УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12562 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика України Коронавірус і карантин
6 995 87
карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який напередодні отримав позитивний тест на коронавірус, обіцяє інформувати українців про кожен етап лікування від захворювання.

Про це міністр заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Степанов сказав, що весь час дивився на пандемію COVID-19 із точки зору лікарів, а тепер збирається побачити її очима пацієнта.

"Я хочу пройти через свій COVID-19 як звичайний пацієнт. На власному досвіді оцінити шляхи пацієнта і протоколи лікування. Відразу фіксуватиму всі недоліки і проблемні питання, які виникатимуть, щоб разом із командою Міністерства охорони здоров'я дуже швидко знаходити шляхи їхнього вирішення", - сказав Степанов.

Дивіться також: Степанов отримав позитивний тест на COVID-19, перебуватиме на самоізоляції вдома. ВIДЕО

Міністр пообіцяв ділитися з підписниками в соцмережах своїм "шляхом пацієнта".

Він також подякував за підтримку всім, хто побажав йому одужання, і закликав українців носити маски, користуватися антисептиком, уникати скупчення людей і дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо, 14 листопада Максим Степанов повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуватиме вдома на самоізоляції.

Шлях пацієнта: Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
А почему он решил,что украинцам не насрать на его приключения?
показати весь коментар
15.11.2020 16:37
+20
1 етап - лягти в стаціонар інфекційного відділення Куп'янської районної лікарні Харківської області:
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2415
показати весь коментар
15.11.2020 16:53
+16
Клинический случай. Идиотизма. Да ещё и на камеру.
показати весь коментар
15.11.2020 16:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТИК -ТОКчик снять- позови Верещучку на урок
показати весь коментар
15.11.2020 16:37 Відповісти
Знімати відосики погана ідея, може закінчитись летальним ісходом.
показати весь коментар
15.11.2020 20:59 Відповісти
а кули, степанов решил поржать над зебилами, показав КАК лечать "слуг" - заодно и видосики из 3х комнатной палаты покажет.. Чтобы зебилы порадовались за свой выбор "Путь пациента": Степанов обещает рассказать о каждом этапе своего лечения от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8747
показати весь коментар
15.11.2020 16:40 Відповісти
зачем нам это знать?
показати весь коментар
15.11.2020 16:36 Відповісти
Вася Путлер - "зачем нам это знать?" -

Что бы ты знал о своем свете "в конце тоннеля" как все зебилоиды "Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3337

"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3399
показати весь коментар
15.11.2020 16:49 Відповісти
Та хер его знает,ну здохнет,так здохнет.Ну спорю на бутылку,через неделю-другую будет как огурчик.Как и Боря Джонсон и Кличко иПапа Римский.
показати весь коментар
15.11.2020 16:50 Відповісти
Николай Тесля 75f3cb4e - главное, что б "отец всех народов" зеленое говно бубочка выздоровел. Праздник для зебилов будет "Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3203
показати весь коментар
15.11.2020 16:56 Відповісти
степашка, не надо.. МЫ такой цирк не переживём...
показати весь коментар
15.11.2020 16:36 Відповісти
А почему он решил,что украинцам не насрать на его приключения?
показати весь коментар
15.11.2020 16:37 Відповісти
Трохи навпаки: хоче продемонструвати всім українцям, що це саме він на них клав...
показати весь коментар
15.11.2020 16:51 Відповісти
"Путь пациента"
Мелодрама или ужастик? -- оч. интересно...
показати весь коментар
15.11.2020 16:37 Відповісти
останній путь...
показати весь коментар
15.11.2020 16:39 Відповісти
По спижженным на 36 миллиардов дорогам ВЕЛИКЕКРАДИВНИЦТВО ОТ ЧЛЕНОГРАЯ
показати весь коментар
15.11.2020 18:17 Відповісти
Путь самурая..
показати весь коментар
15.11.2020 17:35 Відповісти
Сум попугая...
показати весь коментар
15.11.2020 17:45 Відповісти
Суть попуграя..
показати весь коментар
16.11.2020 01:47 Відповісти
Комедия, в стиле плоских шуток 95го квартала.
показати весь коментар
15.11.2020 17:41 Відповісти
Степанида должен вести свой видеоблог с дурдома !!! там его уже заждались !! Как и ВСЮ ЗеКаМанду !! "Путь пациента": Степанов обещает рассказать о каждом этапе своего лечения от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6805
показати весь коментар
15.11.2020 16:38 Відповісти
Сейчас все только и думают что о Степанове..
показати весь коментар
15.11.2020 16:38 Відповісти
А толку з того.
Стєпашка, ти би краще перевірив скільки людей із загрозливими симптомами лікується вдома. Чому їм відмовляють у госпіталізації ? Чому не вистачає ліків ?
показати весь коментар
15.11.2020 16:38 Відповісти
заболел..сдох...народ радуется...нах видосики вылаживать...цирк говноквартала???
показати весь коментар
15.11.2020 16:42 Відповісти
Клинический случай. Идиотизма. Да ещё и на камеру.
показати весь коментар
15.11.2020 16:39 Відповісти
Думаю найдётся публика, которая будет с удовольствием смотреть эту... муйню. "Путь пациента": Степанов обещает рассказать о каждом этапе своего лечения от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8104
показати весь коментар
15.11.2020 16:39 Відповісти
Работать некому - одни блогеры в правительстве.
показати весь коментар
15.11.2020 16:39 Відповісти
так піс тив гроші шо навіть не заметів як підхопив заразу...
вся рада і міністри в ковіді сидять -оце ,плять, "підготувалися" до другої хвилі ковіду...
зебіли, плять..
показати весь коментар
15.11.2020 16:40 Відповісти
Терміново дзвони сімейному лікарю і слухай як він шле тебе на юуг або не бере слухавку.
показати весь коментар
15.11.2020 16:40 Відповісти
Чуваки, вам не кажется, что эти зеленые блохеры сильно дорого для нас обходятся?
показати весь коментар
15.11.2020 16:43 Відповісти
...на сцену его вынесите на носилках под клетчатым одеялом... "Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1391
показати весь коментар
15.11.2020 16:44 Відповісти
Краще тоді вже в целофановому пакеті. Так надійніше..
показати весь коментар
15.11.2020 16:55 Відповісти
Я хочу пройти через свой COVID как обычный пациентИсточник: https://censor.net/ru/v3231186
заявил Степанов и поехал к бубочке в "Феофанию'
показати весь коментар
15.11.2020 16:46 Відповісти
Не пропустіть - завта зранку по всіх каналах МОЗ анонсував клізьму Степанову
показати весь коментар
15.11.2020 16:46 Відповісти
Прочитай комменты на цензоре и ты увидишь реальные пожелания)))
показати весь коментар
15.11.2020 16:47 Відповісти
Ой, лучше не рассказывай, если не растерзают, так проклянут. Ты матрасик с фотай и все поймут.
показати весь коментар
15.11.2020 16:48 Відповісти
Мы этот путь уже проходили со Скалецкой. Изолировалась в Н.Санжарах ,вместо того ,
чтобы разработать и принять меры по предотвращению эпидемии.
Запустите на центральные каналы бывших пациентов и их родственников и они
раскажут властям и народу ,через ,что прошли.
А сказок ,как у нас успешно борются с коронавирусом мы уже от Степанова и от
Радуцкого наслушались.
показати весь коментар
15.11.2020 16:49 Відповісти
Дуже цікаво буде слухати паталогоанатома: чи багато зелені у мізках
показати весь коментар
15.11.2020 16:50 Відповісти
Обычный пациент феофании или районной больнички?? Это разные обычные пациенты...очень разные...и путь у них очень разный...
показати весь коментар
15.11.2020 16:51 Відповісти
Назва за вами, єслі шо !

"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 153
показати весь коментар
15.11.2020 16:52 Відповісти
ГЕЙДА ДО РОБОТЫ!
показати весь коментар
15.11.2020 16:59 Відповісти
КВАРТАЛСТУДИЯПРОДАКШН!
показати весь коментар
15.11.2020 17:04 Відповісти
1 етап - лягти в стаціонар інфекційного відділення Куп'янської районної лікарні Харківської області:
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2415
показати весь коментар
15.11.2020 16:53 Відповісти
Те, що захворів Стапанов, чітку доказує відсутність будь-якого сенсу в усіх цих карантинних заходах. Чекаю, коли захворіє Ляшко.
показати весь коментар
15.11.2020 16:53 Відповісти
спи спокойно дорогой товарищ
показати весь коментар
15.11.2020 16:54 Відповісти
у Меня врачи друга врача кардиолога сделали инвалидом , из за боли в спине пошел на операцию и стал инвалидом
показати весь коментар
15.11.2020 16:56 Відповісти
и таких случаев масса , и статья на эту тему была
показати весь коментар
15.11.2020 16:58 Відповісти
Здохни.тварь...
показати весь коментар
15.11.2020 16:56 Відповісти
Оно хоть помнит о своей предшественнице , пиарившейся на своей изоляции? Сцарю это бибизьянсвто статистика от медицины может не понраится , у него хорошо получалось только растущие цифры заболевших оглашать. Кино -это стезя Вовки с Козырем!
показати весь коментар
15.11.2020 16:58 Відповісти
Почитал коменты под постом степанова и реально офигел- 90% отписавшиеся боты. У преЗЕрвативов все так плохо с доброжелателями, что они нанимают тушек, которые их валят. Вот цирк!
показати весь коментар
15.11.2020 17:03 Відповісти
Я хочу пройти через свой COVID как обычный пациент.

Ага.. обычный пациент.. В Феофании.. в ВИП номере рядом с клоуном... ""как обычный пациент...". Где-то я это уже слышал.. Ага, вспомнил: простой учитель как президент.. президент как учитель.. кортежи нах и тп.
показати весь коментар
15.11.2020 17:03 Відповісти
Все это супер. Только одно... Далеко не каждый украинец имеет возможности министра здравоохранения. С таким же успехом я могу листать страницы журнала "Playboy "Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9960
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6632
показати весь коментар
15.11.2020 17:04 Відповісти
Ще один "обичний пацієнт"...Але все одно самим обичним,самим чєловєчним і вєчно вєсьолим у нас залишиться Зєльоний Піаніст...
показати весь коментар
15.11.2020 17:05 Відповісти
Больше ни на что не годен.
показати весь коментар
15.11.2020 17:05 Відповісти
Скоро весна !
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3470
показати весь коментар
15.11.2020 17:07 Відповісти
Воно то так, тільки от стали ми на гиблий шлях, де кожен наступний ще більша мразь ніж попередній. І не потрібно тут придуркуватих вигуків, що гірше не буде.
показати весь коментар
15.11.2020 18:02 Відповісти
хай піде роскаже тим хто вже помер
показати весь коментар
15.11.2020 17:15 Відповісти
Днями подивився відеозвернення Зеленського з лікарні. Перше, що прийшло в голову після цього перегляду, це повідомлення богатьох закордонних медиків про психічні розлади у хворих з Ковідом-19. Тому не робіть дурниць.
Часи коли хвороби посадовців можна було використовувати для піару давно закінчилися, бо люди вже не стануть жаліти тих, хто весь час методично погіршує умови життя цілого народу
показати весь коментар
15.11.2020 17:16 Відповісти
Это идея зели
показати весь коментар
15.11.2020 17:17 Відповісти
и эта тоже...генератор идей
показати весь коментар
15.11.2020 17:58 Відповісти
Какой еще шлях? У Вас, зеленых придурков, и ковида-то, возможно, никакого нет. Вот если у вас его обнаружили только тестами, но симптомов нет, то зачем вообще лечиться? А Клоун с Дерьмаком еще и палаты в Феофании занимают, в то время как какай-то реальный пациент в коридоре без кислорода обычной клиники для простых смертных задыхается. В Европе не лечат в больницах пациентов, у которых нет осложнений, угрожающих жизни - и это правильно. Сиди дома, пей витаминчики - все само пройдет. Хочешь быстрее - попей ремдесивир, который вы для себя покупали.
показати весь коментар
15.11.2020 17:29 Відповісти
країна перетворена в гівно-шоу...
показати весь коментар
15.11.2020 17:34 Відповісти
Так этот путь давно уже известен и проторен, из больницы или дома на кладбище или крематорий, как пожелает усопший. Только в последний год он становиться более многолюдным, многие лежат в мешках в моргах, в ожидании своей очереди.
показати весь коментар
15.11.2020 17:40 Відповісти
а какой у него путь дома на самоизоляции при болезни без проявлений???
кухня-туалет-спальня-библиотека???
от если б в самой простой районной больничке...да при синеющих губах и без возможности раздобыть даже за деньги ( у некоторых последние) концентрат или в асфальвкатанный ИВЛ чтоб вдохнуть глоток жизни....
будь здоров не кашляй....и не умничай...
показати весь коментар
15.11.2020 17:44 Відповісти
анализы мочи и кала степанова в студию!!
показати весь коментар
15.11.2020 17:53 Відповісти
"И неимущим, и богатыми - мы одинаково нужы!"
- сказал паталогоанатом, и вытер скальпель о штаны.
показати весь коментар
15.11.2020 17:53 Відповісти
а кому воно допоможе?
нам у феофанію - зась
показати весь коментар
15.11.2020 17:53 Відповісти
видео с трупами в больничных туалетах и брошенными пациентами в экскрементах в неапольском госпитале Кардарелли, Италия

https://www.dailymail.co.uk/video/italy/video-2291240/Video-inside-look-Naples-Covid-ward-corpse-bathroom-floor.html
показати весь коментар
15.11.2020 17:58 Відповісти
Так а почему он уже не начал рассказывать как простой пациент проходит тест на ковид? Или все таки он не совсем протой пациент и ща новые сказки будет рассказывать.
показати весь коментар
15.11.2020 17:58 Відповісти
Путь идиота
показати весь коментар
15.11.2020 17:59 Відповісти
Може ти краще покажеш нам шлях від дебільного продажного чинуші до цвинтаря, і падеш жертвою в нарівному бою від того ковіду, яким ти лякаєш людей і тим самим підтвердиш те, що ти говорив з екранів.
показати весь коментар
15.11.2020 18:00 Відповісти
троль 99 уровня
показати весь коментар
15.11.2020 18:05 Відповісти
Стезя пересічного пацієнта, всі збіги випадкові.
показати весь коментар
15.11.2020 18:14 Відповісти
Мученник *** ....
показати весь коментар
15.11.2020 18:21 Відповісти
Він покакав???
В шапці???
показати весь коментар
15.11.2020 18:22 Відповісти
пусть идет в отставку никчема
показати весь коментар
15.11.2020 18:23 Відповісти
Треба бути ідіотом, щоб на посаді міністра захворіти для того, щоб інформувати паціентів.

З таким рівнем розвитку це не Путь Пацієнта, це Путь Стєпанова.
показати весь коментар
15.11.2020 18:28 Відповісти
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3297
показати весь коментар
15.11.2020 18:29 Відповісти
Відберіть у людини телефон. Бо уже хрущі над вишнями гудуть

"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2295
показати весь коментар
15.11.2020 18:34 Відповісти
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6722
показати весь коментар
15.11.2020 18:38 Відповісти
Нормальный министр, но поскольку он в Зекоманде, хейтеры дружно поливают его дерьмом.
показати весь коментар
15.11.2020 18:59 Відповісти
"пути пациентов" в Украине напишут родственники тех ,кто ушел в мир инной от путей министра степанова.
показати весь коментар
15.11.2020 19:17 Відповісти
Я так понимаю шо министр здравоохранения, президент, спикер являются эталоном соблюдения карантина.
И если даже они заболели....!!!!
То это свидетельствует о полной бессмысленности карантина.
Т е те кто уверяет нас в его эффективности сами же это своими заражённостями и опровергают!
показати весь коментар
15.11.2020 19:27 Відповісти
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1944
показати весь коментар
15.11.2020 19:58 Відповісти
Ну шо, синку, помогли тобі твої маски?))
показати весь коментар
16.11.2020 09:16 Відповісти
Ах да. Этап №1. Вызови себе скорую. И пусть она к тебе не захочет приезжать. Сначала промурыжит тебя, попереключает на врачей, побросает трубку... а потом ты им поугрожай, если сумеешь.. И тогда, только тогда пусть приедут.
Ах да, а давление при этом пусть у твоей супруги ***** будет на грани жизни, и лежать она при этом будет... и пусть у нее при этом еще и пульс будет пропадать, а ноги-руки пусть будут отечно-синими и холодными как у трупа.
Вот ТОГДА ты столкнешься с первым этапом рехвормы, мэдик.
С первым.
показати весь коментар
16.11.2020 09:20 Відповісти
 
 