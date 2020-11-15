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бюлетені (70) Київська область (3133) місцеві вибори (1000)

Виборець в Українці сфотографував бюлетень, порвав його і хотів кинути в скриньку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

На одній з виборчих дільниць в м.Українка (Київська обл.) виборець спочатку сфотографував бюлетень, а потім порвав його і намагався кинути в скриньку для голосування.

Про це повідомила спостерігачка громадянської мережі "Опора", передає Цензор.НЕТ.

За її даними, виборець сфотографував бюлетень, а коли спостерігачі на дільниці намагалися затримати юнака, порвав бюлетень та спробував вкинути його в скриньку для голосування, проте спостерігачі завадили йому це зробити.

На подію прийшов поліцейський, який чергував на дільниці, а відтак приїхала ще поліція.

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Станом на 12.00, за інформацією "Опори", спроби фотографування виборцями бюлетенів зафіксовано на 1,53% дільниць.

В Українці (кількість виборців до 75 тис.) 15 листопада відбувається повторне голосування на виборах міського голови, оскільки за підсумками голосування 25 жовтня два кандидати отримали однакову кількість голосів.

Оксану Кирилюк (від партії "Слуга народу") і Олександра Туренка (від партії " Європейська солідарність ") підтримали по 1 233 виборці (по 17,4%).
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мужик хотел по честному,получить бабло за оплаченное голосование и шоб не нанести вред-испортить бюллетень Избиратель в Украинке сфотографировал бюллетень, порвал его и хотел бросить в урну - Цензор.НЕТ 7725.
не дали,изверги...
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15.11.2020 15:26 Відповісти
Идиот, если хотел получить бабло но чтоб не защитали то нужно было просто галочку и за второго кандидата поставить и бросать спокойно.
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15.11.2020 15:33 Відповісти
А, те кто берёт деньги за такое, башкой не думает!
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15.11.2020 15:49 Відповісти
Заметили, когда фото делал. Потом уже порвал от потерянности, не зная, что делать))
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15.11.2020 15:57 Відповісти
а "сделать фото" разве преступление?
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15.11.2020 17:46 Відповісти
ля виборця:

- дотримуватися всіх карантинних обмежень, наведених у навчальній підтемі 16.1. Здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів;

- може голосувати лише за одну організацію партії, одного кандидата в депутати, одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (ч.9 ст.248 Кодексу) з врахуванням роз'яснень, встановлених Постановою ЦВК від 10.10.2020 №366 Про Роз'яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів - далі Роз'яснення);

- може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування (ч.4 ст.248 Кодексу);

- виборчий бюлетень заповнюється особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб;

- не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчих бюлетенів від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені), заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або в інший спосіб забороняється (ч.5, 6 ст.248 Кодексу);

- особисто опускає заповнені виборчі бюлетені до виборчої скриньки (ч.10 ст.248 Кодексу).

https://www.vyborkom.org/kb/print.php?id=463
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16.11.2020 09:39 Відповісти
Якщо не даєте так проголосувати та обрати між гівном-1 та гівном-2, то наступного разу туди вам гранатою "проголосують"
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15.11.2020 16:29 Відповісти
 
 