"Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 17 листопада, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту підприємців.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під будівлею Верховної Ради в центрі Києва триває акція протесту малих підприємців "Право на працю!". Мітингувальники вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1 (2), 3993 щодо скасування фіскалізації. Організатор акції - SaveФОП.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+17 vitaliymkua
показати весь коментар17.11.2020 11:20
+14 vigo
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+13 Frol Fedoroff
показати весь коментар17.11.2020 11:20
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в Украине заболеваемость в 4 раза больше. уже !
Наверное, потому, что считают, Вова ни при чем!
Это Порох отвечал за каждую ямку на дороге и каждое повышение цены на базаре.
А Вова хороший, он просто дураков нанял!
Или дураки - его?
Это вы, господа, сами отдали страну клоунам за стеклянные бусы.
К их совести взывать поздно, верните их в цирк. Или идите по домам.
Больше никакой бухгалтерии в РРО нет.
Нащщёт бухгалтерии с РРО я так понял всё понятно?