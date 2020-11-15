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У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про перші висновки на "шляху пацієнта". Він досі не підписав декларацію із сімейним лікарем і тепер вважає, що у хворих на коронавірус українців має бути можливість зробити це онлайн.

Про це Степанов розповів у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Так сталося, що у мене не було сімейного лікаря. Ну, у мене такі особливі обставини. Моя дружина - доктор медичних наук, професор, і тому в цьому просто не було проблеми", - розповів Степанов.

Міністр під запис зателефонував на гарячу лінію протидії COVID-19 Міністерства охорони здоров'я. Там йому запропонували дати номери телефонів реєстратур найближчих поліклінік, щоб Степанов міг підписати декларацію із кимось із тамтешніх сімейних лікарів. Підписати декларацію онлайн або телефоном неможливо, повідомили на гарячій лінії, для цього потрібно особисто прийти в лікарню.

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"Необхідно вирішити проблему підписання декларації із сімейними лікарями онлайн. У людей, хворих на COVID-19, має бути така можливість. Упевнений, що нам вдасться із цим розібратися вже цього тижня", - написав Степанов.

Він повідомив, що вже призначив на завтра нараду із заступниками з питання створення бази лікарів, які будуть оперативно консультувати хворих на коронавірус пацієнтів, у яких ще немає декларації із сімейним лікарем.

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У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов 01
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Топ коментарі
+5
А коли це можна було за часів Уляни Супрун, зробити виважено і адекватно, і укласти цей договір саме з лікарем, якого добре знаєш, і якому довіряєш, це аптечне шобло вищало: «Чьто ви слушаєтє ету «Доктар смєрть ?!»
Так, що, КУШАЙТЄ !
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15.11.2020 19:29
+4
Ты первый должен был «бить в колокола «, что фонд предназначенный на борьбу с эпидемией разграбила шобла Каломойши на дороги якобы! Теперь ты ,Степанов соучастник ВЕЛИКОГОКРАДИВНИЦТВА! Сгиньте , твари калозеленные!
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15.11.2020 19:06
+4


@kokaxp

настала ипоха здоровья
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15.11.2020 19:35
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А Заповіт, встигнуть підписати.
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15.11.2020 19:02 Відповісти
тож випливає і слідующий висновок з його "путі" : треба щоби натаріуси працювали на виїзд і за держ.кошт а для ковідників - безкоштовно
(пробачте за цинізм)
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15.11.2020 19:38 Відповісти
Сатана Степанов пусть расскажет почему в больницах не лечат тяжелых больных, даже не подходят к больным, ставят неправильные диагнозы и масса людей от этого умирает. За такое нужно садить в тюрьму на пожизненно и Степанова первым.
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15.11.2020 22:08 Відповісти
Он до сих пор не подписал декларацию с семейным врачом и теперь считает, что больные коронавирусом украинцы должны иметь возможность сделать это онлайн, попався тепер втричі дорожчє обійдеться лікування, і місце тільки в загальній палаті.
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15.11.2020 19:04 Відповісти
Ты первый должен был «бить в колокола «, что фонд предназначенный на борьбу с эпидемией разграбила шобла Каломойши на дороги якобы! Теперь ты ,Степанов соучастник ВЕЛИКОГОКРАДИВНИЦТВА! Сгиньте , твари калозеленные!
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15.11.2020 19:06 Відповісти
Максиме, Феофанія не гумова, поспішай.
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15.11.2020 19:06 Відповісти
а чем поможет тот семейный врач больному?
мне по телефону сказал:
"я буду вашим семейным врачом, пришлите по этому номеру на вайбер паспортные данные,
лечитесь сами "
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15.11.2020 19:14 Відповісти
А у тебе сімейний лікар хто?
Вован, чи Лєксус?
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15.11.2020 19:31 Відповісти
Що сам подзвонив, і сказав: «Здравствуйтє, я буду Вашім «Доктор Жізнь», а далі за Вашим текстом?
Лахта, ти палишся.
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15.11.2020 20:10 Відповісти
представь так и сказала, за все время ежедневно звонила и спрашивала о самочувствии, чем лечишься даже и не спрашивала, в настоящее время люди ждут результатов тестов по 7-9 дней, за это время можно или выздороветь, или умереть
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16.11.2020 07:31 Відповісти
Это уже почти как геноцид..
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15.11.2020 19:15 Відповісти
У цілого міністра охорони здоров"я, цілий доктор наук і професор під боком, а він не підписав угоди з сімейним лікарем. А навіщо він тобі потрібний? Он з своїм професором і підписуй. При таких регаліях вона повинна розуміти як лікувати вірусні захворювання. Не забивай ефір Феофанії, там таких як ти, скоро перезаповнення вийде.
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15.11.2020 19:17 Відповісти
Подписать завещание 🤔🤦
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15.11.2020 19:19 Відповісти
Треба володіти державною(нашою), дивись 1 коментар.
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15.11.2020 19:46 Відповісти
Ну заимеешь ты типа семейного врача а дальше что? Чем он тебе поможет?
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15.11.2020 19:24 Відповісти
думаю в этом конкретном случае поможет...все же министр как никак)))
а вот у обычных-пересічних... как везде - в лучшем случае антибиотики надо-не надо на пару тысяч и по ощущениям ))))
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15.11.2020 19:41 Відповісти
Почуствуете себя семьей, если одиноки.
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15.11.2020 19:42 Відповісти
Т.е. сначала надо узнать, болеешь ли ты ковидом: сделать тест за свои, а потом подписывать декларацию? В таком случае чем поможет семейный, если общаться с ним можно только по телефону?
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15.11.2020 19:28 Відповісти
А коли це можна було за часів Уляни Супрун, зробити виважено і адекватно, і укласти цей договір саме з лікарем, якого добре знаєш, і якому довіряєш, це аптечне шобло вищало: «Чьто ви слушаєтє ету «Доктар смєрть ?!»
Так, що, КУШАЙТЄ !
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15.11.2020 19:29 Відповісти
Нормальных врачей очень быстро разобрали пенсы, у которых времени больше было по поликлиникам шастать.
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15.11.2020 19:40 Відповісти
****, у вас, зєбанатів, з IQ менше 80, як не олігархи, так пєнси винні.
Всьо не слава богу.

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15.11.2020 19:55 Відповісти
Я к ним не отношусь, но факт остается фактом. А в сельских амбулаториях как-то с выбором совсем туго. Но они как-то не всегда нужны, эти семейные, только для больничных-справок, в случаях посерьезней - все равно - к узкому.
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15.11.2020 19:59 Відповісти
Чувак, а от шастать- срать на Супрун на форумах, чомусь врємєні вистачало.
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15.11.2020 20:15 Відповісти
Никогда. Наоборот.
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15.11.2020 20:39 Відповісти
Ну, вибач.
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15.11.2020 21:10 Відповісти


@kokaxp

настала ипоха здоровья
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15.11.2020 19:35 Відповісти
Ага.
З приходом «Доктор Жизнь».
Потойбічна.
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15.11.2020 19:36 Відповісти



bamr

@bamr69


В мире создан фонд, который выкупает вакцину, чтобы обеспечить ею не менее 20% населения страны из 180 стран. Этот механизм называется COVAX.
Украина вошла в список 92 стран, которые получат вакцину по спеццене.
Это будет не менее 8 млн доз, если COVAX сработает один раз. И 16 млн - если два раза.
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15.11.2020 19:35 Відповісти
Если та вакцина вообще когда-нибудь будет и будет ли она помогать. А нам и всему миру можно брать вакцину по любой цене, а счет за покупку направлять для оплаты в Пекин. Пусть прочувствую не только вкус летучих мышей, а и её стоимость.
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15.11.2020 21:34 Відповісти
ХавайТЕ!!!
У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов - Цензор.НЕТ 3789

У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов - Цензор.НЕТ 9112
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15.11.2020 19:49 Відповісти
Так ли уж важна роль семейного врача в период пандемии!?! Бесплатных лекарств он не выписывает, да и есть случаи, когда они попросту не отвечают на звонки больных, как-будто бы прячутся.
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15.11.2020 20:02 Відповісти
Хворіють не тільки на ковід.
Для хворих на хронічні захворювання, які повинні отримувати ліки по реімбурсації, ніхто окрім сімейного лікаря, рецепт не випише. А ось що роботити, якщо цей лікар хворіє? Тільки в нього є електронний підпис.
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15.11.2020 22:46 Відповісти
вы еще онлайн лечите людей дебилы! У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов - Цензор.НЕТ 863
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15.11.2020 21:01 Відповісти
У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов - Цензор.НЕТ 4220
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15.11.2020 21:53 Відповісти
вчера умерла соседка 35 лет после операции на апендиците.21 век.нафиг мне такие доктора?
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15.11.2020 22:13 Відповісти
Да на Супрун наезжали , ну сейчас вас всех вылечат , страна идиотов У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов - Цензор.НЕТ 6499
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15.11.2020 22:18 Відповісти
дядя ты дурак ?
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15.11.2020 22:43 Відповісти
а ті, хто був проти маски і карантину, повинен підписати відмову від ліжка і кислороду.
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15.11.2020 23:25 Відповісти
 
 