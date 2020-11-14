Українців затримали в Іспанії за незаконну торгівлю російським важким озброєнням і відмивання грошей. ВIДЕО
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Поліція Іспанії затримала 7 осіб, серед яких, зокрема, громадяни України. За версією слідства, вони незаконно постачали сторонам конфліктів на Близькому Сході та в Північній Африці важке озброєння, зокрема танки. Отримані гроші відмивали і переказували на рахунки у Швейцарії та Великій Британії.
Про це повідомляє Європол, інформує Цензор.НЕТ. Скільки саме українців опинилися за ґратами, Європол не уточнює.
"Злочинна мережа, у складі якої латвійці, іспанці та українці, незаконно перевозила російську зброю і вибухові речовини на комерційних суднах з України здебільшого в зони конфліктів у Північній Африці і на Близькому Сході, щодо яких поширювалося міжнародне ембарго. Незаконні поставки були приховані на вантажному судні, що перевозило озброєння із законних джерел", - сказано в повідомленні Європолу.
У поліції зазначили, що злочинна група була добре розвиненою і діяла на міжнародному рівні. Зокрема, вона змогла організувати втечу капітана одного зі своїх суден із в'язниці в Греції.
"Злочинна мережа розробила добре організовану схему відмивання грошей, яка дозволяла їм інвестувати свої злочинні доходи в легальний бізнес. ...Активи переводили на банківські рахунки в європейських країнах, переважно у Швейцарії і Великій Британії. Звідти злочинці переказували гроші в Іспанію і використовували їх під прикриттям законної комерційної діяльності", - зазначили в Європолі.
Поліцейські розслідували діяльність цього кримінального угрупування з 2018 року. У повідомленні сказано, що затримати злочинців вдалося завдяки розколу серед їхніх ватажків.
Під час спецоперації поліцейські обшукали 7 будинків у провінціях Аліканте, Валенсія і Барселона. Вилучили майно загальною вартістю близько 10 млн євро і заморозили понад 50 фінансових продуктів.
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А СБУ в эту сторону не роет
ну ясно же,шо это "крепкие хозяйственники",которые опять рвутся к власти
Согласна , что чеченцы далеко не ангелы . Но все равно мир промолчал и проглотил все убийства.
СБУ должно активно вылавливать агентуру фсб в Украине
Написано, что суда из Украиньі.
На українських кораблях чи зброю російську вантажили в Україні?
Нигде не написано, что оружие грузилоось в Украине, а не в мокшандии.
"... оружие и взрывчатые вещества на коммерческих судах из Украины, главным образом, в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, на которые распространялось международное эмбарго.Источник: https://censor.net/ru/v3231109
Источник: https://censor.net/ru/v3231109грекі православні? і беруть так само)))
а чего это мармеладно-зефирные так нервно реагируют на пожары на военных складах?
на воре и шапка горит. и кстати не на наших, а на ваших, мокшандских.
Вьі не ждете доказательств, деталей, вьі сразу тупо валите преступления на Украину.
Мордовці використовували наші паспорти у своїх брудних справах
это значит, что ты, кацап, под украинским флагом. тем лучше, раз ты у Украине, тебя быстрей сбу схватит.
В першому реченні ти написав, "снова збрехав", а в наступному визнав, що я не під проксі.
кацапи під таким на олімпіаді були.
А ты пока сухарики суши, сбу к тебе заглянет, Харитоша.
Ну подумай, потом напишешь.
твоё дело - готовь тревожный чемоданчик и жди, сбу работает.
тогда послушай весёлую песенку про "сорок пачок верховини". будешь знать, что в котомку собирать. бувай.
И, казалось бы, все чисто: в сводках ВСУ тоже прошло сообщение о героической ликвидации двух танков врага.
Но рашены захотели подробностей, мол, как так, новые танки и были выпилены?
Прислали какого-то спеца, тот начал выяснять детали и что-то заподозрил. Приехали ФСБ-шники, начали копать, в т. ч. и через агентуру на украинской стороне. Выяснилось - что танки вообще в боях не принимали участия. Начали копать дальше и оказалось... что сепарские "генералы" придумали схему вместе с украинскими "коллегами" (а фуле, в одних военВУЗах учились, вместе водку попивали в годы курсантско-лейтенантской молодости), когда российская техника сразу переправлялась на украинскую сторону, а оттуда - нет, не угадали, не в ВСУ, а через порты в Африку и на Ближний Восток! После этого несколько сепарских "генералов" "героически погибли от рук украинских диверсантов". Но, как видим, тема продолжила работать.
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Тьху! Про яке місто йдеться? До чого тут якесь місто?
Ледве допетрав, що то place, а не city.
Спецслужби мордовії знову почувають себе тут як дома!
P.S. А шмарія серед них не було?