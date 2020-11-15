Чоловіка затримали за організацію "каруселей" на виборах в Українці. ВIДЕО

36-річний житель Обухівського району виготовив фальшиві бюлетені і пропонував виборцям 100 грн. кожному за те, щоб їх вкинули. Ті викликали поліцію. Чоловіка можуть посадити на 7 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік свідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використання їх у день повторного голосування за кандидата на посаду міського голови міста Українка. Потім дав потенційним виборцям, щоб ті кинули фейкові бюлетені в урни за певну винагороду. За такі послуги зловмисник пропонував 100 гривень", - сказано в повідомленні поліції.

Чоловіка затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Поліція розслідує провадження за ч. 2 ст. 158-3 (фальсифікація виборчої документації). Покарання за цією статтею - позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

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Як повідомлялося, в неділю, 15 листопада, в семи містах України відбувається повторне голосування на виборах міського голови. Мера обирають у Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.