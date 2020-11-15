Чоловіка затримали за організацію "каруселей" на виборах в Українці. ВIДЕО
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36-річний житель Обухівського району виготовив фальшиві бюлетені і пропонував виборцям 100 грн. кожному за те, щоб їх вкинули. Ті викликали поліцію. Чоловіка можуть посадити на 7 років.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Чоловік свідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використання їх у день повторного голосування за кандидата на посаду міського голови міста Українка. Потім дав потенційним виборцям, щоб ті кинули фейкові бюлетені в урни за певну винагороду. За такі послуги зловмисник пропонував 100 гривень", - сказано в повідомленні поліції.
Чоловіка затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.
Поліція розслідує провадження за ч. 2 ст. 158-3 (фальсифікація виборчої документації). Покарання за цією статтею - позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.
Як повідомлялося, в неділю, 15 листопада, в семи містах України відбувається повторне голосування на виборах міського голови. Мера обирають у Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.
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вопрос два - он идиот или провокатор? что значит "предлагал" ? стоял перед участком и предлагал абы кому????
PS Якби "ноги росли" з друкарні, то бюлетені були б не фальшиві, а "не обліковані". Хіба що печатка була б підробна, відсутня або взагалі "ліва" (не ДВК).
так я і запитую - де він бачив орігінал? і йому ж потрібен був якийсь час на виготовлення фальшивок (той же ксероск, як я розумію)..і гроші на підкуп (наврядчи його особисті)
але ж роздавати на вулиці (чи за вуглом) аби кому.. за гроші? якось чи наївно чи по ідіотскі...
за голос..
Це не карусель...
Це прикол або "за..об" якогось душевнохворого (((
позвонили и запели, неужели в самом деле
все сгорели карусели?