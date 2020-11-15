У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про перші висновки на "шляху пацієнта". Він досі не підписав декларацію із сімейним лікарем і тепер вважає, що у хворих на коронавірус українців має бути можливість зробити це онлайн.

Про це Степанов розповів у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Так сталося, що у мене не було сімейного лікаря. Ну, у мене такі особливі обставини. Моя дружина - доктор медичних наук, професор, і тому в цьому просто не було проблеми", - розповів Степанов.

Міністр під запис зателефонував на гарячу лінію протидії COVID-19 Міністерства охорони здоров'я. Там йому запропонували дати номери телефонів реєстратур найближчих поліклінік, щоб Степанов міг підписати декларацію із кимось із тамтешніх сімейних лікарів. Підписати декларацію онлайн або телефоном неможливо, повідомили на гарячій лінії, для цього потрібно особисто прийти в лікарню.

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"Необхідно вирішити проблему підписання декларації із сімейними лікарями онлайн. У людей, хворих на COVID-19, має бути така можливість. Упевнений, що нам вдасться із цим розібратися вже цього тижня", - написав Степанов.

Він повідомив, що вже призначив на завтра нараду із заступниками з питання створення бази лікарів, які будуть оперативно консультувати хворих на коронавірус пацієнтів, у яких ще немає декларації із сімейним лікарем.

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