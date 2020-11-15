У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про перші висновки на "шляху пацієнта". Він досі не підписав декларацію із сімейним лікарем і тепер вважає, що у хворих на коронавірус українців має бути можливість зробити це онлайн.
Про це Степанов розповів у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Так сталося, що у мене не було сімейного лікаря. Ну, у мене такі особливі обставини. Моя дружина - доктор медичних наук, професор, і тому в цьому просто не було проблеми", - розповів Степанов.
Міністр під запис зателефонував на гарячу лінію протидії COVID-19 Міністерства охорони здоров'я. Там йому запропонували дати номери телефонів реєстратур найближчих поліклінік, щоб Степанов міг підписати декларацію із кимось із тамтешніх сімейних лікарів. Підписати декларацію онлайн або телефоном неможливо, повідомили на гарячій лінії, для цього потрібно особисто прийти в лікарню.
"Необхідно вирішити проблему підписання декларації із сімейними лікарями онлайн. У людей, хворих на COVID-19, має бути така можливість. Упевнений, що нам вдасться із цим розібратися вже цього тижня", - написав Степанов.
Він повідомив, що вже призначив на завтра нараду із заступниками з питання створення бази лікарів, які будуть оперативно консультувати хворих на коронавірус пацієнтів, у яких ще немає декларації із сімейним лікарем.
Будь ласка, зачекайте...
(пробачте за цинізм)
мне по телефону сказал:
"я буду вашим семейным врачом, пришлите по этому номеру на вайбер паспортные данные,
лечитесь сами "
Вован, чи Лєксус?
Лахта, ти палишся.
а вот у обычных-пересічних... как везде - в лучшем случае антибиотики надо-не надо на пару тысяч и по ощущениям ))))
Так, що, КУШАЙТЄ !
Всьо не слава богу.
@kokaxp
настала ипоха здоровья
З приходом «Доктор Жизнь».
Потойбічна.
bamr
@bamr69
В мире создан фонд, который выкупает вакцину, чтобы обеспечить ею не менее 20% населения страны из 180 стран. Этот механизм называется COVAX.
Украина вошла в список 92 стран, которые получат вакцину по спеццене.
Это будет не менее 8 млн доз, если COVAX сработает один раз. И 16 млн - если два раза.
Для хворих на хронічні захворювання, які повинні отримувати ліки по реімбурсації, ніхто окрім сімейного лікаря, рецепт не випише. А ось що роботити, якщо цей лікар хворіє? Тільки в нього є електронний підпис.