Перші партії вакцини проти коронавірусу Україна отримає в другому кварталі 2021 року, - Шмигаль. ВIДЕО
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Глава уряду Денис Шмигаль розповів, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року. Тривають переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час засідання парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року. Крім того, уряд і МОЗ постійно ведуть переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної та перевіреної вакцини", - зазначив глава уряду.
Топ коментарі
+5 Oljik
показати весь коментар17.11.2020 11:33
+4 Шрек Баблокат
показати весь коментар17.11.2020 11:32
+4 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар17.11.2020 11:37
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а вакцинация начнется в первом квартале 2022 года..
вопрос: сколько человек доживет до первого квартала 2022 года?!
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надеюсь, Зебилы, которые голосовали за Зеленый идиотизм, будут дохнуть в первую очередь..
Но "утешает", что ЗЕбилов будет дохнуть в три раза больше, согласно пропорции голосования: 75% ЗЕбилов к 25% порохоботов 😁
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда. (с)
Они еще денег для себя заработают, подставив людей на эксперимент