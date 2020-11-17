З 1 листопада капітаційна ставка для сімейних лікарів збільшилася із 600 до 651,6 грн, - заступник голови МОЗ Садов'як. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Набула чинності постанова Кабміну, якою із 600 грн до 651,6 грн підвищується капітаційна ставка для лікарів первинної ланки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.
"Набула чинності постанова, яка надає можливість з 1 листопада збільшити капітаційну ставку для первинки із 600 до 651,6 грн", - сказала вона на пресбрифінгу в Києві у вівторок.
"Цією ж постановою врегульовано, що якщо у пацієнта немає декларації, але він з підозрою на COVID-19, він може звернутися в будь-яку амбулаторію і через реєстратуру підібрати лікаря, який буде його супроводжувати. Мобільна бригада за направленням цього сімейного лікаря приїде для відбору зразків, незалежно від наявності у вас декларації", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
принимать............