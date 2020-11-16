Азербайджанські солдати розстріляли колону вірменських добровольців під час боїв за Шушу 5-6 листопада. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У Нагірному Карабасі 5-6 листопада відбувались бої за Шушу.
В мережі опубліковано відео з наслідками розстрілу азербайджанськими солдатами колони вірменських добровольців, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох боків і численних жертв серед мирного населення.
9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах із Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.
Російські військові вже прибули до Вірменії. Згідно з оприлюдненим 12 листопада указом президента РФ Володимира Путіна, російські військові розміщуються в Нагірному Карабасі на п’ятирічний термін, окрім того, не рідше двох разів на рік має проводитися їхня ротація.
Будь ласка, зачекайте...
Давай свяжемся как-то -- переживём -- побачым...
держи в левой руке газету "Правда" за любое число...
В следующем мне ещё надо Кохану с Доцей из Беларуси выдернуть.
-- не теряемся...
Кто подерживает агрессию против армян, тот потенциально склонен к геноциду других народов .
Конфликт сей исключительно этнически-религиозный .
И Вы получается сунит и поддерживает праорат Корана , где написанно , что земля , которая когда-либо какое-угодно короткая врямя принадлежала миру ислама является дар-аль-исламия , т.е. земля ислама . И за неё объявляется джихад против неверных и кафиров .
Разгрому колонны респект, лучше истреблять оккупанта на марше и в местах дислокации, а не при отбитии атаки. Касается и Украины.
А Турция и Айзербаджан это просто тупо использвали , чтобы отвоевать "дар-аль-исламия" .
Никакой другой причины нет . ниодно мусульманское государство не способно погнать солдат своих на бойню кроме причины джихада за "дар-аль-исламия" . Кто это отрицает , тому лучше в школу и учиться , учиться и учиться . Бо это восток и его "тонкость" и ключ исключительно в Коране . Кто не понимает Коран , тому соваться со своими тремя копейками лучше не стоит . Бо легко попасть в категорию , которую ещё один "-ист" называл "полезными идиётами" !
Никаких религиозных вариантов тут нет и близко, а есть заказуха изобразить изгнание оккупанта в теологических красках. Почему-то никто не говорил ни о каком мусульманстве, в 30 летний период геноцида и оккупации азербайджанских территорий.
И ты увидшь , что армяна в Карабахе проживалао 90-92% , 5% русских и 1% евреев , только 2-3% азербаджанцев . В основном -- начальство из республиканского центра и их семьи .
А на момент передачи Сралиным Карабаха Айзербаджану , то армян там было до 99% .
Сралин так специально делал ... шобы сложнее было отделиться . И шобы лучше следили друг за другом и была атмосфера подозрительности друг к другу .
А терь тупорылики с комплексом меншовартості смотрят на ***** и делают с точности до наоборот : если ********* по идиотизму поддерживают Трампа , то будьмо навпаки , а якщо колись марионеток з Вірменії -- то будьмо ненавидіти вірмен . ***** уже давно не поддерживаает армян и только поэтому армяне оказались зажаты 80 млн. турок с югозапада и 10 млн. азербаджанцев с севера-востока . Учитвая, что воевал только арцах ... Численное превосходство было в 10 раз и без техники с *****сосии .
***** сдал Пашиняна . Но это не компутерная стрелялка , тут судьба христианского народа на кону .
И ещё раз повторю , кто не понимает , что Коран определяет в мусульманских странах , тот нихера не понимает !
Только по официальным данным в течение трех лет - с 1828 по 1830 г. - в Закавказье было переселено свыше 40 тыс. иранских и 84 тыс. турецких армян. С учетом же неофициально переселившихся армян, их численность превышала 200 тыс. чел., подавляющая часть которых разместилась на территории Азербайджана. В итоге, лишь в Эриванской и Нахчыванской провинциях удельный вес армян в общей численности населения в период с 1829 по 1832 г. увеличился с 23,5% до 50,1%, а их абсолютная численность выросла в 3,3 раза. А доля азербайджанцев в этих провинциях за соответствующий период снизилась с 69,3% до 45,2%
Коран тут не причем, а вот голосование армении в ООН против Украины по теме крымнаш совместно с мордором очень даже при чем. То есть армянское государство согласно с оккупацией Украины и убийствами военных и мирных жителей Украины.В то же время Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины и есть стратегическим союзником и партнером Украины как по военной доктрине так и задолго до даты ее подписания.В таком случае не имею ничего против военного разгрома государства армения как и его сюзерена.
Достаю с пыльных шкафов атлас народов мира и никаких "руязычных" там нет в наличии ?!
Берём разные времена -- ну нет "руязычных" .
Переписи населения горят , шо 32% русских , 65% украинцев и численность русских на Донбассе постоянно сокращается . Язычие не является основным признаком национальной принадлежности . Потому , что он может меняться , а национальность это константа , данная генами родителей и она не может быть "усовершенствованна" путём лучшего освоения какого-то языка . Я свободно говорю и пишу по английски , т.е. англоязычный . И на иврите -- тоже . Я полиязычен . Украинский и русский эт Mother's tong , но может сей факт моей биографии стать источником межэтнического или межрелигиозного конфликта -- правда бредовая постановка вопроса ?! Т.е. война полиязычных с полуязычными , бо "в большинстве русскоязычные" оне и есть полуязычные , бо словарный запас того же русского как у Элочки Щукиной ... Бред . Тут на лицо социальный конфликт между образованным меньшинством и недообразованным большинством !
Так шо вся бодяга с языками это спекуляция на тему , как прожить в Украине , никогда не используя украинский -- это социальный вопрос умственно недоразвытых и он на порядок больший , чем какой-бы то ни "национальный" .
Я же предпочитаю изучать эти народные сказки , брать в расчёт , шо для 99% населения мира это источник истины , но для ся предпочитают иметь своё личное мнение .
И мне , кстати похер : "как там у *****" . Моё мнение абсолютно не зависти от его : ни прямо , ни котроверсивно .
Считаю примитивом не только ватных дегенератов , но и тех , кто представляют ***** , как котроверсивный ориентир . Пример с Трампом -- характерный . Я и поддержку *********** Трампа считаю от умственной недоразвитости этих ********** . А не по "меншовартости" -- типа мы сами дурни и смотрим на ***** и делаем всё с точностью до наоборот !
Я тейповые сказки разных народов (-скотоводов) рассматриваю исключительно как тейповые сказки . На мою позицию они никак не повлияли , кроме как часть исторического процесса .
Но знать их -- обязательно и изучать тоже любому , кто хочет понимать исторические и политические процессы . Бо 99.99% населения любого уголка света на порядок проще прочитать (хотя бы в сокращённом варианте с картинками и расскрассками) и "уверовать" , но обязательно в своёго ! Чем десятилетиями разбирать десятитомник по общей физике . Чем скурпулёзно изучать геофизику , астрофизику , труды Дарвина ("Происхождение видов" ) и теорию Опарина .
На твите КЦ
Глядя как порохоботы тут на форуме потешались над белорускими миролюбивыми протестами , как теперь радуются грядущему геноциду (уже 3-му по счёту) армян и тотальной резне (что очевидно , бо иначе мусульмане с армянами не обходились никогда) наверное так создателю было надо, чтобы белорус Жизневский и армянин Нигонян не дожили до 2020 , а погибли в январе 2014 .
Еврей Альберт Агарунов погиб 8 мая 1992 года в ходе боёв во время обороны Шуши от выстрела армянского снайпера когда вытаскивал тела погибших ополченцев из под подбитых им же танков. После его смерти азербайджанские танкисты называли свои боевые машины «Альберт»
Похоронен на Аллее Шехидов. Отпевали воина и мулла и раввин.
Национальный Герой Азербайджана.
і переклав менінгіт з імперськими амбіціями вірмен(фантомні болі теж болі) на рашку )))
Если уж взяли 19-й век , почему не 18 или 17 или 15 ?! В 15 веке там вообще тюрков не было . А были всё теже армяне и персы . Тюрков не было в ещё в 12 веке там , где сейчас одна сплошная Турция . А гора Арарат теперь как бы и не Армения вовсе .
Но что было то было и так , где подавляющее большинство азербанжанцев ли , турок ли -- всё это сейчас тюркское и без вопросов . Беда в том, что тюрки постоянно осваивают чужую территорию и когда их становиться чуть больше , особенно если это армянское -- тут же начинается резня армян ...
Армяне тюрок вот не резали . Да были рецидивы и с их стороны . Но там счёт идёт десятки , шо тоже бандитизм и криминал - но геноцид эт когда тысячи , десятки тысяч и более .
Армяне очень сложный народ , националисты и мнительные и не всем нравятся . Но оне , повторяю , на бытовой почве резню не устраивают , как к примеру было в Баку 1989 году .
В самом , замечу , цивильном городе страны , самом тихом и толерантном ...
Кстати . то шо потом софкоиды в знак тупой мести подавили потом танками случайных прохожих -- тоже геноцид . Но это уже преступление коммуняк-московитов ...
Армяне тюрок вот не резали . Да были рецидивы и с их стороны . Но там счёт идёт десятки
Лахти....ври,ври да не завирайся..
Ходжалинська різня Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
Дані про кількість жертв
За офіційними даними розслідування, здійсненого азербайджанським парламентом, в результаті цієї трагедії загинуло (включаючи тих, хто замерз дорогою) 485 осіб. На думку Тома де Ваала, ці дані найбільш достовірні
Окрім тих, хто зазнав вогнепальних поранень, десятки людей загинули від холоду й обмороження у лісах. Понад тисячу жителів Ходжали було взято у полон, серед них і кілька десятків турків-месхетинців, біженців із Середньої Азії. За офіційними даними азербайджанської влади, в результаті цієї трагедії загинуло 613 людей, з них: дітей - 63,
жінок - 106,
Похилого віку - 70 чоловік,
8 родин знищено цілком,
25 дітей втратили обох батьків,
130 дітей втратили одного з батьків,
Поранено - 487 осіб, з них,
дітей - 76,
Побували у заручниках - 1275 осіб,
Зникло безвісти - 150 осіб[25]
Йде війна й на війні завжди страждают на багато більше громанянське населення .
Безумовно , були й серед вінмен злодії й бандюки , що вбивали в знак помсти за різанину в Сумгаїт й Баку . Й ця помста -- військові злочини безумовно .
Але факт обмніу захопленними сам пособі доводить , що вбивство населення не було ціллю операції , а лише природним наслідком будь яких військових дій в густонаселенних районах .
Війну в цих района почали азербанжанські націоналісти (які захопили тоді владу в країні) .
Прагнули 90% вірмен підкоритися 10% азербаджанцям и програли . Мирних громодян вірмен на тій війні загинуло в рази більше , ніж мусульман . Бо пропорція була така між аутохроним народам й навіть турків-месхетинців туди заселили ? Питання , чому не в Баку , чому не в Сумгаїт ?! Сумгаіті для чого робили різанину ?! Вірмени ж туди не просяться , як й Баку .
Було очевидно , що разом вірмени з мусульманими жити не будуть вже ніколи , як мінімум на Кавказі .
Но животные не радуются убитому сопернику, а эти лыбятся.
Настанет ли время на Земле когда прекратятся все войны?
А "*********" люди по простій причині - ті, що лежать, зупинені їх кулями, вже не візьмуть в руки зброю, щоб убивать їх товаришів, і не прийдуть в їх домівки, щоб убивать і виганять з батьківщини їх рідних...
Я даже не сразу понял что это Цензор "подает"....
хто його знає...
А вера тут - только "отмазка" для маскировки вышесказаного...
Российское духовное величие...
Вот выйдет, и развесит по столбам
Друг друга за малейшее отличие...".
Если из России вывезти всех "ар", "азеров", "хахлов", "бульбашей", "мамалыжников" "чурок", то "рассеяне" сначала растеряются, а потом "назначат врагом" кого-нибудь из своих, и начнут его ненавидеть... Они привыкли "противостоять врагам", а не "просто жить", как нормальные люди...
"- Чем "рассеяне" отличаются от других людей?
- Тем, что все люди живут по принципу "Живи и дай жить другим...", а "рассеяне" - "Сам не живу, и другим не даю...".
А Москва - не "буддистская"... Она - "истинно православная" и "исконно - "светоч "русскава мира" (раньше, до революции, они говорили - "славянскаго", покуда славяне не "раскусили" "мокшанское нутро... ). А украинцы, а также все православные церкви мира, в глазах "рассеян" - "еретики"... (Это, примерно, как "алавиты" считают себя "самыми "правильными" мусульманами"...).
Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Любая в о й н а -
без потерь не бывает !
https://censor.net/ - опубликуйте материалы о гражданских беженцах Азербайджане в 1991 году -
бежавших с детьми на руках босыми по снегу на перевалах - обстреливаемые
"армянскими добровольцами".
Ето Омск - на нєго упала расія ))