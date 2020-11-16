"Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Засновник Kobryn Studio та екопроєкту "Задихаюся" Андрій Кобрин закликав українців підтримати на сайті президента його петицію про заходи для збереження українських Карпат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, щоб привернути увагу до екологічних проблем Карпат, Kobryn Studio створила спеціальний відеоролик.
"Стихійні лиха у Карпатах змусили усіх нас затамувати подих і з жахом спостерігати, як під воду ідуть цілі села, гинуть люди... Соціальні мережі буквально вибухАли від цих новин... Можна сказати, що це природні явища і нічого із цим не вдієш... Та таке природнє явище, як людська байдужість, нищить нас самих... Ще не пізно зробити висновки... Забруднення води, повітря і вирубка лісів підштовхують світ до екологічної катастрофи... Будемо вдячні всім небайдужим людям за поширення і лайки, щоб відео побачило побільше людей! Друзі, не забудьте проголосувати за петицію, яку ми написали до президента. Щоб її розглянули, потрібно зібрати більш ніж 25 000 голосів", - йдеться в описі до ролика.
Будь ласка, зачекайте...
Ще до того, як це сталося по той бік Атлантики. Цей вислів запозичили у блаЗЄнського
Місцевим навіть не зважаючи на те що пливуть кожної весни пох.... Нормальні там на заробітка а ті що рубають і за бутилку загризуть.... Князьки які це кришують на місцях ті взагалі без комплексів і живуть переважно не в зоні підтоплення, а на екологію їм взагалі пох...
переробкилісокрадіжок? Може скажеш в чому різниця між паводком та повінню без гугла?
Почему бы не сказать прямо - рагули сами виноваты в наводнениях.
Не собираются они и их дети жить в Украине.
Зєлю геть. Дострокові.
Ця корупційна схема працює дуже давно.