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Кабмін виділив кошти на розгортання мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Краматорську, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

На позачерговому засіданні уряду було ухвалено рішення про виділення коштів на розгортання мобільних госпіталів для пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Також назвали три локації, де розташовуватимуться госпіталі.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 17 листопада, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення про розгортання мобільних шпиталів було ухвалено через збільшення кількості хворих на COVD-19, яка ще зростатиме.

"Продовжує збільшуватися кількість людей, які перебувають у лікарнях. У зв'язку з цим ми шукаємо різні варіанти, щоб збільшити кількість ліжок, щоб усім пацієнтам була надана допомога. Вчора на позачерговому засіданні уряду було ухвалено постанову щодо виділення коштів на облаштування мобільних шпиталів. Всього було виділено 118 млн гривень", - розповів Степанов.

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Глава МОЗ зазначив, що для облаштування шпиталів вибрали три локації - Київ, Одесу і Краматорськ.

Автор: Наталя Джума
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А персонал оне тоже выделили? Порту в этих госпиталях,если и в открытых уже персонала не хватает?Койками отчитаться?
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17.11.2020 11:18 Відповісти
А Кабмін вкурсах шо до цього ще потрібен кисень, ШВЛ і обслуговуючий навчений медперсонал? Акакаяразніца.
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17.11.2020 11:21 Відповісти
та уже набор идёт, я записался в аматоры-реаниматоры.
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17.11.2020 11:31 Відповісти
З такою владою в патологоанатоми треба зразу
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17.11.2020 11:38 Відповісти
Рестораны против мобильных госпиталей

Я ставлю на рестораны, победят они 🤔
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17.11.2020 11:46 Відповісти
Какие на хрен мобильные госпиталя! Это при том, что Украине огромное количество ведомственных больниц простаивает: это ж\д-е, портовые и бассейновые , профсоюные и шахтёрские, МВД и частные! Резервы огромные!! работайте !! Экспроприируйте! Отнимайте добровольно и принудительно! Страна в опасности! Потом Разберёмся!! Кому вернём, кому не вернём, кому капремонт сделаём, кому коммпенсацию вернём , а у кого и отнимем на совсем!!
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17.11.2020 13:12 Відповісти
 
 