УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13221 відвідувач онлайн
Новини Відео СуспільствоЗа кордоном Агресія Росії проти України
17 857 49
Азербайджан (606) Вірменія (658) війна (56107) артилерія (712) Нагірний Карабах (460)

Удар вірменської артилерії по мінометній позиції азербайджанських військовослужбовців до перемир'я. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У мережі з'явився відеозапис артудару вірменських військових по мінометній позиції бійців армії Азербайджану, який було здійснено до встановлення перемир'я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найімовірніше, запис було зроблено ще до встановлення перемир'я і введення російських військ у Нагірний Карабах.

Запис було зроблено випадково одним з азербайджанських мінометників. Видно, що бійці відпочивали неподалік своєї позиції і щось обговорювали. У цей момент на позицію полетіли снаряди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські "миротворці" привезли в Нагірний Карабах системи "Град", - Reuters. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
Это еще неизвестно кот стрелял, армяне или "миротворцы" из рашки. Вообще странно ведут себя армяне, Путлер их слил а виноват Пашинян. Как это напоминает высказывания отдельных уродов в Украине. Четыре украинских президента армию сокращали, вооружение продавали, а виноват у них только Порошенко - "Крым не защитил"
показати весь коментар
17.11.2020 10:02
+5
Мир по армянско-СРУски.
Байрактарам - доброй охоты.
показати весь коментар
17.11.2020 10:06
+5
И руководили 25-ть лет Арменией карабахские кланы....все просрали, но виноват Пашинян, что не успел за 2-а года разрулить. Теперь бьют морды своим же депутатам. В военкоматы очередей не было.
показати весь коментар
17.11.2020 10:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это еще неизвестно кот стрелял, армяне или "миротворцы" из рашки. Вообще странно ведут себя армяне, Путлер их слил а виноват Пашинян. Как это напоминает высказывания отдельных уродов в Украине. Четыре украинских президента армию сокращали, вооружение продавали, а виноват у них только Порошенко - "Крым не защитил"
показати весь коментар
17.11.2020 10:02 Відповісти
Ага, все по твоёму виноваты кроме иконы великого шеколадного. Ось ти москалику й спалився.
показати весь коментар
17.11.2020 10:16 Відповісти
Спалився не він, в ти - 3,14доррок рф-станівський. Прокукурікуй ще що-небудь.
показати весь коментар
17.11.2020 11:12 Відповісти
"ПрокукурікАй"
показати весь коментар
17.11.2020 13:33 Відповісти
Ще одна ...... нумерована. Скільки ж тут всякої гидоти нумерованої налізло.
показати весь коментар
17.11.2020 18:21 Відповісти
Чуєш ти, лушпайка касабська, сюрло своє смердюче завалив і "дамой в кацарилію підтюпцем".
показати весь коментар
17.11.2020 18:42 Відповісти
Я такий кацап як ти балярун. А ти таки кацапчик.
показати весь коментар
17.11.2020 19:23 Відповісти
Не виправдовуйся, сказано в Мухосранськ, значить в Мухосранськ.
показати весь коментар
17.11.2020 19:41 Відповісти
бачу ти там вже прижився ти всіх туди зазиваєш. Дуже дякуємо, по спині лопатою. ти вже там якось без нас.
показати весь коментар
17.11.2020 19:54 Відповісти
шеколадного
От ти лахтинська лушпайка, і спалилася своєю неписьменністтю.
показати весь коментар
17.11.2020 11:13 Відповісти
Звісно, рузьге не рідний.
показати весь коментар
17.11.2020 18:20 Відповісти
И руководили 25-ть лет Арменией карабахские кланы....все просрали, но виноват Пашинян, что не успел за 2-а года разрулить. Теперь бьют морды своим же депутатам. В военкоматы очередей не было.
показати весь коментар
17.11.2020 10:29 Відповісти
что делать , у них всегда все виноваты , вообще все им должны (весь мир в долгу), они же избранные.
показати весь коментар
17.11.2020 13:50 Відповісти
Точно: кот стріляв Удар вірменської артилерії по мінометній позиції азербайджанських військовослужбовців до перемир'я - Цензор.НЕТ 5876
показати весь коментар
17.11.2020 10:58 Відповісти
Для особо "одаренных" - опечатки и ошибки в комментариях выискивают только кретины и педагоги. Вы педагог?
показати весь коментар
17.11.2020 11:05 Відповісти
Мир по армянско-СРУски.
Байрактарам - доброй охоты.
показати весь коментар
17.11.2020 10:06 Відповісти
Ты очень старый зольдат.
Макитра уже совсем не варит?
показати весь коментар
17.11.2020 10:17 Відповісти
И, что вы хотели сказать своим высером?
показати весь коментар
17.11.2020 10:19 Відповісти
При чём здесь "мир по-армянски", если запись была сделана ранее, ещё во время боевых действий?
показати весь коментар
17.11.2020 10:22 Відповісти
Росіяни зрадили вірмен заради пропозиції азейбарджанціі завести російських окупантів в Нагорний Карабах. Росіяни Вірменією за лоха тримають...
показати весь коментар
17.11.2020 10:07 Відповісти
та чому зрадили, це нормальна поведінка кацапів, тим більш Азербайджан на Вірменію не нападав, тому й підстав для кацапії офіційно туди лізти не було, а іхтамнєти закінчуються, баби то нарожают, але не так швидко.
показати весь коментар
18.11.2020 11:06 Відповісти
Российские "миротворцы" привезли системы "Град" в Нагорный Карабах - Reuters
показати весь коментар
17.11.2020 10:08 Відповісти
Та це здається було ще до перемир"я. Але коли там знаходяться терористичні війська московії(росії), які себе називають миротворцями, то це відбудеться обов'язково, чи через місяць, чи через рік, але буде точно.
показати весь коментар
17.11.2020 10:14 Відповісти
"вероятнее всего, запись была сделана еще до установления перемирия"(c) - вероятнее всего, что БМ-21, танки и другое наступательное вооружение "смиротворцы" затащили в карабах для войны, а не для выставки. я категорически не понимаю Алиева..
показати весь коментар
17.11.2020 10:19 Відповісти
А там,теперь, хер поймёшь! Откуда летает куда, никто не знает. Никого там нет! А Азербайджан в ответе!
показати весь коментар
17.11.2020 10:21 Відповісти
Время между звуком выхода и прилётом очень маленькое, очень...
показати весь коментар
17.11.2020 10:57 Відповісти
Вірмени поклали прямо в ціль. Якби азербайджанці були на позиції, то накрило би усіх. А все тому, що перед справою треба перекурити.
показати весь коментар
17.11.2020 11:01 Відповісти
"- поциент перед смертью потел?
- потел.
- это хорошо" (С)
показати весь коментар
17.11.2020 11:12 Відповісти
Больше похоже на авиацию, а не артиллерию.
показати весь коментар
17.11.2020 13:09 Відповісти
Кадры удара по новейшему армянскому ЗРК "Тор-М2КМ" РФ

https://youtu.be/9EoKGn0nbQk

Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало кадры первого достоверного подтвержденного факта уничтожения новейшей военной техники российского производства. Отмечается, что комплекс был разбит на Ходжавендском направлении фронта.

На кадрах, обнародованных в Сети, можно увидеть, как оператор отслеживает передвижение Зенитного ракетного комплекса, который прячут в ангар, куда и прилетает ракета азербайджанского беспилотника. Внутри помещения, в результате точного попадания, прогремел сильнейший взрыв. Военная техника была уничтожена
показати весь коментар
17.11.2020 14:52 Відповісти
Это не мина была... судя по шуршанию - ствольная...
показати весь коментар
17.11.2020 15:41 Відповісти
 
 