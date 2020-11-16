"Суддя першої інстанції заявила, що в Україні громадянська війна. Проросійський наратив. Ніби хтось написав і дав їй зачитати", - Марків. ВIДЕО
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Одним із ключових чинників, який став причиною рішення засудити на термін 24 роки українського нацгвардійця Віталія Марківа, була впевненість італійської судді в тому, що в Україні триває громадянська війна, а не війна України з Росією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".
"У суді було написано, що в Україні війни немає. В Україні громадянська війна - так написала суддя першої інстанції. Вони (присяжні. - Ред.) підтримували, що це українці воюють з українцями. Що це - братовбивча війна. Наратив був проросійським. Ніби хтось написав і дав їм зачитати", - розповідає Марків про суд, який відбувся в італійському місті Павія.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.
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За пределами совка все эти филиалы RT сосредоточены в основном на раздувании и преувеличении проблем Западных стран, там их смотрит может разве что небольшое количество арабов с бразильцами какими-нибудь, которые США не любят. На Западе эту помойку смотрит только кучка полоумных сторонников теорий заговоров и мракобесов.
То говно и треш которым они своих рабов внутри паРаши успешно кормят они не рискую за бугор ретранслировать, слишком откровенно все тупо, лживо и топорно, такое даже упоротые там вряд ли схавают, да и рашка сама по себе мало кому в мире интересна. Так что от этих RT-помоек хоть и есть определенный вред, но он небольшой и свою прямую функцию по отбеливанию парашной репутации в мире они практически не выполняют, зато бабла кацапы на них выбрасывают немеряно.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Это только доказывает,насколько тупа поппуляция козломордых уродцев
Кремль: «Отправка военных в Азербайджан - это внутреннее дело Турции»
16 Ноября 2020,
Внесение в парламент Турции проекта указа президента ****** Эрдогана о направлении военнослужащих в Азербайджан - это внутренние процедуры, предусмотренные законодательством республики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что проект указа президента Турции ****** Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен в парламент республики.
"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных - это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции", - сказал Песков.
"А что касается договоренностей о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции".
Фу...
Тобі на мацкальські сайти....
Тут гребують кацапотварюками
Слушать католического священника Вивальди - весьма затруднительно,так как не сохранились записи его проповедей
Вивальди - не был итальянцем. Так как во временя его жизни Италия тупо не существовала.
Скажи,для лахтинской падали это весьма неожиданно?
Давно підозрювала, що рашка там замішана.
Тобто в самій Україні можна бути путінським агентом, колаборантом.