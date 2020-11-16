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Росія (47286) СБУ (10055) шпигунство, шпіонаж (814) Баканов Іван (295) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує". ВIДЕО

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Шукаємо чортів… тобто російських родичів українських чиновників! Навіщо? У свіжому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич пояснює, чому законодавча заборона обіймати посади в силових структурах (і не тільки) людям, які мають родичів у РФ, насправді давно назріла.

Чому наявність російських родичів у силовика - перша ознака того, що ця людина може бути потенційним шпигуном? Пригадуємо найодіозніших персонажів, чиї кревні мають паспорт із триколором.

Ірина Завгородня - суддя КСУ, яка голосувала за всі його одіозні рішення. Її чоловік - громадянин РФ - офіційно отримує російську пенсію!

Сергій Семочко – співробітник СБУ, якого на посаду призначав Петро Порошенко, і в якого знайшли три будинки за 8 мільйонів доларів, а в родичів - паспорти Росії!

Пригадуємо історію Романа Гладкого, дружина якого взагалі два роки жила в окупованому Криму, а також арештованого ексвійськовика, який шпигував для РФ на оборонному заводі. І це тільки початок довгого списку!

А як ви гадаєте, чи можуть родичі українських працівників СБУ мати російські паспорти?

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Нагадаємо, глава Служби безпеки України Іван Баканов вважає дискримінаційними норми законопроєкту про реформування спецслужби щодо співробітників, які мають родичів із громадянством РФ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Це ніщо інше як вже навіть нічим не прикрита легалізація ФСБешної резидентури в Україні!!!
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16.11.2020 09:30
+13
Літінант ганяється за чортами на яких тицьне пальцем блазень. Всі інші - сваі люді.
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16.11.2020 09:33
+10
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 4290
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16.11.2020 10:29
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Це ніщо інше як вже навіть нічим не прикрита легалізація ФСБешної резидентури в Україні!!!
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16.11.2020 09:30 Відповісти
Літінант ганяється за чортами на яких тицьне пальцем блазень. Всі інші - сваі люді.
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16.11.2020 09:33 Відповісти
Сразу вспомнился политик у которого невестка Юлия была гражданкой России и некто Климкин у которого тесть, даже, медальку получил за мрык.
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16.11.2020 09:35 Відповісти
Напоминаю порохоботам. У сивочолого Гетьмана невестка до 2013 года была гражданкой рашки.
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16.11.2020 10:07 Відповісти
Это да. Все больше кацапов едут к бандеровцам от братишек кадыровцев😷
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16.11.2020 09:43 Відповісти
Нет, спасают православные попы от бутылок. Ты уже кричал"чечня-круто", кацап?😷
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16.11.2020 09:48 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 5154 дяревня КацапетовкаПроєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 673
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16.11.2020 09:51 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 7240
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16.11.2020 09:57 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 5140
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16.11.2020 09:52 Відповісти
Мавзолейные Крысы,даже Чечню брали 2 раза,а Беслан и Норд Ост это шедевр Дебилизма.Крысы Путлерские,не забывайте о своих "подвигах....
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16.11.2020 09:42 Відповісти
Карма у Мавзолейных такая ДОХНУТь...Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 4109
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16.11.2020 09:45 Відповісти
"потенциальных" - явно зайве слово в заголовку.
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16.11.2020 09:51 Відповісти
А-у-у-у порохосраколизи, а це теж не ваш цинічний сивочолий зрадник його ставив на таку посаду? Комусь ще щось не зрозуміло. І це один з....
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16.11.2020 09:53 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 7387 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 5752 Мавзолейные бараны нищеброды...
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16.11.2020 09:54 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 8426 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 8760 вяликая РАБссия пля...
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16.11.2020 09:56 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 2756 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 5562 Шариковское отроддие
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16.11.2020 09:58 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 9473Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 7127
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16.11.2020 09:59 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 359 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 6058 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 6058
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16.11.2020 10:01 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 4468
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16.11.2020 10:03 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 7634 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 5832 капец стадо баранов
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16.11.2020 10:04 Відповісти
главное что внизу рядовых сотрудников это касается (попробуйте сейчас устроится в украинские спецслужбы имея ближайших родственников в рашке), а на верху им закон не писан. блин как то у нас все через жопу есть люди простые а есть неприкасаемые.... зеля, ну на куя ты назначил главным сбушником школьного другана с мацковской освитой и с женой мацквичкой с кучей родни там же? это что тренд такой? а у ермака где сейчас папа с мамой живут? это что все равны но они ровнее? а сколько таких пятилонных в раде а в кабмине? что ж вы делаете гады?
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16.11.2020 10:08 Відповісти
Треба потерпіти до листопада, ЗеЗнесуни вже готуються
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 2965
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16.11.2020 10:09 Відповісти
мені взагалі важко уявити наскіки тупою потворою треба бути щоб обрати члєнограя президентом своєї країни!
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16.11.2020 12:06 Відповісти
ви зробили це разом Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 1933
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16.11.2020 15:37 Відповісти
Примазаться к любой власти можно элементарно просто,самым крутым в этом деле был Анатолий Кинах...куда только не забрасывала судьба этого Хамелеона...,талант не пропьешь... Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 5718
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16.11.2020 10:12 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 4290
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16.11.2020 10:29 Відповісти
А-у-у-у порохосраколизи, а це теж не ваш цинічний сивочолий зрадник його ставив на таку посаду? Комусь ще щось не зрозуміло. І це один з....
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16.11.2020 10:40 Відповісти
Зеленый дурашлеп! Чем волну разгонять, да в своем дебилизме расписываться, поинтересуйся, кто Семочко с должности снял и почему суд, уже при Зеленом, хлопнул Бигуса и его "журналистов" по делу того же Семочка?
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16.11.2020 11:19 Відповісти
А він тоді в Ізраїлі був
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16.11.2020 11:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vaaAaN-ckQE&ab_channel=%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2 Подивися ось це тупий ублюдок, може щось дійде. Та не дійде, якщо ти жреш кістки, які тобі змітають.
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16.11.2020 12:31 Відповісти
Какой спич! Какой слог Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 2577! Только на кой ляд мне твоя биография? Для меня ты зебил и лошара. А может ты , к тому же, мокша винторогий? В любом случае Слава Украине! Смерть москалям!
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16.11.2020 15:53 Відповісти
Может и нужно в таких случаях какие-то профилактические меры принимать, но родственник родственнику рознь, причем здесь родственник, если он в России работает трактористом в глухомани и разваленном селе или работает санитаркой в абмулатории? Перестраховка нужна, но с царем в голове! При СССР все славянские народы были перемешаны и почти у каждого есть где-то родственники, так они что в этом виноваты? Они что теперь должны отказаться от своего родства, но ведь тут и там есть масса прямых родственников "родители-дети"? Это очень тонкая тема и ее нельзя полостью погружать в политику, в каждом случае должен быть анализ реальных ситуаций с привязкой к конкретным потенциальным негораздам. Для этого и существуют трезвые спец.службы. Очень опасно рубить с плеча сгоряча, можно поленом себе же голову пробить!
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16.11.2020 11:03 Відповісти
Если Баканов враг-вредитель, то кто тогда Зеленский, который его главой СБУ поставил?
"Все сгнило в "Датском" королевстве"
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16.11.2020 11:04 Відповісти
Пробзділо все у Датському князівстві.
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16.11.2020 11:38 Відповісти
Зеленский, явно не Геракл, вычистивший в свое время авгиевы конюшни (если верить мифу). Он, клоун. Обычный клоун, которого "назначили" быть "президентом", чтоб быдлу "жить стало веселей". Чтоб самому )(уйлу, назначившего клоуна президентом Украины, ощутить себя этим самым "президентом, растворясь в самом клоуне. Чтоб процесс растворения в паяце происходил не так унизительно для вЯликого тсаря, -- он поручил этот процесс, шпиону Ермаку. Этот шпион, теперь, управляет от имени тсаря паяцом, и другими шпионами-захватчиками, которые рукоблудят холуями на "выборных должностях" по всей Украине. Усмотреть, теперь, в Ермаке, вместившего в себя самого паяца, и все разношерстное, сексотское окружение, типа, этого самого, Баканова, - надо сильно себя не уважать; и уж тем более, что ждать от этого персонажа подвигов, по типу Геракла (как преподносит, это, греческий миф).
Время тянут, пока украинцы сдадутся, на милость Путина. Для этого вытащили из нафталина, этого украинского Патена, Кравчучку, и мурыжат через него унизительные пункты капитуляции. Которую будут выдавать за "победу", как выдавали подписанный в 2009 году договор по газу. Что выйдет на сей раз?..
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16.11.2020 11:06 Відповісти
Зеленский, явно не Геракл, вычистивший в свое время авгиевы конюшни (если верить мифу). Он, клоун. Обычный клоун, которого "назначили" быть "президентом", чтоб быдлу "жить стало веселей". Чтоб самому )(уйлу, назначившего клоуна президентом Украины, ощутить себя этим самым "президентом, растворясь в самом клоуне. Чтоб процесс растворения в паяце происходил не так унизительно для вЯликого тсаря, -- он поручил этот процесс, шпиону Ермаку. Этот шпион, теперь, управляет от имени тсаря паяцом, и другими шпионами-захватчиками, которые рукоблудят холуями на "выборных должностях" по всей Украине. Усмотреть, теперь, в Ермаке, вместившего в себя самого паяца, и все разношерстное, сексотское окружение, типа, этого самого, Баканова, великих очистителей Украины -- надо сильно себя не уважать; и уж тем более, что ждать от этого персонажа подвигов, по типу Геракла (как преподносит, это, греческий миф).
Время тянут, пока украинцы сдадутся, на милость Путина. Для этого вытащили из нафталина, этого украинского Патена, Кравчучку, и мурыжат через него унизительные пункты капитуляции. Которую будут выдавать за "победу", как выдавали подписанный в 2009 году договор по газу. Что выйдет на сей раз?..
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16.11.2020 11:10 Відповісти
Вы нагловрети!!!11 Бакланов разве не может быть поцреотом, даже если тесть - сралинист-дидовоеватель? Может, но во:
1. - только поцреотом Рашки.
2. - кто подумал что он "служит Украине"..... Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 334 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 3275 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 9873

Мдааа, вот это выпуск - я бы на месте ведущего бросился за визой в норм. страну, ведь вести блог мона как и Шапошников(кстати, 2 мес. уже нету роликов, при том шо он жестко опустил Авакяна и слил город где живет Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 1372 )
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16.11.2020 11:38 Відповісти
А Климкин с тестем владельцем медали за крымнаш патриот Украины, получается?
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16.11.2020 12:07 Відповісти
Конечно патриот. Если ты еврей и читаешь справа налево и не в курсе шо таких климкино-бакановых мне перечислять до вечера, то дело твое.
А еще я не упомянул Колю Пипкина, а еще Васю Покланова, у которых тоже тест.... тьху, ну, слово "тесть" во множестве - с медальками и/или гражданством Путиностана
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16.11.2020 12:48 Відповісти
Конечно патриот. (с)
Украины или Рашки? Как то ты витиевато ответил.
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16.11.2020 12:53 Відповісти
Видається мені, що весь цей сюжет робився для того, щоб згадати Семочка-Порошенка. Їж, пане Буткевиче, своє лайно. І запам'ятай, що Порошенко вже півтора року, як не президент.
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16.11.2020 11:38 Відповісти
А Семочка уже полтора года как не сливает служебную информацию жене - русской матрешке.
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16.11.2020 21:32 Відповісти
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Сидить такий собі Путін і з комом у горлі крізь скупу чоловічу сльозу зворушливо промовляє головам ФСБ, СЗР, Г(Р)У ГШ МО РФ: «Ми шляхетні лицарі, для нас родина - найвища і недоторканніша цінність. За жодних обставин і ні в якому разі для наших найбрудніших, найпідліших та найогидніших оборудок ми не будемо використовувати священні родинні зв'язки, як то пітерську невістку Петра Олексійовича, отого їхнього чекіста Баканова з дружиною-російською громадянкою, генералісімуса Наєва з обома російськими братами, тим більш, один з яких до того ще й кримський».
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: «Тьфу-ти! Примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якогось китайозного віруса я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - розпанахаю барила так, що власні тельбухи із землі збиратимуть».
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16.11.2020 11:58 Відповісти
Країна де влада, це тупі безвольні маріонетки олігархів-космополітів і хабадників. Мер Одеси 100 відсотковий громадянин РФ, голова СБУ має кровні корені з РФ, кроти вільно працюють в ОПУ, деякі губернатори мають по 4 громадянства, на чолі оборонного комплексу стоять зарубіжні агенти впливу їх корпорацій ВПК. КС має суддів відвертих злочинців і хабарників які підирають конституцією всім сідничні м'язи. Головнокомандувач здає добровільно території ворогу, робить пункти пропуску щоб ДРГ РФ вільно пересувались територією України. Таке враження, що країна психічно хвора і давно ку-ку-кнута, при цьому літають над гніздом зозулі - всі, тупий народ і її така ж тупувата та злодійкувата влада. Вбивцю вибирають головою територіальної громади, опудало стає президентом. Колаборанти за солодкий хабар від Путіна (Шаломова) через агента КДБ Медведчука ведуть перемовини про мир? Тож все більше відчуваю огиду від життя в цій країні, де дурість це національне її вундерваффе. Де постійні стреси в 60 років роблять з громадянина столітнього старця з синдромом втоми від перманентного виживання.
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16.11.2020 12:04 Відповісти
Полностью солидарен!!!
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16.11.2020 19:26 Відповісти
Мер Одеси має росіске громадянство.
І він певно не один такий.
Цю категорію теж занести в список осіб, які не мають права на владу.
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16.11.2020 15:33 Відповісти
Баканова и Ермака на нары!!
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16.11.2020 15:50 Відповісти
туда же прогнившего фсбшного Демченка, Семочко, и судей коррумпированых ватных Тупицкого, иришку Завгордню.
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16.11.2020 19:28 Відповісти
Поганый популистский закон. Если бы он был принят, Порошенко не стал бы сивочелым гетьманом, Климкин - самым патриотичным министром, а Семочко гениальнейшим разведчиком. Порохосрань, верно я говорю?
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16.11.2020 21:43 Відповісти
так вы и до офиса презедента доберетесь. или проще с него и начать?
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17.11.2020 08:23 Відповісти
Фактично, за "понюшку табаку" продають Батьківщину...Треба їх зупиняти, бо продадуть в рабство всіх нас.
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17.11.2020 08:51 Відповісти
 
 