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NASA відправляє до МКС ракету SpaceX з астронавтами на борту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Приблизно о пів на третю за київським часом зі стартового майданчика у Флориді стартує ракета Falcon 9 компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту.

"Усі системи готові до сьогоднішнього запуску ... корабля Crew Dragon із чотирма астронавтами на борту о 19:27 за часом східного узбережжя", - цитує Цензор.НЕТ публікацію компанії у Twitter.

На першу годину ночі за Києвом усі астронавти - Шеннон Вокер, Віктор Гловер і Майкл Гопкінс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі - вже на борту.

Також читайте: Держкосмос підписав угоду з NASA про співпрацю в дослідженні Місяця, Марса, комет і астероїдів

Вони приєднаються до екіпажу 64-ї експедиції МКС, до складу якої зараз входять астронавти NASA Катя Рубінс, Сергій Рижиков, а також Сергій Куд-Сверчков із російського Роскосмосу.

Це перша із шести запланованих експлуатаційних місій космічного корабля Crew-1.

За інформацією Голосу Америки, НАСА вперше запускає в космос ракету, яка належить приватній компанії.

Передбачається, що політ до МКС триватиме 27 години. Спочатку запуск планувався на суботу, але був відкладений через пориви вітру, повідомили представники НАСА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NASA успішно запустило американсько-українську ракету Antares із вантажем для МКС

Нагадаємо, в серпні два американські астронавти повернулися на Землю після експедиції на МКС, вони приводнилися в Мексиканській затоці, перебуваючи всередині корабля Crew Dragon, розробленого компанією SpaceX.

Вони вирушили в космос у травні із Флориди. Це був перший запуск астронавтів НАСА з американської території з 2011 року і перший пілотований політ космічного корабля, створеного комерційною компанією.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 8244 Щасти!

У рИгозіна буде іхварт мікарда. NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 1540
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16.11.2020 01:22
+30
Good luck !
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16.11.2020 01:21
+29
NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 4456
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16.11.2020 01:22
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16.11.2020 01:21 Відповісти
NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 8244 Щасти!

У рИгозіна буде іхварт мікарда. NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 1540
показати весь коментар
16.11.2020 01:22 Відповісти
Дмитрий Олегович таки утонул в пруду,хотя был рыбой по гороскопу, бревном в учебе и говном по жизни...
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16.11.2020 01:38 Відповісти
Силеткай шоли. NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 4225 NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 4225 NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 4225
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16.11.2020 02:06 Відповісти
Не приписуйте цій гниді таке благородне захворювання... Інфаркти бувають від сильних переживань... А він не переживає, а тупо "крисятнічає" та бреше... А так як "ділиться, з ким треба", то й не переживає... Ви ще скажіть, що у нього інсульт станеться, від напруженої роботи мозку...
Скоріш за все, в нього може буть грижа чи геморой, від надмірної напруги... Коли він рогатку натягуватиме, щоб "Ангару" чи "Єнісей" запустить у космос...
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16.11.2020 06:16 Відповісти
вот такой рубец!
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16.11.2020 07:53 Відповісти
Якщо в нього і є міокард, то він, як свині. Тобто у хряка.

Ех! Жаль не зберіг фото, як він не міг пролізти в люк танка - довелось башту краном знімати. NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 1636
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16.11.2020 07:59 Відповісти
було би більше сміху, якби таки зміг, а незад не виліз, тодіб х...ло прислав би йому тЮльку, йому вже всеодно не тра, бо все просрала.
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16.11.2020 09:19 Відповісти
У москалей нет сердца.
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16.11.2020 14:30 Відповісти
NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 4456
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16.11.2020 01:22 Відповісти
нє чьокаясь!
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16.11.2020 10:15 Відповісти
Ахти! -- поддержал.

Был я на том Космодроме -- ракеты всякие видел и Челнок... -- маленькое всё такое -- окромя лунной ракеты -- то Гигантично! ...хотя, сам модуль, тачка и кабинка -- чиста Жигули по размеру.

...а кругом корокодилы ползают... *)
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16.11.2020 01:23 Відповісти
Давай Илон, удачи! NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 5341
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16.11.2020 01:25 Відповісти
Гарний батут!!!
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16.11.2020 01:27 Відповісти
гдето в норах в вечной мерзлоте загрустили комические кацапы с буквой с.
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16.11.2020 01:32 Відповісти
только вот проблема в том, что последние 9 лет штатовские астронавты летали на мкс только российскими кораблями.
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16.11.2020 01:40 Відповісти
Все. Отлетали!
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16.11.2020 01:41 Відповісти
-- была б проблема -- не летали б...
Ты ж налоги платишь -- а шо тебе с них? *)
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16.11.2020 01:41 Відповісти
радянськими.
Свореними українцем Сергієм Павловичем Корольовим.
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16.11.2020 01:42 Відповісти
На двигунах ще одного українця Валентина Глушка.
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16.11.2020 08:02 Відповісти
добре хоч до них капітельманша не добралась
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16.11.2020 09:21 Відповісти
Причем "радянськими" они есть в полном смысле этого слова. Со времен совка, там даже кнопки не удосужились поменять - все громоздкое и архаичное (Есть интервью американского астронавта, как тот офигевал от тех приборов, труб... и где он чувствовал себя как часть "начинки").
По факту, козломордые просто боялись в конструкции корабля, что то менять. Так он был один из самых надежных пусть и дорогой и архаичный, а так. ХЗ. И кстати правильно делали - не их это!
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16.11.2020 10:08 Відповісти
Это уже второй запуск SpaceX-Crew.
А Союзы уже уходят с рынка, т.к. Роскосмос задрал цену на человека с 25 млн. в 2007 до 87 млн. в 2019.
Поэтому Роскосмос и вытесняют с рынка.
Ничего личного - just business.
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16.11.2020 01:44 Відповісти
«Союзи», це залишки радянських часів, чим кормився, агонізуючий роскосмос.
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16.11.2020 01:47 Відповісти
Ещё проблема в том,что в 1961 году Гагарин в космос летал.)
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16.11.2020 03:19 Відповісти
Що Жучка з Шаріком полетіли що Гагарін , різниці жодноі
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16.11.2020 08:14 Відповісти
Якщо треба їхать, а "Мерседеса" нема, користуються "Жигулями"...
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16.11.2020 06:18 Відповісти
Ну летали, даже деньги за это платили. Но кацапы за эти 9 лет так ничего и не поняли. Они себя вдруг почувствовали монополистами и думали это на века. А амереканцы за 9 лет создали совершенно новое. С новым подходом, и задвинули роскосмос в дальний угол по всем позициям.
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16.11.2020 09:13 Відповісти
Они на Марс и Юпитер летали. Мобильную связь и GPS строили. А с 2014 начали кацапов строить. По нефти, по спорту, теперь, вот, - по космосу...
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16.11.2020 14:36 Відповісти
NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 225
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16.11.2020 01:51 Відповісти
а снаружи ?
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16.11.2020 05:55 Відповісти
а там у нее 90%
внутри Молдовы чуть более 50
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16.11.2020 06:57 Відповісти
То-то у кацапів скрепна попаболь....

NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 9477
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16.11.2020 07:03 Відповісти
По информации Голоса Америки, НАСА впервые запускает в космос ракету, принадлежащую частной компании.Источник: https://censor.net/ru/v3231217

SpaceX Crew-1 або USCV-1 - перший робочий пілотований політ космічного корабля Dragon 2 до МКС. Це буде третя місія Crew Dragon та другий політ із командою на борту. Екіпаж увійде до складу експедиції МКС-64. Конкретно ця капсула носитиме назву «Resilience». Запуск призначений на 16 листопада 2020 року.

Первый пилотируемый полёт корабля серии Dragon 2. Доставка и возвращение двух членов экипажа МКС-63. Средство выведения - Falcon 9 FT!
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16.11.2020 02:09 Відповісти
Старт успішний. Ілон Маск та НАСА можуть приймати вітання. Добрий "батут" у американців.
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16.11.2020 02:42 Відповісти
Запустили. В росии утром будет рвать пуканы. Или вообще скажут что это фейк, и всё снято в киностудиях Голливуда. А Рогозин пускай и дальше песни воет.
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16.11.2020 02:49 Відповісти
А тем временем Роскосмос ведёт тайные разработки одеколона и кружевных трусов. Трепещи Илон Маск.
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16.11.2020 03:23 Відповісти
Есть полная уверенность, что ************* завтра целый день будут злобно и завистливо визжать о том, что американцы долго летят на МКС, а они быстро. ))))) Быдло схавает. Оно ведь не знает, что для этого "Союз" очень недогрузили полезной нагрузкой, чтобы залить топлива побольше и лететь по невыгодной траектории, зато за 3 часа. Это если бы кто-то бегом бегал за хлебом в магазин и гордился этим. Вопрос только, зачем это нужно?
Илон Маск доставляет 60 (шестьдесят) спутников несколько раз в месяц в нужную точку пространства с высокой точностью. За полтора десятка минут, Карл!
Конечно, при необходимости они могут состыковаться своим Crew Deagon с МКС быстрее рашиков.
Только зачем!?
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16.11.2020 03:30 Відповісти
Интересная страна Стыцляндия!
С одной стороны -- пачка сигарет 14 доллярив. А с другой стороны -- в космос слётать дешевле грибов.
С третьей стороны -- аэропорт в НЙ, чистая конюшня -- Жуляны в Киеве краше.
А с четвёртой стороны -- надо тудой съездить, хоть разок, шо б потом всю жизнь не жалеть за бесцельно прожитые годы...*)
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16.11.2020 05:00 Відповісти
что такое "Стыцляндия" ? NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 4065
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16.11.2020 07:04 Відповісти
НЙ - Нью Йорк,похоже.
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16.11.2020 07:58 Відповісти
Це він так викобенюється над словом Стейс.
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16.11.2020 08:06 Відповісти
Дима Рогоносин терь безплатно будет смотреть кино "Четыре пиндоса и япошка".
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16.11.2020 08:30 Відповісти
тры
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16.11.2020 10:18 Відповісти
Досить ржати з росіян, бо вони не є конкурентами США в космосі. Зараз головний конкурент для американців це Китай, якій пару днів назад запустив своєю ракетою купу супутників. А сміятися з росіян, це те ж, що сміятися з сопливого лоха якому всі дають підсрачника.
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16.11.2020 10:00 Відповісти
Удачи астронавтам и строителям таких чудесных космических аппаратов!
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16.11.2020 10:04 Відповісти
І це тількі перший виробник-Spacex,a в найближчій черзі- боінг зі Starliner,і в подальшому майже готовий до практичних випробувань Orion.московіти до сьогодні летають на союзах,зроблених Корольовим майже 60років тому.
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16.11.2020 11:55 Відповісти
и помните ребята - кацапы засрали вам там унитазы.....
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16.11.2020 12:23 Відповісти
"Они присоединятся к экипажу 64-й экспедиции МКС, в состав которой сейчас входят астронавты NASA Катя Рубинс, Сергей Рыжиков, а также Сергей Куд-Сверчков из российского Роскосмоса"

Да ладно! Рыжиков переметнулся в NASA? Переобулся в невесомости, проклятый предатель NASA відправляє до МКС ракету SpaceX з астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 7873
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16.11.2020 12:58 Відповісти
Возможно у них с Катюхой трали-вали с серьёзными намерениями и сменой гражданства NASA відправляє до МКС ракету SpaceX з астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 8443
А Сверчков лишний на этом празднике жизни.
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16.11.2020 13:03 Відповісти
Во время своей предполётной командировки в октябре-декабре 2014 года в Хьюстон, служил псаломщиком в Храме святого равноапостольного великого князя Владимира. В космический полёт взял Евангелие, иконы и частицу мощей Серафима Саровского.

NASA відправляє до МКС ракету SpaceX з астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 9722
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17.11.2020 02:08 Відповісти
Усьо политкоректненько - как на обновленном флаге SouthPark: негр, японец, и женщина. Когда первый полет с подопытными белыми обезьянками завершился удачно - пришло время поиграть в политкорректность.
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16.11.2020 16:20 Відповісти
 
 