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"Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 17 листопада, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту підприємців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під будівлею Верховної Ради в центрі Києва триває акція протесту малих підприємців "Право на працю!". Мітингувальники вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1 (2), 3993 щодо скасування фіскалізації. Організатор акції - SaveФОП.

Дивіться також: Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 01
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 02
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 03
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 04
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 05
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 06
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 07
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 08
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 09
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 10
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 11
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 12
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 13
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 14
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 15
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 16
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 17
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 18
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 19
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 20
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 21
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 22
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 23
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 24
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 25
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 26
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 27
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 28
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 29
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 30

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Це інвестиційні няні.
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17.11.2020 11:20
+14
И ни одного плаката "Вова, мы ж за тебя голосовали" или "Вова, уходи!"
Наверное, потому, что считают, Вова ни при чем!
Это Порох отвечал за каждую ямку на дороге и каждое повышение цены на базаре.
А Вова хороший, он просто дураков нанял!
Или дураки - его?
Это вы, господа, сами отдали страну клоунам за стеклянные бусы.
К их совести взывать поздно, верните их в цирк. Или идите по домам.
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17.11.2020 11:14
+13
Дурачки? Да нет, они просто пример берут. Узнаешь с кого?
"Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 9425
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17.11.2020 11:20
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На світлинах усі як один президенти! "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей": под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов - Цензор.НЕТ 5191
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17.11.2020 10:57 Відповісти
Эти что ли "президенты"?
"Уничтожайте вирус, а не предпринимателей": под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов - Цензор.НЕТ 6980
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17.11.2020 11:02 Відповісти
Це інвестиційні няні.
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17.11.2020 11:20 Відповісти
І більшість протестувальників без масок , або з масками під носом.
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17.11.2020 10:58 Відповісти
анаулеце можно
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17.11.2020 12:25 Відповісти
это такой "тьоткастайл" ношения масок
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17.11.2020 13:42 Відповісти
Ой! А ведь евробляхеры и ФОПовцы в 19 за Зелю голосили "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей": под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов - Цензор.НЕТ 7181. Как там рейтинг преЗедента? Как в песне? - "Вот кто-то с горочки спустился" "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей": под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов - Цензор.НЕТ 2244
"Уничтожайте вирус, а не предпринимателей": под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов - Цензор.НЕТ 7059
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17.11.2020 11:00 Відповісти
Вот кто- то с го рачкі спустился. "Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 7846
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17.11.2020 11:12 Відповісти
Дурачки. Даже даже на камеры маски не хотят принципиально одевать. Им бы по 15 суток дать в больницы в инфекционках отрабатывать.
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17.11.2020 11:03 Відповісти
Дурачки? Да нет, они просто пример берут. Узнаешь с кого?
"Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 9425
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17.11.2020 11:20 Відповісти
Сам ты дурачёк. На улице этот бесполезный намордник никто надевать не обязан.
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17.11.2020 12:26 Відповісти
"этот бесполезный намордник" в Японии при 100 миллионах людей обеспечивает максимум 5 тыс. заболевших каждый день

в Украине заболеваемость в 4 раза больше. уже !
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17.11.2020 13:54 Відповісти
"народовладдя": "народный призедент", "зе-парламент", "народное право вето", "закон о референдуме" - вся зеленская брехня в реальности. неужели "нарiду" нравится?
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17.11.2020 11:04 Відповісти
а за кого ж ці мелкі баоиги голосували
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17.11.2020 11:05 Відповісти
Янелох нікого не чує і не бачить. Він записує новий відосик.
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17.11.2020 11:14 Відповісти
И ни одного плаката "Вова, мы ж за тебя голосовали" или "Вова, уходи!"
Наверное, потому, что считают, Вова ни при чем!
Это Порох отвечал за каждую ямку на дороге и каждое повышение цены на базаре.
А Вова хороший, он просто дураков нанял!
Или дураки - его?
Это вы, господа, сами отдали страну клоунам за стеклянные бусы.
К их совести взывать поздно, верните их в цирк. Или идите по домам.
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17.11.2020 11:14 Відповісти
Твоего Пороха специально по плотине не возили в Запорожье, тогда бы он своей задницей прочувствовал каждую ямку на дороге по этой плотине!
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17.11.2020 11:21 Відповісти
а лудший презедент фселенной там уже ездил, надеюсь?
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17.11.2020 11:52 Відповісти
Не звизди,тролляка кацапскиц,там нормальная дорога,я месяц назад ездил на юга по плотине туда и обратно.методичку поменяй например про плохие дороги в Тернополе,я там не был.
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17.11.2020 11:56 Відповісти
Олігархам, володарям України, конкуренти - малий бізнес, не потрібен. Їм потрібні раби. Знищуйте олігархів, а разом з ними і вірус зникне
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17.11.2020 11:15 Відповісти
Долго думал?
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17.11.2020 11:18 Відповісти
Ольга. Малий бізнес не конкурент великому. Ніші абсолютно різні. Зазвичай їхні шляхи навіть не перетинаються.
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17.11.2020 11:31 Відповісти
Малый бизнес создает уровень зарплат. Экономика такая штука что там всё взаимосвязано. Работнику нужно платить больше, иначе он уйдет в малый бизнес. Оттого малый бизнес не нужен владельцу большого.
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17.11.2020 11:50 Відповісти
Экономика очень сложная наука. С точки зрения рынка безусловно большой и малый бизнес занимают разные ниши, а с точки зрения экономики они во многих сферах прямые конкуренты.
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17.11.2020 11:55 Відповісти
Звичайно, що не конкурент, бо в країні створені максимально вигідні умови для бізнесу олігархів. Вони по максимуму зайняли ніші, де б міг розвиватися малий бізнес. Що стосуєтья весняного 3 міс карантину: Єпіцентри, Новуси, Фуршетт тдпрацювали, а селянам заборонили, закрили базари. Закрили парикмахерські і маленькі магазини. Так хто в програші?
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17.11.2020 15:20 Відповісти
Поддержите спекулянтов и уничтожьте медиков!
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17.11.2020 11:17 Відповісти
Почему полиция не штрафует на месте тех, кто вообще без масок, с маской только на рту? "Уничтожайте вирус..." Т.е. когда эти переносчики заразы попадут в больницу они просят расстреливать их?
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17.11.2020 11:17 Відповісти
Потомучто на улице нарот, а не в помещении.
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17.11.2020 12:27 Відповісти
Зеля, не зупиняйся. Дави тих, хто тебе привів до влади. Вони повірили російській пропаганді і Бенямедведчуковському 1+1, то чому не вірять, що закриття їх бізнесу принесе їм успіх? Дави Зеля, дави. Ай пам'ятаю, як вони всі бігли голосувати проти Порошенко за тебе, як вони кричали і всі знали за апшори і "свинарчуків". Які вони були обізнані на "Вальцманіа" і зубожілості.Які ж вони вумні були. То хай попробують вести свій бізнес без "вальцмана", а при реальному ЗЕ, і Бені, зовсім не Вальцману.
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17.11.2020 11:23 Відповісти
Чого фопи так нервують? Є ковід-фонд, що призначений і для підтримки малого бізнесу в умовах карантину. Гроші вже виділені і фопи їх отримали. Тепер вони можуть доїхати до обласних центрів на акції протесту по новісінькому асфальту)
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17.11.2020 11:30 Відповісти
Макрон, не зупиняйся - дави тих, хто за тебе голосував, Джузеппе Конте - не зупиняйся - дави тих, хто за тебе голосував, Меркель...
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17.11.2020 11:32 Відповісти
Пане Валерій, Макрон і Меркель таку дурню не роблять. Якщо вони закривають на якийсь час магазини, то виплачують компенсацію і вводять канікули на оподаткування. І саме голочне за кошти, які виділені на медицину дороги не будують і відосіки не знімають.
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17.11.2020 11:50 Відповісти
а почему они против фискализации, они что налоги не платят ?
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17.11.2020 11:36 Відповісти
и будут первые против отмены солидарной пенсионной системы - платят мизер, а требовать будут достойной старости, только за счет других
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17.11.2020 11:46 Відповісти
За счет каких других?
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17.11.2020 11:48 Відповісти
Если бы обслуживанием этой фискализации занималось государство, то нет проблем. Но оно ведь не хочет это делать, а перекладывает всю ношу на предпринимателей.
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17.11.2020 11:47 Відповісти
Ашо, не занимается?
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17.11.2020 12:27 Відповісти
а можно пример стран в которых "обслуживанием фискализации" занимается государство?
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17.11.2020 12:30 Відповісти
Тут вообще сложно понять о чём мечтает аффтар.
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17.11.2020 12:37 Відповісти
я так понимаю, аффтар хочет чтобы государство всем раздавало бесплатно кассовые аппараты и терминалы для оплаты карточкой, а также всем платило за наем бухгалтера который будет делать отчеты.
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17.11.2020 12:39 Відповісти
Да. Если это государству нужно. Потому что подобные меры это нарушение права на свободную экономическую деятельность.
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17.11.2020 12:41 Відповісти
а нарушение обязанности платить налоги - не в счет? Во всех современных государствах, за это сажают, вообще-то.
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17.11.2020 12:42 Відповісти
А кто не платит налоги?
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17.11.2020 12:47 Відповісти
По твоему все предприниматели это преступники и к ним нужно относиться как к преступникам?
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17.11.2020 12:48 Відповісти
так кассовые аппараты раздаёт жеж
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17.11.2020 13:53 Відповісти
а бухалтера? Сисястую бухгалтершу - каждому ФОПу-мужчине, и молодого жеребца - ФОПу-женщине.
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17.11.2020 13:56 Відповісти
А можно пример не деградирующего современного государства?
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17.11.2020 12:39 Відповісти
Ну если ты считаешь что любое современное государство - деградирует, то едь в Сомали, там тебе в самый раз будет.
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17.11.2020 12:41 Відповісти
Так деградирует. Единственное что спасает это технический прогресс, который перекрывает всю дурь и глупость современных государств. Об этом экономисты говорили уже сто лет назад, а с того времени стало намного хуже.
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17.11.2020 12:42 Відповісти
неплательщик налогов - это и есть ВИРУС
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17.11.2020 11:50 Відповісти
Вирус чего? Зачем платить государству деньги, которые потом пойдут на судей, ментов и прочих чиновников? У нас раздутый государственный аппарат, который давно пора пустить под нож.
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17.11.2020 11:51 Відповісти
ты случайно не Робин Гуд?
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17.11.2020 11:54 Відповісти
Я предлагаю лечить серьезные болячки, а не ерунду. Главные наши болячки это унаследованный советский монстр бюрократии, который раздулся во времена независимости к тому же. Его нужно сократить. Потом надо заняться экономикой и её развитием. Вот тогда может очередь дойдет до ФОПов. Лет через двадцать.
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17.11.2020 11:56 Відповісти
Значительную часть наших чиновников нужно уволить и выкинуть на рынок рабочей силы. Они ничего не создают, а только мешают и сосут деньги.
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17.11.2020 11:58 Відповісти
И депутатов дармоедов тоже, толку от них.
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17.11.2020 12:03 Відповісти
Это я не пишу уже о том как олигархи грабят на распилах, а чиновники на откатах. Это всё идет из налогов, которые платят.
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17.11.2020 11:53 Відповісти
не туди ви прийшли і не те вимагаєте.
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17.11.2020 11:57 Відповісти
Давайте уничтожим мелкий и средний бизнес, и через месяц от Украины ничего не останется. Вы пишущие, что они барыги, надо разогнать. Та за счет этих барыг, сейчас Украина выживает.
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17.11.2020 12:01 Відповісти
да ладно. Пусть платят налоги и никто их уничтожать не собирается.
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17.11.2020 12:32 Відповісти
Они будут уничтожены потому что их бизнес пойдет под нож чисто экономически. Не все, но часть из них. Или он станет менее устойчив к колебаниям рынка.
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17.11.2020 12:40 Відповісти
то вони на співбесіду на роботу "клізьма Зеленському і Степанову" прийшли. Сказала ж зелена звізда: фоп накрився - ідіть працювати у лікарню.
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17.11.2020 12:17 Відповісти
Знищувати треба ворогів України, котрі знаходяться при владі.
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17.11.2020 12:18 Відповісти
Я наперед вибачаюсь, якщо когось нормального образив цими рядками, але з цим тупим нарідом нічого не зробимо.Ціною життя майданівців, ціною життя добровольців і військових, які на Сході зупинили ворога і здобули нам свободу, після того, як ми почали відновлювати економіку і йти лдо цивізізованних країн,тупий і ще тупіший нарід повірив російській бєнє-медчуківській пропаганді, вибрав руйнівника держави. Росія не стала використовувати багато грошей, чи військових, бо вони б отримали болючі і смертельні санкції, вони закинули бидлу брехню. Не ковбасу, чи гроші, щоб показати які вони сильні і розвинуті. Вони просто підкинули брехню на тих, хто цей нарід взявся спасати.Нормальні люди зрозуміли, що з цим бидлом далеко не зайдеш, бо якщо знову положити життя і завоювати свободу, то вони знову через 5-6 років приведуть до влади своїх могильщиків. Через це нормальні виїхали з України назавжди і добре живуть в Європі, США та інших країнах.
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17.11.2020 12:56 Відповісти
"Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 7268
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17.11.2020 13:03 Відповісти
фопов спасут только кассовые аппараты.
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17.11.2020 13:36 Відповісти
Под видом барыгов хочут опять сделать разлад рыги. Псевдо нац жоны и Саакашвили...сразу видно проплачено а барыги так зажрались что смотри взбунтовались аххахх богатые тоже плачут и дохнут от ковида номер 19😵👌
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17.11.2020 13:37 Відповісти
Многие не понимают почему малый бизнес против фискализации.Дело в том , что не может бизнес ,который включает одного или нескольких человек, делать постоянно правильные бухотчёты.Это физически невозможно.Знаком ли доктор с бухгалтерией больницы?Или учитель с бухгалтерией школы?Или рабочий на заводе с отчётами своего предприятия?Фискализация разумна, когда предприниматель имеет возможность нанять на должность бухгалтера.Иначе будут штрафы,коррупция и беспорядок в отчётах.
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17.11.2020 13:58 Відповісти
Я понимаю, чоуж. Воттку палёную будет палевно толкать. Ато чек бац, ушёл наверх, и уже в налоговой специальный колокольчик зазвенел "Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 8630

Больше никакой бухгалтерии в РРО нет.
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17.11.2020 14:07 Відповісти
Те ,кто покупают палёную водку,чека не требуют.
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17.11.2020 14:09 Відповісти
А должны! И будут стучать... гыгыгы

Нащщёт бухгалтерии с РРО я так понял всё понятно?
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17.11.2020 14:13 Відповісти
Всё это делается не из-за благих намерений (контрабанда, защита прав потребителя,палёная водка и т.д.), а чтобы глубже залезть в карман мелкому предпринимателю!Это проще всего бить самых слабых.
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17.11.2020 14:21 Відповісти
 
 