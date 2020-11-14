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Сусіди вигнали безпритульних із кімнати в гуртожитку, яку для них купив пастор у Рівному. ВIДЕО

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Пастор церкви "Відвага" Сано Гукасян купив у гуртожитку ОСББ "Дружне" кімнату, щоб поселити туди безпритульних. Але інші мешканці виявилися проти такого сусідства. Безхатьків вони вигнали, а в кімнаті замінили замки і нікого туди не пускають.

Про це повідомляє рівненський телеканал ITV, інформує Цензор.НЕТ.

Пастор церкви "Відвага" Сано Гукасян купив кімнату в гуртожитку спеціально, щоб дати дах над головою тим, хто змушений жити на вулиці.

"Якби я привіз брудних людей із вулиці буквально. Брудні, страшні, смердючі. Певною мірою розумію їх. Ну хоч помий. Але ці люди мають медичні картки, паспорти, права. І їхня проблема, що у них не вистачає пенсії знімати квартиру, і друге - не вистачає зарплати", - говорить пастор.

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У 11-метровій кімнатці четверо чоловіків прожили менше тижня.

"Ми приготували вечерю, хотіли поїсти. Відкривають ще три людини і кажуть: "Якщо ви через 5 хвилин звідси не підете, ми застосуємо до вас силу". Я кажу: То що? Поліцію викликати?" А один каже: "Мені плювати, кого ти викличеш. Тобі сказали по-хорошому. То ми зібралися і пішли", - розповідає один із них про вигнання.

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Тепер кімната порожня. Сусіди змінили замок у дверях і не збираються туди нікого пускати. Голова правління ОСББ "Дружне" Марія Конощук вважає, що і правда, і закон - на їхньому боці.

"Наразі пастор церкви не зареєстрував власність кімнати. Ми захищатимемо свої права. Якщо це піде інстанціями, і держава не стане... або наше правосуддя не стане на бік закону, то ми дійдемо до Європейського суду", - обіцяє Конощук.

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Документи в суд готує і пастор Гукасян. Він відстоюватиме право на те, щоб у купленій ним кімнаті жили ті, кого він хоче там поселити.
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Топ коментарі
+17
Многие осуждают бездомных-мол,опустились.Но когда кто то пытаеться им помочь,и они сами хотят наладить свою жизнь -мало желающих поддержать, проявить милосердие.Проще кинуть у входа в метро нищему 2грн,и считать себя героем.Те люди,что по общагам живут -общество тоже должно брезговать ими-почему не приобрели свою квартиру,не построили хороший дом,не развили бизнес?
Сами из дна выкорабкиваються,а ближнего топят.
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14.11.2020 18:11
+16
Почему он должен ехать в Карабах? На основании своей фамилии? Мужик говорит на украинском языке. Он что, рюзьге мир в этом видео проповедует? Хватит тут нести чушь и сеять раздор. Может у тебя и к Сергею Нигояну есть претензии за его позицию в 2014 году?
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14.11.2020 19:13
+14
Поверніть грощі пастору для початку, а потім вже щось робіть - у нас не комунізм
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14.11.2020 18:08
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норма 13,65 квадратных метра жилой площади на человека. но это не ограничение, а норматив для улучшения условий тем, у кого меньше
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14.11.2020 18:34 Відповісти
Засунь єто себе в гузно. Совдеповское. Посмотри какие нормы себе отвел Бубочка и семья из пяти человек в однокомнатной общаге.
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14.11.2020 18:52 Відповісти
а чего ты сразу быкуешь? я написал норму по закону. откуда такое быдло только берется?
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14.11.2020 18:57 Відповісти
Купи остальным троим квартиры
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14.11.2020 18:35 Відповісти
Хорошо что у меня нет таких знакомых как вы , которых интересует только своя задница
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14.11.2020 20:08 Відповісти
Есть такая пословица:
- От сумы и от тюрьмы не зарекайся.
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14.11.2020 18:30 Відповісти
Как юрист, которому приходится работать с недвижимостью у меня сразу возникли вопросы... Если председатель правления ОСМД "Дружное" говорит правду то сделка пастора фиктивная. Поясню - по законодательству которое действует от 01 января 2013 года нельзя купить недвижимое имущество и не зарегистрировать его. Действительно, согласно норме закона право собственности наступает не с того момента как у покупателя на руках появилась красивая бумажка под названием "договор купли-продажи", а с того момента когда этот догвор не будет зарегистрирован в реестре вещных прав на недвижимое имущество. НО !!! Сейчас не и нужно как раньше ПОСЛЕ сделки бежать в БТИ или регистрационную службу. Нотариус при совершении сделки ОБЯЗАН САМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. Поэтому если в реестре такой переход не отражён... То эта покупка либо изначально липа, либо покупки не было вообще, либо нотариус еще тот шутник и ему вполне можно за такое потерять лицензию при первой же камеральной проверке...
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14.11.2020 18:31 Відповісти
А чому "новосели" не хочуть помитися ? Там є вода ? Бо з сусідами треба жити в злагоді .
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14.11.2020 18:32 Відповісти
Доброжелательность прямо прет .
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14.11.2020 18:35 Відповісти
Согласна с вами на 100%, я не пойму здесь сидят украинцы или свора фсбешных провокаторов!!!!!
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14.11.2020 19:45 Відповісти
А почему бы не купить частный дом разваленный, пусть бы ремонтировали.
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14.11.2020 18:36 Відповісти
Дружба крепкая не сломается, не развеется от дождей и вьюг, друг в деле не бросит, лишнего не спросит, вот шо значит настоящий верный друг
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14.11.2020 18:36 Відповісти
по жилищному кодексу он может туда вселить кого хочет, но при условии соблюдения нормы площади на одного человека (если это не члены семьи). на 11 кв.м. больше одного человека он поселить не может
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14.11.2020 18:41 Відповісти
А в гости к нему остальные трое приходить могут? Можно ли считать их в гостях?
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14.11.2020 18:44 Відповісти
и специально для гостей двухярусные койки)))
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14.11.2020 18:45 Відповісти
Конечно. Гостевые. Вдруг после обсуждения геополитических событий на Кавказе или выборов в Америке гости устанут и останутся на ночь?
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14.11.2020 18:49 Відповісти
Может. тем кому не нравится - собрать шмотки и уехать?
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14.11.2020 18:53 Відповісти
Бездомних тих він прописав?

Ні. Бо ще ту квартиру у власність не оформив.

Ну, то сусіди мали повне право таких вигнати. Тим більше, з інфи видно, що то ОСББ. Вони взагалі-то ключі від вхідних дверей тамбуру мали право забрати.
А, взагалі-то на 40квадратів загальної площі чужих один одному чотирьох чоловік демеесники не пропишуть: існують санітарні норми проживання...
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14.11.2020 19:05 Відповісти
А для того, чтобы жить на квартире нужна прописка?)
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14.11.2020 19:34 Відповісти
потрібна. Як не дивно. Щоправда, на це надається термін, який ще не вийшов, судячи з інфи...
Да, відповідальність за непрописку - адміністративна, і мінімальна. І все ж таки...
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15.11.2020 00:17 Відповісти
Откуда вытекает это право жильцов когото выгонять из чужой собственности? Ссылочку приведите.
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14.11.2020 20:23 Відповісти
в тому й то справа, що пастор ПОКИ ЩО не може довести право власності. А ОСББ - може, принаймі, на на площу до вхідних дверей в квартиру.
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15.11.2020 00:15 Відповісти
І на двері не від їхньої власності на яких вони змінили замки може? Ви ж прекрасно розумієте що дії ОСББ і мешканців це як мінімум самоуправство, я вже мовчу про погрози і шантаж.
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15.11.2020 14:47 Відповісти
Страна новых санжар... Не знаю, кто там прав, но отлично помню Новые Санжары, Черновцы и другие "Санжары" по всей Украине во время Ковида.
А пастор должен был подумать наперед и купить частный дом желательно где-то на отшибе и без соседей.
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14.11.2020 19:19 Відповісти
На отшибе и без соседей не обязательно. Но общага для того, что он сделал точно не подходит. Хотел сделать добро а получилась... фигня. Просто комната в общаге наверно самый дешевый вариант.
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14.11.2020 20:26 Відповісти
Это не Санжары. Это наш менталитет- вчера все на коленях умоляют гетьмана взять булаву, а завтра так же будут кричать Ганьба и снимать его на 'Черной Раде' потому шо он за два дня не смог выполнить все обещания. А если еще новый кандидат пообещает 'мир во всем мире' и колбасу всем бесплатно- то на руках занесут на инавгурацию. Это инфантилизм, эмоциональность, и безответственность... наши минусы которые так трудно признать самим себе.
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14.11.2020 20:26 Відповісти
Да, это такой менталитет у большинства, об этом я и хотел сказать. К счастью, есть около 25% тех, кто в 2014 году прогнал Януковоща и спасал армию, как мог, пока государство не пришло в себя и не взяло на себя эту функцию. У них другой менталитет. Они не смотрят рюзьге сериалы, не танцуют и бухают в рыгаловках и не говорят, что устали от войны, которую в глаза не видели.
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14.11.2020 20:42 Відповісти
А почему "сердобольный" пастор не освободил для них комнату в СВОЕМ ДОМЕ? Вопрос с фактическими НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ должен решать на госуларственном уровне с (изменением конституции и законов) с существенным урезанием прав и принудительным определением в РАБОТНЫЕ ДОМА (под государственную или частную ОПЕКУ)!
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15.11.2020 04:02 Відповісти
"добреньким" быть легко и приятно, а вот ОТВЕТСТВЕННЫМ И ЛОГИЧНЫМ - неблаоодарно и сложно!
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15.11.2020 04:07 Відповісти
нельзя "сопли пускать" и "нюни разводить", если берешься за решение какой-либо проблемы, то подхлдить надо основательно и решительно, доведя все до своего логического завершения, а не формально (для "галочки" и самообмана собственного ТЩЕСЛАВИЯ), лучше вообще не берись, если не сможешь или не в состоянии этого сделать!
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15.11.2020 04:15 Відповісти
соседи НЕДЕЕСПОСОБНЫХ БОМЖЕЙ поступила ПРАВИЛЬНО, ЛОГИЧНО И ОТВЕТСТВЕННО (как ответственеые собственники жилья), им не нужен под боком очередной притон, рассадник заразы и антисанитарии, очаг криминала и опасность пожаров, потоплений или взрыва бытового газа!
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15.11.2020 04:23 Відповісти
пусть этот пастер купит им квартиру по соседству с собой, а еще лучше в армении со своей сектой.
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15.11.2020 11:30 Відповісти
пусть этот пастер купит им квартиру по соседству с собой, а еще лучше в армении со своей сектой.
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15.11.2020 11:31 Відповісти
И ИХ ЕЩЁ НЕ ПОСАДИЛИ !?)
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15.11.2020 12:08 Відповісти
Мне, чисто по человечески жаль этих бомжей. Но, положа руку на сердце, вы хотели бы видеть какую квартиру у себя по соседству? Я бы не хотел.
По Закону, возможно хозяин квартиры и имеет право пускать туда кого пожелает. Но использовать для таких специфических задач обычный жилой дом - маразм.
Купи дом в частном секторе. Выйдет и дешевле и площадь будет больше. И соседей не будешь дратувать.
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15.11.2020 15:51 Відповісти
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