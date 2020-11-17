УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13221 відвідувач онлайн
Новини Відео Політика УкраїниСуспільство Коронавірус і карантин
3 144 31
вакцина (3528) карантин (16095) Денис Шмигаль (2690) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Перші партії вакцини проти коронавірусу Україна отримає в другому кварталі 2021 року, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Глава уряду Денис Шмигаль розповів, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року. Тривають переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час засідання парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року. Крім того, уряд і МОЗ постійно ведуть переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної та перевіреної вакцини", - зазначив глава уряду.

Також читайте: Нова вакцина від COVID-19 компанії Moderna буде дорогою і дістанеться тільки США

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Іншими словами - пік громадяни мають пережити самотужки і за власний рахунок. Першими партіями вакцини проколються небожителі і їх родини за рахунок держави, потім за свої кошти можне провакцинуватись кожний, хто залишився живим і в кого залишились гроші.
показати весь коментар
17.11.2020 11:33
+4
а до больниц вакцины дойдут в 4 квартале 2021 года..
а вакцинация начнется в первом квартале 2022 года..
вопрос: сколько человек доживет до первого квартала 2022 года?!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
надеюсь, Зебилы, которые голосовали за Зеленый идиотизм, будут дохнуть в первую очередь..
показати весь коментар
17.11.2020 11:32
+4
того імунітету 2 місяці. Якщо взагалі він є.
показати весь коментар
17.11.2020 11:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З асфальту.
показати весь коментар
17.11.2020 11:28 Відповісти
а до больниц вакцины дойдут в 4 квартале 2021 года..
а вакцинация начнется в первом квартале 2022 года..
вопрос: сколько человек доживет до первого квартала 2022 года?!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
надеюсь, Зебилы, которые голосовали за Зеленый идиотизм, будут дохнуть в первую очередь..
показати весь коментар
17.11.2020 11:32 Відповісти
До 2 кварталу ці вакцини уже будуть не потрібні, бо перехворіють всі і будуть мати антитіла, але доживуть далеко не всі.
показати весь коментар
17.11.2020 11:34 Відповісти
того імунітету 2 місяці. Якщо взагалі він є.
показати весь коментар
17.11.2020 11:37 Відповісти
Тогда смысл вакцинации?
показати весь коментар
17.11.2020 14:07 Відповісти
Дохнуть будем, к сожалению все.

Но "утешает", что ЗЕбилов будет дохнуть в три раза больше, согласно пропорции голосования: 75% ЗЕбилов к 25% порохоботов 😁
показати весь коментар
17.11.2020 11:43 Відповісти
Іншими словами - пік громадяни мають пережити самотужки і за власний рахунок. Першими партіями вакцини проколються небожителі і їх родини за рахунок держави, потім за свої кошти можне провакцинуватись кожний, хто залишився живим і в кого залишились гроші.
показати весь коментар
17.11.2020 11:33 Відповісти
ага..ты в твиттере это напиши,тебе там сразу пометку фейк приляпают!
показати весь коментар
17.11.2020 11:35 Відповісти
еще никаких вакцин нет а єти уже купили и разделили...
показати весь коментар
17.11.2020 11:35 Відповісти
Базар идёт за российские вакцины (Спутник), или за человеческие?
показати весь коментар
17.11.2020 11:36 Відповісти
"а будете недовольны и захотите быстро - будем колоть парашной. бесплатно и уже хоть завтра".
показати весь коментар
17.11.2020 11:37 Відповісти
Першу партію ЗЄбариги тут же перепродадуть за кордон, а взамін запропонують вколотися кацапською.
показати весь коментар
17.11.2020 11:37 Відповісти
гы!!с вакциной уже проблем нет пусть не гонит!пусть покупает у ,,MODENA"(которую будут продавать только амерам по заоблачной цене эффективность та же 94,5% как и Pfizer-BioNtex)не факт что ещё прийдётся думать как не вакцинироваться!!(так как уже заявили что в случае даже вакцинации ,,социальную дистанцию 1,5-2,0 метра и масочный режим вряд ли отменят)словом будем ,.посмотреть" Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5136 Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2117
показати весь коментар
17.11.2020 11:43 Відповісти
Для покупки американской вакцины от moderna на 40 млн. человек нужно будет потратить 1.5 млрд. $, это практически та сумма которую зеленые ***** с фонда ковид потратили, на данный момент, на некому не нужные дороги.
показати весь коментар
17.11.2020 11:43 Відповісти
Одну из первых доз вколют Коле-Котлете, чтоб у него температура не поднималась выше 36,6 😕
показати весь коментар
17.11.2020 11:45 Відповісти
...И что ж, нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда. (с)
показати весь коментар
17.11.2020 12:02 Відповісти
Скажите, а формулу нельзя купить? Ну у компании есть себестоимость и торговая наценка. Давайте дадим им наценку а по себестоимости у себя на фабрике Дарница, например.
показати весь коментар
17.11.2020 12:21 Відповісти
И по чём будет опиум для народа? Или на шару колоть будут?(не ВЕРЮ)
показати весь коментар
17.11.2020 12:23 Відповісти
Могут и нашару. Почему нет?
показати весь коментар
17.11.2020 12:26 Відповісти
По нидерландским новостям писали, что местная фирмочка по производству вакцин будет третий этап тестирования проводить в Украине. Что уже добазарились там с кем-то. Вы там смотрите, под что подставляете зад.
показати весь коментар
17.11.2020 12:25 Відповісти
это может быть
Они еще денег для себя заработают, подставив людей на эксперимент
показати весь коментар
17.11.2020 19:54 Відповісти
А він підписаний контракт показав?
показати весь коментар
17.11.2020 13:33 Відповісти
Вакцина от простуды. Не плохо. Можно будет теперь голым зимой загорать и купаться
показати весь коментар
17.11.2020 14:45 Відповісти
а кого в 2021 будут вакцинировать ? останется Шм... З....и Тим....
показати весь коментар
17.11.2020 19:55 Відповісти
на рашенской вакцине маркером напишут маде ин сша
показати весь коментар
17.11.2020 19:56 Відповісти
А если "рассказ" за вакцины не подтвердиться, то шмыгаль со всем семейством обязуется навсегда уйти на самоизоляцию в Испанию, Швейцарию, на крайняк - в Штаты.
показати весь коментар
17.11.2020 21:00 Відповісти
В переводе со лживо-зеленого языка получается: 1) Украина, ВОЗМОЖНО, получит 2 млн. вакцин к концу 2021г.; 2) Ими будут БЕСПЛАТНО провакцинированы САМЫЕ БЕДНЫЕ и САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРАНЫ ЛЮДИ, т.е.: пузатые зеленые министры, пустоголовые чиновники + все их знакомые и родня из вонючего 95 квартала, депутаты-украинофобы с десятками квартир и машин, типа дубинского, бужанского, мертвечука, кивы и т.п. уродов... Все ОСТАЛЬНЫЕ украинцы смогут приобрести вакцину по рыночной цене прибл. в середине 2022г. Большой привет от "рядового" "украинца" из "переданной народу" Феофании. Как там зелено свистел радуцкий: "Все только обещали, а зеля реально взял и отдал Феофанию народу..."
показати весь коментар
17.11.2020 22:06 Відповісти
Расейские вакцины пусть зебилы колют себе сами.
показати весь коментар
18.11.2020 02:43 Відповісти
Партію шмигалів ми вже отримали-пора вже гнати.
показати весь коментар
18.11.2020 08:57 Відповісти
Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021---сказал Шмыгаль с трибуны Рады. При этом подумал - хрен вы меня до этого времени увидите в Украине...
показати весь коментар
18.11.2020 09:07 Відповісти
 
 