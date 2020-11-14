Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет. ВIДЕО

Поруч із кордоном із РФ і лінією розмежування з окупованими територіями прикордонники виявили предмет, схожий на танковий кулемет.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сталося це на ділянці, де поруч і кордон із РФ, і лінія розмежування з тимчасово окупованою частиною Луганської області. Предмет, схожий на кулемет Владімірова калібру 14,5 мм, танковий прикордонний наряд виявив у лісі поблизу залізничної станції "Ільєнко", - сказано в повідомленні.

Предмет вилучили співробітники Нацполіції. Його відправили на експертизу, яка має встановити, чи дійсно це танковий кулемет.

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