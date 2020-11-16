NASA відправляє до МКС ракету SpaceX з астронавтами на борту. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Приблизно о пів на третю за київським часом зі стартового майданчика у Флориді стартує ракета Falcon 9 компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту.
"Усі системи готові до сьогоднішнього запуску ... корабля Crew Dragon із чотирма астронавтами на борту о 19:27 за часом східного узбережжя", - цитує Цензор.НЕТ публікацію компанії у Twitter.
На першу годину ночі за Києвом усі астронавти - Шеннон Вокер, Віктор Гловер і Майкл Гопкінс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі - вже на борту.
Вони приєднаються до екіпажу 64-ї експедиції МКС, до складу якої зараз входять астронавти NASA Катя Рубінс, Сергій Рижиков, а також Сергій Куд-Сверчков із російського Роскосмосу.
Це перша із шести запланованих експлуатаційних місій космічного корабля Crew-1.
За інформацією Голосу Америки, НАСА вперше запускає в космос ракету, яка належить приватній компанії.
Передбачається, що політ до МКС триватиме 27 години. Спочатку запуск планувався на суботу, але був відкладений через пориви вітру, повідомили представники НАСА.
Нагадаємо, в серпні два американські астронавти повернулися на Землю після експедиції на МКС, вони приводнилися в Мексиканській затоці, перебуваючи всередині корабля Crew Dragon, розробленого компанією SpaceX.
Вони вирушили в космос у травні із Флориди. Це був перший запуск астронавтів НАСА з американської території з 2011 року і перший пілотований політ космічного корабля, створеного комерційною компанією.
Будь ласка, зачекайте...
У рИгозіна буде іхварт мікарда.
Скоріш за все, в нього може буть грижа чи геморой, від надмірної напруги... Коли він рогатку натягуватиме, щоб "Ангару" чи "Єнісей" запустить у космос...
Ех! Жаль не зберіг фото, як він не міг пролізти в люк танка - довелось башту краном знімати.
Был я на том Космодроме -- ракеты всякие видел и Челнок... -- маленькое всё такое -- окромя лунной ракеты -- то Гигантично! ...хотя, сам модуль, тачка и кабинка -- чиста Жигули по размеру.
...а кругом корокодилы ползают... *)
Ты ж налоги платишь -- а шо тебе с них? *)
Свореними українцем Сергієм Павловичем Корольовим.
По факту, козломордые просто боялись в конструкции корабля, что то менять. Так он был один из самых надежных пусть и дорогой и архаичный, а так. ХЗ. И кстати правильно делали - не их это!
А Союзы уже уходят с рынка, т.к. Роскосмос задрал цену на человека с 25 млн. в 2007 до 87 млн. в 2019.
Поэтому Роскосмос и вытесняют с рынка.
Ничего личного - just business.
внутри Молдовы чуть более 50
SpaceX Crew-1 або USCV-1 - перший робочий пілотований політ космічного корабля Dragon 2 до МКС. Це буде третя місія Crew Dragon та другий політ із командою на борту. Екіпаж увійде до складу експедиції МКС-64. Конкретно ця капсула носитиме назву «Resilience». Запуск призначений на 16 листопада 2020 року.
Первый пилотируемый полёт корабля серии Dragon 2. Доставка и возвращение двух членов экипажа МКС-63. Средство выведения - Falcon 9 FT!
Илон Маск доставляет 60 (шестьдесят) спутников несколько раз в месяц в нужную точку пространства с высокой точностью. За полтора десятка минут, Карл!
Конечно, при необходимости они могут состыковаться своим Crew Deagon с МКС быстрее рашиков.
Только зачем!?
С одной стороны -- пачка сигарет 14 доллярив. А с другой стороны -- в космос слётать дешевле грибов.
С третьей стороны -- аэропорт в НЙ, чистая конюшня -- Жуляны в Киеве краше.
А с четвёртой стороны -- надо тудой съездить, хоть разок, шо б потом всю жизнь не жалеть за бесцельно прожитые годы...*)
Да ладно! Рыжиков переметнулся в NASA? Переобулся в невесомости, проклятый предатель
А Сверчков лишний на этом празднике жизни.
Сергей Рыжиков - глубоко верующий человек, неоднократно принимал участие в Великорецком крестном ходе. В 2013 году установил поклонный крест и открыл домовый храм в честь Преображения Господня в селе Каменногорское Оренбургской области, откуда родом его предки по материнской линии[20]. Во время своей предполётной командировки в октябре-декабре 2014 года в Хьюстон, служил псаломщиком в Храме святого равноапостольного великого князя Владимира. В космический полёт взял Евангелие, иконы и частицу мощей Серафима Саровского[21].