УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5139 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниСуспільство
7 078 66
вирубка (111) Карпати (188) екологія (926) петиція (262)

"Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Засновник Kobryn Studio та екопроєкту "Задихаюся" Андрій Кобрин закликав українців підтримати на сайті президента його петицію про заходи для збереження українських Карпат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, щоб привернути увагу до екологічних проблем Карпат, Kobryn Studio створила спеціальний відеоролик.

"Стихійні лиха у Карпатах змусили усіх нас затамувати подих і з жахом спостерігати, як під воду ідуть цілі села, гинуть люди... Соціальні мережі буквально вибухАли від цих новин... Можна сказати, що це природні явища і нічого із цим не вдієш... Та таке природнє явище, як людська байдужість, нищить нас самих... Ще не пізно зробити висновки... Забруднення води, повітря і вирубка лісів підштовхують світ до екологічної катастрофи... Будемо вдячні всім небайдужим людям за поширення і лайки, щоб відео побачило побільше людей! Друзі, не забудьте проголосувати за петицію, яку ми написали до президента. Щоб її розглянули, потрібно зібрати більш ніж 25 000 голосів", - йдеться в описі до ролика.

Також читайте: Рибні ресурси в Україні в останні роки помітно зменшилися, - експерт

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Напомните, что там Зе на стадионе о вырубке Карпатских лесов говорил?
показати весь коментар
16.11.2020 11:49
+18
Та хіба тільки Карпати!!! Вирубують всі ліси, по ВСІЙ Україні!!! Куди не кинь оком, в лісах одні вирубки, безконтрольні, така біль!!! Якісь тварі, рубають гарні, молоді дерева! Старі, впавші - ніхто не прибирає! Волоцюги, браконьєри, руйнують ліси без будь-якого контролю. Нікому, ніякій владі, або так званим лісникам, нема ніякого діла. Все за відкупи, хабарі! Якби було насправді кримінальне покарання;!! Вони знищують наше майбутнє, наших дітей! Начебто це їх власність! Ненавиджу!!!
показати весь коментар
16.11.2020 13:15
+17
Проснулись когда вся страна в пеньках осталась, Для начала запретите вывоз леса за бугор. Весь нормальный лес туда вывозят. Иначе все ето бесполезно. Как рубили так и будут рубить.
показати весь коментар
16.11.2020 11:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напомните, что там Зе на стадионе о вырубке Карпатских лесов говорил?
показати весь коментар
16.11.2020 11:49 Відповісти
Те ж саме що і Пе який Миколу Томенка викинув з верховної ради за законопроект про заборону вивезення кругляка лісу з України. В Україні дуже багато виродків, які живуть одним днем і таким потрібно влаштувати геноцид.
показати весь коментар
16.11.2020 12:01 Відповісти
Як не було Порошенко ніхто б і не знав про громадянина Ізраїля Єдіка Сілєнка.
показати весь коментар
16.11.2020 12:11 Відповісти
...цитував того, з чого почалося BLM: I can't breathe "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 4525
Ще до того, як це сталося по той бік Атлантики. Цей вислів запозичили у блаЗЄнського "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 4525
показати весь коментар
16.11.2020 12:53 Відповісти
Насправді Україна рубає дуже мало порівняно з іншими країнами з такою площею лісів. Найближчі це Польща і Німеччина. Польща заготовлює близбко 40млн м3, Німеччина 54млн. Маленька Естонія 8млн. Україна зараз близько 16млн -це разом з санітарними і всіма видами рубок. Тобто є великий потенціал. А ліси як відомо державна власність - є що дерибанити і весь цей шум про надмірні вирубки робиться тільки для того, щоб передати лісове господарство в руки великих дядь, які знають що з цим робити.
показати весь коментар
16.11.2020 20:28 Відповісти
Проснулись когда вся страна в пеньках осталась, Для начала запретите вывоз леса за бугор. Весь нормальный лес туда вывозят. Иначе все ето бесполезно. Как рубили так и будут рубить.
показати весь коментар
16.11.2020 11:49 Відповісти
Вывоз леса за бугор было одно из требований Евросоюза... они боятся запретить потому что другие "активисты" сразу завопят про угрозу безвизу.
показати весь коментар
16.11.2020 15:27 Відповісти
Бурбак молча ухмыляется и потирает свои потные,жирные руки
показати весь коментар
16.11.2020 11:53 Відповісти
...а блаЗЄнський перераховує засмальцьовані грошові знаки від "бурбака" . Пардон, зважує тюки
показати весь коментар
16.11.2020 12:55 Відповісти
При Зе уже поплыло Закарпатье.А спилено и вывезено в эвропу при свыногетьмоне
показати весь коментар
16.11.2020 17:06 Відповісти
насмешили
показати весь коментар
16.11.2020 11:53 Відповісти
Великобритания в 2030-ом году откажется от бензиновых автомобилей, потому что люди хотят дышать чистым воздухом и меньше болеть.
показати весь коментар
16.11.2020 11:54 Відповісти
я тебя разочарую,европа это планирует на 2025-й год.(запрет автомобилей с ДВС двигателей внутреннего сгорания) "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 1524 "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 7005
показати весь коментар
16.11.2020 12:15 Відповісти
Еуропа и Великобритания две разные субстанции.
показати весь коментар
16.11.2020 12:20 Відповісти
в чём такая ,,существенная"разница??этих ,,субстанций" можете обосновать?? "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 9087 "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 9667
показати весь коментар
16.11.2020 12:25 Відповісти
Навіть китай хоче відмовитись а наші весь хлам дизельний стягують з європи в Україну і потім ще вирізають сажеві фільтра і двигуни не ремонтують поки вже не почне пити літру масла на 1000 км
показати весь коментар
16.11.2020 12:34 Відповісти
s556896 и бегать в набедреннных повязках, жарить мясо на кострах, убивать копьями......
показати весь коментар
16.11.2020 12:32 Відповісти
хоча б один з вас, чув про дослідження викидів в атмосферу при виготовленні чи утилізації акумуляторів електромобілів??? А воно більше чим експлуатація дизельного двигуна за весь термін роботи..
показати весь коментар
16.11.2020 12:45 Відповісти
Уверяю вас, что там с этим разберутся. Вот что мы будем делать с дерьмом, которое прут к нам.
показати весь коментар
16.11.2020 12:47 Відповісти
а хто ви такий, щоб за них запевнювати чи відповідати? Суть питання не в цьому ж? Бензинове лобі блокувало розвиток електроавтомобілів ще з 60-их, а через призму "зеленої" енергії- людям впарили такий чос.... Як і ствердження, що ліси є легенями планети... "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 5019
показати весь коментар
16.11.2020 12:59 Відповісти
А нащо їм - їм дали мєтодічку, вони пишуть по ній, і свинцеві і кадмієві і літієві акумулятори досить токсичні при утилізації і я знаю що у нас їх будуть викидати після сроку експлуатації просто на звалище )
показати весь коментар
16.11.2020 13:39 Відповісти
Так это у вас будуть викидати.
показати весь коментар
16.11.2020 17:21 Відповісти
Электромобиль, это очередной мыльный пузырь. Пока фундаментальная наука не выдаст проект настоящего малогабаритного мощного аккумулятора, никаких перспектив на полную замену бензинового двигателя на электрический не существует. Пусть сделают хотя бы одну элементарную маленькую лабораторную батарейку, величиной с пуговицу, что бы от неё можно было бы питать ноутбук или хотя бы сотовый телефон. На данный момент, на один ватт запасённой энергии надо 6-7 или даже больше граммов аккумулятора, а одном грамме бензина прячется энергии в 70 раз больше! Ну и какой смысл, разгонять и тормозить, поднимать и опускать эти сотни килограммов аккумуляторов, только из-за того, что за машиной не видно дыма, потому, что этот дым идёт в атмосферу на загородных ТЭС?
показати весь коментар
16.11.2020 17:35 Відповісти
Пока вы будите рассуждать, вас отымеют, как кибернетику в СССР.
показати весь коментар
16.11.2020 17:37 Відповісти
Наверное да, в плотно заселённой Европе, электро тяга имеет место быть. Но в Украине, а тем более в России, это абсурд. Энергию в розетки тоже надо доставить в количестве в десять раз больше чем сейчас. И это надо сделать так что бы в каждом селе была возможность "заправиться" сотнями ампер в любое время дня и ночи. Опять же проблема, времени заправки. Если у тебя жена рожать вздумала, а у тебя на машине сели батарейки, то, что...?
показати весь коментар
16.11.2020 17:53 Відповісти
Петя жестко начал , зеля мягко сдулся .
показати весь коментар
16.11.2020 11:54 Відповісти
Родом з тих країв дуже часто там буваю і скажу так - пізно за дуже пізно Карпати вирубками і не тільки вирубками знищили так що дещо вже навіть не вдасться відновити а щоб відновити хоч щось треба десятиліття дуже великі кошти і звичайно людські руки які з тих країв тікають як від чуми хто куди тому що там вижити нормальній простій людині просто НЕ МОЖЛИВО!!!
показати весь коментар
16.11.2020 11:57 Відповісти
не гони!!как тогда живут??там где выжить НЕМОЖЛИВО!!?? "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 3409 и не ври что убегают кто куда!!поездки на ,,зароботки"абсолютно нормальная практика для тех краёв при чём во все времена. "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 7872 "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 1644
показати весь коментар
16.11.2020 12:21 Відповісти
а гуцулів, я простими людьми і не вважаю... Як би кацапські суки та їхні шавки не намагались обсміяти їхнє життя, звичаї та мову, але горді гірські люди- виживуть і без електрики, газу, центрального водопроводу, комунізму... та станцюють на їхніх могилах.
показати весь коментар
16.11.2020 13:10 Відповісти
Судячи по твоєму "опусу" ти вже живеш без електрики газу і центрального водопостачання бо смердить від тебе так що аж тут на Цензорі відчувається!
показати весь коментар
16.11.2020 13:29 Відповісти
якщо біля тебе штиняє, спробуй помитись сам та й сексуального партнера.., може допоможе... "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 7379
показати весь коментар
16.11.2020 13:36 Відповісти
Рубили, рубят и будут рубить вопреки и невзирая. И ваши сиськи тут не помогут
показати весь коментар
16.11.2020 12:00 Відповісти
Не довго ще будуть рубіть. Не довго......
показати весь коментар
16.11.2020 12:02 Відповісти
Чуть что сразу сиськами и письками. И на этом точка
показати весь коментар
16.11.2020 12:02 Відповісти
Карпати вирубуєм, луги розорюєм, жаліємося, що нічим дихати....
показати весь коментар
16.11.2020 12:07 Відповісти
А рагулям пох!
показати весь коментар
16.11.2020 12:09 Відповісти
Дехто з них навіть заходить на Цензор і пише: А рагулям пох! "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 4172
показати весь коментар
16.11.2020 12:57 Відповісти
Мирослав цікавий персонаж, але в дитинстві отримав психологічну травму (а може й не тільки)... Хоча це були ліси Житомирщини, кацапи сказали, що знайшли в Карпатах... "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 6911
показати весь коментар
16.11.2020 13:15 Відповісти
На рубці лісів наживаються всі партії, при Поросі там Бурбак і Луценко при Зе всі підряд і старі і нові лиця...
Місцевим навіть не зважаючи на те що пливуть кожної весни пох.... Нормальні там на заробітка а ті що рубають і за бутилку загризуть.... Князьки які це кришують на місцях ті взагалі без комплексів і живуть переважно не в зоні підтоплення, а на екологію їм взагалі пох...
показати весь коментар
16.11.2020 12:31 Відповісти
чмо всезнаюче, чому не пишеш про мертвечука з його імперією сдпо та переробки лісокрадіжок? Може скажеш в чому різниця між паводком та повінню без гугла? "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 2895
показати весь коментар
16.11.2020 13:25 Відповісти
Чого тільки Карпати, в нас на Черкащині вирізали все що можна вирізати, кілометр лісу наскрізь світиться.
показати весь коментар
16.11.2020 12:45 Відповісти
"Можно сказать, что это природные явления и ничего с этим не поделаешь... Но такое природное явление, как человеческое безразличие уничтожает нас самих."
Почему бы не сказать прямо - рагули сами виноваты в наводнениях.
показати весь коментар
16.11.2020 12:55 Відповісти
Та хіба тільки Карпати!!! Вирубують всі ліси, по ВСІЙ Україні!!! Куди не кинь оком, в лісах одні вирубки, безконтрольні, така біль!!! Якісь тварі, рубають гарні, молоді дерева! Старі, впавші - ніхто не прибирає! Волоцюги, браконьєри, руйнують ліси без будь-якого контролю. Нікому, ніякій владі, або так званим лісникам, нема ніякого діла. Все за відкупи, хабарі! Якби було насправді кримінальне покарання;!! Вони знищують наше майбутнє, наших дітей! Начебто це їх власність! Ненавиджу!!!
показати весь коментар
16.11.2020 13:15 Відповісти
дякую, що хоча б ви акцентували, що ліси не тільки в горах... Але стаття- це заклик ненависті до Прикарпаття та Закарпаття (хто зна, що таке мапа) та до західної частини України (хто дружив з глобусом)... "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 582
показати весь коментар
16.11.2020 13:31 Відповісти
Вибачте, за нерозуміння! Про який заклик " ненависті до Прикарпаття та Закарпаття,в статті, Ви маєте на увазі! Це констатація фактів, на жаль. Це біль для всіх українців.
показати весь коментар
16.11.2020 13:46 Відповісти
кожна стаття про ліс (а тут про Карпатський), закінчується активацією гнид та вошей з певною мантрою та злобою... Звичайна статистика та процентне співвідношення дописів, можете переконатись самі.
показати весь коментар
16.11.2020 13:54 Відповісти
Так це правда - ліси рублять по всій Україні і під Харковом і під Черкасами і під Житомиром, рублять чиновники і їх куми щоб продати за зелені, а що там далі у них мізків немає зрозуміти.
показати весь коментар
16.11.2020 13:35 Відповісти
К вам вторгаются посторонние люди, что бы уничтожить вашу среду обитания. Только местные жители и могут защитить вырубку лесов. Те, кто вырубает, потом уедут оттуда, а вам там жить. Делайте выводы. Отстреливайтесь если нужно.
показати весь коментар
16.11.2020 13:39 Відповісти
Какой "отстреливайтесь", если они сами же и рубят? В том числе.... "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 8822
показати весь коментар
16.11.2020 19:01 Відповісти
Кому эта петиция?
Не собираются они и их дети жить в Украине.
показати весь коментар
16.11.2020 13:43 Відповісти
Якби ж наші петиції доходили до їхніх " мізків". Але кого б не вибирали, всі вони " танцюють під одну дудку" - " себе во благо", а на інших .... І так буде!
показати весь коментар
16.11.2020 13:53 Відповісти
Шлюха. Беларуска, что-ли?
показати весь коментар
16.11.2020 13:53 Відповісти
Ты русский, что ли?
показати весь коментар
16.11.2020 17:19 Відповісти
За бажання Зєлі припинити знищення Карпат можна за 5 хв. Підпиши відставку Авакова і дай наказ Венедиктовій. А монобільшість легко прийме потрібний закон. Навіть і 5 хв. багато. Зєля просто цього не хоче, бо ця корупційна схема по знищенню Карпат на контробанду лісу і бурштину йому вигідна.
Зєлю геть. Дострокові.
показати весь коментар
16.11.2020 15:31 Відповісти
Вырубка Карпат началась еще при... А не при Зеле. Это так... на всякий случай.
Ця корупційна схема працює дуже давно.
показати весь коментар
16.11.2020 15:34 Відповісти
Так, рубали завжди, але масово почали рубати за Янека. Тільки Янек поставив суворий контроль зі спутника, коли будь яка активна вирубка мала платити йому відсоток в кишеню з контробанди. За Пєці цю систему було навмисно зруйновано і вирубка стала справді мародерською. Зєля нічого міняти не став, а тупо всівсь у корупційні схеми Пєці. Ось така біда вже 10 років.
показати весь коментар
16.11.2020 15:39 Відповісти
Сулівано, знову тобі вподобайка за те, що сидів на супутнику Януковича з біноклем та вчасно вів статистику вирубки та телефонував... "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 7146
показати весь коментар
16.11.2020 16:02 Відповісти
Такой ст раницы не существует!
показати весь коментар
16.11.2020 16:20 Відповісти
Почему только Карпаты нужно защищать? Под Дымером рубают, аж гай шумит... Тварей некому останавливать!!! Все мусора и власть куплены и проданы!!! Зашел по грибочки в знакомое место, а там одни пни!!! И таких мест куча!!!
показати весь коментар
16.11.2020 17:05 Відповісти
Здес
показати весь коментар
16.11.2020 17:31 Відповісти
Тема сисек не раскрыта. "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 2639
показати весь коментар
16.11.2020 17:39 Відповісти
Та вы шо? А недавно приводились данные опросов, где ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО украинцев НЕ видит зависимости подтоплений от вырубки лесов...... Может, для начала нужно провести информационную кампанию- рассказать "несведущим", что Карпаты- климатообразующий регион для ВСЕЙ Украины, особенно для юга, который без них превратится в пустыню? Не говоря уже о тех, кто рубит сук, на котором сидит (карпатские леса в СВОЁМ регионе), а потом волает, что "государство должно помогать" восстанавливать им разрушенные дома! "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 8767
показати весь коментар
16.11.2020 18:59 Відповісти
Вырубку так и не увидел
показати весь коментар
16.11.2020 19:59 Відповісти
 
 