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заробітна плата (1019) МОЗ (3879) лікарі (1093) Садов як (9)

З 1 листопада капітаційна ставка для сімейних лікарів збільшилася із 600 до 651,6 грн, - заступник голови МОЗ Садов'як. ВIДЕО

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Набула чинності постанова Кабміну, якою із 600 грн до 651,6 грн підвищується капітаційна ставка для лікарів первинної ланки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

"Набула чинності постанова, яка надає можливість з 1 листопада збільшити капітаційну ставку для первинки із 600 до 651,6 грн", - сказала вона на пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Цією ж постановою врегульовано, що якщо у пацієнта немає декларації, але він з підозрою на COVID-19, він може звернутися в будь-яку амбулаторію і через реєстратуру підібрати лікаря, який буде його супроводжувати. Мобільна бригада за направленням цього сімейного лікаря приїде для відбору зразків, незалежно від наявності у вас декларації", - додала вона.

Також читайте: Кабмін скасував обмеження на зарплати голів і членів правлінь "Укрзалізниці", аеропорту "Бориспіль" і Адміністрації морпортів

Автор: Наталя Джума
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Ого яке бабло!
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17.11.2020 11:09 Відповісти
Умножьте разницу на 2000 пациентов.
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17.11.2020 11:23 Відповісти
Треба людині з самого початку розказувати.
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17.11.2020 13:15 Відповісти
а если разделить 2000 на 20 рабочих дней....... де ж они здоровье берут по сотне в день
принимать............
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17.11.2020 14:25 Відповісти
Репортаж на ICTV. "В Николаеве от COVID-19 умерла семейный врач. В компенсации родственникам отказано З 1 листопада капітаційна ставка для сімейних лікарів збільшилася із 600 до 651,6 грн, - заступник голови МОЗ Садов'як - Цензор.НЕТ 8628. Так как она не работала с больными на COVID-19 З 1 листопада капітаційна ставка для сімейних лікарів збільшилася із 600 до 651,6 грн, - заступник голови МОЗ Садов'як - Цензор.НЕТ 9980.. Это за пределами здравого смысла. Иначе . сначала сдай тест и только потом тебя может быть примет семейный врач. Цинизму зеленых скотов нет оправдания
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17.11.2020 11:15 Відповісти
Опять два сотрудника МОЗ в закрытом помещении без средств индивидуальной защиты.
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17.11.2020 11:24 Відповісти
Час би вже збільшити їм відповідальність за результати роботи, а не лише зарплатню за кількість підписаних декларацій.
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17.11.2020 13:54 Відповісти
Она сама в эту хрень верит? Чтобы сдать анализ на ковид нужно часами простоять в очереди. О каких мобильных бригадах говорит эта ...
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18.11.2020 00:42 Відповісти
 
 