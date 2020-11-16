Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує". ВIДЕО

Шукаємо чортів… тобто російських родичів українських чиновників! Навіщо? У свіжому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич пояснює, чому законодавча заборона обіймати посади в силових структурах (і не тільки) людям, які мають родичів у РФ, насправді давно назріла.

Чому наявність російських родичів у силовика - перша ознака того, що ця людина може бути потенційним шпигуном? Пригадуємо найодіозніших персонажів, чиї кревні мають паспорт із триколором.

Ірина Завгородня - суддя КСУ, яка голосувала за всі його одіозні рішення. Її чоловік - громадянин РФ - офіційно отримує російську пенсію!

Сергій Семочко – співробітник СБУ, якого на посаду призначав Петро Порошенко, і в якого знайшли три будинки за 8 мільйонів доларів, а в родичів - паспорти Росії!

Пригадуємо історію Романа Гладкого, дружина якого взагалі два роки жила в окупованому Криму, а також арештованого ексвійськовика, який шпигував для РФ на оборонному заводі. І це тільки початок довгого списку!

А як ви гадаєте, чи можуть родичі українських працівників СБУ мати російські паспорти?

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Нагадаємо, глава Служби безпеки України Іван Баканов вважає дискримінаційними норми законопроєкту про реформування спецслужби щодо співробітників, які мають родичів із громадянством РФ.