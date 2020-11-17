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самогубство (488) навчання (438) патрульна поліція (1399)

"Максимально встановити контакт і говорити з повагою", - у МВС розповіли про курс підготовки патрульних для порятунку потенційних самогубців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Патрульні поліцейські проходять спеціальний курс, у якому відпрацьовують свої дії в разі коли треба врятувати людину, що вирішила вчинити самогубство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповідається в новому випуску програми "Поліцейська хвиля".

Теоретичні знання майбутні патрульні отримують на заняттях зі стресостійкості та ефективної комунікації. Під час цих занять аналізуються відеозаписи патрульних, які вже врятували людей від самогубства.

Також дивіться: Столичні патрульні врятували 20-річну дівчину, яка намагалася стрибнути з 25-го поверху. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Говорить с уважением, а лучше предложить должность премьер-министра или сенатора в палате лордов.
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17.11.2020 12:49 Відповісти
пока единицы учатся спасать, властители-самоучки массово доводят людей до самоубийств.
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17.11.2020 12:55 Відповісти
ну а если ты не самоубийца, то можно и по почкам.
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17.11.2020 12:57 Відповісти
Научите их так разговаривать со ВСЕМИ людьми, а не выборочно.
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17.11.2020 13:06 Відповісти
Надо Мытця подписать на спасение самоубийц. У него хорошо получится.
"
Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить.
Савка. Пригай, ***й!
Ахванасій (запопадливо). Так шо, Савка, може ** і нє будєм, мєнє шо то нє хочєтся…
Хабібулін (запопадливо). Н** она нам така здалась. Правда, дядя Савка?
Васіліса Єгоровна. Хлопчики, та ви шо?
Савка. Пригай, **й!
Васіліса Єгоровна. А можєт давайте поговорім, рєбята. Ви ізвінітє, я сначала, було, подумала, шо ви жлоби, так вийшло случайно. Ви мнє даже понравілісь, я даже подумала, какіє інтєрєсниє пацанчікі в горах гуляют…
" (С)
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17.11.2020 13:10 Відповісти
"Максимально установить контакт и говорить с уважением", - в МВД рассказали о курсе подготовки патрульных для спасения потенциальных самоубийц.
==========
А потом новеньким электрошокером жахнуть!
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17.11.2020 13:37 Відповісти
 
 