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війна (56671) Італія (999) Росія (47286) суд (8047) Марків (178)

"Суддя першої інстанції заявила, що в Україні громадянська війна. Проросійський наратив. Ніби хтось написав і дав їй зачитати", - Марків. ВIДЕО

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Одним із ключових чинників, який став причиною рішення засудити на термін 24 роки українського нацгвардійця Віталія Марківа, була впевненість італійської судді в тому, що в Україні триває громадянська війна, а не війна України з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

"У суді було написано, що в Україні війни немає. В Україні громадянська війна - так написала суддя першої інстанції. Вони (присяжні. - Ред.) підтримували, що це українці воюють з українцями. Що це - братовбивча війна. Наратив був проросійським. Ніби хтось написав і дав їм зачитати", - розповідає Марків про суд, який відбувся в італійському місті Павія.

Також читайте: Марків привіз з італійської в'язниці 20 кг листів і малюнків від українців, які його підтримали

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
"Судья первой инстанции заявила, что в Украине гражданская война. Пророссийский нарратив. Будто кто-то написал и дал ей зачитать", - Маркив - Цензор.НЕТ 4297
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16.11.2020 12:40
+11
Макаронники всегда были продажными.
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16.11.2020 12:52
+8
Ничого дивного, бо Італія з перших заволала, як їм погано від санкцій на рашці.
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16.11.2020 12:53
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"Судья первой инстанции заявила, что в Украине гражданская война. Пророссийский нарратив. Будто кто-то написал и дал ей зачитать", - Маркив - Цензор.НЕТ 4297
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16.11.2020 12:40 Відповісти
Да какое там качество, просто кацапы настолько тупы, чванливы и невежественны, что им можно любое говно и помои скармливать.
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16.11.2020 13:26 Відповісти
В том то и проблема, что они кормят этим весь мир! И яркий пример RT. А где в мире слышат Украину? Вот-вот НЕгде.. Даже внутри страны пропаганда РФ преуспевает...
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16.11.2020 16:24 Відповісти
Кацапской пропаганде верят только клинические имбецилы с полным отсутствием критического мышления. На паРаше таких подавляющее большинство, у нас тоже хватает, но, к счастью их меньшинство. Доказывать таким, что либо смысла нет, во-первых это практически невозможно - они слепо верят только в то, чему хотят верить, во-вторых это стадо мало на что влияет и не стоит потраченных на него ресурсов.
За пределами совка все эти филиалы RT сосредоточены в основном на раздувании и преувеличении проблем Западных стран, там их смотрит может разве что небольшое количество арабов с бразильцами какими-нибудь, которые США не любят. На Западе эту помойку смотрит только кучка полоумных сторонников теорий заговоров и мракобесов.
То говно и треш которым они своих рабов внутри паРаши успешно кормят они не рискую за бугор ретранслировать, слишком откровенно все тупо, лживо и топорно, такое даже упоротые там вряд ли схавают, да и рашка сама по себе мало кому в мире интересна. Так что от этих RT-помоек хоть и есть определенный вред, но он небольшой и свою прямую функцию по отбеливанию парашной репутации в мире они практически не выполняют, зато бабла кацапы на них выбрасывают немеряно.
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16.11.2020 17:06 Відповісти
Если наши правители в той, или иной степени находятся под влиянием пророссийски настроенного окружения, то о чем тогда можно говорить! А ОПЗЖ кто и чья она? Да и СН недалеко от нее ушли... Да и кого слушать миру? Бубочку, что ли? Проплаченные "суперпатриоты украинские", может промолчите?
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17.11.2020 05:04 Відповісти
мечтаю чтобы эту шавку итальянскую подстилку судьба забросила в Гражданским Конфликтом на Донбассе чтобы ее оприходовали голодные трактористы Бурятии потом Православные Казаки Таманского полуострова России... потом ватные кацапы малороссы предатели и пособники фашистов жители ОРЛДО а потом ее повезли в Басманный суд Москвы.... который ей бы впаял шпионаж в пользу бандеровцев фашистов... и дал ей 15 лет колонии в Солнечном Магадане...
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16.11.2020 13:55 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.11.2020 17:06 Відповісти
ШТА!?
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16.11.2020 12:45 Відповісти
Рюзьгє, a narrative is an account of connected events, a made up story.
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16.11.2020 12:48 Відповісти
Рюзьге полізло за роз'ясненням невідомого слова в рюзьге вікі! Laughable!)))
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16.11.2020 12:49 Відповісти
Для тупой кацапской падали это неожиданно?
Это только доказывает,насколько тупа поппуляция козломордых уродцев
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16.11.2020 13:47 Відповісти
НОВОСТИ
Кремль: «Отправка военных в Азербайджан - это внутреннее дело Турции»
16 Ноября 2020,
Внесение в парламент Турции проекта указа президента ****** Эрдогана о направлении военнослужащих в Азербайджан - это внутренние процедуры, предусмотренные законодательством республики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что проект указа президента Турции ****** Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен в парламент республики.

"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных - это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции", - сказал Песков.

"А что касается договоренностей о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции".
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16.11.2020 12:48 Відповісти
Макаронники всегда были продажными.
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16.11.2020 12:52 Відповісти
Как Галилео Галилей, или Бруно....
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16.11.2020 12:58 Відповісти
Кац, а що ти хочеш сказати своїми коментарями на українському сайті? Викликати ще більше ненависті до расєї та расєян? Так куди вже більше. Чого прагнеш ти і такі як ти расєяни?
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16.11.2020 13:04 Відповісти
Гомік,ти хочеш посмоктати?!
Фу...
Тобі на мацкальські сайти....
Тут гребують кацапотварюками
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16.11.2020 13:49 Відповісти
Водку с ними пил?
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16.11.2020 13:26 Відповісти
Ничого дивного, бо Італія з перших заволала, як їм погано від санкцій на рашці.
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16.11.2020 12:53 Відповісти
А они радоваться должны?
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16.11.2020 13:00 Відповісти
Не, жрать кацапское говно с макаронами!
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16.11.2020 13:11 Відповісти
И не слушать Вивальди.....
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16.11.2020 13:17 Відповісти
Для тупых и малограмотных
Слушать католического священника Вивальди - весьма затруднительно,так как не сохранились записи его проповедей
Вивальди - не был итальянцем. Так как во временя его жизни Италия тупо не существовала.
Скажи,для лахтинской падали это весьма неожиданно?
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16.11.2020 13:53 Відповісти
Проти таких "суддів" має бути лише один Аргумент: 7,62×54R!!! "Судья первой инстанции заявила, что в Украине гражданская война. Пророссийский нарратив. Будто кто-то написал и дал ей зачитать", - Маркив - Цензор.НЕТ 7863
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16.11.2020 13:07 Відповісти
Приємно споглядати на такі зустрічі. А що, мацковські попи не бажають привітати з поверненням на Батьківщину українського воїна?
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16.11.2020 13:17 Відповісти
А крымские попы из упц(мп) уже и не прячутся, что получают указания напрямую из москвы)
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16.11.2020 15:40 Відповісти
Судья почти права, почти гражданская война бандитско-военного населения одной страны против нашего Народа.
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16.11.2020 13:34 Відповісти
Ну, в макароників хоч судова реформа за 30 років з часу масштабної війни з мафією (часів комісара Катаньї) докотилася до апеляційних судів... Нехай суд першої інстанції, нехай з присяжними виніс завідомо неправосудне рішення - але апеляційний суд виправив!
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16.11.2020 14:46 Відповісти
Кац, і маючи ці фоточки, італійські присяжні його виправдали? Оце так поворот!
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16.11.2020 16:13 Відповісти
Маркиву срок, а каждому сепару по медали? А ты видел что они делали с нашими пацанами?
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16.11.2020 16:37 Відповісти
Я навіть не здивована.
Давно підозрювала, що рашка там замішана.
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16.11.2020 17:31 Відповісти
---Судівська каста суддів -- мудрагелів / вдумайтесь лишень із платнею --120 тис. грн ./ була і залишається зашкорублою. вірнопідданою .повзучою. аброкадаброю ВЕЛИКОГО .. НЕПОБЕДИМОГО И МОГУЧЕГО...До нестями .зверхньо .і призирливо зневажають і НЕ навидять всих нас українців/ а ми їх плекаємо . кормимо . сподіваючись на справедливість .../ А вони ---діють -- злодіють. виправдовують трупарів--україножерів яників --- роблять все можливе й не можливе .щоб ми .навіки .пролкляли оту . як вони цинічно відхаркують -- НЄЗАЛЄЖНОСТЬ !
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16.11.2020 17:35 Відповісти
Аваков, чого так їздив, задницю рвав за патріота? Бо кажуть що в Італії у нього маєток.
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16.11.2020 18:21 Відповісти
"Блаженнейший митрополит", господь на земле, его великославие наивеликое. Великий небреющийся нацгвардеец Маркив, который вертел внешний вид, которому дали даже парадную форму, которую мы видим только на картинках, хотя, она, по большому счету, никому и даром не нужна. Зачем этот пафос? Кому нужны его "борошна"? За Украину погибли тысячи, а вы с ним носитесь, как с Савченкой. Много есть достойных людей, Маркива особенным не делает заключение в итальянской тюрьме. Много людей еще находятся в плену у русских свиней, заключение у которых даже в близкое срвнение не идет с заключением этого бородатого героя. Он ровно такой же, как и все украинцы, ни больше, ни меньше.
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16.11.2020 20:00 Відповісти
Берлускони путлерская *****.
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16.11.2020 22:01 Відповісти
В Германии в "документах для внутреннего пользования" для "государственных служащих" тоже написано что в Украине "Гражданская война" а "Крым спорная территория" хотя на словах как и Италия Германия поддерживает Украину.
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17.11.2020 00:54 Відповісти
А чого дивуватися сказаним італьянською суддею? В Україні ще гірше говорять проросійські скоти - Медведчук, Шуфрич. Бондаренко, Рабинович, працюють спокійно проросійські канали,,,
Тобто в самій Україні можна бути путінським агентом, колаборантом.
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17.11.2020 09:21 Відповісти
 
 