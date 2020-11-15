"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який напередодні отримав позитивний тест на коронавірус, обіцяє інформувати українців про кожен етап лікування від захворювання.

Про це міністр заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Степанов сказав, що весь час дивився на пандемію COVID-19 із точки зору лікарів, а тепер збирається побачити її очима пацієнта.

"Я хочу пройти через свій COVID-19 як звичайний пацієнт. На власному досвіді оцінити шляхи пацієнта і протоколи лікування. Відразу фіксуватиму всі недоліки і проблемні питання, які виникатимуть, щоб разом із командою Міністерства охорони здоров'я дуже швидко знаходити шляхи їхнього вирішення", - сказав Степанов.

Дивіться також: Степанов отримав позитивний тест на COVID-19, перебуватиме на самоізоляції вдома. ВIДЕО

Міністр пообіцяв ділитися з підписниками в соцмережах своїм "шляхом пацієнта".

Він також подякував за підтримку всім, хто побажав йому одужання, і закликав українців носити маски, користуватися антисептиком, уникати скупчення людей і дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо, 14 листопада Максим Степанов повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуватиме вдома на самоізоляції.