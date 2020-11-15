Поліція закрила в столиці виставку котів. ВIДЕО

Київська поліція закрила виставку котів, яку всупереч карантину вихідного дня влаштували у виставковому центрі на "Лівобережній".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Київ оперативний".

"Правоохоронці навідалися на виставку котів. Виставку закрили", - сказано в повідомленні.

Захід відбувався в Міжнародному виставковому центрі на станції метро "Лівобережна". Організатори в анонсі стверджували, що піклуються про здоров'я відвідувачів і забезпечують "павільйон виставки усіма засобами захисту на період карантину відповідно до вимог".

Дивіться також: Поліція припинила роботу ресторану на столичному Печерську: порушували карантин і побили журналіста. ВIДЕО