"Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 листопада, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту підприємців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під будівлею Верховної Ради в центрі Києва триває акція протесту малих підприємців "Право на працю!". Мітингувальники вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1 (2), 3993 щодо скасування фіскалізації. Організатор акції - SaveФОП.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ