупованими територіями прикордонники виявили предмет, схожий на танковий кулемет.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сталося це на ділянці, де поруч і кордон із РФ, і лінія розмежування з тимчасово окупованою частиною Луганської області. Предмет, схожий на кулемет Владімірова калібру 14,5 мм, танковий прикордонний наряд виявив у лісі поблизу залізничної станції "Ільєнко", - сказано в повідомленні.

Предмет вилучили співробітники Нацполіції. Його відправили на експертизу, яка має встановити, чи дійсно це танковий кулемет.

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Топ коментарі
+10
Предмет, похожий на 14.5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова

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Ні це дишло від возу. Пограничники нашли в лесу на Луганщине пулемет - Цензор.НЕТ 6528
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14.11.2020 16:19
+8
Девчата в озере купались
Предмет резиновый нашли
Произвели его анализ
И даже в школу не пошли...
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14.11.2020 16:19
+8
Мальчик в лесу нашел пулемет - больше в деревне никто не живет.
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14.11.2020 16:24
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Предмет, похожий на 14.5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова

=======================
Ні це дишло від возу. Пограничники нашли в лесу на Луганщине пулемет - Цензор.НЕТ 6528
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14.11.2020 16:19 Відповісти
Девчата в озере купались
Предмет резиновый нашли
Произвели его анализ
И даже в школу не пошли...
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14.11.2020 16:19 Відповісти
Маленький мальчики нашел пулемет,
Больше в деревне никто не живёт.. (с)
Не дарма в російській дворовій поезії існують такі садистькі твори. Живодери
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14.11.2020 16:38 Відповісти
и мне сразу на ум пришли эти детские считалки )
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14.11.2020 17:18 Відповісти
Шукайте ретельніше. Десь там і танк має бути.
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14.11.2020 16:20 Відповісти
"танковый пограничный наряд..." (с) Во как)))
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14.11.2020 16:23 Відповісти
самолетный наряд нашел бы фюзеляж, о хлопцы дают....
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14.11.2020 16:43 Відповісти
То не "хлопці"... То у нас такі грамотні журналісти на "Цензорі" сидять, коми економлять...
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14.11.2020 19:14 Відповісти
Я шел, шел, шел... пирожок нашел! Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет - Цензор.НЕТ 2269
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14.11.2020 16:23 Відповісти
Мальчик в лесу нашел пулемет - больше в деревне никто не живет.
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14.11.2020 16:24 Відповісти
долго над лесом летели штаны - вот оно подлое эхо войны
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14.11.2020 16:28 Відповісти
Кроме деда-дармоеда,
У которого торпеда.
Кроме бабки - паразитки
У которой две зенитки
Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет - Цензор.НЕТ 3684
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14.11.2020 17:21 Відповісти
Вот это сенсация. Там ещё можно кучу танков,артиллерии и стадо кацапский орочни обнаружить.
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14.11.2020 16:28 Відповісти
Это такой тайник в трех метрах от дороги?
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14.11.2020 16:29 Відповісти
Из телеги металлоломщиков видать выпал.
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14.11.2020 16:32 Відповісти
...больше в Луганске никто не живет?(с) Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет - Цензор.НЕТ 9220 Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет - Цензор.НЕТ 5643
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14.11.2020 16:35 Відповісти
Здалеку будь-яка труба на кулемет схожа.
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14.11.2020 16:35 Відповісти
На экспертизу? Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет - Цензор.НЕТ 2906
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14.11.2020 16:35 Відповісти
опытному эксперду.
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14.11.2020 16:38 Відповісти
Маленький зеля нашел пулемет, больше в деревне никто не живет
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14.11.2020 16:36 Відповісти
ето они еще плохо искали....
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14.11.2020 16:40 Відповісти
А раньше говорили что подобное можно было бы найти только где то в Карпатах и лесах львовщины... Растет география "находок".
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14.11.2020 16:40 Відповісти
Безграмотность авторов статьи поражает!
Нашли танковый пулемет, или пулемет нашел некий "танковый пограничный отряд"?
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14.11.2020 16:41 Відповісти
Дети нашли в лесу пулемёт, больше в деревне никто не живет
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14.11.2020 16:42 Відповісти
вы как и я - сначала коммент потом читалово
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14.11.2020 16:46 Відповісти
Это фольклор , переделанный слегка
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14.11.2020 16:48 Відповісти
дети в подвале играли в гестапо -
зверски замучен сантехник потапов...
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14.11.2020 17:03 Відповісти
Мальчик придумал игру - Авиатор,
Пальцы сестренки сувал в вентилятор.
Пальцы сестренки по дому летают -
Весело брат и сестренка играют.
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14.11.2020 17:18 Відповісти
звездочки в ряд, косточки в ряд
трамвай переехал отряд октябрят.
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14.11.2020 17:23 Відповісти
Сиська налево, сиська направо
трамвай переехал вожатую Клаву.
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14.11.2020 18:51 Відповісти
Дети в подвале играли в больницу
Умер от родов сантехник Синицын
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14.11.2020 18:52 Відповісти
ой я много такой беспорядочной муйни знаю....
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14.11.2020 17:13 Відповісти
Просто удивительно...Откуда это там могло взяться?
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14.11.2020 16:47 Відповісти
Голые бабы по небу летят
В баню попал реактивный снаряд
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14.11.2020 18:45 Відповісти
В этом доме живет Степан Бандера? Тактактак відповів кулимет.
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14.11.2020 16:47 Відповісти
по нынешним временам полезная вещь в хозяйстве
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14.11.2020 16:59 Відповісти
Гдє-то в лєсу ми знайшли кулємьот. Більше з кварталу там хрєн хто живьот! Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет - Цензор.НЕТ 6409
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14.11.2020 17:58 Відповісти
Там у 2014 році кацапи підбили наші 2 БТРи...
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14.11.2020 18:19 Відповісти
ачётакова,це дуже потрібна запчастина від трактора,яку купили в ваєнторге даведьонние до атчаянія трактористи і шахтьори.
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14.11.2020 18:36 Відповісти
Было помню при совке, в танковом полку в Германии два дебила срочника сняли танковый пулемет с электрическим спуском, взяли цинк патронов и смотались из части. Подняли разведроты из других полков, чтобы выловить дезертиров, но поймали их немцы и вернули в полк.
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14.11.2020 20:53 Відповісти
ХЙЛО ЧЕРТ ПОДКИНУЛ !)
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15.11.2020 12:11 Відповісти
 
 