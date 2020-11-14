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Вірменія (658) Нагірний Карабах (460)

Вірмени тікають із Карабаху, спалюючи свої будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Вірмени, які зазнали поразки у війні в Нагірному Карабасі, тікають, спалюючи те, що не можуть взяти із собою.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

У селі Чаректар, біля гірської дороги, що пов'язувала північну частину Нагірного Карабаху з Вірменією, яскравими смолоскипами у вечірній темряві палають кілька будинків. Поруч - вантажівки, забиті домашнім скарбом.

"Ми не хочемо, щоб у наших будинках жили азербайджанці. Нехай самі собі будують будинки", - каже 33-річний житель Чаректару Карен.

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Вірмени тікають із Карабаху, спалюючи свої будинки 01

Він виріс у цих стінах, за цими вікнами, з яких зараз вириваються величезні язики полум'я. Тепер він перевіз батьків до Вірменії і буде якось облаштовувати життя на новому місці. Карен впевнений, що незабаром - може, через кілька років - зможе повернутися в Чаректар. Повернутися явно не мирним шляхом. Це зрозуміло з його тону і загального настрою.

Село Чаректар розташоване в Кельбаджарському районі, а цей район за угодою, що зупинила війну, має повернутися під контроль Азербайджану.

Тому будинки палають і в Чаректарі, і в сусідньому Дадіванку, де розташований древній монастир, і в інших селах вздовж дороги.

Тут і там уздовж дороги пиляють дерева - треба забрати із собою все, що вдасться, а дрова у Вірменії досить дорогі. Вантажівок із деревиною на трасі чи не більше, ніж машин із речами.

За мирною угодою, про яку оголосили в ніч на 10 листопада 2020 року президенти Азербайджану, Росії і прем'єр-міністр Вірменії, під контролем Баку залишаться і зайняті ним райони власне Нагірного Карабаху, тобто колишньої радянської Нагірно-Карабаської автономної області. Це, зокрема, міста Гадрут і Шуша.

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Повертатися в Карабах не збираються наразі не лише жителі тих територій, що перейшли або перейдуть під контроль Азербайджану, але навіть і біженці зі столиці невизнаного Нагірного Карабаху, Степанакерту, та інших районів, які залишаються в руках вірмен.

Видання зазначає, що 27 років тому в Кельбаджарському районі, розташованому між Нагорним Карабахом і Вірменією, теж горіли будинки, і їх теж палили вірмени, але зовсім за інших обставин.

Напровесні 1993 року вірменські формування з боями зайняли територію району, азербайджанське населення втікало - через високий Муровдагский хребет, у мороз, багато замерзли на смерть - а вірмени почали методично знищувати їхні покинуті житла, як вони це зробили і в інших зайнятих районах Азербайджану.

7 листопада, коли вірменська армія остаточно втратила Шушу (у чому зізналася тільки заднім числом), розгорнулась фінальна хвиля подій: із Степанакерта та інших районів масово, разом, у ситуації на межі паніки евакуювалися залишки мирного населення. Дорога до Вірменії була забита машинами.

Вірмени тікають із Карабаху, спалюючи свої будинки 02

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Тепер, через кілька днів після закінчення боїв і обстрілів, Степанакерт має вигляд нехай не зовсім мертворо, але якогось ледь живого міста.

Майже всі магазини та готелі закрито, пресцентр закрито. Де перебуває глава невизнаної НКР Араік Арутюнян,  чиновники, які ще залишилися на місцях, сказати не можуть.

На вулицях - лише одні чоловіки в камуфляжі, та і їх зовсім небагато. Вони бродять або стоять розрізненими групами або поодинці.

Вірмени тікають із Карабаху, спалюючи свої будинки 03

У журналістів, які працювали тут упродовж всієї війни, таке відчуття, що ось саме тепер у Степанакерті все просто завалилося і попереднє життя вже не повернеться.

З п'ятниці між Єреваном і Степанакертом почнуть курсувати безкоштовні автобуси, якими біженці зможуть повернутися додому.

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Багато з тих, хто залишився в Степанакерті, нікуди виїжджати не збираються.
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Топ коментарі
+75
Раша на Донбассе так же с местными заводами поступила. Совпадение?
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14.11.2020 21:01
+61
Это лучшее доказательство, что армяне оккупанты и все 30 лет захвата, своим Карабах не считали.
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14.11.2020 21:02
+46
В заголовке - далеко не правда
Армяне сжигают НЕ СВОИ дома
Тридцать лет назад они их украли
А теперь, что б не отдавать - сжигают
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14.11.2020 21:13
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Да уж! Почитал я комменты и понял, если Путин нападёт снова, а он нападёт обязательно, я не отправлюсь воевать, а уеду в Армению, ну или в Финляндию, где я буду свой по крови.
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15.11.2020 12:35 Відповісти
А ти з окопу пишеш? Мля, ще один "захисник України" знайшовся)))
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15.11.2020 13:45 Відповісти
Не буде там добра ні вірменам, ні азербайджанцям. Прийдуть вірмени - виженуть (виріжуть) азербайджанців; прийде Азербайджан - вижене (виріже) вірменів.
Це т.з. "перемир"я" - лише домовленість дати змогу вивести вірменське населення зі ВСЬОГО Карабаху, щоб уникнути етнічних чисток, це поступка з боку Алієва (вірмени в минулому не щадили азербайджанців...).
Але завоювати землю (територію) силою, знищити (вигнати) місцеву людність - то одне, то справа підготовки сил і засобів війни. А заселити своїми і забезпечити лад - то набагато важче і в просторі і в часі. ТЕ МІСЦЕ ПРОКЛЯТЕ.
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15.11.2020 13:04 Відповісти
Во, попёрло Самвелам и Гургенам - теперь не надо делать укладку на жопах - Тофики и Рафики всю шерсть с вышеупомянутых жоп напрочь повыдирали.
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15.11.2020 14:00 Відповісти
Армения попросила отсрочку на уход из Кельбаджара, Азербайджан согласился ждать до 25 ноября.
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15.11.2020 14:08 Відповісти
Ничего страшного!! Этот Карен привезёт в Киев, два чемодан **********. Продаст их, перед Новым Годом, по фантастической цене и на эти деньги купит себе новый дом в Ереване!! Эти спекулянты -Армяне, жулики ещё те!!! Обдурить , обвесить , обмануть и кинуть для них это норма!!
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15.11.2020 14:23 Відповісти
Я БЫ ВЕЗДЕ ТАМ РТУТЬ РАЗЛИЛ !)
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15.11.2020 15:42 Відповісти
Поїдь в Єреван і розлий.
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15.11.2020 20:53 Відповісти
Карен уверен, что вскоре - может, через несколько лет - сможет вернуться в Чаректар. Вернуться явно не мирным путем - это понятно по его тону и общему настроению.
Поэтому дома горят и в Чаректаре, и в соседнем Дадиванке, где расположен древний монастырь, и в других селах по дороге.Тут и там вдоль дороги пилят деревья - надо забрать с собой все, что получится, а дрова в Армении довольно дороги. Источник: https://censor.net/ru/v3231122

А я не знав що армянє настільки ПР*П*ЗДЯНІ І НЕНАВИСТНІ люди Вірмени тікають із Карабаху, спалюючи свої будинки - Цензор.НЕТ 7639

Брати кацапам навік - не заберу з собою, так знищу.
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15.11.2020 21:10 Відповісти
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