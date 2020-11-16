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Київ (13851) Одеса (4029) рабство (62) торгівля людьми (194)

В Одесі затримали жінку, яка продавала в сексуальне рабство українок. За кожну дівчину вона отримувала 1000-1500 доларів, - поліція. ВIДЕО

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40-річна зловмисниця на території України займалася вербуванням жінок приємної зовнішності, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, з метою сексуальної експлуатації їх за кордоном. За кожну українку вона отримувала грошову винагороду в розмірі 1000-1500 доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Злочинну діяльність жінки припинили співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва спільно із слідчим відділом Печерського управління поліції та оперативними службами під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що 40-річна жінка протягом тривалого часу на території міста Києва та Одеси підшукувала дівчат із скрутним матеріальним становищем та пропонувала їм роботу за кордоном із високою заробітною платою. Завербованих дівчат вона відправляла за кордон, де їх зустрічав іноземець і шляхом обману заволодівав їхніми документами та супроводжував до місця призначення. Однак замість обіцяної роботи, пов’язаної з ремеслом, дівчат змушували надавати послуги інтимного характеру клієнтам у нічних клубах та готелях.

В Одесі затримали жінку, яка продавала в сексуальне рабство українок. За кожну дівчину вона отримувала 1000-1500 доларів, - поліція 01

Правоохоронці затримали зловмисницю в Одесі, коли вона намагалася переправити за кордон двох завербованих дівчат з метою подальшого їхнього продажу для сексуальної експлуатації. 40-річну жительку Одеси затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому за місцем мешкання фігурантки було проведено санкціонований обшук, у результаті якого працівники поліції вилучили речові докази злочинної діяльності: мобільні телефони та чорнові записи.

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Слідчі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину та подали клопотання до суду для обрання їй запобіжного заходу. Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

В Одесі затримали жінку, яка продавала в сексуальне рабство українок. За кожну дівчину вона отримувала 1000-1500 доларів, - поліція 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Лучше бы в Украине легализовали проституцию,больше бы пользы было государству,а то только депутатов легализовали В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция - Цензор.НЕТ 1490
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16.11.2020 13:03
+8
Знаєм таких "рабинь")). На лексусах розсікають...
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16.11.2020 12:58
+8
ага,бедные несчастные шкуры которые ради бабок готовы прыгать на любом кукане
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16.11.2020 13:32
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Т.е. женщины приятной внешности жертвы ?
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16.11.2020 12:58 Відповісти
Ясна річ. Жінки приємної зовнішності, за кордон, з високою зп. Все вказує на бідних наївних жертв, які про проституцію ні сном ні духом.
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16.11.2020 17:34 Відповісти
В 2к20? Они настолько бедные что интернета нету, ничего не знают, прям из лесу...
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16.11.2020 20:02 Відповісти
Знаєм таких "рабинь")). На лексусах розсікають...
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16.11.2020 12:58 Відповісти
Это, что классическая логика формата "Все женщины - шлюхи, а все мужики - козлы"?
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16.11.2020 13:01 Відповісти
Он же не про всех.
Он про "рабынь".
Не манипулируй.
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16.11.2020 13:18 Відповісти
а когда увидим репортаж --что задержан гражданин шоумен клоун придаток к пианино который продает оптом в рабство широкого профиля...не только эротического и сексуального наполнения.... и не только красивых украинок... но и некрасивых украинцев????
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16.11.2020 13:46 Відповісти
Странный ты, если мягко выразиться. В Одесі затримали жінку, яка продавала в сексуальне рабство українок. За кожну дівчину вона отримувала 1000-1500 доларів, - поліція - Цензор.НЕТ 9261
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16.11.2020 13:55 Відповісти
Насосали... В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция - Цензор.НЕТ 6965
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16.11.2020 13:16 Відповісти
"Дєвушкі ніхатєлі бить рабинямі!!!" В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция - Цензор.НЕТ 3581
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16.11.2020 13:01 Відповісти
Звісно. Сапати буряки чи торгувати майонезом вони не хотіли щоб вийти зі скрутного матеріяльного стану. В Одесі затримали жінку, яка продавала в сексуальне рабство українок. За кожну дівчину вона отримувала 1000-1500 доларів, - поліція - Цензор.НЕТ 3892
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16.11.2020 13:32 Відповісти
Лучше бы в Украине легализовали проституцию,больше бы пользы было государству,а то только депутатов легализовали В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция - Цензор.НЕТ 1490
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16.11.2020 13:03 Відповісти
"Лучше бы в Украине легализовали проституцию" - так они же не в Украине работают, а за границей. На кой им тут легализация???
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16.11.2020 13:08 Відповісти
В Украине тоже можно зарабатывать на квартиры и на лексусы В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция - Цензор.НЕТ 6302
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16.11.2020 13:10 Відповісти
У тебя большой жизненный опыт в этом деле?
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16.11.2020 16:39 Відповісти
Большой Вася ,большой как у ко ..я В Одесі затримали жінку, яка продавала в сексуальне рабство українок. За кожну дівчину вона отримувала 1000-1500 доларів, - поліція - Цензор.НЕТ 7329
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16.11.2020 17:35 Відповісти
Надо было налоги заплатить
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16.11.2020 13:04 Відповісти
Хотелось бы узнать, девушки сильно сопротивлялись?
Ну там, отбивались ногами или царапались, например?
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16.11.2020 13:15 Відповісти
Ты дурак, например. Посмотрел бы я на тебя в чужой стране, фиг знает в какой дыре, без документов, без денег, без знания языка, с угрозами от бандитов. Только они не мужики, как ты, а перепуганные девушки.
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16.11.2020 13:24 Відповісти
ага,бедные несчастные шкуры которые ради бабок готовы прыгать на любом кукане
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16.11.2020 13:32 Відповісти
Так я ж и спрашиваю, "умный" ты наш, эти девочки сильно в рабство не хотели?
Или надеялись, что вкалывание, лёжа на спине, принесёт им уважение, почёт и богатство.
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16.11.2020 13:35 Відповісти
Пример неправильный. Потому что любая не полная дура знает что отдавать паспорт никому низзя, знает английский на элементарном уровне достаточном чтобы обратиться за помощью, знает что делать в подобной ситуации. А полные дуры... заниматься сексом за деньги - это их жизненное предназначение.
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16.11.2020 16:43 Відповісти
Девушки туда ехали добровольно, прекрасно зная,чем придется заниматься.Просто проституцию надо легализовать,как в других цивилизованных странах
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16.11.2020 13:20 Відповісти
Звідки інфа? Ти знаєш когось з дівчат чи просто пи#добол по життю?
Як би їхали "знаючи куди" ніколи на посередницю Поліція б не вийшла.
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16.11.2020 14:10 Відповісти
Вышла бы. Например, в случае если баба отказалась от крыши и не передала откат должным образом.
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16.11.2020 16:44 Відповісти
Ага , узяла й вирішила "кинути" кришу.... або вона ідіотка або ти пи#дабол.
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16.11.2020 17:15 Відповісти
Да, это часто бывает. Также не исключено, что это был заказ (кто-то заплатил ментам чтобы человека потягали и в СИЗО закрыли). Очевидно же что никакого состава в действиях женщины которая сопровождает двух девушек летящих за границу по их собственной воле нету.
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16.11.2020 17:18 Відповісти
Пусть от стыда сгорит, это ж надо на весь мир опозорились, первый случай за всю историю незалежности.
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16.11.2020 13:23 Відповісти
Сам живу в стране где наших дивчат полно, не на одной ещё цепей и колодок не видел.
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16.11.2020 13:24 Відповісти
...окрім золотих В Одесі затримали жінку, яка продавала в сексуальне рабство українок. За кожну дівчину вона отримувала 1000-1500 доларів, - поліція - Цензор.НЕТ 4261
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16.11.2020 13:33 Відповісти
Ти ідіот.
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16.11.2020 14:11 Відповісти
Ты наверное не пользовался их услугами. А если бы воспользовался, понял бы что цепи, колодки, кляпы, бандажи, кнуты и наручники - это норма работы многих из них
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16.11.2020 17:19 Відповісти
Добрый день, проходите, присаживайтесь, какой вид отдыха вы предпочитаете,
расскажите о своих желаниях.
- Я бы хотел побывать в Милане.
- К сожалению, сейчас не получится.
- Почему? Из-за короновируса?
- Нет, просто в ней сейчас другой. Можем порекомендовать Анжелу или Ларису.
- Это что - турагентство?
- Массажный салон, турагентство этажом выше.
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16.11.2020 13:57 Відповісти
Приятной внешности это реальные крокодилы , проверено..
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16.11.2020 14:02 Відповісти
Вербовщицу-свиноматку отправить на свиноферму к боровам......
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16.11.2020 14:37 Відповісти
выпустить ей жир и на рудники копи марса иридеевые на каторгу
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16.11.2020 15:43 Відповісти
Столько фильмов на эту тему уже есть. Это ж надо быть такими идиотками . Или же они прекрасно знали, на что шли. Сюрприз был только в том, что денег им платить за эти услуги не планировали
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16.11.2020 18:12 Відповісти
Каждая вторая в трудном положении
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16.11.2020 19:33 Відповісти
Интересно что думает порядочная зубожилая молодоя девочка когда видит объявление - требуется молодая девушка симпатичной внешности без опыта работы, для работы заграницей? Наверное что её дояркой поставят, хвосты коровам крутить, а то у них дефицит с зубожилыми доярками ахаха =).
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16.11.2020 20:10 Відповісти
Ото взяти оту падлу і "закинути" на зону ізголодавшимся по жінкам зекам,як колись робили при сталінському режимі.Після 20-30-го здохла би,сволоч без покаянія. Дай тому,щоби так воно і було.
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16.11.2020 20:35 Відповісти
 
 