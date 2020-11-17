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лікарня (1097) Київська область (3131) смерть (6550) госпіталізація (176)

Відмовили в госпіталізації: 53-річна жінка померла під лікарнею в Боярці. ВIДЕО

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Біля відділення Боярської лікарні від серцевого нападу померла 53-річна Світлана Гончар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті hromadske.

Рідні привезли хвору Світлану Гончар у вкрай важкому стані, проте медики відмовили їй у госпіталізації. Декількома днями раніше до неї відмовилася приїжджати швидка допомога.

За словами родичів, тоді у жінки хвороба тільки розвивалася, проте симптоми інсульту були.

"Якби її навіть у неділю взяли лікарі, навіть в реанімацію, навіть на підлогу, моя мама була б жива", - каже донька загиблої.

Боярську лікарню перепрофілювали на госпіталізацію інфікованих COVID-19, проте повинні були надати допомогу жінці в критичному стані, зазначають журналісти.

Також читайте: Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий, він хворів на COVID-19

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
Вот вам и врачи..., а еще эти гниды в белых халатах говорят что у них зарплаты маленькие...
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17.11.2020 12:27
+25
Спорим "врачам" ничего не будет. Они же у нас "герои", вон в каких нечеловеческих условиях с ковидом борются. Таких историй десятки (если не сотни). Сколько таких отверженных больных умерли дома? Кого интересует эта статистика ...
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17.11.2020 12:31
+24
Он еще с учителями не рассчитался!
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17.11.2020 12:33
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Согласен полностью. Но здесь речь о ковиде вообще не шла. Хотя исключать того, что он у нее мог быть, нельзя.
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17.11.2020 14:11 Відповісти
Так надо же було дохторам приїхати і провірити
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17.11.2020 14:41 Відповісти
Скорые приезжают, если есть основания. Если человек как-то не так себя чувствует, то само собой никто никуда ехать не будет.
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17.11.2020 15:00 Відповісти
На скорой специалистьі сидят или кто, или каждьій человек сам себе врачом должет бьіть и иметь медобразование, так нафига скорьіе вообще? Если человек умер, то наверное приехать таки бьіли основания, или врачи телепатически определяют?
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17.11.2020 15:08 Відповісти
На скорой сидит диспетчер, который спрашивает симптомы. И он не будет посылать машину, если Ваши симптомы не попадают под угрозу здоровью. Да и не было никакой угрозы, если в скорую она звонила с одними симптомами, а умерла по другой причине через несколько дней!
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17.11.2020 15:12 Відповісти
И от чего же она умерла ? А чем болела за день до єтого, єто же совершенно не связанньіе болезни, правда ж ? Да, а Почему ей не оказали неотложную помощь прямо под больницей, если даже в лицензии стоматолога написано что обязан оказьівать гражданам неотложную медпомощь бесплатно ? ну типа ДТП под окнами случилось
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17.11.2020 15:21 Відповісти
Умерла от инфаркта, а за НЕСКОЛЬКО дней до этого болезнь только начиналась и были симптомы инсульта. Ты можешь объяснить, как это? При инсульте нужна госпитализация в течение нескольких часов, а лучше немедленная. И никаких "начал болезни" там нет. Неотложную помощь, кстати, ей оказывали врачи скорой (читал в другой статье), и адреналин кололи - ничего другого ни один врач предложить не мог. Только далеко не всегда такая помощь помогает. Видишь ли, инфаркты и инсульты удерживают пальму первенства среди причин смерти. Так бывает.
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17.11.2020 15:34 Відповісти
Адреналином лечить проблемьі с сердцем ни один врач не станет, єто гормон ,он для екстренньіх случаев, когда человек уже умирает, єто препарать минутного действия, сразу после него нужно больного под кислород хотя, но он под асфальтом
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17.11.2020 15:47 Відповісти
Когда сердце останавливается, то лечить уже поздно. Адреналин кололи при реанимационных мероприятиях. Если кровь не циркулирует, то какой смысл в кислороде? Сердце всегда запускается только в фильмах.
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17.11.2020 16:06 Відповісти
если кровь не циркулирует, то какой смьісл в адреналине ? Если сердце останавливается, то есть смьісл в кислороде-дать питание седрдечной мишце
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17.11.2020 16:11 Відповісти
Диспетчер ее опросил, сказал что угрозьі жизни нет, типа умирать вам только через пару дней, с такими симптомами, вот тогда и звоните. Аналогично: давно как то звонил в милицию, типа мужик с ножом бегает , там спрашивают, мол никого не зарезал ? Никого ! Ну так чего звоните, как зарежет , тогда и приедем
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17.11.2020 15:24 Відповісти
Аналогия была бы точной, если бы твоя жена дома хлеб резала, а ты в милицию позвонил. У многих сердечников постоянно плохое самочувствие, но они не вызывают при этом каждый день скорую. В статье написана чушь про неприбытие скорой на вызов про инсульту. Там всегда явная симптоматика, а не "болезнь развивалась"(с). А ты на основании этой чуши пытаешься делать какие-то выводы.
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17.11.2020 15:44 Відповісти
Я никакие вьіводьі не делаю, все в статье написано . Человек обращался за помощью к медикам, не дождавшись помощи лез своим ходом в надежде что обратят внимание,и умер на улице без мед. помощи
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17.11.2020 15:51 Відповісти
Есть прединфарктное и прединсультное состояние. И - да, умирают без помощи через несколько дней.
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17.11.2020 21:14 Відповісти
Есть. Но это не вопрос скорой помощи.
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17.11.2020 22:02 Відповісти
С протоколами ознакомься.
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17.11.2020 23:22 Відповісти
С протоколами чего? Если бы у женщины были хоть какие-то симптомы инсульта, скорая бы приехала. Я никогда не слышал, что в Киеве или области кому-то отказали в помощи. На инфаркт/инсульт и прочие угрожающие жизни состояния машина приедет всегда и быстро (если перед этим не было заболевания ковидом - там свой протокол и своя скорая). И естественно никто не будет присылать машину на "болит/кружится голова, что-то у меня слабость и т.п.". У нас мало машин и для того, чтобы они успевали к человеку, требующему неотложной помощи, диспетчер оценивает ситуацию. Само собой, что ошибки бывают. Но если человека привезли в больницу через два дня своим ходом, то не думаю, что ей нужна была машина скорой помощи раньше. Есть вариант, что родственники не смогли правильно описать состояние.
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17.11.2020 23:37 Відповісти
Понятно - разницу между экстренной и неотложной помощью ты тоже не понимаешь. Береги себя и своих близких от чужих ошибок.
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17.11.2020 23:47 Відповісти
Почему же? Просто автоматическая описка. Да и сейчас у нас именно неотложной помощи по факту в стране нет. Экстренная помощь просто иногда выполняет ее функции. Вот хорошее интервью о работе:
https://kyiv.24tv.ua/ru/kak_rabotaet_skoraja_pomoshh_vo_vremja_jepidemii_koronavirus_2020_n1326895

Сейчас вроде как ковидную выделили в отдельную категорию.
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18.11.2020 01:16 Відповісти
Знайомій визивали швидку, діло було після Пасхи 13 років тому. Відмовлялися їхати, бо після свят усім погано. Приїхали, щось вкололи і поїхали. Укол не допоміг. Другий раз приїхали після погроз прокурором. Інсульт. В лікарні сказали, що якби привезли вчасно, то інсульту не було б. Рідні зібрали гроші на лікування в Києві, де її більш-менш поставили на ноги. Вона вдова з двома дітьми, які на той час були учнями.
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19.11.2020 21:17 Відповісти
Да все в жизни бывает. Случаи разные. В этой статье вообще некорректно передали информацию.
Я узнавал, что было в реале. Даже сам не знаю, кто здесь виноват. По имеющейся у меня информации женщина с инсультом чуть ли не неделю пролежала дома. Когда ей стало плохо, вызвали скорую. Скорая приехала. Им сказали ехать в другую больницу, а они почему-то решили спихнуть в ковидную. Соврали, что сатурация 78. Привезли, а она при проверке оказалась 97 (абсолютно все нормально с легкими) и налицо все признаки инсульта. Скорая настаивала, чтобы врачи приняли пациентку. Те предложили стабилизировать и везти в другую больницу... Но до стабилизации так и не дошло. Пока решали, женщина умерла.
В общем, я думаю, что и скорая, и врач, знали, что пациентка не выживет и хотели повесить ее друг на друга. Жутко. Но скорей всего именно так и было.
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19.11.2020 22:02 Відповісти
Как вам статистика? Відмовили в госпіталізації: 53-річна жінка померла під лікарнею в Боярці - Цензор.НЕТ 1663
Відмовили в госпіталізації: 53-річна жінка померла під лікарнею в Боярці - Цензор.НЕТ 9092
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18.11.2020 11:30 Відповісти
..от вам і преЗедент-смерть, зебіли.. "дякую, дуже дякую"..(
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17.11.2020 13:47 Відповісти
Конец постсоветской медицины.
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17.11.2020 14:25 Відповісти
Зебилы упорно не замечают причинно следственную связь между хаосом и зеленским.То степанов виноват, то богдан, то рябошапка только не лягушонок-разрушитель.
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17.11.2020 14:52 Відповісти
та на нього одного теж не треба гнати, він не винен в тому , що його вибрали, чи в тому що він такий є,а хто вибирав не хочуть на себе вину брати, краще когось звинуватити
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17.11.2020 15:03 Відповісти
да, тогда и на Януковича не надо гнать, его вбрали законно. А еще Гитлера выбрали законно нечо гнать, в самом то деле. Эту шайку безмозглых казнокрадов Вешать прямо на хрещатике
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17.11.2020 15:48 Відповісти
Януковоча избрали типа законно, потом исправляли ошибку. С Гитлером еще круче-все свалили на него, типа он один сам во всем виноват,а разве вьіборов там не бьіло? А депутатов там разве не вьібирали ? Вьіборьі другие страньі признавали ?? А законьі разве они не принимали ?? Вот поинтересуйся, то офигеешь и челюсть отвиснет
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17.11.2020 16:01 Відповісти
Я еще могу понять кремлеботов которые методично сеят хаос в Украине. Но вот чего я немогу понять, как можно пойти против своей страны и народа, а зеботы? Или для вас родина там где сегодня жопе теплее ?
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17.11.2020 16:25 Відповісти
"...а зеботы?" Ты это, прекращай сам с собою разговаривать и переписки вести с собою
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21.11.2020 15:14 Відповісти
при порошенко лікарні тільки закривалися, а отже проблема не в одному зелі
звязок уловлюєш?
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17.11.2020 20:28 Відповісти
Те що швидка відмовилась приїхати- не повірю. Сам неодноразово викликав швидку (не собі), приїзджали за лічені хвилини. І якщо швидка не приїхала- чого чекали кілька днів?
А от те, що відмовились шпиталізувати- повірю. Наша лікарня також футболить у сусідні райони, якщо не дати хабара.
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17.11.2020 15:27 Відповісти
скора іноді буває перегружена, в деяких місцях немає лікарів зовсім,
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17.11.2020 15:35 Відповісти
Кіровоградщина: Швидка не виїхала до тата на тиск 200/100 у вересні, а до мами 15 днів тому не виїхала на температуру 39 і задишку. Зате дали пораду: " переверніть її на живіт".
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17.11.2020 16:13 Відповісти
Жесть...
Хоча про "перевернути на живіт" слушна порада.

Саме тому потрібно викликати приватного лікаря...
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17.11.2020 19:09 Відповісти
В село його доставити зарплати не хватить.
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19.11.2020 21:25 Відповісти
Тут люди не раз писали, що не приїжджає.
Секали кілька днів: стало легше, трохи подіяли прийняті медикаменти, вирішили, що приступ пройшов.
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17.11.2020 21:39 Відповісти
*Чекали
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17.11.2020 21:39 Відповісти
Зараз зебіли напишуть, що це Супрун винна,і Порошенко.
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17.11.2020 15:46 Відповісти
А кто? Они вертухаи иудоглобализационного концлагеря им. Заветов МВФ. Закамуфлированые в вышиванки вертухаи.
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17.11.2020 18:15 Відповісти
Це настільки тупо,що не треба нічого пояснювать.
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18.11.2020 12:07 Відповісти
ні-ні, це інопланетяни скорочували ліжкомісця, лікарні і епідеміологічні служби !
"гроші *ходять* за пацієнтами"- пригадуєте? 49,90 грн
Проблема системна, а такі виродки, як порошенко і зеленський мають мотати пожиттєве із сімейками.
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17.11.2020 20:36 Відповісти
Ти хоч трохи цікавився медреформою? Бо таку маячню, яку ти написав, навіть читати боляче))
Що таке "гроші за пацієнтом"? Це якщо в лікарні десятки лікарів, сотні ліжкомісць, а пацієнтів звертається лише десять. Є сенс утримувати таку неповоротку махіну? А якщо в таку ж лікарню звезнеться кілька сот пацієнтів- то потрібно виділяти кошти саме на таку лікарню. Вмикай мозок.
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17.11.2020 22:25 Відповісти
Я плачУ податки постійно і в повному обсязі, а не коли мені шось здається.
І медицина також має бути доступна і дієздатна у повному обсязі.

І мені не потрібно , щоб їх "економили" всякі "супруни"- зеленські і парашенки.

Ось "зекономили"-- люди вмирають на вулиці, бо місця відсутні, ліки відсутні, кисень відсутній.
А гроші виділяються тупо "на дороги". І який сенс в твоїй писанині? Мозок вмикав?
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18.11.2020 11:40 Відповісти
Так а хто ж голосував "зате посміємось"?
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18.11.2020 13:55 Відповісти
І це ти називаєш "увімкнути мозоК"? Єдина мисля по єдиній звивині)). Ну, ок, головне не припиняй процес.

Тепер до суті твого інтелектуального питання. Гарна новина: Я маю відповідь. Голосували ті самі люди, котрі у 2014 голосували за свинячий вереск "в один тур"(54%), а точніше- більша їх частина. Думаєш, їм хотілося веселощів? Я сумніваюся. Думаю, вони почувались обманутими, окраденими і цинічно зрадженими під час прямої військової агресії. Вони пережили розчарування і фрустрацію. Замислись про це, якщо маєш таку можливість.
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19.11.2020 01:07 Відповісти
Ми відійшли від основної теми.
Ти хоч трохи розбирався у питанні медреформи? Бо говориш ти зараз фразами, що поширювались у фейсбучику та лились з екранів телевізора.
Вмикай мозок)))
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19.11.2020 05:38 Відповісти
Ти дебіл?Пандемія почалась весною 2020.Через рік як пішов Порох і Супрун.Який матьперемать толк від ліжок,якщо вони не підключені до кисню і нема швл???Це треба було робить з весни,а клоуни вгилили фонд ковіду в асфальт,тому людей нема чим спасать.В інших країнах просто в школах і стадіонах роблять лікарні.А в нас роблять дороги замість цього.До чого тут Порох і Супрун,якщо це зєля і квартал керують і крадуть гроші.
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18.11.2020 12:14 Відповісти
Ти- дебіл. Медицина потрібна ЗАВЖДИ, а не лише коли почалась епідемія. У Франції у кожному містечку півдня- військовий госпиталь. Цивільний приймають теж. Обладнання встановлене, ліжка стоять, персонал готовий і чекає. І байдуже, чи один там пацієнт на поверсі, чи ні одного. Свиночолий же тебе в Європу обіцяв привести, чи куди? То ось тобі Європа. Чи при параші не було записано в Конституції, що громадяни мають право на безкоштовну медичну допомогу? Як ця норма втілювалась порошенком? через урізання фінансування? отож.
ДЕРЖАВА ІСНУЄ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, а не для порошенок, зеленських і януковичів , щоб вони влаштовували "економії", "оптимізації" чи "реформи". Якщо нема грошей, треба скорочувати чиновників і поліцію, а не розпродувати землю чи будівлі лікарень. Скільки корупціонерів посадив порошенко? стільки ж, скільки зеленський- жодного.

Не відповідай мені будьласка , доки не порозумнішаєш. Гарного дня.
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18.11.2020 12:52 Відповісти
Для чого був потрібний той кисень, коли не було пандемії?
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19.11.2020 21:29 Відповісти
для чого потрібна пожежна служба, коли нема пожежі ?
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20.11.2020 10:31 Відповісти
Нема ніяких стимумулів у мед працівників не чекайте ні чого.І не говоріть нічого про Гіпократа це смішно.медекам раджу одне йти з української медицини.
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17.11.2020 17:21 Відповісти
Что то, тут не чисто. Трындеть про ценность и важность каждой жизни. Как всегда, факты в экране, и факты по факту.
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17.11.2020 17:52 Відповісти
Оце мене і дратує !
На іншій гілці (про померлу викладачку з Житомира) написала: не просто терендять, а горланять (я не лише про Україну), як всі переймаються людьми, їхнім здоров*ям і життям, "дбають" про них і "бережуть". І всі оці =заходи= придумали теж винятково для їхнього блага.
І що ? Ось видно результат цих "зусиль".
Таке огидне лицемірство !
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17.11.2020 21:43 Відповісти
То то и оно, злоупотребляют гады. Ничему история яныка не учит.
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18.11.2020 02:09 Відповісти
А почему ее повезли в больницу перепрофилированную под инфекционную? Это вина координатора службы скорой помощи (лица, которое непосредственно решает куда нужно везти пациента)!
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17.11.2020 18:51 Відповісти
Ее родственники своим ходом решили повезти.
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17.11.2020 23:40 Відповісти
Швидка не їхала, повезли самі
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19.11.2020 21:30 Відповісти
не проплатила
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17.11.2020 18:57 Відповісти
Лікарі-вбивці. І влада-вбивця.
Разом з рештою тих, хто створив і організував цей дурдом.
Породіллям пощастило: лишилися живі і народили дітей під дверима лікарень.
Тепер почнуть вмирати.
А про скільки випадків, коли люди померли вдома, бо швидка не приїхала і / або не надали допомогу, коли хворого привезли рідні - ми не знаємо.
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17.11.2020 19:42 Відповісти
Про це чути дедалі частіше від знайомих. Лікарі трясуться за свої зади, чужі їх не бенетежать. Про то, шо колись судитимуть і їх, дай Боже, шоб ще дожили до законних судів, вони не думають.
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17.11.2020 21:24 Відповісти
Це все наслідки того,що ніхто 30 років країною не займався.Я маю на увазі саме населення.Ви ж не хотіли самі міняти систему,голосували за пакуночки і тд.От це все і маєте.І так,я також тут живу.
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17.11.2020 20:22 Відповісти
шо, і всі ми "за пакуночки" голосували??
за себе говори. або пропонуй конструктивно.

критикувати кожна мавпа вміє, навіть тролі заробляють на розпалюванні ворожнечі.
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17.11.2020 20:50 Відповісти
Ef Df Звісно що не всі.Але скільки тут совків живе? Скільки тут інших не розумних проживає.І так,наші люди не розумні і останні вибори президента,цю думку закріпили.
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17.11.2020 21:03 Відповісти
А нахрена её с сердечным приступом привезли в ковид-больницу?
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18.11.2020 11:46 Відповісти
Там вообще мутная ситуация. Описал то, что узнал, выше.
https://censor.net/ru/comments/locate/8/3231526/75090370
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19.11.2020 22:21 Відповісти
Скорей всего так и было...
Насколько я знаю, что часто если при инсульте в течении часа не оказать помощь - наступает паралич....
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20.11.2020 10:46 Відповісти
По разному бывает. Некоторые сами отходят, а некоторым и больница не поможет. Но в любом случае, что при инфаркте, что при инсульте, наиболее ценные первые минуты/часы после приступа.
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20.11.2020 10:54 Відповісти
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