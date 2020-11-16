Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує". ВIДЕО
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Шукаємо чортів… тобто російських родичів українських чиновників! Навіщо? У свіжому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич пояснює, чому законодавча заборона обіймати посади в силових структурах (і не тільки) людям, які мають родичів у РФ, насправді давно назріла.
Чому наявність російських родичів у силовика - перша ознака того, що ця людина може бути потенційним шпигуном? Пригадуємо найодіозніших персонажів, чиї кревні мають паспорт із триколором.
Ірина Завгородня - суддя КСУ, яка голосувала за всі його одіозні рішення. Її чоловік - громадянин РФ - офіційно отримує російську пенсію!
Сергій Семочко – співробітник СБУ, якого на посаду призначав Петро Порошенко, і в якого знайшли три будинки за 8 мільйонів доларів, а в родичів - паспорти Росії!
Пригадуємо історію Романа Гладкого, дружина якого взагалі два роки жила в окупованому Криму, а також арештованого ексвійськовика, який шпигував для РФ на оборонному заводі. І це тільки початок довгого списку!
А як ви гадаєте, чи можуть родичі українських працівників СБУ мати російські паспорти?
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Нагадаємо, глава Служби безпеки України Іван Баканов вважає дискримінаційними норми законопроєкту про реформування спецслужби щодо співробітників, які мають родичів із громадянством РФ.
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"Все сгнило в "Датском" королевстве"
олуями на "выборных должностях" по всей Украине. Усмотреть, теперь, в Ермаке, вместившего в себя самого паяца, и все разношерстное, сексотское окружение, типа, этого самого, Баканова, - надо сильно себя не уважать; и уж тем более, что ждать от этого персонажа подвигов, по типу Геракла (как преподносит, это, греческий миф).
Время тянут, пока украинцы сдадутся, на милость Путина. Для этого вытащили из нафталина, этого украинского
Патена, Кравчучку, и мурыжат через него унизительные пункты капитуляции. Которую будут выдавать за "победу", как выдавали подписанный в 2009 году договор по газу. Что выйдет на сей раз?.. олуями на "выборных должностях" по всей Украине. Усмотреть, теперь, в Ермаке, вместившего в себя самого паяца, и все разношерстное, сексотское окружение, типа, этого самого, Баканова, великих очистителей Украины -- надо сильно себя не уважать; и уж тем более, что ждать от этого персонажа подвигов, по типу Геракла (как преподносит, это, греческий миф).
Время тянут, пока украинцы сдадутся, на милость Путина. Для этого вытащили из нафталина, этого украинского
Патена, Кравчучку, и мурыжат через него унизительные пункты капитуляции. Которую будут выдавать за "победу", как выдавали подписанный в 2009 году договор по газу. Что выйдет на сей раз?..
1. - только поцреотом Рашки.
2. - кто подумал что он "служит Украине".....
Мдааа, вот это выпуск - я бы на месте ведущего бросился за визой в норм. страну, ведь вести блог мона как и Шапошников(кстати, 2 мес. уже нету роликов, при том шо он жестко опустил Авакяна и слил город где живет )
А еще я не упомянул Колю Пипкина, а еще Васю Покланова, у которых тоже тест.... тьху, ну, слово "тесть" во множестве - с медальками и/или гражданством Путиностана
Украины или Рашки? Как то ты витиевато ответил.
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Сидить такий собі Путін і з комом у горлі крізь скупу чоловічу сльозу зворушливо промовляє головам ФСБ, СЗР, Г(Р)У ГШ МО РФ: «Ми шляхетні лицарі, для нас родина - найвища і недоторканніша цінність. За жодних обставин і ні в якому разі для наших найбрудніших, найпідліших та найогидніших оборудок ми не будемо використовувати священні родинні зв'язки, як то пітерську невістку Петра Олексійовича, отого їхнього чекіста Баканова з дружиною-російською громадянкою, генералісімуса Наєва з обома російськими братами, тим більш, один з яких до того ще й кримський».
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: «Тьфу-ти! Примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якогось китайозного віруса я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - розпанахаю барила так, що власні тельбухи із землі збиратимуть».
І він певно не один такий.
Цю категорію теж занести в список осіб, які не мають права на владу.