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Поліція закрила в столиці виставку котів. ВIДЕО
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Київська поліція закрила виставку котів, яку всупереч карантину вихідного дня влаштували у виставковому центрі на "Лівобережній".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Київ оперативний".
"Правоохоронці навідалися на виставку котів. Виставку закрили", - сказано в повідомленні.
Захід відбувався в Міжнародному виставковому центрі на станції метро "Лівобережна". Організатори в анонсі стверджували, що піклуються про здоров'я відвідувачів і забезпечують "павільйон виставки усіма засобами захисту на період карантину відповідно до вимог".
Топ коментарі
+48 Шрек Баблокат
показати весь коментар15.11.2020 17:04
+40 Вася Шевченко f77d76ba
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+38 Привет
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Будь ласка, зачекайте...
Задание собаки ловить зверя, а не сидеть в доме...То что держат в квартирах это мутанты-выродки ...
В мечети нельзя заходить некоторым категориям людей и всем животным, но можно легко только котам, которые и в коране тоже фигурируют вместе с пророком Мухамедом.
Коты создают в доме неповторимую ауру и уют, а привязанность и контактность зашкаливает, уже не говорю о крысах и мышах. Собаки хоть и преданные, но беспорядочные, хаотичные, недалекие и наглые существа, овчарка может быть еще хуже обычной дворняги.
ничего, карма в виде своры больных бешенством собак на тебя уже где-то ждёт за углом.
бешенство - это индивидуальное заболевание
А также лисы, белки, ежи... и другие теплокровные.
А тім часом в Києві почастішали вуличні і квартирні грабунки.
а ти просто шаріков,ти ніхто і звати тебе ніяк, нікому не цікаво,що для тебе є кіт і що ти,ідіот,думаєш на його рахунок,коти про тебе взагалі не думають.))
Как готовят (на 2 порции):
• Кошачья вырезка - 500 г
• Змея - 500 г
• Черный рисовый уксус - 100 г
• Зеленый лук - 30 г
• Имбирь - 30 г
• Кунжутное масло - 5 г
• Соевый соус - 30 г
• Грибы шиитаке - 100 г
• Китайские черные древесные грибы - 50 г
Лепестки хризантемы - 100 г...
Hellis@13Hellis_13 3 ч
за коррупцию в более чем 40 миллиардов из ковидного фонда и всплеск заболеваемости доблестная власть сразу нашла виноватых:
- коты с выставки
- официанты в ресторанах
- спортивные клубы оппонентов
План по поимке преступников утверждался на двухпалатном совещании в Феофании
От Анжелы Дэвис руки!
Дайте свободу Анжеле Дэвис!
Дайте свободу, суки!
Били его все сразу -
Школа, ментура, дома.
Почему ты такой, зараза?
По тебе же, гад, плачет зона!
Уберите от котиков руки, суки,
Суки.... !
Ведь котики тоже болеют короной
«Важно понимать, что практически все США становятся очагом, что означает, что в действительности более нет очагов, всё - он», - приводит его слова RT со ссылкой на Guardian.
Эпидемиолог призвал принять все возможные меры, чтобы снизить влияние коронавируса на американское общество.
ЦЕ НЕ ВИСТАВКА КОТІВ...
це виставка власників котів..
хтось міряється ху..ми,хтось котиками,хтось акваріумними рибками чи поштовими голубами...