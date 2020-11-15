"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який напередодні отримав позитивний тест на коронавірус, обіцяє інформувати українців про кожен етап лікування від захворювання.
Про це міністр заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Степанов сказав, що весь час дивився на пандемію COVID-19 із точки зору лікарів, а тепер збирається побачити її очима пацієнта.
"Я хочу пройти через свій COVID-19 як звичайний пацієнт. На власному досвіді оцінити шляхи пацієнта і протоколи лікування. Відразу фіксуватиму всі недоліки і проблемні питання, які виникатимуть, щоб разом із командою Міністерства охорони здоров'я дуже швидко знаходити шляхи їхнього вирішення", - сказав Степанов.
Міністр пообіцяв ділитися з підписниками в соцмережах своїм "шляхом пацієнта".
Він також подякував за підтримку всім, хто побажав йому одужання, і закликав українців носити маски, користуватися антисептиком, уникати скупчення людей і дотримуватися соціальної дистанції.
Нагадаємо, 14 листопада Максим Степанов повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуватиме вдома на самоізоляції.
Будь ласка, зачекайте...
Что бы ты знал о своем свете "в конце тоннеля" как все зебилоиды
Мелодрама или ужастик? -- оч. интересно...
Стєпашка, ти би краще перевірив скільки людей із загрозливими симптомами лікується вдома. Чому їм відмовляють у госпіталізації ? Чому не вистачає ліків ?
вся рада і міністри в ковіді сидять -оце ,плять, "підготувалися" до другої хвилі ковіду...
зебіли, плять..
заявил Степанов и поехал к бубочке в "Феофанию'
чтобы разработать и принять меры по предотвращению эпидемии.
Запустите на центральные каналы бывших пациентов и их родственников и они
раскажут властям и народу ,через ,что прошли.
А сказок ,как у нас успешно борются с коронавирусом мы уже от Степанова и от
Радуцкого наслушались.
Ага.. обычный пациент.. В Феофании.. в ВИП номере рядом с клоуном... ""как обычный пациент...". Где-то я это уже слышал.. Ага, вспомнил: простой учитель как президент.. президент как учитель.. кортежи нах и тп.
Часи коли хвороби посадовців можна було використовувати для піару давно закінчилися, бо люди вже не стануть жаліти тих, хто весь час методично погіршує умови життя цілого народу
кухня-туалет-спальня-библиотека???
от если б в самой простой районной больничке...да при синеющих губах и без возможности раздобыть даже за деньги ( у некоторых последние) концентрат или в асфальвкатанный ИВЛ чтоб вдохнуть глоток жизни....
будь здоров не кашляй....и не умничай...
- сказал паталогоанатом, и вытер скальпель о штаны.
нам у феофанію - зась
https://www.dailymail.co.uk/video/italy/video-2291240/Video-inside-look-Naples-Covid-ward-corpse-bathroom-floor.html
В шапці???
З таким рівнем розвитку це не Путь Пацієнта, це Путь Стєпанова.
И если даже они заболели....!!!!
То это свидетельствует о полной бессмысленности карантина.
Т е те кто уверяет нас в его эффективности сами же это своими заражённостями и опровергают!
Ах да, а давление при этом пусть у твоей супруги ***** будет на грани жизни, и лежать она при этом будет... и пусть у нее при этом еще и пульс будет пропадать, а ноги-руки пусть будут отечно-синими и холодными как у трупа.
Вот ТОГДА ты столкнешься с первым этапом рехвормы, мэдик.
С первым.