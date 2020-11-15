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Білорусь (5973) силовики (106) Мінськ (785)

Силовики жорстко затримують людей у мінському магазині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У магазині на вулиці Черв’якова в Мінську вдень 15 листопада силовики били людей і жорстко затримували.

Відповідне відео надіслав читач TUT.BY, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в Білорусі на 15 листопада було заплановано протестний "Марш сильних" у пам'ять про активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу - від народного меморіалу Олександру Тарайковскому, якого убили в перші дні протесту, (метро "Пушкінська") до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко.

Станом на 18:00 кількість затриманих на акціях протесту в неділю в Білорусі становила понад 500 осіб.
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Топ коментарі
+50
В Киеве люди защищали Украину от рашисткой нечисти которая под видом правоохранительных органов пыталась з ааа хватить власть после этого сбежала на Россию беркут в пример, хватит все время врать и все извращать... В 2014 в Украине по факту сдох совок и рашисткая империя и это факт...
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15.11.2020 20:50
+41
Там все безнадійно, збоку стоять тупо спостерігають, замість того щоб взяти пляшку та розбити об голову омонівцю.
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15.11.2020 20:35
+35
Треба людям бити омонрвців.. приходити до них до дому і там проводити виховну роботу.
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15.11.2020 20:31
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"- ... скребётся...
- марьиванн, я не понял, а кто такой скр?
- это следственный камитет расеи" (С) ))))
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15.11.2020 23:55 Відповісти
это был повод для того, чтобы бы ты мог соскачить с ответа, типа не понял,что ты успешно и сделал.
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16.11.2020 00:13 Відповісти
Атвет-вАпрос, пАдмена дефиниций. Что ты тут кацапченок вонючий делаешь? Денюжку на свое жалкое существование зарабатываешь на чужой кровушке? Т.е. типичном заработке "православного крестианина"? А не пробовал в жизни немножко поработать по настоящему? Типа построить чего-то. Или сделать что-то своими руками?
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16.11.2020 00:35 Відповісти
а ты чего к нам лезешь, комментируй своего нелоха, который тобой правит.
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16.11.2020 07:16 Відповісти
Точно этот лукашенковский подгузник охренел окончательно. Сидит ватник на украинском сайте и гонит на всех "чего ты к нам лезешь". Гавна наелся и окончательно с катух спал?
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16.11.2020 20:18 Відповісти
пукать - и убегать - это на всё что Беларусы и способны....))))) ахахаххаха
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16.11.2020 00:35 Відповісти
ахаха, комментируй своего нелоха, который тобой правит.
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16.11.2020 07:16 Відповісти
Зе-ля какраз то никем и не правит ))) ... а вот Вами правит ОМОН - и это факт.
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16.11.2020 14:13 Відповісти
кацапы должны знать, что с 2020 года уже никогда белорусский партизан не будет лизать рашистских сапог
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15.11.2020 22:50 Відповісти
Чуток потерпеть осталось -- к маю, примерно, поменяет Москва Бацьку на Мацьку -- и будет всем беларусам трудное, но свежее коммуняцкое Щасте!

...про убитых, побитых, униженных и оскорблённых никто и не вспомнит...
Ещё и Республиканский Праздник введут -- Мирная Победа над Диктатурой -- в какой-нибудь воскресный выходной...
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15.11.2020 23:08 Відповісти
Кошмар какой-то. Неужели в Минске за 3 месяца не нашли хотя бы один АК, или пистолет какой-нибудь. Этих милицейских выродков нужно уничтожать как бешеных животных, чего люди ждут? Пока их всех в тюрьмы рассадят?
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15.11.2020 23:09 Відповісти
Их не находить надо, а у ментов самих отбирать.
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15.11.2020 23:12 Відповісти
А це точно білоруси? Інтуїція мені підказує, що так можуть діяти лише представники іншого народу. Може це кацапи найманці, які навмисно залякують та знущаються над людьми.
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15.11.2020 23:19 Відповісти
Білоруси окацапились. Тому ти і думаєш, що то інші люди. Більшість там взагалі не розмовляє своєю мовою. То ватники, а не люди.
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15.11.2020 23:41 Відповісти
Жертвы братского нацизма...*)
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15.11.2020 23:43 Відповісти
Окацапитись - це одне, а не відчувати жалю та співчуття до ближнього свого - це інше. Ну не можуть же там бути 100% психопатів, які гамселять усіх підряд з такою жорстокістю, що дивитись страшно. Так само робили тільки кацапи, такий самий стиль. Якщо це не найманці працюють, а дійсно білоруські силовики, тоді всім білорусам незабаром хмиздець. Їх просто почнуть вбивати (тіпун мені на язика).
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15.11.2020 23:52 Відповісти
Иринко! На війні солдат повинен розуміти хто ворог, а хто інший. Тобто звичайні поняття про братерскість людей, про їх рівність, про любов до ближнього ьтам не прцюють. Солдат ПОВИНЕН винищити ворога. Тобто вбити. З-за цього у людей, які повернулись з війни часто виникає розлад свідомості. З наслідками. Але це типово. Поліціянти там типу роблять свою справу. А протестанти дійсно ватники. Білорусі дійсно немає.
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16.11.2020 00:47 Відповісти
Я до того, що Ви марно розрізняєте окацапчення і Білорусь.
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16.11.2020 00:48 Відповісти
Вас зрозуміла. Але я суджу по тих білорусах, які є та були на Цензорі. Це зовсім непрокацаплені дописувачі, їх тут поважають та прислухаються до їх думки. Скоріше за все, силовики просто всі садисти та психопати, а їхня національність не має значення.
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16.11.2020 00:59 Відповісти
Національність лише частково не має значення. А щодо тутешніх білорусів, то є, наприклад, отакий покидьок, як имя фамилия 57721e8b.
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16.11.2020 20:21 Відповісти
... Якщо це не найманці працюють, а дійсно білоруські силовики, тоді всім білорусам незабаром хмиздець...
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Не наёмники, Ирэнка. В том-то и дело, что не наёмники....
Очень многих беларуских новостей просто нет на Цензоре. Именно поэтому многим кажется, что у нас что-то происходит только по выходным.
Я расскажу Вам одну нашу новость.
Уже три дня, как в Минском жилом комплексе "Новая Боровая" власти отключили воду. Совсем отключили. И холодную тоже. В комплексе, где проживает более трёх тысяч человек. В основном, айтишники. В основном, молодые семьи с детьми.
Отключили за непокорность. Слишком сдружились соседи. Слишком активно выражали свою позицию. Флаги неправильные вывешивали. Концерты во дворе устраивали с **********. Словом - наказали по прямому указанию урода. Показательно наказали.
На три тысячи жильцов привезли во двор три старых биотуалета, издевательски выкрашенных в БЧБ цвета.
Люди со всего Минска повезли им бутилированную воду. Тогда власти установили на подъездах к комплексу посты ГАИ. Не пропускали туда машины с водой. Отбирали воду, которую люди везли для детей и стариков. И это не был расейский десант ГАИшников. Свои мрази, доморощенные. Фашисты останавливают машины с водой для детей и стариков из Новой Боровой.
А сегодня, когда в городе лёг снег, им отключили ещё и отопление.
Дали понять, что о восстановлении водоснабжения можно будет говорить только после того, как жители "Новой Боровой" уберут все БЧБ флаги и прекратят выходить на мини-митинги каждый вечер в свой двор с флагами. Воду им так пока и не дали.
Несмотря на противодействие властей, минчане везут в Новую Боровую воду.

Закона нет. Никакие законы здесь сейчас не работают.

Правозащитники обратились в ООН из-за ситуации с водой в Новой Боровой.
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18.11.2020 00:31 Відповісти
Влада вас випробовує та примушує бути покірними. А ми дійсно про вас у подробицях нічого не знаємо, частіше нам розповідайте про такі випадки знущання над людьми, може тоді в Україні буде більше у вас захисників та друзів, які дійсно підтримують білоруський народ.
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18.11.2020 00:44 Відповісти
Дивно якось усе виглядає. Ніби пробують боронити, але якось нерішуче. Там купа пляшок на полицях стоїть і нікому в голову не приходить використати їх на бандидах.
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15.11.2020 23:42 Відповісти
Самая пьющая страна в Европе, а никому пляшка в голову не доходит... -- шо знутри, шо знаружи.
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15.11.2020 23:54 Відповісти
Так можа ен пляшку и украу. Вот наряд и приехал.
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16.11.2020 15:27 Відповісти
Бо то не бандити, а представники влади, які мають право витягати за шкірку проросійських протестантів, щоб не було проблем.
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16.11.2020 11:34 Відповісти
ти мабуть бойовичків передивився.
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16.11.2020 11:42 Відповісти
ні, надивився на сєпарів у Маріуполі у 2014.
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09.12.2020 15:45 Відповісти
Моя Коханя в Минске плачет по избиенным...
Я ей: Милая, чем меньше сопротивление, тем больше давление -- чистая физика, ничего личного.

...хоть у меня и высшее не начатое...*)
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15.11.2020 23:51 Відповісти
Цікаво, а який це фізичний закон Ви оце тут згадали? Силовики жорстко затримують людей у мінському магазині - Цензор.НЕТ 5967
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16.11.2020 08:47 Відповісти
Совсем яиц нету что ли? Говорите моя хата з краю? Ничего, тогда туда просто позже придут.
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15.11.2020 23:58 Відповісти
В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации российским "Спутником V".
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16.11.2020 00:12 Відповісти
Российская вакцина "Спутник V" будет использована в Белоруссии для массовой вакцинации населения. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный государственный врач республики Александр Тарасенко.

Походу белорусов решили потравить.
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16.11.2020 00:13 Відповісти
Почему все безвольно стоят и смотрят??
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16.11.2020 00:21 Відповісти
Треба помагати, щоб дурь вибивати.))
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16.11.2020 11:39 Відповісти
Русскоязычных лупасят, плешивый молчит...
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16.11.2020 00:26 Відповісти
Треба якийсь креатив. Наприклад рибацька сітка з великим вікном. І вміння її кидати. Потренуватись десь, звісно. Краще на воді, або на асфальті. Уявляєте, що ціла група омонівців плутається в цій сітці, падає безсила на землю і ричить? Можна сміливо підходити, знімати з них маски і снімати на відіо. Ще й мораль прочитати. Ваша особисто популярність на ютубі буде по за конкуренцією. А після всих цих подій відзнака Герой Білорусі буде у вас у першого. Можна заманити їх в сітку. Наприклад втікати, і тут на переслідувачив падає ця сітка. Або навпаки, піднімається з чотирьох кінцівок і знову хохма! Люди що, на риболовлю ніколи не ходили? "Павуків" не закидували?
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16.11.2020 00:39 Відповісти
лучше рабицу -рыбке не сприсне.
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16.11.2020 04:23 Відповісти
Так есть такой гранатомёт что сетью кидает но там на одно тело рассчитано ..Или такая сетка как в фильме Чужой против Хищника как струна и скручивается что жертву режит на сегменты
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16.11.2020 06:31 Відповісти
А ЧЕГО ИХ НИКТО НЕ БЬЕТ !!!??? ИЛИ ХОТЯ БЫ НОЖ В СПИНУ ВСТАВИЛИ !!!
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16.11.2020 00:40 Відповісти
А в чём провинились перед бацькай (что б он сдох поскорее в муках) покупатели магазина?
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16.11.2020 00:42 Відповісти
Цих "силовиків" давно вже пора рвати на шматки, молотовими, бруківкою, та будь чим підручним.
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16.11.2020 01:53 Відповісти
Запишись до вагнерівців, бандюган.
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16.11.2020 11:45 Відповісти
о!антимайдановка отошла от косорыловки с гречей шо в 14ом в Мариинке раздавали!
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16.11.2020 12:16 Відповісти
акцию провести с требованием - я отзываю свой голос за таракана. отдаю его Тихановской, не пробовали?
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16.11.2020 02:15 Відповісти
В конце 90-х или начале 2000 был мультик там омоновцы расшифровывали их как Організація мерзенної огидної нечесті.
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16.11.2020 02:43 Відповісти
Хунта.
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16.11.2020 04:17 Відповісти
Белорусы на один миллиметр приблизили победу
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16.11.2020 05:19 Відповісти
Помню эпический кадр на улице Киева ,когда КамАЗ самосвал забросали коктейлями прибежали солдаты или студенты МВД ..И кадр : бежит мент пацан и тут летит ему в голову плитка тротуарная ,увесистая ..тот сразу упал и не поднимался будто его снайпер снял ..Это было на той улице где Беркут с крыши дома скидывал светошумовые гранаты на митингующих ..Кстати коробки для гранат были от упаковок Рошен
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16.11.2020 06:28 Відповісти
не достиг ещё сплоченности беларуский народ.... дали бы кизды всем супермаркетом чтоб не повадно было.....
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16.11.2020 08:26 Відповісти
И сколько будут и Беларусы и Американцы терпеть эту хрень????
Может пора ответить этим крутым перцам????
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16.11.2020 09:07 Відповісти
Украина сильно отличается от Беларуси. В Украине украинцы не позволят так избивать людей. В Украине Лукашенко не успел бы дообедать до вокзала. Смотришь, как избивают беззащитных людей в Беларуси и начинаешь все больше ценить и любить Украину, пусть даже ее временные беспорядки, ее людей. Жалко Беларусь, непонятно, куда делись белорусские партизаны, которые в годы войны скрутили фашизму голову, видимо превратились в стадо баранов
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16.11.2020 09:52 Відповісти
Ну да, "отличается". В Білорусі з держбюджету крадуть 5%, а в Україні 35%, тому в них медицина безплатна і зарплата більша. А щодо свободи, то й на протестах у Мінську показували бігборди на вулиці з Тіхановською.
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16.11.2020 11:54 Відповісти
Не дивуйтесь, що білоруси так мляво чинять стротив,навіть там де вони в більшості. Вони ж " нє майданутиє".
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16.11.2020 10:39 Відповісти
Якщо почнуться бійки, то Бацька почне пуляти по протестантам. І там вже буде зовсім інше коло протистоянь, до яких білоруси не готові. Видно ж, що Бацька саме цього і хоче, провокує на бійку. А у Бацькі за спиною росіяни, ті навіть думати не будуть, якщо треба буде вчинити масовий геноцид сябрів. Тобто силовий супротив - шлях в нікуди. Білорусам треба підтримка заходу, а не Раші. А для цього треба інші механізми.
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16.11.2020 11:03 Відповісти
Протестанти і провокують владу на бійки, щоб прийшла Росія. А Тіхановська ясно сказала, що вона проти Заходу, а от хотіла б зустрітися з Путіним. Лука і усунув Тіхановського, Цепкало і Бабарику, бо вони проросійські агенти.
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16.11.2020 12:02 Відповісти
Тіхановська, здається, в Польщі сидить, а це не зовсім, скоріше зовсім не Росія. І навряд путя допомогав би Бацькє своїми спецпризначенцями, якщо б той був проти путі. А те, що Пашенян заявляє про свою вірність путє, ще не робить його ставлеником путі, скоріше навпаки, бо Пашенян прийшов шляхом вірменьскої ПРОЗАХІДНОЇ революції. Щоб хто не казав, а в Білорусі зараз теж відбувається революція - ПРОЗАХІДНА.
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16.11.2020 12:34 Відповісти
Какой кошмар....
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16.11.2020 11:31 Відповісти
...і страшно навіть уявити, де в перших двох буде наступна точка кривавої роси



Пэт Люра@Pet_lyra 15 ****.

Чем отличаются протестьі в разньіх странах?
Россия -- Вьішли, покатались на автозаке, сделали селфи.
Беларусь -- Вьішли, получили пистьі, посидели в кутузке, поплакали.
Украина -- Вьішли, получили пистьі, ударили в набат, собрали народ, дали пистьі ментам, вьігнали президента.
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16.11.2020 18:53 Відповісти
В принципе отражает действительность. остается выяснить, чего вам не хватает, чтобы не делать это раз за разом, а достичь наконец процветания?
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16.11.2020 23:16 Відповісти
тихановская сильнее лукашенко.
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16.11.2020 19:15 Відповісти
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