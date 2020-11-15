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Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

У пункті пропуску "Гоптівка" на кордоні з РФ у Харківській області прикордонники виявили майже 11 кг сіро-зеленої речовини рослинного походження.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайдене зілля, яке, найімовірніше, є наркотичною речовиною, було розфасовано в 28 літрових пластикових пляшок. Їх заховали в паливному баку автомобіля "Фольксваген" української реєстрації. Автомобілем до РФ прямував 50-річний українець", - сказано в повідомленні.

Чоловік помітно нервував і плутався у відповідях, тому прикордонники Харківського загону вирішили оглянути його машину і виявили речовину.

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У діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).

Про те, що трапилося, повідомили поліції.

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Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків 01
Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків 02
Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків 03
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Топ коментарі
+24
Ну и зачем было останавливать? Пусть бы вез! А если школоте продает то вобще можно было и наградить!
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15.11.2020 16:53
+13
Досипати дихлофосу - і нехай везе...
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15.11.2020 16:59
+9
хай краще коноплю курять ніж з автоматами біають, в світі буде спокійніше
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15.11.2020 17:12
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Ну и зачем было останавливать? Пусть бы вез! А если школоте продает то вобще можно было и наградить!
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15.11.2020 16:53 Відповісти
хай краще коноплю курять ніж з автоматами біають, в світі буде спокійніше
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15.11.2020 17:12 Відповісти
Спокійніше, коли накурені бігають з автоматами? Ти диви...)))
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15.11.2020 17:28 Відповісти
Накурені не бігають, а ледь повзають. Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 6889
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15.11.2020 18:24 Відповісти
Якщо кІзяки курили.)))
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15.11.2020 18:28 Відповісти
Власний досвід, чи спостереження? Я у 2014-му спостерігав таких укурків на блок-постах масово.
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15.11.2020 18:32 Відповісти
Не фиг им курить нашу природню гарну конопельку! хай курят китайские химические аналоги конопли..китай не зря на гос уровне им всю ********* забивает этим лайном!
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15.11.2020 17:44 Відповісти
Для кацапстана даже самой заборной травы не жалко.
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15.11.2020 16:57 Відповісти
Досипати дихлофосу - і нехай везе...
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15.11.2020 16:59 Відповісти
Тогда дуст, должно пробрать. Во всяком случае крысы дохнут.
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15.11.2020 17:47 Відповісти
Говна
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15.11.2020 18:07 Відповісти
Оце бІзЬнЄсЬмЄн...)))
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15.11.2020 17:00 Відповісти
А вы говорите- легализация лёгких наркотиков в "медицинских целях" это плохо. Так глядишь они и безвиз отменят. Зе вон интересуется вопросом). Как говорится- "нет худо, без добра"...
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15.11.2020 17:06 Відповісти
Ну теперь , - Ждите от Марии Захаровой гневные Посты , - Одно не везение.
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15.11.2020 17:07 Відповісти
Вполне возможно. Но России ещё везет, что едут наркоманы, а не как в Белоруссь пироманы, которые там , по словам Луки, поджигают автомобили и здания.
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15.11.2020 17:55 Відповісти
Правда изменяющаяся с Дуновением Ветра , так и Вера на Глиняных ногах, - Их вера и их правда пускай будоражит их умы когда они верят во что , Говорят. Лука не показатель Веры.
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15.11.2020 19:58 Відповісти
Ну и дураки,надо было боевого вируса подкинуть.. Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 8369
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15.11.2020 17:08 Відповісти
Так Лавруха ж помирает, коксу просит!!!😂
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15.11.2020 17:17 Відповісти
Конопля не наркотик - это действительность, с которой наши предки жили столетиями и от которой вас сталино-кашпировский закодировал..
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15.11.2020 17:20 Відповісти
ну и нахрена???
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15.11.2020 17:25 Відповісти
дибил ! скажу тем кто хотчет это сделать....дурная затея ! только в своём желудке и исключительно в супергерметичной упаковке.спаниели на таможне унюхают запах недельной давности.а еще лучше - неберите наркотики в руки вообще !
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15.11.2020 17:47 Відповісти
сразу видно опытного в таких делах человека Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 5426
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15.11.2020 18:42 Відповісти
опыт мой друг.... правда был случай когда у девушки была красная армия а спаниель кобель рвал и митал у её ног.хлопцы думали премию заработаем а оказались банальные месячные
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15.11.2020 19:12 Відповісти
Як на мене,то треба було б пропустити.Перед цим обільно обробити всю цю херню метанолом. Якщо хто не в курсі:метанол- це такий спирт,який людині вживати категорично заборонено.Ну так,власне,кацапи-не люди. Кацапам пох,їм лішь би с ног валіло.А це б і поваліло. Ну,і ,звісно,з другим водієм. А цю гниду,що віз, на пятнадцять років без права амністії.
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15.11.2020 17:52 Відповісти
надеюсь пропустили?
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15.11.2020 18:24 Відповісти
Позвоните Баканову! Куда смотрит этот черт! Достояние вывозят!
Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 8956
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15.11.2020 18:25 Відповісти
Так не позволили вывезти достояние Зеленского
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15.11.2020 21:15 Відповісти
Про таких горе прикордонників кажуть - застав дурня богу молитися, він лоба розіб'є.
Не "в" а "з" України віз. Примусити сплатити мито і нехай везе. І країні користь і москалям лихо.
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15.11.2020 18:29 Відповісти
К награде!
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15.11.2020 18:34 Відповісти
Мля, ему Героя Украины надо дать! Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 2384
Травить население страны-оккупанта, при этом получать с них деньги! Это подвиг в сегодняшних условиях! Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 6219
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15.11.2020 18:41 Відповісти
Пусть себе вёз бы,травил ублюдков.
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15.11.2020 18:57 Відповісти
Нет, чтоб пожелать удачи и отпустить.... Пусть вывозит в кацапстан
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15.11.2020 19:08 Відповісти
Погранцы видать проросийские, свои бы, полагаю, не заметили. С каких это пор мы так печемся о здоровье окупантов?
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15.11.2020 19:55 Відповісти
Най би віз. Наші правоохоронці тільки кацапів вміють захищати...
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16.11.2020 10:11 Відповісти
я тільки "ЗА", нехай би віз ************ і не тільки наркоту. Бистріш повиздихають тварюки! Придурки, наХ... людину чіпати, що робить добру справу? Як би так виявляли те що везуть до України!
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16.11.2020 10:18 Відповісти
 
 