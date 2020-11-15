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Чоловіка затримали за організацію "каруселей" на виборах в Українці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

36-річний житель Обухівського району виготовив фальшиві бюлетені і пропонував виборцям 100 грн. кожному за те, щоб їх вкинули. Ті викликали поліцію. Чоловіка можуть посадити на 7 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік свідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використання їх у день повторного голосування за кандидата на посаду міського голови міста Українка. Потім дав потенційним виборцям, щоб ті кинули фейкові бюлетені в урни за певну винагороду. За такі послуги зловмисник пропонував 100 гривень", - сказано в повідомленні поліції.

Чоловіка затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Поліція розслідує провадження за ч. 2 ст. 158-3 (фальсифікація виборчої документації). Покарання за цією статтею - позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

Дивіться також: Виборець в Українці сфотографував бюлетень, порвав його і хотів кинути в скриньку. ВIДЕО

Як повідомлялося, в неділю, 15 листопада, в семи містах України відбувається повторне голосування на виборах міського голови. Мера обирають у Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.
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Топ коментарі
+6
вопрос один - что значит изготовил фальшивые? значит он видел оригинал? откуда?
вопрос два - он идиот или провокатор? что значит "предлагал" ? стоял перед участком и предлагал абы кому????
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15.11.2020 18:45
+5
100 грн, якась малобюджетна карусель.
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15.11.2020 18:54
+3
Мужчину задержали за организацию "каруселей" на выборах в Украинке - Цензор.НЕТ 5505
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15.11.2020 18:47
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вопрос один - что значит изготовил фальшивые? значит он видел оригинал? откуда?
вопрос два - он идиот или провокатор? что значит "предлагал" ? стоял перед участком и предлагал абы кому????
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15.11.2020 18:45 Відповісти
А у чому проблема з оригіналом? Щонайпізніше вчора його бачили усі члени ДВК. Члени ТВК бачили його раніше - у друкарні, Так само, як і працівники друкарні. А з 8-00 сьогодні ці бюлетені бачили усі виборці, які взяли участь у голосуванні.
PS Якби "ноги росли" з друкарні, то бюлетені були б не фальшиві, а "не обліковані". Хіба що печатка була б підробна, відсутня або взагалі "ліва" (не ДВК).
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15.11.2020 19:09 Відповісти
все так...
так я і запитую - де він бачив орігінал? і йому ж потрібен був якийсь час на виготовлення фальшивок (той же ксероск, як я розумію)..і гроші на підкуп (наврядчи його особисті)
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15.11.2020 19:34 Відповісти
Пишуть, що це могли бути "зразки", який розносили по квартирах перед виборами.
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15.11.2020 19:44 Відповісти
навіть так...
але ж роздавати на вулиці (чи за вуглом) аби кому.. за гроші? якось чи наївно чи по ідіотскі...
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15.11.2020 19:47 Відповісти
Так відволікають увагу від чогось важливішого.
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15.11.2020 19:49 Відповісти
Залежно від цілей "заходу". Може щось прикривають або готують підґрунтя.
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15.11.2020 19:56 Відповісти
Наверное предлагал председателю комиссии. Мужчину задержали за организацию "каруселей" на выборах в Украинке - Цензор.НЕТ 3028
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15.11.2020 18:46 Відповісти
Мужчину задержали за организацию "каруселей" на выборах в Украинке - Цензор.НЕТ 5505
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15.11.2020 18:47 Відповісти
Пусть статистику приведут с 1991года сколько таких сидельцев, наверное 0,00%
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15.11.2020 18:48 Відповісти
КарусэЛ, карусэЛ, кто успэЛ - тот и сэЛ... -))
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15.11.2020 18:52 Відповісти
100 грн, якась малобюджетна карусель.
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15.11.2020 18:54 Відповісти
Вымотались, второй тур как никак.
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15.11.2020 18:56 Відповісти
Тоді нема чого з худим гаманцем в другий тур лізти, у нам вже по 1,5 тис за голос пропонують. Мужчину задержали за организацию "каруселей" на выборах в Украинке - Цензор.НЕТ 7396
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15.11.2020 18:59 Відповісти
Де Ви знаходитесь, ми вже виїзжаємо по Вас, тільки не в Вєлюр, це табу.
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15.11.2020 19:01 Відповісти
тому його здав перший ж потенційний "карусельщиК" ... ))))
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15.11.2020 19:21 Відповісти
Друга ліга чемпіонату по виборах.
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15.11.2020 21:05 Відповісти
Вы бы лучше нашли тех пид.растов кто ему заплатил за это ! В нормальных странах не стараются все силы бросать на уборку мусора, а стараются просто не мусорить !
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15.11.2020 19:02 Відповісти
100 грн...
за голос..

Це не карусель...
Це прикол або "за..об" якогось душевнохворого (((
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15.11.2020 19:23 Відповісти
Ну і подача інфи, капець...))) В дитсадочку монтували.)))
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15.11.2020 19:53 Відповісти
в чем тут карусель ? вы хоть знаете что такое карусель на выборы а пишете такую туфту ..карусель это когда дают на толпу 1 оригинальный бюлетень с галочкой а согласившеися берут его с собой получают новый вбрасывают тот который им дали а чистый выносят и отдают махинатору
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15.11.2020 20:24 Відповісти
А мо ученья аваковскі ? Завтра точно буде терорист який захопив виборчу дільницю з вимогою щоб його визнали депутатом облради чи головою ОТГ.
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15.11.2020 20:27 Відповісти
а недавно две газели
позвонили и запели, неужели в самом деле
все сгорели карусели?
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15.11.2020 20:28 Відповісти
могут - далі не цікаво, закінчиться умовним терміном у найгіршому варіянті
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15.11.2020 20:45 Відповісти
Что-то с этим токарем-карусельщиком много непонятного. Больше всего он не карусельщик, а "стрелочник", просто тупой исполнитель чьего-то заказа. Там кандидатов в депутаты нужно "пошерстить". Но этого не будут делать и "козлик" получит по рогам.
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15.11.2020 21:35 Відповісти
И хоть бы слово о выборах в Украинке, а это непростое место , там граница с Конча Заспа и золотая земля и живут под боком люди из телевизора. в том числе и Кучма с Пинчуком.
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15.11.2020 23:13 Відповісти
чмо якесь,навіть по вигляду чмо,а неподалік,в Феофанії,ще одне чмо знімає відосики...
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16.11.2020 00:09 Відповісти
 
 